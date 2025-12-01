Juego y Lotería

Resultados de la lotería Powerball de hoy, 1 de diciembre de 2025: estos son los números ganadores

Powerball sorteó este lunes, 1 de diciembre, un premio mayor acumulado de $740 millones. Estos son los números ganadores.

Univision con IA's profile picture
Por:Univision con IA
Video ¿Cómo ganar en el sorteo Powerball? Incluso con un solo número atinado puedes recibir una recompensa

Powerball realizó este lunes su sorteo del premio mayor, que acumula $740 millones, con la opción en efectivo de $346.1 millones.

Estos son los números ganadores del 1 de diciembre: 5-18-26-47-59 y el Powerball: 1 | Powerplay: 3x

PUBLICIDAD

El pasado 6 de septiembre, dos billetes vendidos en Missouri y Texas se repartieron los cerca de $1,800 millones del segundo jackpot más alto de su historia.

El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. Y el 18 de enero, otro participante resultó agraciado con $331 millones.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Más sobre Juego y Lotería

Powerball: el premio mayor sube a $740 millones para el sorteo del 1 de diciembre
2 mins

Powerball: el premio mayor sube a $740 millones para el sorteo del 1 de diciembre

Estados Unidos
Megamillions: estos fueron los números ganadores del sorteo del 28 de noviembre de 2025
3 mins

Megamillions: estos fueron los números ganadores del sorteo del 28 de noviembre de 2025

Estados Unidos
Powerball: el premio mayor asciende a $719 millones para el sorteo del sábado 29 de noviembre
2 mins

Powerball: el premio mayor asciende a $719 millones para el sorteo del sábado 29 de noviembre

Estados Unidos
Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 26 de noviembre de 2025
2 mins

Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 26 de noviembre de 2025

Estados Unidos
Números ganadores del Mega Millions hoy, 25 de noviembre de 2025: el premio mayor es de $70 millones
3 mins

Números ganadores del Mega Millions hoy, 25 de noviembre de 2025: el premio mayor es de $70 millones

Estados Unidos
Powerball: el premio mayor sube a $681 millones para el sorteo del miércoles 26 de noviembre
2 mins

Powerball: el premio mayor sube a $681 millones para el sorteo del miércoles 26 de noviembre

Estados Unidos
Números ganadores de Powerball: mira los resultados del sorteo del 24 de noviembre con premio mayor de $633 millones
2 mins

Números ganadores de Powerball: mira los resultados del sorteo del 24 de noviembre con premio mayor de $633 millones

Estados Unidos
Powerball: el 'jackpot' sube a $654 millones para el sorteo de este lunes
2 mins

Powerball: el 'jackpot' sube a $654 millones para el sorteo de este lunes

Estados Unidos
Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 22 de noviembre de 2025
2 mins

Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 22 de noviembre de 2025

Estados Unidos
Megamillions: estos fueron los números ganadores del sorteo del 21 de noviembre de 2025
3 mins

Megamillions: estos fueron los números ganadores del sorteo del 21 de noviembre de 2025

Estados Unidos

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

PUBLICIDAD

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

Relacionados:
Juego y Lotería Powerball Winning NumbersPowerballEl Premio MayorNarrativa

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX