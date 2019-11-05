Día de elecciones en Carolina del Norte
CAROLINA DEL NORTE, Raleigh.-Durante todo el día de hoy, se llevan a cabo elecciones en Carolina del Norte.
De acuerdo con el registro de votantes hay más de 2900 candidatos postulándose a puestos locales, entre los que se incluyen, Alcaldes, Concejales y Comisionados en 90 condados.
Si bien, en estas elecciones no se elige Gobernador del estado, ni presidente, sí se eligen a los miembros más representativos a nivel local, los cuales toman las decisiones día a día en su comunidad, por lo que es de suma relevancia no solo poner atención en ellas, sino ejercer el voto.
Para que usted tenga un panorama más claro de los candidatos a cada puesto de elección en su condado, le compartimos el listado a continuación. (Se encuentra en inglés para no afectar el significado de cada puesto).
ALAMANCE VILLAGE OF ALAMANCE MAYOR Don Tichy DONALD BRUCE TICHY
ALAMANCE VILLAGE OF ALAMANCE ALDERMAN Tim Isley TIMOTHY WAYNE ISLEY
ALAMANCE VILLAGE OF ALAMANCE ALDERMAN Daniel Tichy DANIEL JOHN TICHY
ALAMANCE CITY OF BURLINGTON COUNCIL MEMBER Kathy Hykes KATHRYN O'DONNELL HYKES
ALAMANCE CITY OF BURLINGTON COUNCIL MEMBER Bob Ward ROBERT MARION WARD
ALAMANCE TOWN OF ELON ALDERMAN Monti Allison MONTI PERRY ALLISON
ALAMANCE TOWN OF ELON ALDERMAN Mark Greene MARK HILLIARD GREENE
ALAMANCE TOWN OF ELON ALDERMAN Quinn Ray JEREMY QUINN RAY
ALAMANCE TOWN OF ELON ALDERMAN Kyle Wills KYLE D WILLS
ALAMANCE TOWN OF ELON ALDERMAN Michael Woods MICHAEL BECILLOUS WOODS
ALAMANCE TOWN OF GIBSONVILLE MAYOR Ricky Cox RICHARD LAWSON COX
ALAMANCE TOWN OF GIBSONVILLE MAYOR Leonard (Lenny) Williams LEONARD MAC WILLIAMS
ALAMANCE TOWN OF GIBSONVILLE BOARD OF ALDERMEN Paul Dean PAUL DOUGLAS DEAN
ALAMANCE TOWN OF GIBSONVILLE BOARD OF ALDERMEN Steve Harrison STEVE CHARLES HARRISON
ALAMANCE TOWN OF GIBSONVILLE BOARD OF ALDERMEN Yvonne Maizland YVONNE ANITA MAIZLAND
ALAMANCE TOWN OF GIBSONVILLE BOARD OF ALDERMEN Clarence A. Owen CLARENCE ALVIN OWEN
ALAMANCE TOWN OF GIBSONVILLE BOARD OF ALDERMEN Mark Shepherd MARK RIGGINS SHEPHERD
ALAMANCE TOWN OF GIBSONVILLE BOARD OF ALDERMEN Paul Thompson PAUL DWAYNE THOMPSON
ALAMANCE CITY OF GRAHAM MAYOR Jerry Peterman GERALD REID PETERMAN
ALAMANCE CITY OF GRAHAM COUNCIL MEMBER Jeanette E. Beaudry JEANETTE ELAINE BEAUDRY
ALAMANCE CITY OF GRAHAM COUNCIL MEMBER Mickey Cheek MICHAEL JENNINGS CHEEK
ALAMANCE CITY OF GRAHAM COUNCIL MEMBER Donnie Collins DONALD COOPER COLLINS
ALAMANCE CITY OF GRAHAM COUNCIL MEMBER Ricky Hall RICKY CARNELL HALL
ALAMANCE CITY OF GRAHAM COUNCIL MEMBER Lee Kimrey BAKER LEE KIMREY
ALAMANCE CITY OF GRAHAM COUNCIL MEMBER Nate Perry NATHAN HEATH PERRY
ALAMANCE CITY OF GRAHAM COUNCIL MEMBER Jennifer L. Talley JENNIFER LEE ANN TALLEY
ALAMANCE TOWN OF GREEN LEVEL COUNCIL MEMBER Vanteia Cherrelle Carr VANTEIA CHERRELLE CARR
ALAMANCE TOWN OF GREEN LEVEL COUNCIL MEMBER Remonia Enoch ROMONA ANITA ENOCH
ALAMANCE TOWN OF GREEN LEVEL COUNCIL MEMBER Theodore Howard THEODORE HOWARD
ALAMANCE TOWN OF GREEN LEVEL COUNCIL MEMBER Sandra McCollum SANDRA KAY MCCOLLUM
ALAMANCE TOWN OF GREEN LEVEL COUNCIL MEMBER Samuel Siler SAMUEL ANDREW-LAMONT SILER
ALAMANCE TOWN OF GREEN LEVEL COUNCIL MEMBER Richard Woods RICHARD LEE WOODS
ALAMANCE TOWN OF HAW RIVER MAYOR Kelly Allen KELLY FRAZIER ALLEN
ALAMANCE TOWN OF HAW RIVER MAYOR Buddy Edward Boggs BUDDY EDWARD BOGGS
ALAMANCE TOWN OF HAW RIVER COUNCIL MEMBER Steve Lineberry HARVEY STEPHEN LINEBERRY
ALAMANCE TOWN OF HAW RIVER COUNCIL MEMBER Patty J. Wilson PATTY JOHNSON WILSON
ALAMANCE TOWN OF HAW RIVER COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED TERM) Lee Lovette HAROLD LEE LOVETTE
ALAMANCE CITY OF MEBANE MAYOR Ed Hooks JAMES EDWIN HOOKS
ALAMANCE CITY OF MEBANE CITY COUNCIL Shelby Dent SHELBY MARIE DENT
ALAMANCE CITY OF MEBANE CITY COUNCIL Sean C. Ewing SEAN CHARLES EWING
ALAMANCE CITY OF MEBANE CITY COUNCIL Everette Greene EVERETTE MARSON GREENE
ALAMANCE CITY OF MEBANE CITY COUNCIL Jim Harding JAMES EDWARD HARDING
ALAMANCE CITY OF MEBANE CITY COUNCIL Patty Philipps PATRICIA PHILIPPS
ALAMANCE TOWN OF OSSIPEE COUNCIL MEMBER Ernest (Smokey) Bare ERNEST LEE BARE
ALAMANCE TOWN OF OSSIPEE COUNCIL MEMBER Billy R. Carter BILLY RAY CARTER
ALAMANCE TOWN OF OSSIPEE COUNCIL MEMBER Paul Farris PAUL GRADY FARRIS
ALAMANCE TOWN OF SWEPSONVILLE COUNCIL MEMBER Travis Sapp TRAVIS AUSTIN SAPP
ALAMANCE TOWN OF SWEPSONVILLE COUNCIL MEMBER Drew Sharpe DALTON DREW SHARPE
ALEXANDER TOWN OF TAYLORSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Robert (Bob) Bowen ROBERT DEAN BOWEN
ALEXANDER TOWN OF TAYLORSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Kimberly S. Brown KIMBERLY STEWART BROWN
ALEXANDER TOWN OF TAYLORSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Glenn P. Deal, Jr. GLENN P DEAL
ALEXANDER TOWN OF TAYLORSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Justin A. Deal JUSTIN ADRIAN DEAL
ALEXANDER TOWN OF TAYLORSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Jason Durmire JASON LEE DURMIRE
ALEXANDER TOWN OF TAYLORSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Edd K. Elliott, Jr. EDD KING ELLIOTT
ALEXANDER TOWN OF TAYLORSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Michael L. Fredieu MICHAEL LOUIS FREDIEU
ALEXANDER TOWN OF TAYLORSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Kenny W. Poole KENNY W POOLE
ALEXANDER TOWN OF TAYLORSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Ronnie H. Robinette RONNIE HOWARD ROBINETTE
ALEXANDER TOWN OF TAYLORSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Jack Simms JACK HAROLD SIMMS
ALEXANDER TOWN OF TAYLORSVILLE MAYOR George Holleman GEORGE BENNETT HOLLEMAN
ALEXANDER TOWN OF TAYLORSVILLE MAYOR Dawn Reynolds DAWN LORINE REYNOLDS
ALLEGHANY TOWN OF SPARTA TOWN COUNCIL MEMBER Cole Edwards JOSEPH COLE EDWARDS
ALLEGHANY TOWN OF SPARTA TOWN COUNCIL MEMBER Terry C. McGrady TERRY CLINTON MCGRADY
ALLEGHANY TOWN OF SPARTA TOWN COUNCIL MEMBER Carollyn Edwards Pruitt CAROLLYN EDWARDS PRUITT
ALLEGHANY TOWN OF SPARTA TOWN COUNCIL MEMBER Milly B. Richardson MILDRED BESS RICHARDSON
ALLEGHANY TOWN OF SPARTA TOWN COUNCIL MEMBER Jimmy Rutherford JIMMY LESTER RUTHERFORD
ALLEGHANY TOWN OF SPARTA TOWN COUNCIL MEMBER Marsha L. Wagoner MARSHA LEIGH WAGONER
ANSON TOWN OF ANSONVILLE MAYOR Joe Estridge, Jr. JOE MILLER ESTRIDGE
ANSON TOWN OF ANSONVILLE COUNCIL MEMBER Sarah E. Burns SARAH CARAWAY BURNS
ANSON TOWN OF ANSONVILLE COUNCIL MEMBER Kimberly Burr PAIGE KIMBERLY BURR
ANSON TOWN OF ANSONVILLE COUNCIL MEMBER Denise Watkins Cannon DENISE WATKINS CANNON
ANSON TOWN OF ANSONVILLE COUNCIL MEMBER Jesse T. Huntley JESSE THOMAS HUNTLEY
ANSON TOWN OF ANSONVILLE COUNCIL MEMBER Phyllis Watkins PHYLLIS ELENDER WATKINS
ANSON TOWN OF LILESVILLE MAYOR Richard Harrington JAMES RICHARD HARRINGTON
ANSON TOWN OF LILESVILLE COMMISSIONER Lewis Adams LEWIS DURAN ADAMS
ANSON TOWN OF LILESVILLE COMMISSIONER Bernice Bennett BERNICE MCLENDON BENNETT
ANSON TOWN OF LILESVILLE COMMISSIONER Chuck Cook CHARLES DOUGLAS COOK
ANSON TOWN OF LILESVILLE COMMISSIONER Frank McAllister FRANK EDWARD MCALLISTER
ANSON TOWN OF LILESVILLE COMMISSIONER John Lester Montgomery JOHN LESTER MONTGOMERY
ANSON TOWN OF LILESVILLE COMMISSIONER Peggy Treadaway PEGGY BAKER TREADAWAY
ANSON TOWN OF LILESVILLE COMMISSIONER Steven Whitlock STEVEN DALE WHITLOCK
ANSON TOWN OF LILESVILLE COMMISSIONER Juanita Williams JUANITA REDFERN WILLIAMS
ANSON TOWN OF MCFARLAN MAYOR Diane L. Timmons DIANE LEE TIMMONS
ANSON TOWN OF MCFARLAN COUNCIL MEMBER Debbie Bryant DEBORAH BRYANT
ANSON TOWN OF MCFARLAN COUNCIL MEMBER Michael Foster MICHAEL WILLIAM FOSTER
ANSON TOWN OF MCFARLAN COUNCIL MEMBER Kim Gainey KIM CROWLEY GAINEY
ANSON TOWN OF MCFARLAN COUNCIL MEMBER Jimmy Grubb JIMMY JOE GRUBB
ANSON TOWN OF MCFARLAN COUNCIL MEMBER Christopher Harney CHRISTOPHER EUGENE HARNEY
ANSON TOWN OF MCFARLAN COUNCIL MEMBER Gail J. Whittington GAIL J WHITTINGTON
ANSON TOWN OF MORVEN MAYOR Carolyn Solomon CAROLYN GATEWOOD SOLOMON
ANSON TOWN OF MORVEN MAYOR Tim Watkins TIMMY L WATKINS
ANSON TOWN OF MORVEN COUNCIL MEMBER Theodore Carr THEODORE ROOSEVELT CARR
ANSON TOWN OF MORVEN COUNCIL MEMBER Linda (Pill) Hinson LINDA DIANNE HINSON
ANSON TOWN OF MORVEN COUNCIL MEMBER Corinthia Lewis Lemon CORINTHIA LASHELLE LEMON
ANSON TOWN OF MORVEN COUNCIL MEMBER Brandon Smith BRANDON TYRMAL SMITH
ANSON TOWN OF PEACHLAND MAYOR Richard Allen RICHARD BARTOW ALLEN
ANSON TOWN OF PEACHLAND COUNCIL MEMBER Jeffrey Davis JEFFREY ALAN DAVIS
ANSON TOWN OF PEACHLAND COUNCIL MEMBER Betty Hasty BETTY DAVIS HASTY
ANSON TOWN OF PEACHLAND COUNCIL MEMBER Kenneth Rowell, Jr. KENNETH LEE ROWELL
ANSON TOWN OF POLKTON MAYOR Minnie P. Staton MINNIE POLK STATON
ANSON TOWN OF POLKTON MAYOR Cynthia Williams CYNTHIA WILLIAMS
ANSON TOWN OF POLKTON COMMISSIONER Johnny Faulk JOHNNY RAYE FAULK
ANSON TOWN OF POLKTON COMMISSIONER Cindy Heafner CYNTHIA MELTON HEAFNER
ANSON TOWN OF POLKTON COMMISSIONER Jimmy Hildreth JAMES O HILDRETH
ANSON TOWN OF POLKTON COMMISSIONER Sissy Stegall JANICE FAYE STEGALL
ANSON TOWN OF WADESBORO MAYOR Terry Helms TERRY LANE HELMS
ANSON TOWN OF WADESBORO MAYOR Mitchell Huntley MITCHELL HUNTLEY
ANSON TOWN OF WADESBORO MAYOR Bill Thacker BILLY EUGENE THACKER
ANSON TOWN OF WADESBORO COUNCIL MEMBER John Irvin Ballard, Jr. JOHN IRVIN BALLARD
ANSON TOWN OF WADESBORO COUNCIL MEMBER Jo Ann Bennett JOANN MCLENDON BENNETT
ANSON TOWN OF WADESBORO COUNCIL MEMBER Lewis Evans LEWIS BYRUM EVANS
ANSON TOWN OF WADESBORO COUNCIL MEMBER Judy H. Little JUDY HAMILTON LITTLE
ANSON TOWN OF WADESBORO COUNCIL MEMBER Amanda Moak AMANDA NICOLE MOAK
ASHE TOWN OF JEFFERSON MAYOR Bluferd Eldreth BLUFERD WITT ELDRETH
ASHE TOWN OF JEFFERSON MAYOR Mike Spencer WILLIAM MICHAEL SPENCER
ASHE TOWN OF JEFFERSON ALDERMAN Cathy Ballou CATHY LYNN BALLOU
ASHE TOWN OF JEFFERSON ALDERMAN Charles Caudilll CHARLES DEAN CAUDILL
ASHE TOWN OF LANSING MAYOR Mack Powers JAMES MACK POWERS
ASHE TOWN OF LANSING ALDERMAN Jim Blevins JAMES RAY BLEVINS
ASHE TOWN OF LANSING ALDERMAN Tina Greer TINA LOUISE GREER
ASHE TOWN OF LANSING ALDERMAN Tom Richardson TOMMY LEE RICHARDSON
ASHE TOWN OF LANSING ALDERMAN (UNEXPIRED TERM) Cheyenne Blevins CHEYENNE AUTUMN BLEVINS
ASHE TOWN OF WEST JEFFERSON MAYOR Tom Hartman THOMAS LEE HARTMAN
ASHE TOWN OF WEST JEFFERSON ALDERMAN Rusty Barr RUSSELL WILSON BARR
ASHE TOWN OF WEST JEFFERSON ALDERMAN Jeffery Wade Caudill JEFFERY WADE CAUDILL
ASHE TOWN OF WEST JEFFERSON ALDERMAN Laura McPherson LAURA COWDEN MCPHERSON
ASHE TOWN OF WEST JEFFERSON ALDERMAN Crystal Coldiron Miller CRYSTAL MICHELLE MILLER
ASHE TOWN OF WEST JEFFERSON ALDERMAN Christopher Neaves CHRISTOPHER BRYAN NEAVES
ASHE TOWN OF WEST JEFFERSON ALDERMAN Grant Price GRANT CHESTER PRICE
AVERY TOWN OF BANNER ELK MAYOR Brenda Lyerly BRENDA SMITH LYERLY
AVERY TOWN OF BANNER ELK COUNCIL MEMBER Allen Bolick RAY ALLEN BOLICK
AVERY TOWN OF BANNER ELK COUNCIL MEMBER David Lecka CHARLES DAVID LECKA
AVERY TOWN OF BANNER ELK COUNCIL MEMBER Charles B. VonCanon, Jr. CHARLES BANNER VONCANON
AVERY TOWN OF BEECH MOUNTAIN TOWN COUNCIL Jimmie Accardi JAMES SAMUEL ACCARDI
AVERY TOWN OF BEECH MOUNTAIN TOWN COUNCIL Renee Castiglione RENEE DENICE CASTIGLIONE
AVERY TOWN OF BEECH MOUNTAIN TOWN COUNCIL Erin Gonyea ERIN MARIE GONYEA
AVERY TOWN OF BEECH MOUNTAIN TOWN COUNCIL Carl Marquardt CARL FREDERICK MARQUARDT
AVERY TOWN OF BEECH MOUNTAIN TOWN COUNCIL Kelly Melang KATHRYN KELLY MELANG
AVERY TOWN OF BEECH MOUNTAIN TOWN COUNCIL Wendel Sauer WENDEL LLOYD SAUER
AVERY TOWN OF CROSSNORE MAYOR David (Eddie) Yarber DAVID EDWARD YARBER
AVERY TOWN OF CROSSNORE ALDERMAN Roy A. Ingram ROY ALLEN INGRAM
AVERY TOWN OF CROSSNORE ALDERMAN Jane Milanovich MARTHA JANE MILANOVICH
AVERY TOWN OF CROSSNORE ALDERMAN Jesse C. Smith JESSE CUMMINS SMITH
AVERY TOWN OF CROSSNORE ALDERMAN Theron (Terry) Smith THERON BOCKWAY SMITH
AVERY TOWN OF ELK PARK MAYOR Daniel Boone JONATHAN DANIEL BOONE
AVERY TOWN OF ELK PARK COUNCIL MEMBER Bradley (Brad) Benfield BRADLEY DWAYNE BENFIELD
AVERY TOWN OF ELK PARK COUNCIL MEMBER Elaine (McKinney) Crane TISCHIA ELAINE CRANE
AVERY TOWN OF ELK PARK COUNCIL MEMBER Tony Eller TONY ZANE ELLER
AVERY TOWN OF ELK PARK COUNCIL MEMBER Bruce Hicks BRUCE DEAN HICKS
AVERY TOWN OF ELK PARK COUNCIL MEMBER Tommy Norman TOMMY LANE NORMAN
AVERY TOWN OF ELK PARK COUNCIL MEMBER Michael Smith MICHAEL EUGENE SMITH
AVERY TOWN OF ELK PARK COUNCIL MEMBER Joel Whitley JOEL SCOTT WHITLEY
AVERY VILLAGE OF GRANDFATHER VILLAGE MAYOR Bob Donovan ROBERT VICTOR DONOVAN
AVERY VILLAGE OF GRANDFATHER VILLAGE COUNCIL MEMBER Charles (Chick) Fuller CHARLES WENDELL FULLER
AVERY VILLAGE OF GRANDFATHER VILLAGE COUNCIL MEMBER Richard C. Norman RICHARD CALHOUN NORMAN
AVERY TOWN OF NEWLAND COUNCIL MEMBER David Paul Calvert DAVID PAUL CALVERT
AVERY TOWN OF NEWLAND COUNCIL MEMBER Kenny Caraway KENNY BRUCE CARAWAY
AVERY TOWN OF NEWLAND COUNCIL MEMBER Christian (Christie) Hughes CHRISTIAN HUGHES CARPENTER
AVERY TOWN OF SEVEN DEVILS TOWN COUNCIL Wayne Bonomo WAYNE LEE BONOMO
AVERY TOWN OF SEVEN DEVILS TOWN COUNCIL Kay Ehlinger KAY D EHLINGER
AVERY TOWN OF SEVEN DEVILS TOWN COUNCIL Larry Fontaine LAURENT DONALD FONTAINE
AVERY TOWN OF SEVEN DEVILS TOWN COUNCIL Jeff Williams JEFFREY CLAYTON WILLIAMS
AVERY VILLAGE OF SUGAR MOUNTAIN MAYOR Gunther Jochl GUNTHER JOCHL
AVERY VILLAGE OF SUGAR MOUNTAIN COUNCIL MEMBER Jonathan D. Green JONATHAN DAVID GREEN
AVERY VILLAGE OF SUGAR MOUNTAIN COUNCIL MEMBER Lewis (Van) Lecka LEWIS VANCE LECKA
BEAUFORT TOWN OF AURORA COMMISSIONER W C Boyd WALTER COFFEY BOYD
BEAUFORT TOWN OF AURORA COMMISSIONER Tina Weatherly Taylor TINA TAYLOR
BEAUFORT TOWN OF AURORA COMMISSIONER Coley W. Jordan COLEY WESLEY JORDAN
BEAUFORT TOWN OF BATH MAYOR James G. (Jimmy) Latham JAMES GRUER LATHAM
BEAUFORT TOWN OF BATH COMMISSIONER Keith Tankard WILLIAM TANKARD
BEAUFORT TOWN OF BATH COMMISSIONER John A. Taylor JOHN TAYLOR
BEAUFORT TOWN OF BELHAVEN MAYOR Ricky Credle JAMES RICHARDSON CREDLE
BEAUFORT TOWN OF BELHAVEN MAYOR Greg Satterthwaite GREGORY SATTERTHWAITE
BEAUFORT TOWN OF BELHAVEN ALDERMAN EAST END James Lawler JAMES LAWLER
BEAUFORT TOWN OF BELHAVEN ALDERMAN EAST END Jimmie Southerland JIMMIE H SOUTHERLAND
BEAUFORT TOWN OF BELHAVEN ALDERMAN EAST END Nathan Van Nortwick NATHANIEL VAN NORTWICK
BEAUFORT TOWN OF BELHAVEN ALDERMAN EAST END Veronica Ward VERONICA WARD
BEAUFORT TOWN OF BELHAVEN ALDERMAN EAST END Myers Williams JAMES MYERS WILLIAMS
BEAUFORT TOWN OF BELHAVEN ALDERMAN WEST END Brenda Cherry BRENDA STEPHANIE CHERRY
BEAUFORT TOWN OF BELHAVEN ALDERMAN WEST END Bradford Linton JAMES BRADFORD LINTON
BEAUFORT TOWN OF CHOCOWINITY COMMISSIONER Casey Langley CASEY LANGLEY
BEAUFORT TOWN OF CHOCOWINITY COMMISSIONER Nathaniel Williams NATHANIEL WILLIAMS
BEAUFORT TOWN OF PANTEGO MAYOR Stuart E. Ricks STUART EDWIN RICKS
BEAUFORT TOWN OF PANTEGO COMMISSIONER Mart Benson ORAN MARTIN BENSON
BEAUFORT TOWN OF PANTEGO COMMISSIONER Reid Gelderman REID MICHAEL GELDERMAN
BEAUFORT TOWN OF PANTEGO COMMISSIONER Chad Keech JASON CHADWICK KEECH
BEAUFORT TOWN OF PANTEGO COMMISSIONER Robert Lilley ROBERT WAYNE LILLEY
BEAUFORT TOWN OF PANTEGO COMMISSIONER Matthew Van Nortwick MATTHEW WARD VAN NORTWICK
BEAUFORT TOWN OF PANTEGO COMMISSIONER Chuck Williams CHARLES FARROW WILLIAMS
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON MAYOR Mac Hodges JAY MACDONALD HODGES
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON MAYOR Marshall Thurmon MARSHALL THURMON
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON COUNCIL MEMBER Richard Brooks RICHARD L BROOKS
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON COUNCIL MEMBER Laurence (Larry) Doby LAURENCE JOHN HARRIS DOBY
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON COUNCIL MEMBER Virginia Finnerty VIRGINIA FINNERTY
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON COUNCIL MEMBER Elizabeth (Betsy) Kane ELIZABETH KANE
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON COUNCIL MEMBER Douglas Mercer DOUGLAS MERCER
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON COUNCIL MEMBER William H. Pitt WILLIAM H PITT
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON COUNCIL MEMBER Mike Renn DAVID RENN
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON COUNCIL MEMBER Bobby E. Roberson BOBBY E ROBERSON
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON COUNCIL MEMBER Donald Sadler DONALD R SADLER
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON COUNCIL MEMBER Darwin E. Woolard DARWIN EARL WOOLARD
BEAUFORT CITY OF WASHINGTON COUNCIL MEMBER Roland Wyman ROLAND PAUL WYMAN
BEAUFORT TOWN OF WASHINGTON PARK MAYOR Thomas (Tom) Richter THOMAS BURTON RICHTER
BEAUFORT TOWN OF WASHINGTON PARK COMMISSIONER Lee Bowen WALTER LEE BOWEN
BEAUFORT TOWN OF WASHINGTON PARK COMMISSIONER Hatteras Brooks HATTERAS GRAHAM BROOKS
BEAUFORT TOWN OF WASHINGTON PARK COMMISSIONER Belinda Cowell BELINDA VANCE COWELL
BEAUFORT TOWN OF WASHINGTON PARK COMMISSIONER Wade Dale ROBERT W DALE
BEAUFORT TOWN OF WASHINGTON PARK COMMISSIONER Patrick Nash PATRICK FORBES NASH
BEAUFORT TOWN OF WASHINGTON PARK COMMISSIONER Jeff Peacock JEFFREY ALDEN PEACOCK
BERTIE TOWN OF ASKEWVILLE MAYOR Gloria M. Bryant GLORIA MAE BRYANT
BERTIE TOWN OF ASKEWVILLE TOWN COMMISSIONER Michael Baker MICHAEL BREWER BAKER
BERTIE TOWN OF ASKEWVILLE TOWN COMMISSIONER Kay Brantley KAY WHITE BRANTLEY
BERTIE TOWN OF ASKEWVILLE TOWN COMMISSIONER Carla Pesce CARLA SUE PESCE
BERTIE TOWN OF AULANDER MAYOR Larry Drew LARRY THEODORE DREW
BERTIE TOWN OF AULANDER TOWN COMMISSIONER Bryan A. Morings BRYAN ANDRE MORINGS
BERTIE TOWN OF AULANDER TOWN COMMISSIONER Bobbie Parker BOBBIE J PARKER
BERTIE TOWN OF AULANDER TOWN COMMISSIONER Jerry Welch GERALD LEE WELCH
BERTIE TOWN OF COLERAIN MAYOR Willian (Bill) Harrell WILLIAM PERSON HARRELL
BERTIE TOWN OF COLERAIN TOWN COMMISSIONER Al B. (Burney) Baker AL BERNARD BAKER
BERTIE TOWN OF COLERAIN TOWN COMMISSIONER Jacques R. Turner JACQUES RANDOLPH TURNER
BERTIE TOWN OF COLERAIN TOWN COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Thad Perry THADIOUS WOOD PERRY
BERTIE TOWN OF KELFORD MAYOR Bailey N. Parker BAILEY NEIL PARKER
BERTIE TOWN OF KELFORD MAYOR Ahmad Vaughan AHMAD RASHAD VAUGHAN
BERTIE TOWN OF KELFORD TOWN COMMISSIONER James H. Bland, Jr. JAMES HARVEY BLAND
BERTIE TOWN OF KELFORD TOWN COMMISSIONER Wayne Bland HARVEY WAYNE BLAND
BERTIE TOWN OF KELFORD TOWN COMMISSIONER Kenneth Ray Cain KENNETH RAY CAIN
BERTIE TOWN OF KELFORD TOWN COMMISSIONER John (Timmy) Eaton JOHN T EATON
BERTIE TOWN OF KELFORD TOWN COMMISSIONER Wade (Tim) Emory WADE T EMORY
BERTIE TOWN OF KELFORD TOWN COMMISSIONER Jim T. Harrell JIM THOMAS HARRELL
BERTIE TOWN OF KELFORD TOWN COMMISSIONER Randy D. Robtoy RANDY DALE ROBTOY
BERTIE TOWN OF LEWISTON WOODVILLE TOWN COUNCIL AT-LARGE Judy W. Brown JUDY W BROWN
BERTIE TOWN OF LEWISTON WOODVILLE TOWN COUNCIL LEWISTON DISTRICT Chris B. Cordon CHRISTINA BAZEMORE CORDON
BERTIE TOWN OF LEWISTON WOODVILLE TOWN COUNCIL WOODVILLE DISTRICT L. Michelle Gilliam LILLIAN MICHELLE GILLIAM
BERTIE TOWN OF POWELLSVILLE MAYOR James Peele JAMES LEE PEELE
BERTIE TOWN OF POWELLSVILLE TOWN COMMISSIONER Hattie Askew HATTIE MURDAUGH ASKEW
BERTIE TOWN OF POWELLSVILLE TOWN COMMISSIONER Carlyle Hoggard CARLYLE OWEN HOGGARD
BERTIE TOWN OF POWELLSVILLE TOWN COMMISSIONER Gerald Waters JAMES GERALD WATERS
BERTIE TOWN OF ROXOBEL MAYOR Gary Johnson GARY THOMAS JOHNSON
BERTIE TOWN OF ROXOBEL TOWN COMMISSIONER David Lee Baisey, Sr. DAVID LEE BAISEY
BERTIE TOWN OF ROXOBEL TOWN COMMISSIONER Carolyn Bracy CAROLYN FAY BRACY
BERTIE TOWN OF ROXOBEL TOWN COMMISSIONER Johnna Browne Lewis JOHNNA REBECCA BROWNE LEWIS
BERTIE TOWN OF ROXOBEL TOWN COMMISSIONER Robert Phelps ROBERT LOUIS PHELPS
BERTIE TOWN OF ROXOBEL TOWN COMMISSIONER Tim White TIMOTHY O'NEAL WHITE
BERTIE TOWN OF WINDSOR TOWN COMMISSIONER Dawn Brown Cherry DAWN BROWN CHERRY
BERTIE TOWN OF WINDSOR TOWN COMMISSIONER Camille Holmes Rascoe CAMILLE HOLMES RASCOE
BERTIE TOWN OF WINDSOR TOWN COMMISSIONER Randy Walston RANDALL WHITE WALSTON
BERTIE TOWN OF WINDSOR TOWN COMMISSIONER Cathy Wilson CATHERINE EVERETT WILSON
BLADEN TOWN OF BLADENBORO TOWN COMMISSIONER Sarah Jane Benson SARAH JANE BENSON
BLADEN TOWN OF BLADENBORO TOWN COMMISSIONER John (Mac) Bowen JOHN OTIS BOWEN
BLADEN TOWN OF BLADENBORO TOWN COMMISSIONER Patsi Callihan PATRICIA P CALLIHAN
BLADEN TOWN OF BLADENBORO TOWN COMMISSIONER Claudette Lewis Guy CLAUDETTE LEWIS GUY
BLADEN TOWN OF BLADENBORO TOWN COMMISSIONER Gene Norton HAROLD EUGENE NORTON
BLADEN TOWN OF BLADENBORO TOWN COMMISSIONER Stephanie A. Thurman STEPHANIE MICHELLE ARD THURMAN
BLADEN TOWN OF BLADENBORO TOWN COMMISSIONER Joey Todd JOEY LEE TODD
BLADEN TOWN OF CLARKTON MAYOR Jon Hall JONATHAN MONROE HALL
BLADEN TOWN OF CLARKTON MAYOR Tim Tart JAMES TIM TART
BLADEN TOWN OF CLARKTON MAYOR Arthur Whedbee ARTHUR EDWARD WHEDBEE
BLADEN TOWN OF CLARKTON TOWN COMMISSIONER Linda Croom LINDA O CROOM
BLADEN TOWN OF DUBLIN MAYOR Darryl Dowless DARRYL ANDREW DOWLESS
BLADEN TOWN OF DUBLIN TOWN COMMISSIONER T. David Hursey THERON DAVID HURSEY
BLADEN TOWN OF DUBLIN TOWN COMMISSIONER David Kirby DAVID GILLESPIE KIRBY
BLADEN TOWN OF EAST ARCADIA MAYOR Perry Blanks WILLIAM PERRY BLANKS
BLADEN TOWN OF EAST ARCADIA TOWN COMMISSIONER Carlee Carter CARLEE CARTER
BLADEN TOWN OF EAST ARCADIA TOWN COMMISSIONER Rhonda Blanks Hall RHONDA BLANKS HALL
BLADEN TOWN OF EAST ARCADIA TOWN COMMISSIONER Horace Munn HORACE MUNN
BLADEN TOWN OF ELIZABETHTOWN MAYOR Sylvia Campbell SYLVIA BRISSON CAMPBELL
BLADEN TOWN OF ELIZABETHTOWN COUNCIL MEMBER Howell Clark ROGERS HOWELL CLARK
BLADEN TOWN OF ELIZABETHTOWN COUNCIL MEMBER Crystal Lewis Crumb CRYSTAL LAVON CRUMB
BLADEN TOWN OF ELIZABETHTOWN COUNCIL MEMBER Dicky Glenn RICHARD CHANNING GLENN
BLADEN TOWN OF ELIZABETHTOWN COUNCIL MEMBER Debbie Heyward DEBORAH HEYWARD
BLADEN TOWN OF ELIZABETHTOWN COUNCIL MEMBER Ricky Leinwand RICHARD ALLAN LEINWAND
BLADEN TOWN OF ELIZABETHTOWN COUNCIL MEMBER Mary A. McMillian MARY A MCMILLIAN
BLADEN TOWN OF ELIZABETHTOWN COUNCIL MEMBER Jessica McKoy Wilson JESSICA ANITA WILSON
BLADEN TOWN OF TAR HEEL MAYOR Roy Dew ROY MAX DEW
BLADEN TOWN OF TAR HEEL TOWN COMMISSIONER Sam Allen SAMUEL VERNON ALLEN
BLADEN TOWN OF WHITE LAKE MAYOR Gray Marshburn GRAY EVANS MARSHBURN
BLADEN TOWN OF WHITE LAKE MAYOR H. Goldston Womble, Jr. HARRY GOLDSTON WOMBLE
BLADEN TOWN OF WHITE LAKE TOWN COMMISSIONER Tim Clifton TIMOTHY LEON CLIFTON
BLADEN TOWN OF WHITE LAKE TOWN COMMISSIONER Dean C. Hilton DEAN CHRISTIAN HILTON
BLADEN TOWN OF WHITE LAKE TOWN COMMISSIONER Tom Riel THOMAS EDWARD RIEL
BLADEN TOWN OF WHITE LAKE TOWN COMMISSIONER Jay Young JAY ALVIN YOUNG
BRUNSWICK BRUNSWICK REGIONAL WATER AND SEWER H2GO COMMISSIONER John Bradley JOHN PAUL BRADLEY
BRUNSWICK BRUNSWICK REGIONAL WATER AND SEWER H2GO COMMISSIONER Jeff Gerken JEFFREY DAVID GERKEN
BRUNSWICK BRUNSWICK REGIONAL WATER AND SEWER H2GO COMMISSIONER Steve Hosmer STEPHEN LAING HOSMER
BRUNSWICK BRUNSWICK REGIONAL WATER AND SEWER H2GO COMMISSIONER Barry Laub BARRY CHARLES LAUB
BRUNSWICK BRUNSWICK COUNTY - DOSHER HOSPITAL BOARD OF TRUSTEES Joe Agovino JOSEPH WILLIAM AGOVINO
BRUNSWICK BRUNSWICK COUNTY - DOSHER HOSPITAL BOARD OF TRUSTEES Jwantana Gardner Frink JWANTANA GARDNER FRINK
BRUNSWICK BRUNSWICK COUNTY - DOSHER HOSPITAL BOARD OF TRUSTEES Robert Howard ROBERT DARE HOWARD
BRUNSWICK BRUNSWICK COUNTY - DOSHER HOSPITAL BOARD OF TRUSTEES Debbie Wood DEBRA MARIE WOOD
BRUNSWICK BRUNSWICK COUNTY - DOSHER HOSPITAL BOARD OF TRUSTEES Karen Wood KAREN ELIZABETH WOOD
BRUNSWICK BRUNSWICK COUNTY - DOSHER HOSPITAL BOARD OF TRUSTEES (UNEX) Linda Pukenas LINDA MAHONEY PUKENAS
BRUNSWICK VILLAGE OF BALD HEAD ISLAND VILLAGE COUNCIL Kit Adcock MARY KATHRYN ADCOCK
BRUNSWICK VILLAGE OF BALD HEAD ISLAND VILLAGE COUNCIL Joe Brawner ELWIN IRVING BRAWNER
BRUNSWICK VILLAGE OF BALD HEAD ISLAND VILLAGE COUNCIL Michael T. Brown MICHAEL THOMAS BROWN
BRUNSWICK VILLAGE OF BALD HEAD ISLAND VILLAGE COUNCIL John L. Fisher JOHN LYNN FISHER
BRUNSWICK VILLAGE OF BALD HEAD ISLAND VILLAGE COUNCIL Dan McConnell DANIEL DICK MCCONNELL
BRUNSWICK VILLAGE OF BALD HEAD ISLAND VILLAGE COUNCIL Claude Pope CLAUDE EDWIN POPE
BRUNSWICK VILLAGE OF BALD HEAD ISLAND VILLAGE COUNCIL Peter C. Quinn PETER CASEY QUINN
BRUNSWICK TOWN OF BELVILLE MAYOR Mike Allen ROBERT M ALLEN
BRUNSWICK TOWN OF BELVILLE COMMISSIONER Charles (Chuck) Bost CHARLES THOMAS BOST
BRUNSWICK TOWN OF BELVILLE COMMISSIONER Morgan R. Mehler MORGAN ROSS MEHLER
BRUNSWICK TOWN OF BELVILLE COMMISSIONER Ryan E. Merrill RYAN ELLIS MERRILL
BRUNSWICK CITY OF BOILING SPRING LAKES MAYOR Craig M. Caster CRAIG M CASTER
BRUNSWICK CITY OF BOILING SPRING LAKES MAYOR Tim Fullmer FRANK TIMOTHY FULLMER
BRUNSWICK CITY OF BOILING SPRING LAKES MAYOR Eric Maynes ERIC NIKITA MAYNES
BRUNSWICK CITY OF BOILING SPRING LAKES COMMISSIONER Phil Casper PHILIP CARL CASPER
BRUNSWICK CITY OF BOILING SPRING LAKES COMMISSIONER Tom Guzulaitis THOMAS ANTHONY GUZULAITIS
BRUNSWICK CITY OF BOILING SPRING LAKES COMMISSIONER Teagan Perry Hall TEAGAN TAMARA PERRY HALL
BRUNSWICK CITY OF BOILING SPRING LAKES COMMISSIONER Ernie Siriani ERNEST ANTHONY SIRIANI
BRUNSWICK CITY OF BOILING SPRING LAKES COMMISSIONER Dana Witt DANA BELL WITT
BRUNSWICK TOWN OF BOLIVIA MAYOR Ella Jane Marston ELLA JANE MARSTON
BRUNSWICK TOWN OF BOLIVIA ALDERMAN Nancy B. Cook NANCY BARROWS COOK
BRUNSWICK TOWN OF BOLIVIA ALDERMAN Kaitlyn Jackson KAITLYN JACKSON
BRUNSWICK TOWN OF BOLIVIA ALDERMAN Robert Mercer ROBERT JAMES MERCER
BRUNSWICK TOWN OF BOLIVIA ALDERMAN Dewey Smith DEWEY CLIFTON SMITH
BRUNSWICK TOWN OF CALABASH MAYOR Susan Curtis Bullin MATTIE SUSAN CURTIS BULLIN
BRUNSWICK TOWN OF CALABASH MAYOR Cecelia (Ceil) Herman CECELIA A HERMAN
BRUNSWICK TOWN OF CALABASH MAYOR Donna Prince Long DONNA PRINCE LONG
BRUNSWICK TOWN OF CALABASH COMMISSIONER Michael (Mike) Herring MICHAEL JOSEPH HERRING
BRUNSWICK TOWN OF CAROLINA SHORES MAYOR Joyce Dunn JOYCE ANNE DUNN
BRUNSWICK TOWN OF CAROLINA SHORES COMMISSIONER Bill Brennan WILLIAM JOHN BRENNAN
BRUNSWICK TOWN OF CAROLINA SHORES COMMISSIONER G.G. (Gere) Dale GEORGE G DALE
BRUNSWICK TOWN OF CAROLINA SHORES COMMISSIONER Walter B. Goodenough WALTER B GOODENOUGH
BRUNSWICK TOWN OF CAROLINA SHORES COMMISSIONER Dennis (Dee) Gray DENNIS J GRAY
BRUNSWICK TOWN OF CAROLINA SHORES COMMISSIONER Beverly Mayhew BEVERLY JEAN MAYHEW
BRUNSWICK TOWN OF CASWELL BEACH MAYOR Deborah G. Ahlers DEBORAH GAIL AHLERS
BRUNSWICK TOWN OF CASWELL BEACH COMMISSIONER Marty Clarke MARTYN VICTOR CLARKE
BRUNSWICK TOWN OF CASWELL BEACH COMMISSIONER Ken Hudson KENNETH JOE HUDSON
BRUNSWICK TOWN OF CASWELL BEACH COMMISSIONER Dan O'Neill DANIEL JOSEPH O'NEILL
BRUNSWICK TOWN OF HOLDEN BEACH MAYOR Alan Holden JOHN WAYNE ALAN HOLDEN
BRUNSWICK TOWN OF HOLDEN BEACH COMMISSIONER Gerald Brown GERALD LEON BROWN
BRUNSWICK TOWN OF HOLDEN BEACH COMMISSIONER Joe Butler JOSEPH BUTLER
BRUNSWICK TOWN OF HOLDEN BEACH COMMISSIONER John Fletcher JOHN CAMERON FLETCHER
BRUNSWICK TOWN OF HOLDEN BEACH COMMISSIONER Peter Freer PETER JOHN FREER
BRUNSWICK TOWN OF HOLDEN BEACH COMMISSIONER Pat Kwiatkowski PATRICIA LYNN KWIATKOWSKI
BRUNSWICK TOWN OF HOLDEN BEACH COMMISSIONER Regina (Gina) Gobble Martin REGINA GOBBLE MARTIN
BRUNSWICK TOWN OF HOLDEN BEACH COMMISSIONER Brian Murdock BRIAN MURDOCK
BRUNSWICK TOWN OF HOLDEN BEACH COMMISSIONER Mike Sullivan MICHAEL KEVIN SULLIVAN
BRUNSWICK TOWN OF HOLDEN BEACH COMMISSIONER Woody Tyner MARSHALL ELWOOD TYNER
BRUNSWICK TOWN OF LELAND MAYOR Brenda Bozeman BRENDA MARTIN BOZEMAN
BRUNSWICK TOWN OF LELAND MAYOR Shirley A. Lawler SHIRLEY ANN LAWLER
BRUNSWICK TOWN OF LELAND COUNCILMAN Bob Campbell WARREN ROBERT CAMPBELL
BRUNSWICK TOWN OF LELAND COUNCILMAN Veronica A. Carter VERONICA ANNETTE CARTER
BRUNSWICK TOWN OF LELAND COUNCILMAN Louis Harmati LOUIS RUDY HARMATI
BRUNSWICK TOWN OF LELAND COUNCILMAN Rick Paxton RICHARD LYNN PAXTON
BRUNSWICK TOWN OF NAVASSA COMMISSIONER DISTRICT 01 Jerry L. Merrick JERRY LEE MERRICK
BRUNSWICK TOWN OF NAVASSA COMMISSIONER DISTRICT 01 Ernest Mooring, Jr. ERNEST MOORING
BRUNSWICK TOWN OF NAVASSA COMMISSIONER DISTRICT 02 James (Buzzie) Hardy JAMES HARDY
BRUNSWICK TOWN OF NAVASSA COMMISSIONER DISTRICT 03 William (Buddy) Ballard WILLIAM HENRY BALLARD
BRUNSWICK CITY OF NORTHWEST MAYOR James A. Knox JAMES ANDREW KNOX
BRUNSWICK CITY OF NORTHWEST COUNCILMAN Haywood Miller HAYWOOD MILLER
BRUNSWICK CITY OF NORTHWEST COUNCILMAN Michael Troy MICHAEL DELONE TROY
BRUNSWICK TOWN OF OAK ISLAND MAYOR Cin Brochure CYNTHIA FAIRCLOTH BROCHURE
BRUNSWICK TOWN OF OAK ISLAND MAYOR Ken Thomas KENNETH WAYNE THOMAS
BRUNSWICK TOWN OF OAK ISLAND COUNCILMAN Sheila Mansfield Bell SHEILA M BELL
BRUNSWICK TOWN OF OAK ISLAND COUNCILMAN Charlie Blalock CHARLIE KINSIE BLALOCK
BRUNSWICK TOWN OF OAK ISLAND COUNCILMAN Niki Cutler NICOLA PHYLLIS CUTLER
BRUNSWICK TOWN OF OAK ISLAND COUNCILMAN Michael (Mike) Defeo MICHAEL ALBERT DEFEO
BRUNSWICK TOWN OF OAK ISLAND COUNCILMAN Dara Royal DARA FAYE ROYAL
BRUNSWICK TOWN OF OAK ISLAND COUNCILMAN Jeff Winecoff JEFFREY BRENT WINECOFF
BRUNSWICK TOWN OF OCEAN ISLE BEACH MAYOR Debbie Sloane Smith DEBBIE SLOANE SMITH
BRUNSWICK TOWN OF OCEAN ISLE BEACH COMMISSIONER David S. (Dave) Green DAVID SELLARS GREEN
BRUNSWICK TOWN OF OCEAN ISLE BEACH COMMISSIONER Dean A. Walters DEAN ALLEN WALTERS
BRUNSWICK TOWN OF OCEAN ISLE BEACH COMMISSIONER Betty S. Williamson BETTY S WILLIAMSON
BRUNSWICK TOWN OF SANDY CREEK MAYOR Glenn Marshall GLENN ALLEN MARSHALL
BRUNSWICK TOWN OF SANDY CREEK COUNCILMAN Ramona E. Barnhardt RAMONA EUBANKS BARNHARDT
BRUNSWICK TOWN OF SANDY CREEK COUNCILMAN Nathan (Nate) Youngs NATHAN J YOUNGS
BRUNSWICK TOWN OF SHALLOTTE ALDERMAN Steve DeRose STEPHEN MICHAEL DEROSE
BRUNSWICK TOWN OF SHALLOTTE ALDERMAN Carson Durham CARSON HERMAN DURHAM
BRUNSWICK TOWN OF SHALLOTTE ALDERMAN Larry Harrelson JAMES L HARRELSON
BRUNSWICK TOWN OF SHALLOTTE ALDERMAN Charlie McShane CHARLES EDWARD MCSHANE
BRUNSWICK TOWN OF SHALLOTTE ALDERMAN Adam Stanley JAMES ADAM STANLEY
BRUNSWICK CITY OF SOUTHPORT MAYOR Jerry Dove JERRY VAN DOVE
BRUNSWICK CITY OF SOUTHPORT MAYOR Joe Pat Hatem JOSEPH PATRICK HATEM
BRUNSWICK CITY OF SOUTHPORT ALDERMAN WARD 01 Tom Lombardi THOMAS LOUIS LOMBARDI
BRUNSWICK CITY OF SOUTHPORT ALDERMAN WARD 01 David Miller J DAVID MILLER
BRUNSWICK CITY OF SOUTHPORT ALDERMAN WARD 01 Robert Tucker ROBERT EUGENE TUCKER
BRUNSWICK CITY OF SOUTHPORT ALDERMAN WARD 02 Nelson E. Adams NELSON EDDY ADAMS
BRUNSWICK CITY OF SOUTHPORT ALDERMAN WARD 02 John Allen JOHN LINDSAY ALLEN
BRUNSWICK CITY OF SOUTHPORT ALDERMAN WARD 02 Lowe Davis JANE LOWE DAVIS
BRUNSWICK CITY OF SOUTHPORT ALDERMAN WARD 02 Eric King ERIC PROCTOR KING
BRUNSWICK CITY OF SOUTHPORT ALDERMAN WARD 02 Jim Powell JAMES FRANCIS POWELL
BRUNSWICK CITY OF SOUTHPORT ALDERMAN WARD 02 Rick Pukenas RICHARD EDWARD PUKENAS
BRUNSWICK TOWN OF ST. JAMES COUNCIL MEMBER Lynn Dutney MARY LYNN DUTNEY
BRUNSWICK TOWN OF ST. JAMES COUNCIL MEMBER Jean R. Toner JEAN ROGERS TONER
BRUNSWICK TOWN OF SUNSET BEACH MAYOR Shannon (Hotdog) Phillips DAVID SHANNON PHILLIPS
BRUNSWICK TOWN OF SUNSET BEACH MAYOR Paul Van Wormer PAUL DAVID VAN WORMER
BRUNSWICK TOWN OF SUNSET BEACH COUNCILMAN Mark D. Benton, Sr. MARK DANIEL BENTON
BRUNSWICK TOWN OF SUNSET BEACH COUNCILMAN Tom Bormann THOMAS JEFFREY BORMANN
BRUNSWICK TOWN OF SUNSET BEACH COUNCILMAN Rich Cerrato RICHARD J CERRATO
BRUNSWICK TOWN OF SUNSET BEACH COUNCILMAN Gary Merritt GARY GLENMORE MERRITT
BRUNSWICK TOWN OF SUNSET BEACH COUNCILMAN James (Jamie) Phillips JAMES ANDREW PHILLIPS
BRUNSWICK TOWN OF VARNAMTOWN MAYOR William Kirby WILLIAM SAMUEL KIRBY
BRUNSWICK TOWN OF VARNAMTOWN ALDERMAN John D. Dawson III JOHN DAVID DAWSON
BRUNSWICK TOWN OF VARNAMTOWN ALDERMAN Sylvia P. Galloway SYLVIA PARRISH GALLOWAY
BRUNSWICK TOWN OF VARNAMTOWN ALDERMAN Chris Lancaster CHRISTOPHER EARL LANCASTER
BRUNSWICK SOUTHEAST BRUNSWICK SANITARY DISTRICT COMMISSIONER Gordon Corlew GORDON THOMAS CORLEW
BRUNSWICK SOUTHEAST BRUNSWICK SANITARY DISTRICT COMMISSIONER Peter Goewey PETER STEPHEN GOEWEY
BUNCOMBE TOWN OF WEAVERVILLE TOWN COUNCIL Patrick Fitzsimmons WILLIAM PATRICK FITZSIMMONS
BUNCOMBE TOWN OF WEAVERVILLE TOWN COUNCIL Jeff McKenna JEFF W MCKENNA
BUNCOMBE TOWN OF WEAVERVILLE TOWN COUNCIL Andrew Nagle BRUCE A NAGLE
BUNCOMBE TOWN OF WOODFIN MAYOR M. Jerry Vehaun MARSHALL JERRY VEHAUN
BUNCOMBE TOWN OF WOODFIN ALDERMAN James (Jim) Angel JAMES RICHARD ANGEL
BUNCOMBE TOWN OF WOODFIN ALDERMAN Donald H. Honeycutt, Jr. DONALD HENRY HONEYCUTT
BUNCOMBE TOWN OF WOODFIN ALDERMAN Ronnie V. Lunsford RONALD VANCE LUNSFORD
BUNCOMBE TOWN OF WOODFIN ALDERMAN Linwood Nichols LINWOOD LEONARD NICHOLS
BUNCOMBE BUNCOMBE - WOODFIN SANITARY WATER AND SEWER DISTRICT TRUSTEE Ivo Ballentine DOUGLAS C BALLENTINE
BUNCOMBE BUNCOMBE - WOODFIN SANITARY WATER AND SEWER DISTRICT TRUSTEE Sarah W. Gassaway SARAH W GASSAWAY
BUNCOMBE BUNCOMBE - WOODFIN SANITARY WATER AND SEWER DISTRICT TRUSTEE Don Haynes DONALD EDWARD HAYNES
BURKE BURKE COUNTY BOARD OF EDUCATION AT-LARGE R.L. Icard ROY LESTER ICARD
BURKE BURKE COUNTY BOARD OF EDUCATION CENTRAL DISTRICT Don Hemstreet DONALD JON HEMSTREET
BURKE BURKE COUNTY BOARD OF EDUCATION EASTERN DISTRICT Wendi Craven Barber WENDI CRAVEN BARBER
BURKE BURKE COUNTY BOARD OF EDUCATION EASTERN DISTRICT Randy Burns RANDALL SCOTT BURNS
BURKE BURKE COUNTY BOARD OF EDUCATION EASTERN DISTRICT Hope A. Hoyt HOPE ARLENE HOYT
BURKE BURKE COUNTY BOARD OF EDUCATION WESTERN DISTRICT Maurice Beam KELVIN MAURICE BEAM
BURKE BURKE COUNTY BOARD OF EDUCATION WESTERN DISTRICT Randy Fox KURT RANDALL FOX
BURKE BURKE COUNTY BOARD OF EDUCATION WESTERN DISTRICT Edna B. Weller EDNA BLACK WELLER
BURKE TOWN OF CONNELLY SPRINGS ALDERMAN Ramona Duncan RAMONA ABEE DUNCAN
BURKE TOWN OF CONNELLY SPRINGS ALDERMAN Kimberly Berry Sigmon KIMBERLY BERRY SIGMON
BURKE TOWN OF DREXEL MAYOR Danny Ritchie DANNY PARIS RITCHIE
BURKE TOWN OF DREXEL ALDERMAN Rick Cline CHARLES RICKIE CLINE
BURKE TOWN OF DREXEL ALDERMAN Terry Yount TERRY BRYAN YOUNT
BURKE TOWN OF DREXEL ALDERMAN (UNEXPIRED TERM) Matthew Johnson MATTHEW EVERETTE JOHNSON
BURKE TOWN OF GLEN ALPINE ALDERMAN Rodney Cox RODNEY KEVIN COX
BURKE TOWN OF GLEN ALPINE ALDERMAN Jack Falls JACKSON LATTIMORE FALLS
BURKE TOWN OF GLEN ALPINE ALDERMAN Tommy (Fluff) Helms TOMMY LEE HELMS
BURKE TOWN OF GLEN ALPINE ALDERMAN Terry S. Pendley TERRY STEVEN PENDLEY
BURKE TOWN OF HILDEBRAN COUNCIL MEMBER Matthew Lucas Church MATTHEW LUCAS CHURCH
BURKE TOWN OF HILDEBRAN COUNCIL MEMBER Derek Cline DEREK COBURN CLINE
BURKE TOWN OF HILDEBRAN COUNCIL MEMBER Terry Weaver TERRY LEE WEAVER
BURKE TOWN OF HILDEBRAN COUNCIL MEMBER Jody York JODY BROWN YORK
BURKE CITY OF MORGANTON MAYOR Adam Pruitt CHRISTOPHER ADAM PRUITT
BURKE CITY OF MORGANTON MAYOR Ronnie Thompson RONALD MOORE THOMPSON
BURKE CITY OF MORGANTON COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 David Connelly JAMES DAVID CONNELLY
BURKE CITY OF MORGANTON COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Isaac Crouch ISAAC DAVID CROUCH
BURKE CITY OF MORGANTON COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Butch McSwain CLYDE ZENO MCSWAIN
BURKE CITY OF MORGANTON COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Sidney Simmons SHANNON SIDNEY SIMMONS
BURKE CITY OF MORGANTON COUNCIL MEMBER DISTRICT 02 James Bagley JAMES BRENNAN BAGLEY
BURKE CITY OF MORGANTON COUNCIL MEMBER DISTRICT 02 Chris Jernigan WILLIAM CHRIS JERNIGAN
BURKE CITY OF MORGANTON COUNCIL MEMBER DISTRICT 02 Larry Whisnant JOSEPH LARRY WHISNANT
BURKE TOWN OF RHODHISS TOWN COMMISSIONER Kendra B. Edwards KENDRA BALL EDWARDS
BURKE TOWN OF RHODHISS TOWN COMMISSIONER Allen Spencer, Sr. WILLIAM ALLEN SPENCER
BURKE TOWN OF RUTHERFORD COLLEGE COUNCIL MEMBER Wayne Annas ALVIN WAYNE ANNAS
BURKE TOWN OF RUTHERFORD COLLEGE COUNCIL MEMBER James Huffman, Jr. JAMES DARRELL HUFFMAN
BURKE TOWN OF RUTHERFORD COLLEGE COUNCIL MEMBER Mark J. Stinson MARK JAMES STINSON
BURKE TOWN OF VALDESE TOWN COUNCIL WARD 04 Frances Hildebran FRANCES MULL HILDEBRAN
BURKE TOWN OF VALDESE TOWN COUNCIL WARD 04 Gary Ogle GARY NORMAN OGLE
BURKE TOWN OF VALDESE TOWN COUNCIL WARD 05 Keith Ogle BYRON KEITH OGLE
BURKE TOWN OF VALDESE TOWN COUNCIL WARD 01 (UNEXPIRED TERM) Andy Thompson JOSEPH ANDREW THOMPSON
CABARRUS CITY OF CONCORD COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Coretta Grant ANETHRIS CORETTA GRANT
CABARRUS CITY OF CONCORD COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Andy Langford THOMAS A LANGFORD
CABARRUS CITY OF CONCORD COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Marcus J. Singleton MARCUS SINGLETON
CABARRUS CITY OF CONCORD COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Barbara Strang BARBARA CAMILLE STRANG
CABARRUS CITY OF CONCORD COUNCIL MEMBER DISTRICT 02 Brian King WILLIAM BRIAN KING
CABARRUS CITY OF CONCORD COUNCIL MEMBER DISTRICT 06 Jennifer H. Parsley JENNIFER HAAS PARSLEY
CABARRUS CITY OF CONCORD COUNCIL MEMBER DISTRICT 07 John A. Sweat, Jr. JOHN ALEXANDER SWEAT
CABARRUS TOWN OF HARRISBURG COUNCIL MEMBER Christopher A. Barfield CHRISTOPHER ALLEN BARFIELD
CABARRUS TOWN OF HARRISBURG COUNCIL MEMBER Benita L. Conrad BENITA LOWDER CONRAD
CABARRUS TOWN OF HARRISBURG COUNCIL MEMBER Rodney H. Dellinger RODNEY H DELLINGER
CABARRUS TOWN OF HARRISBURG COUNCIL MEMBER John Hale JOHN FELTON HALE
CABARRUS TOWN OF HARRISBURG COUNCIL MEMBER Michael L. Hart MICHAEL LOUIS HART
CABARRUS TOWN OF HARRISBURG COUNCIL MEMBER Toni Wheeler Jenschke TONI WHEELER JENSCHKE
CABARRUS TOWN OF HARRISBURG COUNCIL MEMBER Tim Morris TIMOTHY SHANE MORRIS
CABARRUS TOWN OF HARRISBURG COUNCIL MEMBER Ian Patrick IAN WILLIAM PATRICK
CABARRUS TOWN OF HARRISBURG COUNCIL MEMBER Rick Russo RICHARD ALAN RUSSO
CABARRUS TOWN OF HARRISBURG COUNCIL MEMBER Ron Smith WILLIAM RONALD SMITH
CABARRUS CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Addul Ali ADDUL RAHMAN EL ALI
CABARRUS CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Howard J. Boyd, Jr. HOWARD J BOYD
CABARRUS CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Ryan G. Dayvault RYAN GREGORY DAYVAULT
CABARRUS CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Phil Goodman PHILLIP MICHAEL GOODMAN
CABARRUS CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Chris Gordon CHRISTOPHER WAYNE GORDON
CABARRUS CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Darrell Jackson DARRELL LYNN JACKSON
CABARRUS CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Tom Kincaid TOMMY DALE KINCAID
CABARRUS TOWN OF MIDLAND COUNCIL MEMBER Allen Burnette EDWARD ALLEN BURNETTE
CABARRUS TOWN OF MIDLAND COUNCIL MEMBER Darren R. Hartsell DARREN RAY HARTSELL
CABARRUS TOWN OF MIDLAND COUNCIL MEMBER Darrell K. Helms DARRELL KENT HELMS
CABARRUS TOWN OF MIDLAND COUNCIL MEMBER Derrick Walton DERRICK EARL WALTON
CABARRUS TOWN OF MT. PLEASANT MAYOR W. Del Eudy WILLIAM DEL EUDY
CABARRUS TOWN OF MT. PLEASANT TOWN COMMISSIONER Troy W. Barnhardt TROY WAYNE BARNHARDT
CABARRUS TOWN OF MT. PLEASANT TOWN COMMISSIONER Jim Sells JAMES EDWARD SELLS
CABARRUS TOWN OF MT. PLEASANT TOWN COMMISSIONER Justin E. Simpson JUSTIN EDMOND SIMPSON
CALDWELL TOWN OF BLOWING ROCK MAYOR Charlie Sellers HERMAN CHARLES SELLERS
CALDWELL TOWN OF BLOWING ROCK TOWN COUNCIL David Harwood DAVID EDWARD HARWOOD
CALDWELL TOWN OF BLOWING ROCK TOWN COUNCIL Ray Pickett PHILLIP RAY PICKETT
CALDWELL TOWN OF BLOWING ROCK TOWN COUNCIL Jim Steele JAMES FREDRIC STEELE
CALDWELL TOWN OF BLOWING ROCK TOWN COUNCIL Albert Yount ALBERT MARSHALL YOUNT
CALDWELL TOWN OF CAJAHS MOUNTAIN TOWN COUNCIL Jeff Bolick JEFFERY EUGENE BOLICK
CALDWELL TOWN OF CAJAHS MOUNTAIN TOWN COUNCIL Cheryl Pritchard CHERYL LYNN PRITCHARD
CALDWELL TOWN OF CAJAHS MOUNTAIN TOWN COUNCIL Allen Stewart ALLEN JACK STEWART
CALDWELL TOWN OF CEDAR ROCK TOWN COUNCIL Ernie McAteer ERNEST CLAYTON MCATEER
CALDWELL TOWN OF CEDAR ROCK TOWN COUNCIL Mike Shows MICHAEL KEITH SHOWS
CALDWELL TOWN OF CEDAR ROCK TOWN COUNCIL (UNEXPIRED TERM) Howard Edwards THOMAS HOWARD EDWARDS
CALDWELL TOWN OF GAMEWELL MAYOR Greg Bohler GREGORY BLAKE BOHLER
CALDWELL TOWN OF GAMEWELL MAYOR Hunter (Pedro) Crump HUNTER MORRIS CRUMP
CALDWELL TOWN OF GAMEWELL MAYOR J. R. Hahn FLOYD EUGENE HAHN
CALDWELL TOWN OF GAMEWELL TOWN COUNCIL Zack Benfield ZACHARY CHASE BENFIELD
CALDWELL TOWN OF GAMEWELL TOWN COUNCIL Norman Clontz NORMAN DALE CLONTZ
CALDWELL TOWN OF GAMEWELL TOWN COUNCIL Ron Lackey RONALD TAYLOR LACKEY
CALDWELL TOWN OF GAMEWELL TOWN COUNCIL Barbara C. Pennell BARBARA CARSWELL PENNELL
CALDWELL TOWN OF GRANITE FALLS TOWN COUNCIL Jim Mackie JAMES HENRY MACKIE
CALDWELL TOWN OF GRANITE FALLS TOWN COUNCIL Michael M. Mackie MICHAEL MARTIN MACKIE
CALDWELL TOWN OF GRANITE FALLS TOWN COUNCIL Tracy Townsend TRACY SCOTT TOWNSEND
CALDWELL TOWN OF HUDSON MAYOR Janet H. Winkler JANET HOLLAR WINKLER
CALDWELL TOWN OF HUDSON TOWN COMMISSIONER S. Larry Chapman SAMUEL LARRY CHAPMAN
CALDWELL TOWN OF HUDSON TOWN COMMISSIONER Jeff Link JEFFERY DANIEL LINK
CALDWELL TOWN OF HUDSON TOWN COMMISSIONER Ann E. Smith MARGARET EVERHARDT SMITH
CALDWELL CITY OF LENOIR MAYOR Joseph L. Gibbons JOSEPH LINDSAY GIBBONS
CALDWELL CITY OF LENOIR CITY COUNCIL Todd H. Perdue TODD HAMILTON PERDUE
CALDWELL CITY OF LENOIR CITY COUNCIL Ralph S. Prestwood RALPH SIDNEY PRESTWOOD
CALDWELL CITY OF LENOIR CITY COUNCIL Ben Willis BENJAMIN KEITH WILLIS
CALDWELL TOWN OF RHODHISS TOWN COMMISSIONER Kendra B. Edwards KENDRA BALL EDWARDS
CALDWELL TOWN OF RHODHISS TOWN COMMISSIONER Allen Spencer, Sr. WILLIAM ALLEN SPENCER
CALDWELL TOWN OF SAWMILLS TOWN COUNCIL Melissa Curtis MELISSA GREER CURTIS
CALDWELL TOWN OF SAWMILLS TOWN COUNCIL Reed Lingerfelt DALE REED LINGERFELT
CALDWELL TOWN OF SAWMILLS TOWN COUNCIL Joe Norman JOSEPH EDWARD NORMAN
CALDWELL TOWN OF SAWMILLS TOWN COUNCIL Roger C. Teague ROGER CLARK TEAGUE
CALDWELL TOWN OF SAWMILLS TOWN COUNCIL Keith Warren KEITH FRANKLIN WARREN
CALDWELL TOWN OF SAWMILLS TOWN COUNCIL Joseph L. (Joe) Wesson JOSEPH LONNIE WESSON
CARTERET TOWN OF ATLANTIC BEACH MAYOR A.B. (Trace) Cooper III ALFRED BRASWELL COOPER
CARTERET TOWN OF ATLANTIC BEACH TOWN COUNCIL Harry Archer HARRY JAMES ARCHER
CARTERET TOWN OF ATLANTIC BEACH TOWN COUNCIL M.J. Forrest MARTIN JOHN FORREST
CARTERET TOWN OF ATLANTIC BEACH TOWN COUNCIL Rich Johnson RICHARD DENNY JOHNSON
CARTERET TOWN OF ATLANTIC BEACH TOWN COUNCIL Danny Navey CLAUDE DANIEL NAVEY
CARTERET TOWN OF ATLANTIC BEACH TOWN COUNCIL Richard Warren Porter, Jr. RICHARD WARREN PORTER
CARTERET TOWN OF ATLANTIC BEACH TOWN COUNCIL Joseph (Joey) Starling JOSEPH DANIEL STARLING
CARTERET TOWN OF ATLANTIC BEACH TOWN COUNCIL Austin Waters WILLIAM AUSTIN WATERS
CARTERET TOWN OF BEAUFORT MAYOR Everette S. (Rett) Newton EVERETTE SNYDER NEWTON
CARTERET TOWN OF BEAUFORT COMMISSIONER John Hagle JOHN EDWARD HAGLE
CARTERET TOWN OF BEAUFORT COMMISSIONER Sharon Harker SHARON ELAINE HARKER
CARTERET TOWN OF BEAUFORT COMMISSIONER Marianna Hollinshed MARIANNA B HOLLINSHED
CARTERET TOWN OF BEAUFORT COMMISSIONER Kenneth W. Humphrey KENNETH WILLIAM HUMPHREY
CARTERET TOWN OF BEAUFORT COMMISSIONER Heather Poling HEATHER WATKINS POLING
CARTERET TOWN OF BOGUE MAYOR Robert O'Chat ROBERT VICTOR OCHAT
CARTERET TOWN OF BOGUE COUNCIL MEMBER Richard W. Dougherty RICHARD WALTER DOUGHERTY
CARTERET TOWN OF BOGUE COUNCIL MEMBER Herbert F. Page HERBERT F PAGE
CARTERET TOWN OF BOGUE COUNCIL MEMBER Albert Taylor ALBERT LEE TAYLOR
CARTERET TOWN OF CAPE CARTERET MAYOR Will Baker WILLIAM HUBERT BAKER
CARTERET TOWN OF CAPE CARTERET MAYOR Charlie Evans CHARLES EDWARD EVANS
CARTERET TOWN OF CAPE CARTERET COMMISSIONER Don Miller DONALD LOUIS MILLER
CARTERET TOWN OF CAPE CARTERET COMMISSIONER Jim Nalitz JAMES STANLEY NALITZ
CARTERET TOWN OF CAPE CARTERET COMMISSIONER Patricia Ruddiman PATRICIA ANN RUDDIMAN
CARTERET TOWN OF CAPE CARTERET COMMISSIONER Jeff Waters JEFFREY DEAN WATERS
CARTERET TOWN OF CEDAR POINT MAYOR Scott Hatsell SCOTT HATSELL
CARTERET TOWN OF CEDAR POINT COMMISSIONER Gary Alan Bray GARY ALAN BRAY
CARTERET TOWN OF CEDAR POINT COMMISSIONER Neil A. Foose, Jr. NEIL AUSTIN FOOSE
CARTERET TOWN OF CEDAR POINT COMMISSIONER Paul Garavaglia PAUL FRANK GARAVAGLIA
CARTERET TOWN OF CEDAR POINT COMMISSIONER Joshua Reilly JOSHUA REILLY
CARTERET TOWN OF CEDAR POINT COMMISSIONER Frankie Winberry JOHN FRANKLIN WINBERRY
CARTERET TOWN OF EMERALD ISLE COMMISSIONER Steve Finch STEPHEN CRAIG FINCH
CARTERET TOWN OF EMERALD ISLE COMMISSIONER Joe Flowers JOSEPH FREEMAN FLOWERS
CARTERET TOWN OF EMERALD ISLE COMMISSIONER Pat Lister PATRICK BYRNE LISTER
CARTERET TOWN OF EMERALD ISLE COMMISSIONER Jordan Madorsky JORDAN LEONARD MADORSKY
CARTERET TOWN OF EMERALD ISLE COMMISSIONER Floyd Messer, Jr. FLOYD JACKSON MESSER
CARTERET TOWN OF EMERALD ISLE COMMISSIONER Jim Normile JAMES LESLIE NORMILE
CARTERET TOWN OF INDIAN BEACH COMMISSIONER Victor E. Heinrich VICTOR ERNEST HEINRICH
CARTERET TOWN OF INDIAN BEACH COMMISSIONER Elizabeth Dale Williford ELIZABETH DALE WILLIFORD
CARTERET TOWN OF INDIAN BEACH COMMISSIONER Peter J. Wylie PETER JOHN WYLIE
CARTERET TOWN OF MOREHEAD CITY COUNCIL MEMBER Dennis M. Goodwin DENNIS MELVIN GOODWIN
CARTERET TOWN OF MOREHEAD CITY COUNCIL MEMBER David Horton DAVID ALBERT HORTON
CARTERET TOWN OF MOREHEAD CITY COUNCIL MEMBER William (Bill) Taylor WILLIAM FITZHUGH TAYLOR
CARTERET TOWN OF MOREHEAD CITY COUNCIL MEMBER Harvey Walker HARVEY NELSON WALKER
CARTERET TOWN OF MOREHEAD CITY COUNCIL MEMBER Diane Warrender DIANE CAROLYN WARRENDER
CARTERET TOWN OF NEWPORT COUNCIL MEMBER Danny Fornes DANNY EUGENE FORNES
CARTERET TOWN OF NEWPORT COUNCIL MEMBER David M. Heath DAVID MONROE HEATH
CARTERET TOWN OF NEWPORT COUNCIL MEMBER Chuck Shinn CHARLES WYATT SHINN
CARTERET TOWN OF PELETIER MAYOR Dale Sowers DALE KERNS SOWERS
CARTERET TOWN OF PELETIER COMMISSIONER Walter G. Krause WALTER GEORGE KRAUSE
CARTERET TOWN OF PINE KNOLL SHORES MAYOR Robert J. Cox ROBERT JUSTIN COX
CARTERET TOWN OF PINE KNOLL SHORES MAYOR Ken Jones KENDALL W JONES
CARTERET TOWN OF PINE KNOLL SHORES MAYOR Margaret (Peggy) Young MARGARET CLARKE YOUNG
CARTERET TOWN OF PINE KNOLL SHORES COMMISSIONER Clark Edwards CLARKSON SOUTHWORTH EDWARDS
CARTERET TOWN OF PINE KNOLL SHORES COMMISSIONER Ted Goetzinger THEODORE STEPHEN GOETZINGER
CASWELL TOWN OF MILTON MAYOR Patricia Williams PATRICIA SENTER WILLIAMS
CASWELL TOWN OF MILTON COMMISSIONER Lisa Brandon LISA FAY BRANDON
CASWELL TOWN OF MILTON COMMISSIONER Valerie Sottile VALERIE HONEYCUTT SOTTILE
CASWELL TOWN OF MILTON COMMISSIONER Cathia B. Stewart CATHIA BROWN STEWART
CASWELL TOWN OF MILTON COMMISSIONER John Wallace JOHN GRAHAM WALLACE
CASWELL TOWN OF YANCEYVILLE MAYOR Alvin W. Foster ALVIN WILSON FOSTER
CASWELL TOWN OF YANCEYVILLE MAYOR Albert L. Tardy ALBERT LEE TARDY
CASWELL TOWN OF YANCEYVILLE TOWN COUNCIL Margie Badgett-Lampkin MARGIE DENISE BADGETT-LAMPKIN
CASWELL TOWN OF YANCEYVILLE TOWN COUNCIL Odessa D. Gwynn ODESSA DAVIDSON GWYNN
CATAWBA TOWN OF BROOKFORD ALDERMEN Eric Biter ERIC DANIEL BITER
CATAWBA TOWN OF BROOKFORD ALDERMEN Bill McGregor WILLIAM JOSEPH MCGREGOR
CATAWBA TOWN OF BROOKFORD ALDERMEN Sue Noblitt SUE ADAMS NOBLITT
CATAWBA TOWN OF BROOKFORD ALDERMEN Avery Schronce AVERY LEE SCHRONCE
CATAWBA TOWN OF BROOKFORD ALDERMEN Evelyn Fisher Yount EVELYN FISHER YOUNT
CATAWBA TOWN OF CATAWBA MAYOR Donald (Duck) Robinson DONALD RAY ROBINSON
CATAWBA TOWN OF CATAWBA COUNCILMEN Donald (Donnie) Allen DONALD JAMES ALLEN
CATAWBA TOWN OF CATAWBA COUNCILMEN Colleen Anderson MARY COLLEEN ANDERSON
CATAWBA TOWN OF CATAWBA COUNCILMEN Gilda Caputo-Hansen GILDA CLARICE CAPUTO-HANSEN
CATAWBA TOWN OF CATAWBA COUNCILMEN Amanda Drum Stewart AMANDA DRUM STEWART
CATAWBA TOWN OF CATAWBA COUNCILMEN Carroll Yount CARROLL LYNN YOUNT
CATAWBA CITY OF CLAREMONT COUNCILMEN Lee Miller LEE PAUL MILLER
CATAWBA CITY OF CLAREMONT COUNCILMEN David B. Morrow DAVID BRUCE MORROW
CATAWBA CITY OF CLAREMONT COUNCILMEN David J. Pruitt DAVID JACK PRUITT
CATAWBA CITY OF CLAREMONT COUNCILMEN Chris Reese CHRISTOPHER NEAL REESE
CATAWBA CITY OF CLAREMONT COUNCILMEN M. Dale Sherrill MICHAEL DALE SHERRILL
CATAWBA CITY OF CONOVER COUNCILMEN Don A. Beal DON ADRIAN BEAL
CATAWBA CITY OF CONOVER COUNCILMEN Bruce R. Eckard BRUCE RICHARD ECKARD
CATAWBA CITY OF CONOVER COUNCILMEN Timothy E. Garrison TIMOTHY EDWARD GARRISON
CATAWBA CITY OF CONOVER COUNCILMEN Kyle J. Hayman KYLE JACOB HAYMAN
CATAWBA CITY OF CONOVER COUNCILMEN Brenda J. Powell BRENDA J POWELL
CATAWBA CITY OF CONOVER COUNCILMEN Tim Settlemyre TIMOTHY SCOTT SETTLEMYRE
CATAWBA TOWN OF LONG VIEW ALDERMAN WARD 01 Randall Mays RANDALL MAURICE MAYS
CATAWBA TOWN OF LONG VIEW ALDERMAN WARD 03 Thurman VanHorn THURMAN WILLARD VANHORN
CATAWBA TOWN OF LONG VIEW ALDERMAN WARD 04 David Elder DAVID LEWIS ELDER
CATAWBA TOWN OF MAIDEN MAYOR Max Bumgarner, Jr. MAX DAVID BUMGARNER
CATAWBA TOWN OF MAIDEN MAYOR Zane R. Hudson ZANE REID HUDSON
CATAWBA TOWN OF MAIDEN COUNCILMEN Richard Fox RICHARD YANCIE FOX
CATAWBA TOWN OF MAIDEN COUNCILMEN Danny Lee Kiser DANNY LEE KISER
CATAWBA TOWN OF MAIDEN COUNCILMEN Beth Poovey Rudisill ELIZABETH POOVEY RUDISILL
CATAWBA TOWN OF MAIDEN COUNCILMEN Bob Sigmon BOBBY GLENN SIGMON
CATAWBA TOWN OF MAIDEN COUNCILMEN Ronnie K. Williams RONNIE KENT WILLIAMS
CATAWBA CITY OF NEWTON MAYOR Eddie Haupt CHARLES EDWARD HAUPT
CATAWBA CITY OF NEWTON MAYOR Al Hoover ALLAN ROBERT HOOVER
CATAWBA CITY OF NEWTON MAYOR Jeremy Petty JEREMY LANCE PETTY
CATAWBA CITY OF NEWTON MAYOR John M. Stiver JOHN MARK STIVER
CATAWBA CITY OF NEWTON COUNCIL Jody M. Dixon JODY MICHAEL DIXON
CATAWBA CITY OF NEWTON COUNCIL Laddie H. Ford, Jr. LADDIE HENRY FORD
CATAWBA CITY OF NEWTON COUNCIL Jerry T. Hodge JERRY THURMAN HODGE
CATAWBA CITY OF NEWTON COUNCIL J. Mike Honeycutt JAMES MICHAEL HONEYCUTT
CATAWBA CITY OF NEWTON COUNCIL Roy Johnson ROY ARMAND JOHNSON
CATAWBA CITY OF NEWTON COUNCIL Mary Bess Lawing MARY BESS LAWING
CATAWBA CITY OF NEWTON COUNCIL Yerby Ray RALPH YERBY RAY
CATAWBA CITY OF NEWTON COUNCIL Rick Settlemyre RICHARD ALLEN SETTLEMYRE
CATAWBA CITY OF NEWTON COUNCIL Addie Shuford ADDIE SIFFORD SHUFORD
CATAWBA CITY OF NEWTON COUNCIL Beverly Danner Stull BEVERLY DANNER STULL
CHATHAM CHATHAM COUNTY- GOLDSTON GULF SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Ricky Beal JOSEPH R BEAL
CHATHAM CHATHAM COUNTY- GOLDSTON GULF SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Henry Kitchings HENRY BROWN KITCHINGS
CHATHAM CHATHAM COUNTY- GOLDSTON GULF SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Danny Scott DANNY RANDALL SCOTT
CHATHAM TOWN OF GOLDSTON MAYOR Tim Cunnup TIMOTHY JOSEPH CUNNUP
CHATHAM TOWN OF GOLDSTON TOWN COMMISSIONER WARD 02 Steve Cunnup JOHN S CUNNUP
CHATHAM TOWN OF GOLDSTON TOWN COMMISSIONER WARD 04 Charlie Fields CHARLIE ASHFORD FIELDS
CHATHAM TOWN OF PITTSBORO MAYOR Jim Nass JAMES WENDELL NASS
CHATHAM TOWN OF PITTSBORO TOWN COMMISSIONER John Bonitz JOHN HENRY-WILLIAM BONITZ
CHATHAM TOWN OF PITTSBORO TOWN COMMISSIONER Pam Cash-Roper PAMELLA SUSAN CASH-ROPER
CHATHAM TOWN OF PITTSBORO TOWN COMMISSIONER J.A. (Jay) Farrell III JOHN ATLAS FARRELL
CHATHAM TOWN OF PITTSBORO TOWN COMMISSIONER Heather Johnson HEATHER JOHNSON
CHATHAM TOWN OF PITTSBORO TOWN COMMISSIONER Bridget Perry BRIDGET KATHLEEN PERRY
CHATHAM TOWN OF PITTSBORO TOWN COMMISSIONER Kyle Shipp KYLE STEVEN SHIPP
CHATHAM TOWN OF PITTSBORO TOWN COMMISSIONER Lonnie West LONNIE EUGENE WEST
CHATHAM TOWN OF SILER CITY MAYOR Jackie Adams JACKLIN ANN ADAMS
CHATHAM TOWN OF SILER CITY MAYOR John Grimes JOHN FRANKLIN GRIMES
CHATHAM TOWN OF SILER CITY MAYOR Albert Reddick ALBERT ROGER REDDICK
CHATHAM TOWN OF SILER CITY TOWN COMMISSIONER AT-LARGE Thomas K. (Chip) Price THOMAS KING PRICE
CHATHAM TOWN OF SILER CITY TOWN COMMISSIONER DISTRICT 02 Larry Cheek JAMES LARRY CHEEK
CHATHAM TOWN OF SILER CITY TOWN COMMISSIONER DISTRICT 03 Curtis R. Brown CURTIS R BROWN
CHATHAM TOWN OF SILER CITY TOWN COMMISSIONER DISTRICT 03 Timothy (Cookie) Brown TIMOTHY WAYNE BROWN
CHATHAM TOWN OF SILER CITY TOWN COMMISSIONER DISTRICT 03 Michael Frank Constantino MICHAEL FRANK CONSTANTINO
CHATHAM TOWN OF SILER CITY TOWN COMMISSIONER DISTRICT 04 Bill Haiges WILLIAM HIRSCHMANN HAIGES
CHEROKEE TOWN OF ANDREWS BOARD OF ALDERMEN Jim Bristol JAMES E BRISTOL
CHEROKEE TOWN OF ANDREWS BOARD OF ALDERMEN Ronald Clontz RONALD CLONTZ
CHEROKEE TOWN OF ANDREWS BOARD OF ALDERMEN Jonathan Ellison JONATHAN WESLEY ELLISON
CHEROKEE TOWN OF ANDREWS BOARD OF ALDERMEN Randy Hogsed RANDY DARRELL HOGSED
CHEROKEE TOWN OF ANDREWS BOARD OF ALDERMEN Mike Sheidy MICHAEL GLENN SHEIDY
CHOWAN TOWN OF EDENTON MAYOR Steve Biggs STEVEN WILEY BIGGS
CHOWAN TOWN OF EDENTON MAYOR Jacqueline Hardy Lassiter JACQUELINE HARDY LASSITER
CHOWAN TOWN OF EDENTON MAYOR Jimmy E. Stallings JIMMY ELWOOD STALLINGS
CHOWAN TOWN OF EDENTON COUNCILMAN AT-LARGE Roger Coleman ROGER LEON COLEMAN
CHOWAN TOWN OF EDENTON COUNCILMAN FIRST WARD W. Hackney (Hack) High, Jr. WILLIAM HACKNEY HIGH
CHOWAN TOWN OF EDENTON COUNCILMAN SECOND WARD Samuel B. Dixon SAMUEL BOBBITT DIXON
CHOWAN TOWN OF EDENTON COUNCILMAN SECOND WARD Tray Taylor TRAVIAN LAVICE TAYLOR
CLEVELAND CLEVELAND COUNTY WATER BOARD COMMISSIONER Tony M. Brooks TONY MARSHALL BROOKS
CLEVELAND CLEVELAND COUNTY WATER BOARD COMMISSIONER Bill Cameron WILLIAM R CAMERON
CLEVELAND CLEVELAND COUNTY WATER BOARD COMMISSIONER Dewey C. Cook DEWEY C COOK
CLEVELAND CLEVELAND COUNTY WATER BOARD COMMISSIONER Roger Costner ROGER DALE COSTNER
CLEVELAND CLEVELAND COUNTY WATER BOARD COMMISSIONER Bruce Martin KENNETH BRUCE MARTIN
CLEVELAND CLEVELAND COUNTY WATER BOARD COMMISSIONER C.J. Pete Pedersen CLIO JOSEPH PEDERSEN
CLEVELAND TOWN OF BELWOOD BOARD OF COMMISSIONERS Caleb Miller CALEB KENNETH MILLER
CLEVELAND TOWN OF BELWOOD BOARD OF COMMISSIONERS Steen Richard WILLIAM STEEN RICHARD
CLEVELAND TOWN OF BELWOOD BOARD OF COMMISSIONERS Thomas (Tom) Spurling THOMAS WARREN SPURLING
CLEVELAND TOWN OF BOILING SPRINGS TOWN COUNCIL Mary Ruth Dixon MARY RUTH DIXON
CLEVELAND TOWN OF BOILING SPRINGS TOWN COUNCIL Tommy C. Greene TOMMY CLATUS GREENE
CLEVELAND TOWN OF BOILING SPRINGS TOWN COUNCIL Zachary Parker ZACHARY THOMAS PARKER
CLEVELAND TOWN OF BOILING SPRINGS TOWN COUNCIL Robert Pitchford ROBERT ERVIN PITCHFORD
CLEVELAND TOWN OF BOILING SPRINGS TOWN COUNCIL Daniel Thomas DANIEL SCOTT THOMAS
CLEVELAND TOWN OF BOILING SPRINGS TOWN COUNCIL Jason Winn RICHARD JASON WINN
CLEVELAND TOWN OF FALLSTON COUNCIL MEMBER Bill Hamrick WILLIAM ALVIN HAMRICK
CLEVELAND TOWN OF FALLSTON COUNCIL MEMBER Douglas Tysinger DOUGLAS DANIEL TYSINGER
CLEVELAND TOWN OF GROVER MAYOR Roy L. Dyer ROY LEE DYER
CLEVELAND TOWN OF GROVER COMMISSIONER Angelia Tuft Early ANGELIA TUFT EARLY
CLEVELAND TOWN OF GROVER COMMISSIONER Brandy Greene BRANDY ALLRED GREENE
CLEVELAND TOWN OF GROVER COMMISSIONER Jim Ogle JAMES WILLARD OGLE
CLEVELAND TOWN OF GROVER COMMISSIONER Emily J. Rountree EMILY JEANETTE ROUNTREE
CLEVELAND TOWN OF GROVER COMMISSIONER Richard Smith RICHARD DONALD SMITH
CLEVELAND TOWN OF GROVER COMMISSIONER Bill Willis BILLY JUDGE WILLIS
CLEVELAND CITY OF KINGS MOUNTAIN MAYOR David Israel Dettloff DAVID ISRAEL DETTLOFF
CLEVELAND CITY OF KINGS MOUNTAIN MAYOR Rick Murphrey EDGAR OLIVER MURPHREY
CLEVELAND CITY OF KINGS MOUNTAIN MAYOR Scott Neisler GEORGE SCOTT NEISLER
CLEVELAND CITY OF KINGS MOUNTAIN CITY COUNCIL AT-LARGE David C. Brinkley DAVID CARL BRINKLEY
CLEVELAND CITY OF KINGS MOUNTAIN CITY COUNCIL AT-LARGE Keith Miller KEITH EDWARD MILLER
CLEVELAND CITY OF KINGS MOUNTAIN CITY COUNCIL AT-LARGE Curtis Pressley CURTIS O'NEIL PRESSLEY
CLEVELAND CITY OF KINGS MOUNTAIN CITY COUNCIL WARD 01 Annie Thombs ANNIE COLE THOMBS
CLEVELAND CITY OF KINGS MOUNTAIN CITY COUNCIL WARD 04 Rodney Gordon RODNEY LEE GORDON
CLEVELAND CITY OF KINGS MOUNTAIN CITY COUNCIL WARD 04 Jimmy West JIMMY RAY WEST
CLEVELAND CITY OF KINGS MOUNTAIN CITY COUNCIL WARD 05 Ron Humphries RONALD EUGENE HUMPHRIES
CLEVELAND CITY OF KINGS MOUNTAIN CITY COUNCIL WARD 05 Jay Rhodes MERRILL JONES RHODES
CLEVELAND TOWN OF KINGSTOWN TOWN COUNCIL Janet Lynch Gerald JANET LYNCH GERALD
CLEVELAND TOWN OF KINGSTOWN TOWN COUNCIL Robert L. Ramseur ROBERT LEE RAMSEUR
CLEVELAND TOWN OF LATTIMORE MAYOR Alton G. Beal ALTON GENE BEAL
CLEVELAND TOWN OF LATTIMORE ALDERMAN Gary Hall GARY GERALD HALL
CLEVELAND TOWN OF LATTIMORE ALDERMAN Jackson Martin DAVID JACKSON MARTIN
CLEVELAND TOWN OF LATTIMORE ALDERMAN June Whitaker GLENDA JUNE ADAMS WHITAKER
CLEVELAND TOWN OF LAWNDALE BOARD OF COMMISSIONERS Reece McRorie REECE TALMADGE MCRORIE
CLEVELAND TOWN OF LAWNDALE BOARD OF COMMISSIONERS Sarah Queen SARAH H QUEEN
CLEVELAND TOWN OF MOORESBORO MAYOR John O. Eargle JOHN OLIN EARGLE
CLEVELAND TOWN OF MOORESBORO TOWN COUNCIL John Richard Mortimer, Jr. JOHN RICHARD MORTIMER
CLEVELAND TOWN OF MOORESBORO TOWN COUNCIL Marty Dale Pendergraft MARTY DALE PENDERGRAFT
CLEVELAND TOWN OF PATTERSON SPRINGS BOARD OF COMMISSIONERS Richard Shook RICHARD RUSSELL SHOOK
CLEVELAND TOWN OF PATTERSON SPRINGS BOARD OF COMMISSIONERS Erik Stockham ERIK ALLEN STOCKHAM
CLEVELAND TOWN OF POLKVILLE MAYOR Jack Shytle JACK BENNY SHYTLE
CLEVELAND TOWN OF POLKVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Josh Queen STANLEY JOSHUA QUEEN
CLEVELAND CITY OF SHELBY CITY COUNCIL WARD 02 David White DAVID WALTON WHITE
CLEVELAND CITY OF SHELBY CITY COUNCIL WARD 06 Dicky Amaya RICARDO AMAYA
CLEVELAND CITY OF SHELBY CITY COUNCIL WARD 06 Andrew L. Hopper, Sr. ANDREW LEONARD HOPPER
CLEVELAND CITY OF SHELBY CITY COUNCIL WARD 05 (UNEXPIRED TERM) Charles L. Webber CHARLES LEON WEBBER
CLEVELAND TOWN OF WACO MAYOR John E. Barrett, Jr. JOHN EDGAR BARRETT
CLEVELAND TOWN OF WACO BOARD OF ALDERMEN Linwood (Pete) Sauls LINWOOD EARL SAULS
CLEVELAND TOWN OF WACO BOARD OF ALDERMEN Mike Scism WILLIAM MICHAEL SCISM
COLUMBUS TOWN OF BOLTON MAYOR Shawn Maynor SHAWN PATRICK MAYNOR
COLUMBUS TOWN OF BOLTON TOWN ALDERMAN Hilda Bennett HILDA LITTLE BENNETT
COLUMBUS TOWN OF BOLTON TOWN ALDERMAN Jimmy Bowen JIMMY WAYNE BOWEN
COLUMBUS TOWN OF BOLTON TOWN ALDERMAN Lee (Tony) Freeman LEE ANTOINE FREEMAN
COLUMBUS TOWN OF BOLTON TOWN ALDERMAN Eugene T. Neal, Jr. EUGENE THOMAS NEAL
COLUMBUS TOWN OF BOLTON TOWN ALDERMAN Ruth A. Waddell RUTH ALEAN WADDELL
COLUMBUS TOWN OF BRUNSWICK TOWN COMMISSIONER Everlene Davis EVERLENE DAVIS
COLUMBUS TOWN OF BRUNSWICK TOWN COMMISSIONER Jackie Williams-Rowland JACQUELINE L WILLIAMS-ROWLAND
COLUMBUS TOWN OF CERRO GORDO MAYOR David White DAVID CLIFF WHITE
COLUMBUS TOWN OF CERRO GORDO TOWN COUNCIL Paulette Greene Hinson PAULETTE GREENE HINSON
COLUMBUS TOWN OF CERRO GORDO TOWN COUNCIL Brenda Jenkins McKenzie BRENDA JENKINS MCKENZIE
COLUMBUS TOWN OF CERRO GORDO TOWN COUNCIL Lillian Ruth Strickland Nobles LILLIAN STRICKLAND NOBLES
COLUMBUS TOWN OF CERRO GORDO TOWN COUNCIL David G. Prince DAVID GEORGE PRINCE
COLUMBUS TOWN OF CHADBOURN MAYOR Phillip C. Britt PHILLIP CHARLES BRITT
COLUMBUS TOWN OF CHADBOURN MAYOR David Worley DAVID P WORLEY
COLUMBUS TOWN OF CHADBOURN TOWN COUNCIL Donald Ray Bass DONALD RAY BASS
COLUMBUS TOWN OF CHADBOURN TOWN COUNCIL James Green JAMES ALAN GREEN
COLUMBUS TOWN OF CHADBOURN TOWN COUNCIL Colene (Tootie) Kelly COLENE SHEVONDA KELLY
COLUMBUS TOWN OF FAIR BLUFF TOWN COMMISSIONER Kathy Horne Ashley KATHY HORNE ASHLEY
COLUMBUS TOWN OF FAIR BLUFF TOWN COMMISSIONER Sherman Axelberg HELEN CRAVEN AXELBERG
COLUMBUS TOWN OF FAIR BLUFF TOWN COMMISSIONER Ralph McCoy RALPH DANIEL MCCOY
COLUMBUS TOWN OF FAIR BLUFF TOWN COMMISSIONER Carl Meares, Jr. CARL WHITTEN MEARES
COLUMBUS TOWN OF FAIR BLUFF TOWN COMMISSIONER John Wayne Phillips JOHN WAYNE PHILLIPS
COLUMBUS TOWN OF LAKE WACCAMAW TOWN COMMISSIONER EAST WARD Rosemary McLean Dorsey ROSEMARY MCLEAN DORSEY
COLUMBUS TOWN OF LAKE WACCAMAW TOWN COMMISSIONER EAST WARD Jimmy Gray Rogers, Jr. JIMMY GRAY ROGERS
COLUMBUS TOWN OF LAKE WACCAMAW TOWN COMMISSIONER WEST WARD Jimmy F. Grainger JIMMY FRANKLIN GRAINGER
COLUMBUS TOWN OF LAKE WACCAMAW TOWN COMMISSIONER WEST WARD Terry Littrell TERRY JAMES LITTRELL
COLUMBUS TOWN OF LAKE WACCAMAW TOWN COMMISSIONER WEST WARD Lee Parker HARRY LEE PARKER
COLUMBUS TOWN OF LAKE WACCAMAW TOWN COMMISSIONER WEST WARD Adam Sellers ADAM WYATT SELLERS
COLUMBUS TOWN OF SANDYFIELD MAYOR Garry (Pete) Keaton GARRY ALANDER KEATON
COLUMBUS TOWN OF SANDYFIELD TOWN COUNCIL Claudia A. Bray CLAUDIA ALANE BRAY
COLUMBUS TOWN OF SANDYFIELD TOWN COUNCIL Joseph Brown JOSEPH EUGENE BROWN
COLUMBUS TOWN OF SANDYFIELD TOWN COUNCIL Azalie Graham AZALIE P GRAHAM
COLUMBUS TOWN OF SANDYFIELD TOWN COUNCIL Randolph Keaton RANDOLPH KEATON
COLUMBUS TOWN OF TABOR CITY MAYOR Royce Harper ROYCE DAYTON HARPER
COLUMBUS TOWN OF TABOR CITY MAYOR Todd Lovett TODD QUINTIN LOVETT
COLUMBUS TOWN OF TABOR CITY TOWN COUNCIL Nelson Lee NELSON LYNN LEE
COLUMBUS TOWN OF TABOR CITY TOWN COUNCIL Ronnie B. Graham RONNIE BLAKE GRAHAM
COLUMBUS TOWN OF TABOR CITY TOWN COUNCIL David E. Mincey DAVID EARL MINCEY
COLUMBUS CITY OF WHITEVILLE MAYOR Terry Mann TERRY LEONARD MANN
COLUMBUS CITY OF WHITEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 01 Robert B. Leder ROBERT BERLE LEDER
COLUMBUS CITY OF WHITEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 01 Marc McGee MARC FRANCIS MCGEE
COLUMBUS CITY OF WHITEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 01 Kevin G. Williamson KEVIN GRANT WILLIAMSON
COLUMBUS CITY OF WHITEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 02 Jimmy Clarida JIMMY ROGEST CLARIDA
CRAVEN FIRST CRAVEN SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Douglas Cowan DOUGLAS ERICK COWAN
CRAVEN FIRST CRAVEN SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Mark Dunn MARK STEVEN DUNN
CRAVEN FIRST CRAVEN SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Paul Gaskins DONALD PAUL GASKINS
CRAVEN TOWN OF BRIDGETON MAYOR Rodman L. Williams RODMAN LAVERN WILLIAMS
CRAVEN TOWN OF BRIDGETON COMMISSIONER John R. Chittick JOHN RICHARD CHITTICK
CRAVEN TOWN OF BRIDGETON COMMISSIONER David Cuthrell DAVID LEE CUTHRELL
CRAVEN TOWN OF BRIDGETON COMMISSIONER Edwin L. Hege EDWIN LAMAR HEGE
CRAVEN TOWN OF BRIDGETON COMMISSIONER Raymond B. Parker RAYMOND B PARKER
CRAVEN TOWN OF BRIDGETON COMMISSIONER Keith L. Tyndall KEITH L TYNDALL
CRAVEN TOWN OF BRIDGETON COMMISSIONER Peggie S. Wilson PEGGIE SUE WILSON
CRAVEN TOWN OF BRIDGETON COMMISSIONER Thomas Wynn THOMAS WYNN
CRAVEN TOWN OF COVE CITY MAYOR Dred C. Mitchell, Jr. DRED CHARLTON MITCHELL
CRAVEN TOWN OF COVE CITY ALDERMAN Evelyn E. Brown EVELYN EVERETTE BROWN
CRAVEN TOWN OF COVE CITY ALDERMAN Blenda Hargett BLENDA HARGETT
CRAVEN TOWN OF COVE CITY ALDERMAN Barbara Hall Jones BARBARA H JONES
CRAVEN TOWN OF COVE CITY ALDERMAN Linda McCoy LINDA HADDOCK MCCOY
CRAVEN TOWN OF COVE CITY ALDERMAN Roy D. McCoy ROY D MCCOY
CRAVEN TOWN OF COVE CITY ALDERMAN Joey Monette JOSEPH FRANKLIN MONETTE
CRAVEN TOWN OF DOVER MAYOR John Percy Wetherington, Jr. JOHN PERCY WETHERINGTON
CRAVEN TOWN OF DOVER ALDERMAN Theodore Bright THEODORE ROOSEVELT BRIGHT
CRAVEN TOWN OF DOVER ALDERMAN Woodrow Maxie Davenport WOODROW DAVENPORT
CRAVEN TOWN OF DOVER ALDERMAN John Wetherington III JOHN PERCY WETHERINGTON
CRAVEN TOWN OF DOVER ALDERMAN Gary Whitley GARY WHITLEY
CRAVEN CITY OF HAVELOCK COMMISSIONER Josh Kohr JOSHUA DEAN KOHR
CRAVEN CITY OF HAVELOCK COMMISSIONER Karen Lewis KAREN ELWONGER LEWIS
CRAVEN CITY OF HAVELOCK COMMISSIONER James E. MacRoberts JAMES ERNEST MACROBERTS
CRAVEN CITY OF HAVELOCK COMMISSIONER Pete Van Vliet PETER DEVLIN VAN VLIET
CRAVEN CITY OF HAVELOCK COMMISSIONER Danny Walsh DANIEL FRANCIS WALSH
CRAVEN TOWN OF RIVER BEND MAYOR John R. Kirkland JOHN RICHARD KIRKLAND
CRAVEN TOWN OF RIVER BEND COUNCIL MEMBER Brian M. Leonard BRIAN MATTHEW LEONARD
CRAVEN TOWN OF RIVER BEND COUNCIL MEMBER Harry Bud McClard HARRY ELMER MCCLARD
CRAVEN TOWN OF RIVER BEND COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED TERM) Don Fogle DONALD EUGENE FOGLE
CRAVEN TOWN OF RIVER BEND COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED TERM) Buddy Sheffield MORRIS TAYLOR SHEFFIELD
CRAVEN TOWN OF TRENT WOODS MAYOR Chuck Tyson CHARLES F TYSON
CRAVEN TOWN OF TRENT WOODS COMMISSIONER Bill Joiner BILLY R JOINER
CRAVEN TOWN OF TRENT WOODS COMMISSIONER Dan Murphy DANIEL EDWARD MURPHY
CRAVEN TOWN OF TRENT WOODS COMMISSIONER Shane Turney MICHAEL SHANE TURNEY
CRAVEN TOWN OF VANCEBORO MAYOR Chad E. Braxton CHAD E BRAXTON
CRAVEN TOWN OF VANCEBORO ALDERMAN Stephen Belrose STEPHEN MARSHALL BELROSE
CRAVEN TOWN OF VANCEBORO ALDERMAN Andrew R. D. Black, Jr. ANDREW ROBERT-DONALD BLACK
CRAVEN TOWN OF VANCEBORO ALDERMAN Keith Cannon DONALD KEITH CANNON
CRAVEN TOWN OF VANCEBORO ALDERMAN Thad Jones THAD JACKSON JONES
CRAVEN TOWN OF VANCEBORO ALDERMAN Todd McMillen TODD MATTHEWS MCMILLEN
CRAVEN TOWN OF VANCEBORO ALDERMAN Dennis Smith DENNIS JAMES SMITH
CUMBERLAND CITY OF FAYETTEVILLE MAYOR Mitch Colvin HENRY MITCHELL COLVIN
CUMBERLAND CITY OF FAYETTEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 01 Valencia Handy VALENCIA THEODORA HANDY
CUMBERLAND CITY OF FAYETTEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 01 Kathy Keefe Jensen KATHERINE KEEFE JENSEN
CUMBERLAND CITY OF FAYETTEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 03 Tisha S. Waddell TISHA SHONIQUE WADDELL
CUMBERLAND CITY OF FAYETTEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 04 D.J. Haire DARRELL J HAIRE
CUMBERLAND CITY OF FAYETTEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 05 Johnny Dawkins JOHNNY LEE DAWKINS
CUMBERLAND CITY OF FAYETTEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 07 Larry O. Wright, Sr. LARRY ONEIL WRIGHT
CUMBERLAND CITY OF FAYETTEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 08 Courtney Banks-McLaughlin COURTNEY CHEVON BRANDY BANKS-MCLAUGHLIN
CUMBERLAND CITY OF FAYETTEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 08 Ted Mohn THEODORE WILLIAM MOHN
CUMBERLAND CITY OF FAYETTEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 09 Jim Arp JAMES WILLIAM ARP
CUMBERLAND CITY OF FAYETTEVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 09 Yvonne Y. Kinston YVONNE YVETT KINSTON
CUMBERLAND EASTOVER SANITARY DISTRICT BOARD OF DIRECTORS Morgan L. Johnson MORGAN L JOHNSON
CUMBERLAND TOWN OF EASTOVER MAYOR Charles G. McLaurin CHARLES GLENN MCLAURIN
CUMBERLAND TOWN OF EASTOVER TOWN COUNCIL Stan Crumpler MILES STANLEY CRUMPLER
CUMBERLAND TOWN OF EASTOVER TOWN COUNCIL Cheryl C. Hudson CHERYL CULBRETH HUDSON
CUMBERLAND TOWN OF EASTOVER TOWN COUNCIL Brian Pearce CHRISTOPHER BRIAN PEARCE
CUMBERLAND TOWN OF EASTOVER TOWN COUNCIL (UNEXPIRED TERM) Kimberly F. McPhail KIMBERLY FRAZEE MCPHAIL
CUMBERLAND TOWN OF FALCON MAYOR Clifton Lavern Turpin, Jr. CLIFTON L TURPIN
CUMBERLAND TOWN OF FALCON COMMISSIONER Wiley T. Clark WILEY THOMAS CLARK
CUMBERLAND TOWN OF FALCON COMMISSIONER Rayford D. Dunning, Sr. RAYFORD DWAYNE DUNNING
CUMBERLAND TOWN OF FALCON COMMISSIONER John Wesley Gipson JOHN WESLEY GIPSON
CUMBERLAND TOWN OF FALCON COMMISSIONER Larry Lovick LARRY CECIL LOVICK
CUMBERLAND TOWN OF FALCON COMMISSIONER Gerald (Jerry) Lucas, Sr. GERALD LINWOOD LUCAS
CUMBERLAND TOWN OF FALCON COMMISSIONER John C. Wheeler JOHN CARLYLE WHEELER
CUMBERLAND TOWN OF GODWIN MAYOR Willie Burnette WILLIE JUNIOUS BURNETTE
CUMBERLAND TOWN OF GODWIN COMMISSIONER George Cooper, Jr. GEORGE COOPER
CUMBERLAND TOWN OF GODWIN COMMISSIONER Donald McIntyre DONALD MCLELLAN MCINTYRE
CUMBERLAND TOWN OF GODWIN COMMISSIONER Joseph Smith JOSEPH SMITH
CUMBERLAND TOWN OF HOPE MILLS MAYOR Mike Mitchell MICHAEL DENNIS MITCHELL
CUMBERLAND TOWN OF HOPE MILLS MAYOR Jackie Warner JACQUELYN SMITH WARNER
CUMBERLAND TOWN OF HOPE MILLS COMMISSIONER Jessie Bellflowers JESSIE LEE BELLFLOWERS
CUMBERLAND TOWN OF HOPE MILLS COMMISSIONER Tonzie K. Collins I TONZIE KLUGH COLLINS
CUMBERLAND TOWN OF HOPE MILLS COMMISSIONER Beth Cooper ELIZABETH MARY HAAS COOPER
CUMBERLAND TOWN OF HOPE MILLS COMMISSIONER Pat Edwards PATRICIA ROBISON EDWARDS
CUMBERLAND TOWN OF HOPE MILLS COMMISSIONER Jerry Legge JERRY D LEGGE
CUMBERLAND TOWN OF HOPE MILLS COMMISSIONER Bryan A. Marley BRYAN ADDISON MARLEY
CUMBERLAND TOWN OF HOPE MILLS COMMISSIONER Kenjuana McCray KENJUANA DANIELS MCCRAY
CUMBERLAND TOWN OF HOPE MILLS COMMISSIONER Ronald Starling RONALD LEE STARLING
CUMBERLAND TOWN OF HOPE MILLS COMMISSIONER Billy R. Terry BILLY RAY TERRY
CUMBERLAND TOWN OF LINDEN MAYOR Frances B. Collier FRANCES B COLLIER
CUMBERLAND TOWN OF LINDEN COMMISSIONER Marie Butler ALMA MARIE BUTLER
CUMBERLAND TOWN OF LINDEN COMMISSIONER Jonathan Collier JONATHAN BRINKLEY COLLIER
CUMBERLAND TOWN OF LINDEN COMMISSIONER Barbara C. Denning BARBARA C DENNING
CUMBERLAND TOWN OF LINDEN COMMISSIONER Ronnie Maness RONNIE S MANESS
CUMBERLAND TOWN OF LINDEN COMMISSIONER Larry Overby FRANCIS LARRY OVERBY
CUMBERLAND TOWN OF LINDEN COMMISSIONER Betsy Small ELIZABETH E SMALL
CUMBERLAND TOWN OF SPRING LAKE MAYOR Larry G. Dobbins LARRY G DOBBINS
CUMBERLAND TOWN OF SPRING LAKE MAYOR Jami Sheppard McLaughlin JAMIE SHEPPARD MCLAUGHLIN
CUMBERLAND TOWN OF SPRING LAKE ALDERMAN Taimoor Aziz TAIMOOR KHALID AZIZ
CUMBERLAND TOWN OF SPRING LAKE ALDERMAN Yolanda L. Burse YOLANDA LOUISE BURSE
CUMBERLAND TOWN OF SPRING LAKE ALDERMAN James Christian JAMES STEVEN CHRISTIAN
CUMBERLAND TOWN OF SPRING LAKE ALDERMAN Sona L. Cooper SONA LENAN COOPER
CUMBERLAND TOWN OF SPRING LAKE ALDERMAN V. Husamudeen VIDALENA HUSAMUDEEN
CUMBERLAND TOWN OF SPRING LAKE ALDERMAN Jackie Lee Jackson JACQUELINE DIANNE JACKSON
CUMBERLAND TOWN OF SPRING LAKE ALDERMAN James P. O'Garra JAMES PATRICK O'GARRA
CUMBERLAND TOWN OF SPRING LAKE ALDERMAN Fredricka Sutherland FREDRICKA E SUTHERLAND
CUMBERLAND TOWN OF SPRING LAKE ALDERMAN Terra Ann Wright Deloatch TERRA ANN WRIGHT WRIGHT DELOATCH
CUMBERLAND TOWN OF STEDMAN COMMISSIONER Jeremy George JEREMY JUSTIN GEORGE
CUMBERLAND TOWN OF STEDMAN COMMISSIONER Billy D. Horne BILLY D HORNE
CUMBERLAND TOWN OF STEDMAN COMMISSIONER Jordan Stewart JORDAN GARRETT STEWART
CUMBERLAND TOWN OF WADE MAYOR Joseph (Joe) Dixon JOSEPH W DIXON
CUMBERLAND TOWN OF WADE COMMISSIONER Ray Edwards RAYMOND C EDWARDS
CUMBERLAND TOWN OF WADE COMMISSIONER Kenny Griffin KENNETH W GRIFFIN
CUMBERLAND TOWN OF WADE COMMISSIONER Johnny Lanthorn JOHN WILLIS LANTHORN
CUMBERLAND TOWN OF WADE COMMISSIONER John C. (Butch) Nunnery JOHN CORBETT NUNNERY
