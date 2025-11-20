Cambiar Ciudad
Powerball

Powerball: el premio mayor sube a $629 millones para el sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025

La opción en efectivo del jackpot es de $294.5 millones, antes de impuestos.

Por:Univision
Este miércoles no hubo ganadores del premio mayor de Powerball y el acumulado subió a $629 millones para el próximo sorteo, que será el sábado 22 de noviembre. La opción en efectivo es de $294.5 millones.

Estos fueron los números ganadores del sorteo del 19 de noviembre: 10-31-49-51-68 y el Powerball: 19 | Powerplay: 2x.

Un boleto vendido en Nueva Jersey acertó las cinco bolas blancas y se lleva $1 millón.

El pasado 6 de septiembre, dos billetes vendidos en Missouri y Texas se repartieron los cerca de $1,800 millones del segundo jackpot más alto de su historia

El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. Y el 18 de enero, otro participante resultó agraciado con $331 millones.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Video Controlar las emociones y buscar asesoría: esto es lo que debes hacer si ganas el premio mayor del Powerball
