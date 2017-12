Por Lorena Arroyo, Nacho Corbella y Esther Poveda

El huracán además intensificó varias crisis de vivienda que ya sufría Florida. En los Cayos, dejó sin sus casas a miles de personas, principalmente trabajadores del sector servicios que se plantean irse de esta cadena de islas porque ya no se pueden permitir una vivienda allí; en la costa oeste, los más afectados fueron los campesinos migrantes de Immokalee que vivían en tráilers y casas en mal estado que no aguantaron el huracán; en Miami, acrecentó el temor de la gentrificación climática.

Ocho de sus amigos ya se han ido para no volver. “Esto es lo que va a hacer Irma con los Cayos. No se pueden permitir vivir aquí”, dice. Y si ella tuviera una oferta, también se marcharía. “Cuesta mucho vivir aquí. Lo tienes que querer mucho”.

Lo saben también las autoridades: "Estamos muy preocupados y ya estamos viendo a trabajadores que dicen que no pueden permitirse reconstruir aquí o que su casero les ha dicho que va a subir la renta para hacer los arreglos y no lo pueden pagar", dice Heather Carruthers, la comisionada de Monroe asignada por el condado para atajar la crisis.

Irma también ahuyentó a los turistas, así que, desde que pasó el huracán, el dueño del restaurante donde trabajaba María sólo abre algunos días. Entre eso y la falta de propinas, ahora dependen del salario de su esposo, que también es mesero. El arrendador del tráiler, una compañía con sede en Fort Lauderdale, no le responde si lo van a arreglar. Por eso anda buscando casa, pero sin papeles es aún más difícil, así que no descarta mudarse a tierra firme."No me gusta moverme, pero imagínese: debido a lo que está pasando, tal vez no encuentre aquí, tal vez me tenga que mudar para Homestead y no quiero", afirma.

Univision Noticias ha contactado con Sun Communities para tratar de confirmar esta versión y no ha obtenido respuesta. Pero si cumplen con lo que prometieron a Navamuel, no sería la primera vez que en los Cayos se tira abajo un parque de tráilers de trabajadores para dejar paso a un desarrollo urbanístico de lujo, mucho más rentable para sus propietarios. Sustituir parques de tráilers por viviendas es una opción beneficiosa para los constructores, explica De Mier, pues el tiempo de espera para conseguir los permisos es menor.

"Ese tráiler estaba allá y mira, lo desplazó hasta aquí el mar", dice apuntando a un lado. "Aquí había un hombre que llevaba 40 años, un viejito, y el tráiler de él is gone (ya no está) … Pobrecito", añade intercambiando inglés y español, mientras pasea por el parque de tráilers Sea Breeze.

"Era una vida de lo más rica aquí. Tú sabes, en Miami trabajábamos 20 horas diarias. Aquí no. Aquí trabajas de 10:00 am a 4:00 pm; a las 5:00 pm estás en tu casa tomándote tu margarita, mirando al agua”, recuerda. “Teníamos un porche desde donde nos sentábamos a ver el mar. Venías del bote y te podías tomar un baño viendo las estrellas". Sí, a sus 55 años, a Yoly le tocaba seguir sonriendo a los clientes para sumar propinas decentes a su salario. Pero, con eso y con lo que ganaba su mujer como profesora en un colegio de la isla, emprendieron una nueva vida feliz y relajada en su tráiler con vistas al mar.

La tormenta hizo el trabajo de aplanadora que algunos especuladores esperaban. Según los primeros cálculos hechos por el condado de Monroe, al que pertenecen los Cayos, más de 10,000 viviendas (más del 18%) resultaron dañadas. Buena parte de los afectados son trabajadores que ahora no pueden encontrar opciones asequibles de vivienda y que se plantean dejar las islas. Si optan por salir, advierte De Mier, no faltará quien ocupe su lugar en ese paraíso. “El que quiera tirar la toalla, los buitres están volando”.

De Mier siguió recibiendo decenas de mensajes en los días posteriores al huracán, cuando las autoridades aún no permitían a los vecinos que evacuaron regresar a sus casas. Decían que tenían 'cash' para comprar de manera inmediata, que no les importaba si la vivienda era pérdida total: querían comprar algo en cualquier punto de la zona cero de la devastación de Irma en Estados Unidos.

"Estoy interesado en Key West. No rechazaría una propiedad que necesite reparaciones con tal de que no esté completamente devastada", decía uno de esos mensajes el 5 de septiembre, cinco días antes de la llegada del huracán que estaba comenzando a barrer varias islas del Caribe. "Estoy deseando ver qué queda disponible en las dos próximas semanas :)”. “Desde el primer día, cuando ya se sabía que el huracán iba a pasar por aquí, tenía a gente llamándome buscando propiedades", dice Mila de Mier, una agente inmobiliaria que lleva 20 años trabajando en Key West, en uno de los mercados de vivienda más rentables de Florida.

