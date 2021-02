Centros en Texas niegan vacunas a quienes no son residentes con documentos o ciudadanos

Jesús Díaz, un hombre de 61 años originario de México que tiene 16 años viviendo en Texas, no pudo recibir la vacuna contra el covid-19 porque un miembro del centro de vacunación al que asistió en Río Grande Valley le dijo que las vacunas son exclusivas para ciudadanos y residentes con documentos .

Sin embargo, cuatro horas después, cuando le tocó su turno, no pudo vacunarse porque un miembro del equipo le dijo que no había corrido con suerte .

“Las vacunas aquí son exclusivas para ciudadanos estadounidenses y residentes legales de este país . No podemos ayudarte. Lo siento mucho, pero estas son las reglas", le dijo la persona a Díaz.

Según las directrices que han publicado las autoridades de salud del estado de Texas, para ser inoculado no es necesario presentar una prueba de residencia o de ciudadanía .

Jesús Díaz aseguró al diario a The Washington Pos t que en ese momento no quiso causar ningún problema por temor de que el personal llamara a las autoridades de inmigración .

“Sentí tanta vergüenza y rabia al mismo tiempo”, relató. "Me sentí discriminado, pero no quería seguir insistiendo" .

Sin embargo, ese día, Jesús Díaz no fue el único que tuvo que abandonar su lugar en la fila. De acuerdo con el Post, un portavoz de la universidad aseguró que fueron 14 personas fueron rechazadas de los sitios de vacunación “a causa de su residencia o su estatus migratorio”.

A pesar de la comunicación, José Díaz no quiso volver a que le pusieran la vacuna en la misma clínica.

El miércoles la universidad publicó un tuit en la que le pedían a quienes hubieran sido rechazados por no probar su residencia o por no poder probar su situación migratoria que escribieran al correo covidvaccine@utgv.edu para poder reprogramar su cita lo antes posible.

"Me da vergüenza volver”, declaró Jesús Díaz. “Quiero buscar otra opción en la que no me vuelva a pasar lo mismo ".