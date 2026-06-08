Noticias Próximo pago del Seguro Social el 10 de junio 2026: ¿Quiénes cobran ayuda de la SSA este día? Cada grupo de personas recibe su dinero en días distintos y más de 70 millones pueden tener estos beneficios

Video Así funcionan las nuevas cuentas Trump para niños en EEUU

El 10 de junio, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) comenzará con sus primeros pagos del mes a los trabajadores jubilados.

Un dato de resaltar es que cada grupo de individuos recibe su dinero en días distintos y más de 70 millones de personas en Estados Unidos reciben estos beneficios, así que te indicamos a continuación cuáles son tus días.

PUBLICIDAD

¿Qué día tocan los pagos del Seguro Social en junio?

De acuerdo con el calendario de los pagos del Seguro Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario para junio del 2026. Las personas que recibirán sus pagos el miércoles 10 de junio serán los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Posteriormente, los que recibirán sus pagos el siguiente miércoles 17 de junio serán aquellos que tengan como fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.

Y los beneficiarios que tendrán su dinero el miércoles 24 de junio serán los que tengan como fecha de nacimiento entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

Video Inmigrantes temen bloqueos de remesas tras orden de Trump

¿Cuándo se paga el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)?

Por otro lado, los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad ( SSI) se dan el primer día de cada mes, por lo que el primer pago ya pasó. En el caso de que este día llegue a ser fin de semana o un día feriado, este dinero se acumulará para el siguiente pago.

Las siguientes fechas de pago serán para: 1 de julio, 1 de septiembre, 1 de octubre y 1 de diciembre.

Video Estado Migratorio | ¿Cuáles son los riesgos de usar seguro social falso al tramitar la ciudadanía en EEUU?

¿Cuánto reciben los beneficiarios del SSA y del SSI?

Según la página oficial del Seguro Social, el pago mensual máximo de SSI para el 2026 es de $994 para una persona y $1,491 para una pareja.