Immolakee Los tráilers de los campesinos migrantes, en primera línea de la destrucción en la costa oeste

Después de pasar por los Cayos, el huracán Irma se dirigió a la costa oeste de Florida tocando tierra con categoría 3 en Marco Island. Ni en esa localidad ni en la vecina Naples, ciudades costeras conocidas por ser destino de jubilados con alto poder adquisitivo, se vieron grandes escenas de devastación.

A más de 50 millas del ojo del huracán, en Immokalee, Irma dejó decenas de casas destrozadas, principalmente tráilers de campesinos, que también sufrieron pérdidas en los campos donde trabajan. La crisis de vivienda desatada por Irma ha llevado a algunos grupos a mirar al futuro y pensar en soluciones para ofrecerles casas más resistentes a los trabajadores.

Video Los trabajadores agrícolas de Immokalee a los que Irma dejó sin techo y sin trabajo.

Costa Oeste de Florida Huracán Irma, 10 de septiembre cat 3(Vientos de 120 millas por hora) 320 millones de dólares estimados de daños

El 4 y el 5 de septiembre, la víspera del huracán, la mayoría de los agricultores de Immokalee ha decidido evacuar sus casas y refugiarse en construcciones de concreto más seguras y albergues o viajar a otros estados como Georgia, las Carolinas o Tennessee. Para muchos, se trata un viaje familiar: migran por temporadas para trabajar en el campo en esos lugares. Ellos nos cuentan en sus propias palabras cómo vivieron esos días.

Rafaela, agricultora de 37 años nacida en Hidalgo (México). Tiene cuatro hijos y un quinto en camino: “Cuando yo comencé a escuchar los rumores de que venía un huracán, yo no lo tome en serio, la verdad. Mi esposo me dijo que saliéramos de aquí, pero yo le dije que no porque no teníamos suficiente dinero para salir y la troca que teníamos no servía, no tenía aire acondicionado y mover a todos los niños no era fácil. Pero, cuando se fue acercando más el huracán, mi miedo era por los pinos que están alrededor de la casa, que se fuera a caer alguno de ellos. En la noche, una amiga me habló y me dijo que mejor era su apartamento y nos fuimos para allá con ella. Nuestra sorpresa fue cuando regresamos”.

Beatriz Yago, profesora de Immokalee Community School, una escuela primaria que da prioridad a hijos de campesinos migrantes: “Los niños sí estaban asustados porque ellos oyen lo que dicen sus papás y se imaginan lo peor. Pero, como maestra y como adulto, tú tienes que asegurarles que todo va a estar bien. Lo que yo les dije a mis estudiantes, porque muchos de sus papás no saben leer, que el trabajo de ellos era enseñarles a sus papas los papeles de la lista de albergues y decirles: ‘Estos son los lugares a donde nosotros podemos ir si no nos sentimos seguros’”.

Julia Perkins, Coalition of Immokalee Workers, organización que trabaja por los derechos de los trabajadores agrícolas y por salarios dignos. “Dadas las condiciones de la vivienda, sabíamos que cualquier efecto de Irma iba a ser bastante grande para la comunidad trabajadora, porque no tenía que ser una categoría 4 ó 5 para hacer daños grandes a las viviendas en las condiciones en que están. Entonces, empezamos a comunicar a la gente la necesidad de cuidarse, cómo se tenían que preparar porque nadie debe de quedarse en un tráiler durante una tormenta así.

El 7 de septiembre, el día después del paso del huracán Irma, los trabajadores agrícolas comenzaron a regresar a sus casas. Muchos de los que vivían en tráilers se encontraron con techos volados, cuartos inundados o casas completamente destruidas. Los campos en los que trabajan también sufrieron daños. Según datos del condado de Collier, al que pertenece Immokalee, de las 1,196 viviendas que fueron destrozadas o sufrieron fuertes daños por Irma, 866 eran tráilers (más de un 72%).

Rafaela: “Cuando regresé a mi casa fue algo muy triste. Cuando miré el cuarto ya no tenía nada, el mueble se destruyó, la tele se cayó, la ropa de los niños, la cama, estaba todo mojado… En la sala todo estaba todo destruido allí, liqueando (goteando) agua por todos lados. El techo de aquí nos fuimos a encontrar por allá, por la calle de allá fuimos a encontrar las láminas. Como pudimos las recolectamos de nuevo para atrás. Las pusimos, pero seguía liqueando agua. Me quedé en la sala con mis hijos, en la cama que está ahí. Duermo yo, mi esposo y dos niños, y en el otro cuartito duermen las dos niñas”.

