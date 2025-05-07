Video Un hombre descalzo somete a un enorme caimán con sus manos y lo captura en plena autopista

Cynthia Diekema, una mujer de 61 años, murió la víspera tras ser atacada por un caimán mientras navegaba en canoa con su esposo. El incidente ocurrió cerca de las 16 horas en el punto donde el arroyo Tiger Creek desemboca en el lago Kissimmee, al sur de Orlando, Florida.

Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), la residente de Davenport se encontraba de excursión con su esposo en aguas de unos 75 centímetros de profundidad, cuando su embarcación pasó por encima de un caimán de gran tamaño.

Ante esto, el animal reaccionó, se revolvió con fuerza bajo el agua y volcó la canoa, lanzando a ambos ocupantes al agua. Según detalló en rueda de prensa el mayor Evan Laskowski, de la FWC, Diekema cayó directamente sobre el caimán, lo que provocó que fuera mordida de inmediato.

Aunque su esposo trató de intervenir para salvarla, el reptil logró arrastrarla bajo la superficie. El cuerpo de la víctima fue recuperado más tarde.

Dos caimanes capturados tras el ataque

El mismo martes en la noche, cazadores autorizados capturaron a un caimán de 11 pies y 4 pulgadas (alrededor de 3,45 metros), que coincide con la descripción de los testigos. Otro caimán que mide entre 10 y 11 pies (3 a 3,3 metros) fue capturado este miércoles.

Roger Young, director ejecutivo de la comisión, explicó que se tomaron muestras de ambos ejemplares para realizar pruebas que determinen si uno de ellos participó en el incidente. En caso de confirmarse, el animal responsable será sacrificado, según los protocolos establecidos.

Los ataques de caimán son raros, pero suceden

Aunque los ataques de caimanes a seres humanos son raros, no son imposibles. Florida tiene una población estimada de más de un millón de caimanes, una de las mayores de Estados Unidos. Las estadísticas oficiales muestran un promedio de ocho mordeduras no provocadas por año en la última década, muchas de las cuales requieren atención médica.

Los expertos aseguran que más del 90% de los ataques registrados están relacionados con conductas de riesgo o falta de precaución por parte de los humanos. En este caso, las autoridades no han indicado si hubo algún error por parte de la pareja, pero sí señalaron que el ataque ocurrió en plena temporada de apareamiento, cuando los caimanes son más territoriales y agresivos.

El lago Kissimmee y sus alrededores forman parte de un ecosistema rico en biodiversidad y atractivo para actividades recreativas como la pesca, la navegación y el avistamiento de aves. Sin embargo, la presencia de caimanes es constante, y no se considera anormal que habiten aguas como las del Tiger Creek, incluso en áreas con poca profundidad.

Necesario extremar precauciones para evitar ataques

La FWC reiteró su llamado a la población para que extreme precauciones al realizar actividades en áreas naturales donde se sabe que habitan caimanes. Las principales recomendaciones incluyen evitar nadar en zonas no designadas, especialmente de noche o al amanecer, mantener a las mascotas alejadas de la orilla, y no acercarse ni alimentar a estos animales.

“Este caso es un recordatorio del tipo de fauna poderosa con la que compartimos nuestros espacios naturales”, dijo Young durante la conferencia de prensa.

Tras el ataque, la zona se mantiene bajo vigilancia de autoridades estatales, y se ha intensificado la presencia de expertos en vida silvestre para garantizar la seguridad de los visitantes.

