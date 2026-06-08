Próximo pago del Seguro Social el 10 de junio 2026: ¿Quiénes cobran ayuda de la SSA este día?
Cada grupo de personas recibe su dinero en días distintos y más de 70 millones pueden tener estos beneficios
El 10 de junio, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) comenzará con sus primeros pagos del mes a los trabajadores jubilados.
Un dato de resaltar es que cada grupo de individuos recibe su dinero en días distintos y más de 70 millones de personas en Estados Unidos reciben estos beneficios, así que te indicamos a continuación cuáles son tus días.
¿Qué día tocan los pagos del Seguro Social en junio?
De acuerdo con el calendario de los pagos del Seguro Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario para junio del 2026. Las personas que recibirán sus pagos el miércoles 10 de junio serán los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Posteriormente, los que recibirán sus pagos el siguiente miércoles 17 de junio serán aquellos que tengan como fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.
Y los beneficiarios que tendrán su dinero el miércoles 24 de junio serán los que tengan como fecha de nacimiento entre el 21 y el 31 de cualquier mes.
¿Cuándo se paga el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)?
Por otro lado, los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad ( SSI) se dan el primer día de cada mes, por lo que el primer pago ya pasó. En el caso de que este día llegue a ser fin de semana o un día feriado, este dinero se acumulará para el siguiente pago.
Las siguientes fechas de pago serán para: 1 de julio, 1 de septiembre, 1 de octubre y 1 de diciembre.
¿Cuánto reciben los beneficiarios del SSA y del SSI?
Según la página oficial del Seguro Social, el pago mensual máximo de SSI para el 2026 es de $994 para una persona y $1,491 para una pareja.
En el caso de los pagos del Seguro Social ( SSA), esto dependerá de la edad en la que la persona se jubile. Si el beneficiario se jubiló a los 62 años en 2026, sus pagos podrían ser de 2961 dólares y, si fue a los 70 años, el beneficio podría ser de 5181 dólares.