Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 29 de septiembre de 2025

Cinco consejos si te ganas el Powerball: sigue estas recomendaciones para invertir bien el dinero

Powerball realizó el lunes su sorteo del premio mayor, con $160 millones acumulados, con una opción en efectivo de $74.4 millones.

Estos fueron los números ganadores del sorteo del 29 de septiembre: 1-3-27-60-65 y el Powerball: 16 | Powerplay: 5x

El pasado 6 de septiembre, dos billetes vendidos en Missouri y Texas se repartieron los cerca de $1,800 millones del segundo jackpot más alto de su historia

El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. Y el 18 de enero, otro participante resultó agraciado con $331 millones.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

¿Qué hacer si ganas el Mega Millions o el Power Ball?: consejos de una asesora financiera

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