CUMBERLAND TOWN OF WADE COMMISSIONER Johnny Sawyer JOHNNY BRITTON SAWYER
CUMBERLAND TOWN OF WADE COMMISSIONER George E. Strater GEORGE ELLIS STRATER
CUMBERLAND TOWN OF WADE COMMISSIONER Jennifer Dixon Weaver JENNIFER DIXON WEAVER
DARE TOWN OF DUCK COUNCILMAN Jonathan Britt JONATHAN EDWARD BRITT
DARE TOWN OF DUCK COUNCILMAN Chuck Burdick CHARLES VALENTINE BURDICK
DARE TOWN OF DUCK COUNCILMAN Nancy Caviness NANCY RUTH CAVINESS
DARE TOWN OF DUCK COUNCILMAN Donald P. Kingston DONALD PAUL KINGSTON
DARE TOWN OF DUCK COUNCILMAN Rob Mooney ROBERT MICHAEL MOONEY
DARE TOWN OF DUCK COUNCILMAN Marc Murray MARC EDWARD MURRAY
DARE TOWN OF DUCK COUNCILMAN Monica Thibodeau MONICA HUNTER THIBODEAU
DARE TOWN OF DUCK COUNCILMAN Ben Vorndran BENJAMIN JOHN VORNDRAN
DARE TOWN OF DUCK COUNCILMAN Sandy Whitman SANFORD OLIN WHITMAN
DARE TOWN OF KILL DEVIL HILLS MAYOR Anne Petera ANNE PAPPAS PETERA
DARE TOWN OF KILL DEVIL HILLS MAYOR Ben Sproul BENJAMIN ALEXANDER SPROUL
DARE TOWN OF KILL DEVIL HILLS MAYOR Ron Wright RONALD EDWARD WRIGHT
DARE TOWN OF KILL DEVIL HILLS COMMISSIONER T. Dillon Heikens TIMOTHY DILLON HEIKENS
DARE TOWN OF KILL DEVIL HILLS COMMISSIONER Ivy Ingram IVY RAY INGRAM
DARE TOWN OF KILL DEVIL HILLS COMMISSIONER Nelson V. (Skip) Jones, Jr. NELSON VICTOR JONES
DARE TOWN OF KILL DEVIL HILLS COMMISSIONER Bernard (BJ) McAvoy BERNARD BENJAMIN MCAVOY
DARE TOWN OF KITTY HAWK COUNCILMAN David Hines DAVID MARTIN HINES
DARE TOWN OF KITTY HAWK COUNCILMAN Lynne McClean LYNNE S MCCLEAN
DARE TOWN OF MANTEO MAYOR Bobby Owens ROBERT VALENTINE OWENS
DARE TOWN OF MANTEO COMMISSIONER Jason Borland JASON MATTHEW BORLAND
DARE TOWN OF MANTEO COMMISSIONER Darrell Collins DARRELL MCNARY COLLINS
DARE TOWN OF MANTEO COMMISSIONER Hannon Fry WAYLAND HANNON FRY
DARE TOWN OF MANTEO COMMISSIONER Nancy Peele NANCY WRIGHT PEELE
DARE TOWN OF MANTEO COMMISSIONER Betty Govan Selby BETTY GOVAN SELBY
DARE TOWN OF NAGS HEAD COMMISSIONER Kevin Brinkley KEVIN THOMAS BRINKLEY
DARE TOWN OF NAGS HEAD COMMISSIONER Renee Cahoon MAUDE RENEE CAHOON
DARE TOWN OF NAGS HEAD COMMISSIONER Keith Sawyer ALGON KEITH SAWYER
DARE TOWN OF SOUTHERN SHORES COUNCILMAN Leo Holland LEO LAVERNE HOLLAND
DARE TOWN OF SOUTHERN SHORES COUNCILMAN Elizabeth Morey ANNA ELIZABETH MOREY
DARE TOWN OF SOUTHERN SHORES COUNCILMAN Matthew Neal MATTHEW DAVID NEAL
DARE TOWN OF SOUTHERN SHORES COUNCILMAN Fred Newberry CHARLES FRED NEWBERRY
DAVIDSON TOWN OF DENTON TOWN COUNCIL David Askew DAVID LAWRENCE ASKEW
DAVIDSON TOWN OF DENTON TOWN COUNCIL Ronnie Haneline MITCHELL RONALD HANELINE
DAVIDSON TOWN OF DENTON TOWN COUNCIL Julie Russell Loflin JULIE RUSSELL LOFLIN
DAVIDSON TOWN OF DENTON TOWN COUNCIL Tonya Marion TONYA CRUTHIS MARION
DAVIDSON TOWN OF DENTON TOWN COUNCIL Scott S. Morris SCOTT SHERMAN MORRIS
DAVIDSON CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 03 Arshad Khan ARSHAD KHAN
DAVIDSON CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 03 Monica Peters MONICA LEA PETERS
DAVIDSON CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 04 Jim Bronnert JAMES MICHAEL BRONNERT
DAVIDSON CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 04 Wesley Hudson SAMUEL WESLEY HUDSON
DAVIDSON LEXINGTON CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION WARD 01 Darrick Horton DARRICK LAMOND HORTON
DAVIDSON LEXINGTON CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION WARD 02 Katherine Grindstaff Hinkle KATHERINE GRINDSTAFF HINKLE
DAVIDSON LEXINGTON CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION WARD 03 Brent Wall BRENT DUON WALL
DAVIDSON CITY OF LEXINGTON MAYOR Newell Clark JOHN NEWELL CLARK
DAVIDSON CITY OF LEXINGTON CITY COUNCIL AT-LARGE Frank Callicutt FRANK DANIEL CALLICUTT
DAVIDSON CITY OF LEXINGTON CITY COUNCIL AT-LARGE Jim Myers JAMES BROOKS MYERS
DAVIDSON CITY OF LEXINGTON CITY COUNCIL AT-LARGE Joe L. Watkins JOE LEWIS WATKINS
DAVIDSON CITY OF LEXINGTON CITY COUNCIL WARD 05 Garrett Holloway GARRETT LEWIS HOLLOWAY
DAVIDSON CITY OF LEXINGTON CITY COUNCIL WARD 05 Tonya Lanier TONYA ANN LANIER
DAVIDSON CITY OF LEXINGTON CITY COUNCIL WARD 06 Whitney Brooks WHITNEY ALLYN BROOKS
DAVIDSON TOWN OF MIDWAY MAYOR John Byrum JOHN EDWARD BYRUM
DAVIDSON TOWN OF MIDWAY TOWN COUNCIL Berkley Alcorn BERKLEY MCCALL ALCORN
DAVIDSON TOWN OF MIDWAY TOWN COUNCIL Mike McAlpine MICHAEL DAVID MCALPINE
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE MAYOR Lisa Shell LISA JAMES SHELL
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE MAYOR Raleigh York, Jr. RALEIGH FRANK YORK
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Ronald Bratton RONALD SOLICITOR BRATTON
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL William Coleman WILLIAM ALLEN COLEMAN
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Neal Grimes FORREST MACNEAL GRIMES
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Joe Leonard JOESTEIN LEONARD
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Sal Leone SALVATORE LEONE
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Cheraton Love CHERATON FABRICE LOVE
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Jane Wilder Murphy JANE WALDEN MURPHY
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Wendy B. Sellars WENDY BRYANT SELLARS
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Pat Harris Shelton PATRICIA HARRIS SHELTON
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Scott Styers GREGORY SCOTT STYERS
DAVIDSON CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL D. Hunter Thrift DAVID HUNTER THRIFT
DAVIDSON TOWN OF WALLBURG TOWN COUNCIL Cindy Johnson CYNTHIA BERRIER JOHNSON
DAVIDSON TOWN OF WALLBURG TOWN COUNCIL Clyde Lynn Reece CLYDE LYNN REECE
DAVIDSON TOWN OF WALLBURG TOWN COUNCIL Mark Swaim MARK HAYNES SWAIM
DAVIE TOWN OF BERMUDA RUN MAYOR Rick Cross RICHARD EUGENE CROSS
DAVIE TOWN OF BERMUDA RUN COUNCILMAN Curtis Capps CURTIS WAYNE CAPPS
DAVIE TOWN OF BERMUDA RUN COUNCILMAN Heather Coleman HEATHER MULLICAN COLEMAN
DAVIE TOWN OF BERMUDA RUN COUNCILMAN John Guglielmi JOHN ANTHONY GUGLIELMI
DAVIE TOWN OF COOLEEMEE MAYOR Jessica Daywalt Almond JESSICA DAYWALT ALMOND
DAVIE TOWN OF COOLEEMEE MAYOR Clayton Briggs CLAYTON J BRIGGS
DAVIE TOWN OF COOLEEMEE COMMISSIONER Jeannie Taylor JEANNIE MCDANIEL TAYLOR
DAVIE TOWN OF COOLEEMEE COMMISSIONER Michael White MICHAEL BERNARD WHITE
DAVIE TOWN OF MOCKSVILLE MAYOR William Marklin WILLIAM JOHNSON MARKLIN
DAVIE TOWN OF MOCKSVILLE COMMISSIONER Justin Draughn JUSTIN EDWARD DRAUGHN
DAVIE TOWN OF MOCKSVILLE COMMISSIONER Rob Taylor ROBERT SAMUEL TAYLOR
DAVIE TOWN OF MOCKSVILLE COMMISSIONER Brent S. Ward BRENT STANLEY WARD
DUPLIN TOWN OF BEULAVILLE COMMISSIONER Russell J. Lanier III RUSSELL JARVIS LANIER
DUPLIN TOWN OF BEULAVILLE COMMISSIONER Byron Thomas GEORGE BYRON THOMAS
DUPLIN TOWN OF BEULAVILLE COMMISSIONER Kenneth (Kenny) Whaley KENNETH RAY WHALEY
DUPLIN TOWN OF CALYPSO MAYOR Rubylene (Ruby) Lambert RUBYLENE WATERS LAMBERT
DUPLIN TOWN OF CALYPSO COMMISSIONER Debbie Jones DEBRA LANGLEY JONES
DUPLIN TOWN OF CALYPSO COMMISSIONER David (T-Bone) Tyndall DAVID E TYNDALL
DUPLIN TOWN OF FAISON MAYOR Carolyn Kenyon CAROLYN TUCKER KENYON
DUPLIN TOWN OF FAISON COMMISSIONER Danny Blackburn DANNY CARROLL BLACKBURN
DUPLIN TOWN OF GREENEVERS MAYOR Jackial (Jackie) Swinson JACKIAL HERRING SWINSON
DUPLIN TOWN OF GREENEVERS MAYOR Clifton Williams CLIFTON WILLIAMS
DUPLIN TOWN OF GREENEVERS COMMISSIONER Diane Brown DIANE LORETTA BROWN
DUPLIN TOWN OF KENANSVILLE COMMISSIONER Nelson Baker NELSON BAKER
DUPLIN TOWN OF KENANSVILLE COMMISSIONER Eddie Hobbs LLOYD EDWARD HOBBS
DUPLIN TOWN OF KENANSVILLE COMMISSIONER Milta King MILTA GRAINGER KING
DUPLIN TOWN OF MAGNOLIA MAYOR Lueticia (Ticia) Terrell LUETICIA OCTAVIOUS TERRELL
DUPLIN TOWN OF MAGNOLIA MAYOR Gwendolyn Vann GWENDOLYN BETHEA VANN
DUPLIN TOWN OF MAGNOLIA COMMISSIONER Denver McMahan DENVER EUGENE MCMAHAN
DUPLIN TOWN OF MAGNOLIA COMMISSIONER Kimberly Miles KIMBERLY KAY MILES
DUPLIN TOWN OF MAGNOLIA COMMISSIONER Steven J. Stoikes STEVEN JOHN STOIKES
DUPLIN TOWN OF MAGNOLIA COMMISSIONER Robert M. Wilson ROBERT MELVIN WILSON
DUPLIN TOWN OF MOUNT OLIVE MAYOR Jessie (Jack) Faison JESSIE JAMES FAISON
DUPLIN TOWN OF MOUNT OLIVE MAYOR Joe Scott JOSEPH EDWARD SCOTT
DUPLIN TOWN OF MOUNT OLIVE MAYOR Kenneth Kyle Talton KENNETH KYLE TALTON
DUPLIN TOWN OF MOUNT OLIVE COMMISSIONER AT-LARGE Steve Wiggins STEPHEN HENRY WIGGINS
DUPLIN TOWN OF MOUNT OLIVE COMMISSIONER DISTRICT 02 Harlie Carmichael HARLIE JUNIOR CARMICHAEL
DUPLIN TOWN OF ROSE HILL MAYOR (UNEXPIRED TERM) Clayton Herring, Jr. L CLAYTON HERRING
DUPLIN TOWN OF ROSE HILL COMMISSIONER Gary Boney GARY LEAMON BONEY
DUPLIN TOWN OF ROSE HILL COMMISSIONER Tyrone Fennell TYRONE LORENZO FENNELL
DUPLIN TOWN OF ROSE HILL COMMISSIONER Jonathan Murphy JONATHAN MURPHY
DUPLIN TOWN OF ROSE HILL COMMISSIONER Kellon Raynor KELLON LEE RAYNOR
DUPLIN TOWN OF ROSE HILL COMMISSIONER Eric Short ERIC DOUGLAS SHORT
DUPLIN TOWN OF ROSE HILL COMMISSIONER William (Billy) Wilson WILLIAM EDWARD WILSON
DUPLIN TOWN OF ROSE HILL COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Ross H. Powell ROSS HOPKINS POWELL
DUPLIN TOWN OF TEACHEY MAYOR Leonard D. Fillyaw LEONARD DAVID FILLYAW
DUPLIN TOWN OF TEACHEY MAYOR Lois McCartney LOIS ENGLISH MCCARTNEY
DUPLIN TOWN OF TEACHEY COMMISSIONER Wanda Henderson WANDA RACKLEY HENDERSON
DUPLIN TOWN OF TEACHEY COMMISSIONER James (Jamie) Moore JAMES ADDISON MOORE
DUPLIN TOWN OF TEACHEY COMMISSIONER Ronnie Page RONNIE DEAN PAGE
DUPLIN TOWN OF WALLACE COUNCILMAN William Jeffery Carter WILLIAM JEFFERY CARTER
DUPLIN TOWN OF WALLACE COUNCILMAN Felix Arthur Herring FELIX ARTHUR HERRING
DUPLIN TOWN OF WALLACE COUNCILMAN Francisco Rivas-Diaz FRANCISCO RIVAS-DIAZ
DUPLIN TOWN OF WALLACE COUNCILMAN Jason Wells JASON WILLIAM WELLS
DUPLIN TOWN OF WALLACE COUNCILMAN (UNEXPIRED TERM) Frank Brinkley EARL FRANKLIN BRINKLEY
DUPLIN TOWN OF WARSAW COMMISSIONER Peggy O'Neal Doran PEGGY O'NEAL DORAN
DUPLIN TOWN OF WARSAW COMMISSIONER Jackie (Jack) Hawes JACKIE ANDRE HAWES
DUPLIN TOWN OF WARSAW COMMISSIONER Tomey Jones TOMEY FRANKLIN JONES
DUPLIN TOWN OF WARSAW COMMISSIONER Owen Martin, Jr. OWEN BRYANT MARTIN
DUPLIN TOWN OF WARSAW COMMISSIONER Scotty Smith SCOTTY LEVON SMITH
DUPLIN TOWN OF WARSAW COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Russell Eason IVEY RUSSELL EASON
DUPLIN TOWN OF WARSAW COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Kimberly Monk KIMBERLY DIANE MONK
DURHAM TOWN OF CHAPEL HILL MAYOR Pam Hemminger PAMELA S HEMMINGER
DURHAM TOWN OF CHAPEL HILL MAYOR Joshua James Levenson JOSHUA JAMES LEVENSON
DURHAM TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Jessica (Jess) Anderson JESSICA COOPER ANDERSON
DURHAM TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Sue Hunter SUSAN ELIZABETH HUNTER
DURHAM TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Tai Huynh TAI TRONG HUYNH
DURHAM TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Nancy Oates NANCY ELLEN OATES
DURHAM TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Michael Parker MICHAEL GEORGE PARKER
DURHAM TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Amy Ryan AMY MORRIS RYAN
DURHAM TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Renuka Soll RENUKA VIDYA SOLL
DURHAM CITY OF DURHAM MAYOR Steve Schewel STEPHEN MATTHEW SCHEWEL
DURHAM CITY OF DURHAM MAYOR Sylvester Williams SYLVESTER WILLIAMS
DURHAM TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL AT-LARGE Satish Garimella SATISH SRINIVAS GARIMELLA
DURHAM TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL DISTRICT 01 Anne Robotti ANNE SMITH ROBOTTI
DURHAM TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL DISTRICT 01 Michael (Mike) Schlink MICHAEL JOSEPH SCHLINK