Héctor, estudiante de 7 años, hijo de Rafaela: “El huracán le pegó al techo del cuarto de mi mamá y luego, cuando mi mamá fue al cuarto suyo, ella estaba llorando porque había cosas rotas. El cuarto se destruyó del huracán y luego mi papá lo tenía que construir con todas las cosas. Todavía estamos en la misma casa, pero algún día, cuando tenga más dinero, ella va a comprar una y nos vamos a mover”.

Beatriz Yago: La semana después del huracán trabajé de voluntaria dando comida y agua. Yo me encontraba a muchos de mis estudiantes y padres. Entonces, obviamentelos niños están muy chiquitos para saber lo que está pasando.Ellos no más pensaban que no había escuela porque no había escuela, pero a los padres sí se les veía en sus caras un poco de cansancio, de preocupación porque no iban a tener ni trabajo porque los campos estaban todos llenos de aguan. Además,muchos papás tenían miedo y todavía tienen miedo y me pidieron ayuda porque son indocumentados”.

Florida es el estado con mayor número de tráilers de Estados Unidos. Irma demostró que, sin buenas medidas de seguridad, son las viviendas más vulnerables a este tipo de fenómenos.

En una ciudad como Immokalee donde, según el censo de 2010, el 75% de la población es de origen latino y el 43% vive bajo la línea de la pobreza, muchos agricultores hispanos que trabajan en los campos de tomate, chile o cítricos no se pueden permitir otro lugar para vivir.

Los trabajadores agrícolas indocumentados, además, no pueden solicitar ayudas cuando son golpeados por huracanes o no se atreven a hacerlo por miedo:

Zulaika Quintero, directora de Immokalee Community School: “En el colegio, tenemos como unas 10 ó 15 familias con la mitad de sus tráilers dañados. Si no se destruyeron, entró mucha agua, porque los tráilers no están en las mejores condiciones que digamos. Son viviendas que ya ni se deben de ofrecer, pero es lo único que hay y es lo único que nuestros padres pueden pagar. Y por eso viven como dos familias por tráiler a veces, a veces hasta más porque (la vivienda) está cara y es lo único que se les renta, por no tener documentos”.

Julia Perkins: “Aunque el pago (de los salarios en el campo) depende mucho de la semana, un trabajador puede ganar unos 200 ó 300 dólares en una semana regular. Para vivir, la gente paga, usualmente, por semana, unos 60 dólares por persona en tráilers donde hay hasta 12 personas viviendo. En algunos tráilers que pagan por familia son 300 dólares la semana. Eso es más de 1,200 ó 1,550 dólares al mes. Los trabajadores que vienen aquí y no tienen familia son siempre son los últimos en la lista de las personas que van a recibir cualquier apoyo o ayuda. Pero son los que hacen que nosotros, todo el resto del país, comamos”.

Rafaela: “El inspector de FEMA (la agencia federal del manejo de emergencias) que vino se conmovió y dijo: ‘¡Cómo es posible que estés viviendo aquí con los niños, si esto es inhabitable!’ Le dije: ‘No tengo a donde ir’. Y me dijo: ‘Yo te voy a mandar a un segundo inspector para que te ayude lo más pronto posible por los niños’. Y nunca mandaron al otro inspector y hasta la fecha nadie nos ha hablado ni nos ha venido a ver. Encontrar renta aquí es demasiado difícil. Si se da cuenta, por casa hay hasta dos familias viviendo. Apenas se desocupa una casa, ya está ocupada por otra familia. Yo fui y pregunté dos veces a los apartamentos que tiene de asistencia el gobierno diciéndoles que el techo de mi casa se había volado, que no tenía donde meter a mis hijos y me piden talones de cheques de la labor. Yo gano cash (efectivo), lo que le puedo traer es una carta y me dicen que no. En el otro que no porque no era residente o no era ciudadana. Entonces, yo no entiendo cuál es la ayuda de gobierno que dan esos apartamentos. Era una emergencia, era una necesidad”.

El huracán agravó el problema de falta de acceso a la vivienda para los trabajadores agrícolas. Algunos en Immokalee han empezado a pensar en un futuro con mejores casas para los trabajadores:

Beatriz Yago: “Yo creo que (el huracán) fue como una llamada de despierta para muchos adultos e incluso para los niños, para que ellos sepan. ‘Oh, esto pasó cuando yo estaba chiquito, ahora yo ya sé lo que tengo que hacer como adulto’. Nosotros tenemos una unidad en segundo grado de huracanes. Decidimos leerlo en abril porque en Florida los huracanes son de junio a octubre para que los niños sepan cómo prepararse: con que sea una bolsita chiquita, una mochila que tengan con luz, con un cambio y algo así para que ellos estén listos para el futuro y para que sepan lo que tienen que llevar en su bolsita”.