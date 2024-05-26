Apuñaló a cuatro menores dentro de un cine y luego a dos adultos en un McDonald's: ya fue detenido

Video Tienen entre 6 y 17 años: lo que se sabe del apuñalamiento de cuatro menores en un teatro de Massachusetts

La policía informó que detuvo a un hombre sospechoso de apuñalar a cinco mujeres, entre ellas cuatro menores de edad, y un hombre en dos puntos distintos de Massachusetts, con tan solo una hora de diferencia.

El Departamento de Policía de Braintree, en Massachusetts, informó a través de las redes sociales que el sospecho entró a una sala de cine el sábado por la tarde y apuñaló a las cuatro primeras víctimas.

“Sin decir ni una palabra, sin ninguna advertencia apuñaló a las cuatro jóvenes”, dice el comunicado. De acuerdo con la policía, el ataque, que ocurrió cerca de las 6:00 pm., no fue provocado.

Las jóvenes cuyas edades oscilan entre los 9 y 17 años, no sufrieron heridas de gravedad que pusieran en riesgo su vida, pero fueron trasladas al hospital de Boston para una revisión, dice el comunicado.

Tras cometer el acto, el sospechoso huyó de la escena en un vehículo que pudo ser identificado gracias a los videos de vigilancia de la zona. Así las autoridades pudieron rastrear el auto, sin embargo, se dieron cuenta que el vehículo ya no se encontraba en el área.

Gracias a que la policía logró obtener la licencia del auto pudieron emitir una alerta. Poco tiempo después, la policía de Braintree recibió información de que el vehículo había sido identificado en Plymouth, también en Massachusetts, y que se le relacionaba con otro incidente en la zona.

La Policía Estatal de Massachusetts (MSP, por sus siglas en inglés) comenzó a recibir llamadas al 911 por un apuñalamiento reportado en un McDonald's en Plymouth, cerca de las 7:00pm.

"Los agentes localizaron a una mujer de 21 años y a un hombre de 29 con aparentes heridas de arma blanca. Ambos fueron trasladados a hospitales de la zona con heridas que no ponen en peligro sus vidas", dice un comunicado de la MSP.

Tras identificar el vehículo del sospechoso de este segundo incidente la policía estatal inició una persecución.

“Los agentes intentaron detener el vehículo, pero no se detuvo. El sospechoso estrelló el vehículo y fue detenido poco después por la policía de Sandwich y la policía estatal. Actualmente está siendo tratado en un hospital de la zona”, dice un comunicado de la MSP.

De acuerdo con las autoridades, la investigación preliminar sugiere una probable conexión con un incidente en el cine de Braintree y el otro en el McDonald's.

La investigación sigue activa y en curso por parte de la policía estatal y local y no han proporcionado más detalles del sospechoso o de las víctimas.

