Noticias

Próximo pago del Seguro Social el 10 de junio 2026: ¿Quiénes cobran ayuda de la SSA este día?

Cada grupo de personas recibe su dinero en días distintos y más de 70 millones pueden tener estos beneficios

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Así funcionan las nuevas cuentas Trump para niños en EEUU

El 10 de junio, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) comenzará con sus primeros pagos del mes a los trabajadores jubilados.

Un dato de resaltar es que cada grupo de individuos recibe su dinero en días distintos y más de 70 millones de personas en Estados Unidos reciben estos beneficios, así que te indicamos a continuación cuáles son tus días.

PUBLICIDAD

¿Qué día tocan los pagos del Seguro Social en junio?

De acuerdo con el calendario de los pagos del Seguro Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario para junio del 2026. Las personas que recibirán sus pagos el miércoles 10 de junio serán los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Posteriormente, los que recibirán sus pagos el siguiente miércoles 17 de junio serán aquellos que tengan como fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.

Más sobre Noticias

Trump no descarta compensar a participantes del asalto al Capitolio; esto fue lo que dijo
3 mins

Trump no descarta compensar a participantes del asalto al Capitolio; esto fue lo que dijo

Estados Unidos
Muere el perro policía que colapsó durante la búsqueda de un menor fugado en Mississippi
2 mins

Muere el perro policía que colapsó durante la búsqueda de un menor fugado en Mississippi

Estados Unidos
¿Cuándo se podrá ver la alineación de Venus, Júpiter y Mercurio en Florida en junio 2026?
5 mins

¿Cuándo se podrá ver la alineación de Venus, Júpiter y Mercurio en Florida en junio 2026?

Estados Unidos
Inhabilitan a gerente de McDonald's que se metió a la boca la comida de un cliente antes de servirla
2 mins

Inhabilitan a gerente de McDonald's que se metió a la boca la comida de un cliente antes de servirla

Estados Unidos
De costa a costa: ola de calor extremo pondrá bajo alerta a los 48 estados en los próximos días
2 mins

De costa a costa: ola de calor extremo pondrá bajo alerta a los 48 estados en los próximos días

Estados Unidos
La misteriosa muerte de una auxiliar de vuelo de American Airlines en una playa de Florida
2 mins

La misteriosa muerte de una auxiliar de vuelo de American Airlines en una playa de Florida

Estados Unidos
Cinco heridos tras ataque con arma blanca en la estación Penn de Nueva York; detienen a sospechoso
2 mins

Cinco heridos tras ataque con arma blanca en la estación Penn de Nueva York; detienen a sospechoso

Estados Unidos
La policía busca a sospechosos del tiroteo en Ohio que dejó 12 heridos
4 mins

La policía busca a sospechosos del tiroteo en Ohio que dejó 12 heridos

Estados Unidos
Donald Trump abandona entrevista tras ser cuestionado sobre sus acusaciones de fraude electoral en California
1 mins

Donald Trump abandona entrevista tras ser cuestionado sobre sus acusaciones de fraude electoral en California

Estados Unidos
"Los espaguetis estaban buenos": Tom Homan rechaza denuncias sobre malas condiciones en Delaney Hall
3 mins

"Los espaguetis estaban buenos": Tom Homan rechaza denuncias sobre malas condiciones en Delaney Hall

Estados Unidos

Y los beneficiarios que tendrán su dinero el miércoles 24 de junio serán los que tengan como fecha de nacimiento entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

Video Inmigrantes temen bloqueos de remesas tras orden de Trump

¿Cuándo se paga el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)?

Por otro lado, los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad ( SSI) se dan el primer día de cada mes, por lo que el primer pago ya pasó. En el caso de que este día llegue a ser fin de semana o un día feriado, este dinero se acumulará para el siguiente pago.

Las siguientes fechas de pago serán para: 1 de julio, 1 de septiembre, 1 de octubre y 1 de diciembre.

Video Estado Migratorio | ¿Cuáles son los riesgos de usar seguro social falso al tramitar la ciudadanía en EEUU?

¿Cuánto reciben los beneficiarios del SSA y del SSI?

Según la página oficial del Seguro Social, el pago mensual máximo de SSI para el 2026 es de $994 para una persona y $1,491 para una pareja.

En el caso de los pagos del Seguro Social ( SSA), esto dependerá de la edad en la que la persona se jubile. Si el beneficiario se jubiló a los 62 años en 2026, sus pagos podrían ser de 2961 dólares y, si fue a los 70 años, el beneficio podría ser de 5181 dólares.

Relacionados:
NoticiasSeguro SocialDineroahorrar dineropagos electrónicos Pagos compensatoriosbeneficios

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Circo Gómez
Gratis
Mirreyes vs Godínez 2: El retiro
Nunca tuvo miedo
Gratis
Papá o mamá
Me vuelves loca
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX