El cheque del Seguro Social subirá para algunos beneficiarios desde octubre: te explicamos

Los cheques del Seguro Social subirán desde octubre de 2024 para algunos beneficiarios, pues la Administración del Seguro Social dejará de considerar ciertas ayudas para la compra de alimentos al momento de calcular los pagos de esas personas.

Se trata en específico de los pagos del Seguro Social Suplementario o Supplemental Security Income (SSI) en inglés. Desde el 30 de septiembre próximo, la agencia no tomará en cuenta la ayuda que puedan recibir esos beneficiarios de familiares, amigos o de su comunidad para alimentarse.

Eso significa que esas personas podrán recibir más dinero del Seguro Social Suplementario o incluso ser elegibles a esos pagos por primera vez.

"La nueva política remueve una barrera crítica para la elegibilidad al Seguro Social Suplementario debido a que el solicitante o beneficiario recibe ayuda informal para sus alimentos por parte de amigos, familiares o redes de apoyo comunitario", explicó en un comunicado la Administración del Seguro Social.

Qué es el Seguro Social Suplementario: quiénes son elegibles

Es un beneficio mensual para adultos de 65 años o más, y adultos y niños con discapacidad o ceguera que tienen ingresos o recursos limitados, explica la Administración del Seguro Social.

El Seguro Social Suplementario ayuda a cubrir necesidades básicas como el arriendo, la comida, la ropa y los medicamentos, agrega. Pero quienes solicitan este beneficio deben cumplir con ciertos requisitos. Hasta ahora, la agencia contaba como recursos la ayuda en alimentos que reciben los solicitantes y beneficiarios.

Los consideraban como "ingresos no ganados" que podían afectar la decisión de otorgar esos beneficios.

"La nueva política ayuda de varias maneras: el cambio es fácil de entender y usar por los solicitantes, beneficiarios y empleados de la agencia; los solicitantes y beneficiarios tienen que reportar menos información sobre la ayuda alimenticia que reciben de amigos y familiares, lo que reduce los cambios mensuales en los pagos", explicó la Administración de Seguro Social en su comunicado.

A cuánto ascienden los pagos del Seguro Social Suplementario en 2024

El máximo que recibe este 2024 un individuo elegible al Seguro Social Suplementario alcanza $943, de acuerdo con los datos de la agencia. Un individuo elegible que tiene a su vez una pareja elegible recibe $1,415.

Las personas que la Administración del Seguro Social considera "persona esencial", pues viven y apoyan a un beneficiario, reciben un máximo de $472 al mes.

"El Seguro Social Suplementario es dado generalmente a individuos que no ganan más de $1,971 por su trabajo al mes. Ese límite de ingresos sube para las parejas y cuando los padres solicitan (el beneficio) para sus hijos", dice la agencia, que también toma en consideración otras fuentes de ingresos, como los beneficios por discapacidad, por desempleo y por pensiones.

Esas otras fuentes de ingresos son, en general, los vehículos y dinero en cuentas de banco que tenga la persona. Esos recursos no deben superar los $2,000 para los individuos y los $3,000 para las parejas. Para los padres que solicitan la ayuda del Seguro Social Suplementario para sus hijos, ese límite sube en $2,000.

