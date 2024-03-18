El gigantesco caimán de 11 pies de largo y 750 libras que tenían de 'mascota' en una casa de Nueva York

Video Lanzaron 70 monedas al hocico de un caimán: se las extrajeron del estómago en una cirugía

Albert Edward, un caimán de 750 libras y de 11 pies de largo, fue incautado por las autoridades de Nueva York luego de que su propietario no contara con los permisos para poseer esta inusual mascota en su casa.

De acuerdo con el Departamento de Conservación del Medio Ambiente (DEC, por sus siglas en inglés), el animal se encontraba ilegalmente en un domicilio de la localidad de Hamburgo.

PUBLICIDAD

Los agentes del DEC se enteraron de que el propietario de la vivienda había construido un anexo a su casa e instalado una piscina para mantener al caimán de unos 30 años, sin contar con un permiso apropiado.



El hombre tenía una licencia para el caimán, pero la licencia expiró en 2021 y no fue renovada, explicó el DEC en su sitio web el 15 de marzo.

De acuerdo con el DEC es ilegal poseer un caimán en Nueva York, a menos que se tenga una licencia. Sin embargo, esas licencias son solo para "fines científicos, educativos, de exhibición o zoológicos ", dice el sitio web del departamento.

Según las autoridades, el propietario “permitía supuestamente al público meterse en el agua para acariciar al caimán sin vigilancia”, informó el DEC en una publicación en su página de Facebook.

En una entrevista con The New York Times, el propietario de Albert Edward, Tony Cavallaro, de 64 años, dijo que los visitantes solo se metían brevemente en la piscina para posar con el animal, a menudo cuando el caimán dormía.

Tras realizar el incautamiento, las autoridades notaron que el caimán tiene numerosos problemas de salud, como ceguera en ambos ojos y complicaciones en la columna vertebral.

El dueño del animal dijo al Times que el caimán "siempre ha tenido un problema con los ojos". Cavallaro contó también que compró a Albert en una exposición de reptiles en Columbus, Ohio, en 1990.

Por el momento, Albert Edward permanecerá con un cuidador autorizado, que lo atenderá hasta que pueda ser transportado a un albergue.

Mientras, su dueño inició una batalla legal para recuperar a su mascota. En una petición para recaudar firmas a su favor, Cavallaro explica que irá a la Corte a presentar su caso.

PUBLICIDAD

El dueño asegura que intentó renovar su permiso, pero las reglas para tener un caimán en casa cambiaron, y por ello no pudo realizar el trámite.

El DEC anunció que está reuniendo pruebas adicionales y realizará otra consulta con un veterinario autorizado para determinar si presentarán cargos en contra del propietario.

Mira también: