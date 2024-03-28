Powerball: el premio mayor se dispara a $935 millones para el sorteo del sábado 30 de marzo

Video 4 curiosidades de Powerball, uno de los juegos más populares y que más dinero acumula en EEUU

El premio mayor de Powerball sigue acumulando más millones luego de que nadie se lo ganara en el sorteo de este miércoles 27 de marzo de 2024.

El jackpot de Powerball ahora se estima en $935 millones para el próximo sorteo del sábado 30 de marzo por la noche. Este es el quinto premio más grande en la historia del juego.

A pesar de que no hubo ningún ganador del premio mayor este miércoles, más de 1.7 millones de boletos ganaron premios en efectivo de Powerball. Tres boletos acertaron con las cinco bolas blancas y ganaron premios de $1 millón. Los boletos ganadores de un millón de dólares se vendieron en Arizona, Pennsylvania y Texas.

Otros ganadores del sorteo de Powerball del miércoles incluyen 44 boletos que ganaron premios de $50,000 y siete boletos que ganaron premios de $100,000.

Powerball: premio mayor de $935 millones para el 30 de marzo

El premio mayor de Powerball de $935 millones para el sorteo del sábado se acumuló después de que ningún boleto acertara con los seis números.

El premio mayor de Powerball se ganó por última vez el 1 de enero de 2024, un boleto en Michigan que se llevó un premio valorado en 842,4 millones de dólares. Desde entonces, ha habido 37 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor.

El premio mayor tiene un valor en efectivo estimado de 449,7 millones de dólares.

Si un jugador gana el premio mayor en el sorteo del sábado, tendrá la opción de elegir entre un premio anualizado con un valor estimado de 935 millones de dólares o un pago global estimado en 449,7 millones de dólares. Ambas opciones de premios son antes de impuestos. Si el ganador selecciona la opción de anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5 % cada año.

Este es el primer premio mayor anunciado de Powerball que supera los $900 millones este año. Con este jackpot, Powerball se acerca a la barrera de los mil millones.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez. En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos de Powerball y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

