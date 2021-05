Mujer asegura que el Superlotto de $26 millones lo perdió en la lavadora

La misteriosa clienta no ha sido identificada, mientras la Lotería de California asegura que no ha recibido ningún reclamo por dicho premio. El organismo solo confirma que el billete premiado se vendió el pasado 14 de noviembre en un establecimiento de Norwalk, en el condado de Los Ángeles.

De hecho, el dueño de la tienda AM PM, localizada en el 10602 al este de Imperial Highway, ya recibió 130,000 dólares por vender el boleto SuperLotto Plus con los números 23, 36, 12, 31, 13 y 10 (mega).

Los empleados del negocio contaron a reporteros de los canales ABC7 y NBC4 que el miércoles una mujer se acercó al mostrador para decirles que pudo haberse convertido en millonaria, pero dejó el billete ganador en sus pantalones y luego metió la prenda a la lavadora. No está claro cómo es que ella sabía con certeza que su billete tenía la combinación de números que resultaron ganadores.

Esta semana se generó expectativa en Los Ángeles, primero por saber quién era el suertudo que no había cobrado tanto dinero y ahora por identificar a la mujer que habría perdido una fortuna por un descuido.



El 7 de mayo, la Lotería de California informó a través de un comunicado que hasta ese momento no habían reclamado el premio y subrayó que había “múltiples formas” de cobrarlo, como llenar un formulario de reclamo en internet, en sus oficinas de distinto o en cualquiera de los más de 23,000 minoristas en todo el estado. La duda que salta es por qué los empleados del AM PM que escucharon a la mujer no le ayudaron en ese trámite cuando estaba a tiempo de abrir un caso.