DURHAM TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL DISTRICT 03 Liz Johnson ELIZABETH A JOHNSON
DURHAM TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL DISTRICT 02 (UNEXPIRED) Donna L. Fender DONNA LYNN FENDER
DURHAM TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL DISTRICT 02 (UNEXPIRED) Matt Joseph MATTHEW PAUL JOSEPH
DURHAM TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL DISTRICT 02 (UNEXPIRED) Kristen Richardson KRISTEN GREY RICHARDSON
EDGECOMBE TOWN OF CONETOE MAYOR Linda Ingram LINDA STATON INGRAM
EDGECOMBE TOWN OF CONETOE MAYOR Wanda M. Naylor WANDA MARRILYN NAYLOR
EDGECOMBE TOWN OF CONETOE COMMISSIONER Milton Goff, Jr. MILTON GOFF
EDGECOMBE TOWN OF CONETOE COMMISSIONER Ricky Wayne Lynch RICKY WAYNE LYNCH
EDGECOMBE TOWN OF CONETOE COMMISSIONER Annie Pettaway ANNIE DELOIS PETTAWAY
EDGECOMBE TOWN OF CONETOE COMMISSIONER Jesse Earl Pettaway JESSE EARL PETTAWAY
EDGECOMBE TOWN OF CONETOE COMMISSIONER Johnny Respass JOHNNY RAY RESPASS
EDGECOMBE TOWN OF LEGGETT MAYOR Teresa M. Summerlin TERESA MOORE SUMMERLIN
EDGECOMBE TOWN OF LEGGETT COMMISSIONER Wil Barnes SAMUEL WILSON BARNES
EDGECOMBE TOWN OF LEGGETT COMMISSIONER Natasha R. Davis NATASHA RENEE' DAVIS
EDGECOMBE TOWN OF LEGGETT COMMISSIONER Aubrey Edmonds AUBREY EUGENE EDMONDS
EDGECOMBE TOWN OF MACCLESFIELD MAYOR Mike Keel WILLIAM MICHAEL KEEL
EDGECOMBE TOWN OF MACCLESFIELD COMMISSIONER Joyce W. Braxton JOYCE WEBB BRAXTON
EDGECOMBE TOWN OF MACCLESFIELD COMMISSIONER Charles Lewis CHARLES HOWARD LEWIS
EDGECOMBE TOWN OF PINETOPS MAYOR Steve Burress HUBERT S BURRESS
EDGECOMBE TOWN OF PINETOPS MAYOR Brenda Harrell BRENDA PERKINS HARRELL
EDGECOMBE TOWN OF PINETOPS COMMISSIONER Brenda (Spankey) Barnes BRENDA FAYE BARNES
EDGECOMBE TOWN OF PINETOPS COMMISSIONER Wanda Harrison WANDA SUE HARRISON
EDGECOMBE TOWN OF PINETOPS COMMISSIONER Oscar Lewis Mabry, Jr. OSCAR LEWIS MABRY
EDGECOMBE TOWN OF PINETOPS COMMISSIONER Florence Wiggins Pender FLORENCE WIGGINS PENDER
EDGECOMBE TOWN OF PINETOPS COMMISSIONER Joyce Bullock Ricks JOYCE BULLOCK RICKS
EDGECOMBE TOWN OF PINETOPS COMMISSIONER Dennis Sugg DENNIS LANE SUGG
EDGECOMBE TOWN OF PRINCEVILLE COMMISSIONER WARD 01 Milton Russell Bullock MILTON RUSSELL BULLOCK
EDGECOMBE TOWN OF PRINCEVILLE COMMISSIONER WARD 01 Rita Dancy RITA DANCY
EDGECOMBE TOWN OF PRINCEVILLE COMMISSIONER WARD 01 William Earl Johnson WILLIAM EARL JOHNSON
EDGECOMBE TOWN OF PRINCEVILLE COMMISSIONER WARD 02 Linda Joyner LINDA DARNELL JOYNER
EDGECOMBE TOWN OF PRINCEVILLE COMMISSIONER WARD 04 (UNEXPIRED TERM) Alvin Lafon Jones ALVIN LAFON JONES
EDGECOMBE TOWN OF PRINCEVILLE COMMISSIONER WARD 04 (UNEXPIRED TERM) Kenneth (Ken) Sanders KENNETH SANDERS
EDGECOMBE TOWN OF PRINCEVILLE COMMISSIONER WARD 04 (UNEXPIRED TERM) Calvin Sherrod CALVIN SHERROD
EDGECOMBE TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS Becky Humphrey MARION BECKY HUMPHREY
EDGECOMBE TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS Mary Jackson MARY BOSWELL JACKSON
EDGECOMBE TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS Don Patel PANKAJ RAVOJIBHAI PATEL
EDGECOMBE TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS David W. Pride DAVID WAYNE PRIDE
EDGECOMBE TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS Linda Virgil LINDA BULLOCK VIRGIL
EDGECOMBE TOWN OF SPEED MAYOR Wilbert Lee Harrison WILBERT LEE HARRISON
EDGECOMBE TOWN OF SPEED COMMISSIONER Leroy Candies LEROY CANDIES
EDGECOMBE TOWN OF SPEED COMMISSIONER Joe Willie Dickens III JOE WILLIE DICKENS
EDGECOMBE TOWN OF SPEED COMMISSIONER Roberta J. Mercer ROBERTA JONES MERCER
EDGECOMBE TOWN OF SPEED COMMISSIONER Kenneth Gray Randolph KENNETH GRAY RANDOLPH
EDGECOMBE TOWN OF SPEED COMMISSIONER Betty Jo O'Neal Roberson BETTY JO ONEAL ROBERSON
EDGECOMBE TOWN OF TARBORO TOWN COUNCIL WARD 02 Leo Taylor EARL L TAYLOR
EDGECOMBE TOWN OF TARBORO TOWN COUNCIL WARD 04 C. B. Brown CLARENCE BARROW BROWN
EDGECOMBE TOWN OF TARBORO TOWN COUNCIL WARD 06 Deborah Faye Dew-Jordan DEBORAH FAYE DEW-JORDAN
EDGECOMBE TOWN OF TARBORO TOWN COUNCIL WARD 08 Al Braxton ALFRED SMITH BRAXTON
EDGECOMBE TOWN OF TARBORO TOWN COUNCIL WARD 08 Keith (Moose) Hale WILSON KEITH HALE
EDGECOMBE TOWN OF TARBORO TOWN COUNCIL WARD 08 Tate Mayo BRYAN TATE MAYO
EDGECOMBE TOWN OF WHITAKERS MAYOR Esterine Gary Pitt ESTERINE GARY PITT
EDGECOMBE TOWN OF WHITAKERS BOARD OF COMMISSIONERS John P. Ford JOHN PATRICK FORD
EDGECOMBE TOWN OF WHITAKERS BOARD OF COMMISSIONERS Doris Ann Howington DORIS ANN HOWINGTON
EDGECOMBE TOWN OF WHITAKERS BOARD OF COMMISSIONERS May McCloud MAY ETTA MCCLOUD
EDGECOMBE TOWN OF WHITAKERS BOARD OF COMMISSIONERS Nancy Jones Taylor NANCY JONES TAYLOR
FORSYTH TOWN OF BETHANIA COMMISSIONER Michelle Merritt Leonard MICHELLE MERRITT LEONARD
FORSYTH TOWN OF BETHANIA COMMISSIONER John W. Rogers JOHN WILLIAM ROGERS
FORSYTH TOWN OF BETHANIA COMMISSIONER Randy Joe Rogers RANDY JOE ROGERS
FORSYTH VILLAGE OF CLEMMONS MAYOR Larry W. Kirby LARRY WAYNE KIRBY
FORSYTH VILLAGE OF CLEMMONS MAYOR John Wait JOHN LAWRENCE WAIT
FORSYTH VILLAGE OF CLEMMONS VILLAGE COUNCIL Mary L. Cameron MARY LEWIS CAMERON
FORSYTH VILLAGE OF CLEMMONS VILLAGE COUNCIL Allen Daniel OTHO ALLEN DANIEL
FORSYTH VILLAGE OF CLEMMONS VILLAGE COUNCIL Pamela (PJ) Lofland PAMELA HAIRE LOFLAND
FORSYTH VILLAGE OF CLEMMONS VILLAGE COUNCIL Matthew (Matt) Moger MATTHEW GARY MOGER
FORSYTH VILLAGE OF CLEMMONS VILLAGE COUNCIL Mike Rogers MICHAEL KEITH ROGERS
FORSYTH VILLAGE OF CLEMMONS VILLAGE COUNCIL Christopher Wrights CHRISTOPHER ALLEN WRIGHTS
FORSYTH CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 05 Vic Jones VICTOR ALEXANDER JONES
FORSYTH CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 05 Leah Price LEAH PENRY PRICE
FORSYTH TOWN OF KERNERSVILLE MAYOR Christine (Chris) Federico CHRISTINE FEDERICO
FORSYTH TOWN OF KERNERSVILLE MAYOR Dawn Morgan DAWN HICKEY MORGAN
FORSYTH TOWN OF KERNERSVILLE MAYOR Irving Neal JAMES IRVING NEAL
FORSYTH TOWN OF KERNERSVILLE BOARD OF ALDERMEN Bruce Boyer BRUCE PORTER BOYER
FORSYTH TOWN OF KERNERSVILLE BOARD OF ALDERMEN Kenny Crews KENNETH RAY CREWS
FORSYTH TOWN OF KERNERSVILLE BOARD OF ALDERMEN Jenny Fulton JENNIFER INGRAM FULTON
FORSYTH TOWN OF KERNERSVILLE BOARD OF ALDERMEN Joe Pinnix JOSEPH L PINNIX
FORSYTH TOWN OF KERNERSVILLE BOARD OF ALDERMEN Chris Thompson JOHN CHRISTOPHER THOMPSON
FORSYTH CITY OF KING MAYOR Jack Warren JACK EUGENE WARREN
FORSYTH CITY OF KING CITY COUNCIL Rick McCraw RICHARD E MCCRAW
FORSYTH TOWN OF LEWISVILLE MAYOR Michael Lee Horn MICHAEL LEE HORN
FORSYTH TOWN OF LEWISVILLE TOWN COUNCIL Jeanne Marie Foster JEANNE MARIE FOSTER
FORSYTH TOWN OF LEWISVILLE TOWN COUNCIL Fred W. Franklin FRED WESLEY FRANKLIN
FORSYTH TOWN OF LEWISVILLE TOWN COUNCIL Melissa Shearin Hunt MELISSA SHEARIN HUNT
FORSYTH TOWN OF LEWISVILLE TOWN COUNCIL Derek Roach DEREK WAYNE ROACH
FORSYTH TOWN OF LEWISVILLE TOWN COUNCIL Kenneth M. (Ken) Sadler KENNETH MARVIN SADLER
FORSYTH TOWN OF LEWISVILLE TOWN COUNCIL Brian Shumack BRIAN LEE SHUMACK
FORSYTH TOWN OF LEWISVILLE TOWN COUNCIL David M. Smitherman DAVID MICHAEL SMITHERMAN
FORSYTH TOWN OF LEWISVILLE TOWN COUNCIL Michael (Mike) Sullivan MICHAEL PATRICK SULLIVAN
FORSYTH TOWN OF LEWISVILLE TOWN COUNCIL Jane Welch JANE M WELCH
FORSYTH TOWN OF RURAL HALL MAYOR Tim Flinchum TIMOTHY MATTHEW FLINCHUM
FORSYTH TOWN OF RURAL HALL MAYOR Frank L. James FRANKLIN L JAMES
FORSYTH TOWN OF RURAL HALL TOWN COUNCIL Susan Hawks Gordon SUSAN HAWKS GORDON
FORSYTH TOWN OF RURAL HALL TOWN COUNCIL C. Thomas Griggs CARL THOMAS GRIGGS
FORSYTH TOWN OF RURAL HALL TOWN COUNCIL John McDermon JOHN NATHAN MCDERMON
FORSYTH VILLAGE OF TOBACCOVILLE MAYOR Mark Baker STEPHEN MARK BAKER
FORSYTH VILLAGE OF TOBACCOVILLE VILLAGE COUNCIL Leroy P. (Lee) Ault LEROY P AULT
FORSYTH VILLAGE OF TOBACCOVILLE VILLAGE COUNCIL Myron W. Marion MYRON WAYNE MARION
FORSYTH TOWN OF WALKERTOWN MAYOR Kenneth Davis KENNETH REEVES DAVIS
FORSYTH TOWN OF WALKERTOWN TOWN COUNCIL Wesley D. Hutchins WESLEY DEAN HUTCHINS
FORSYTH TOWN OF WALKERTOWN TOWN COUNCIL Caroline J. Jones CAROLINE JEAN JONES
FORSYTH TOWN OF WALKERTOWN TOWN COUNCIL Marilyn Martin MARILYN FANT MARTIN
FRANKLIN TOWN OF BUNN BOARD OF COMMISSIONERS Nicole A. Brantley NICOLE A BRANTLEY
FRANKLIN TOWN OF BUNN BOARD OF COMMISSIONERS Mack Jones FREDDIE MACK JONES
FRANKLIN TOWN OF BUNN BOARD OF COMMISSIONERS Russell Mullen RUSSELL FRANKLIN MULLEN
FRANKLIN TOWN OF FRANKLINTON MAYOR Art Wright ARTHUR LEE WRIGHT
FRANKLIN TOWN OF FRANKLINTON TOWN COMMISSIONER Brad Kearney THOMAS BRADLEY KEARNEY
FRANKLIN TOWN OF FRANKLINTON TOWN COMMISSIONER Mark Lemmon MARK ASHLEY LEMMON
FRANKLIN TOWN OF FRANKLINTON TOWN COMMISSIONER Anita Mann-Fuller ANITA MANN-FULLER
FRANKLIN TOWN OF LOUISBURG TOWN COUNCIL Sarah Alford SARAH DEANE ALFORD
FRANKLIN TOWN OF LOUISBURG TOWN COUNCIL Christopher Neal CHRISTOPHER LEON NEAL
FRANKLIN TOWN OF LOUISBURG TOWN COUNCIL Mark K. Russell MARK KEYNAN RUSSELL
FRANKLIN TOWN OF LOUISBURG TOWN COUNCIL Emma B. Stewart EMMA BARTHOLOMEW STEWART
FRANKLIN TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Greg Bartholomew GREGORY JAMES BARTHOLOMEW
FRANKLIN TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Jim Dyer JAMES EVERETTE DYER
FRANKLIN TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Heather Loftin Holding HEATHER LOFTIN HOLDING
FRANKLIN TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Anne Reeve ANNE MCCOY REEVE
FRANKLIN TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Chad Sary CHAD DAVID SARY
FRANKLIN TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Sean Sullivan SEAN MICHAEL SULLIVAN
FRANKLIN TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Adam B. Wright ADAM BRADDOCK WRIGHT
FRANKLIN TOWN OF YOUNGSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Ronald Adkins RONALD ADKINS
FRANKLIN TOWN OF YOUNGSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Scott Brame JEFFREY SCOTT BRAME
FRANKLIN TOWN OF YOUNGSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Joe Johnson JOSEPH EDISON JOHNSON
GASTON CITY OF BELMONT COUNCIL MEMBER Ron Foulk RONALD LEE FOULK
GASTON CITY OF BELMONT COUNCIL MEMBER Claudina Ghianni CLAUDINA GHIANNI
GASTON CITY OF BELMONT COUNCIL MEMBER Danny Hayward DANIEL LEE HAYWARD
GASTON CITY OF BELMONT COUNCIL MEMBER Jim Hefferan JAMES JOSEPH HEFFERAN
GASTON CITY OF BELMONT COUNCIL MEMBER Marc Seelinger MARC SEELINGER
GASTON CITY OF BELMONT COUNCIL MEMBER Martha Stowe MARTHA SMALL STOWE
GASTON CITY OF BESSEMER CITY MAYOR Aaron Grosdidier AARON JESS GROSDIDIER
GASTON CITY OF BESSEMER CITY MAYOR Becky Steelman Smith BECKY S SMITH
GASTON CITY OF BESSEMER CITY COUNCIL MEMBER WARD 01 D.C. (Little Dan) Boling DANNY CARL BOLING
GASTON CITY OF BESSEMER CITY COUNCIL MEMBER WARD 03 Charles Rexrode CHARLES KENNETH REXRODE
GASTON CITY OF BESSEMER CITY COUNCIL MEMBER WARD 03 Josiah J. (Joe) Will JOSIAH JORDAN WILL
GASTON CITY OF BESSEMER CITY COUNCIL MEMBER WARD 04 C.W. (Sonny) Boyd CHARLES WILLIS BOYD
GASTON CITY OF BESSEMER CITY COUNCIL MEMBER WARD 04 Ira Roberts III IRA ROBERTS
GASTON CITY OF CHERRYVILLE MAYOR H.L. Beam HENRY LEE BEAM
GASTON CITY OF CHERRYVILLE MAYOR Daniel Ware DANIEL TROY WARE
GASTON CITY OF CHERRYVILLE COUNCIL MEMBER WARD 02 Jon R. Abernethy JONATHAN RICHARD ABERNETHY
GASTON CITY OF CHERRYVILLE COUNCIL MEMBER WARD 02 Brian Dalton BRIAN TRENT DALTON
GASTON CITY OF CHERRYVILLE COUNCIL MEMBER WARD 04 Malcolm Parker EDWARD MALCOLM PARKER
GASTON TOWN OF CRAMERTON TOWN COMMISSIONER Richard E. Atkinson RICHARD ELBERT ATKINSON
GASTON TOWN OF CRAMERTON TOWN COMMISSIONER Susan Neeley SUSAN DAVIDSON NEELEY
GASTON TOWN OF CRAMERTON TOWN COMMISSIONER Donald Rice DONALD TURNER RICE
GASTON TOWN OF DALLAS MAYOR Jerry (Red) Cearley JERRY ALLEN CEARLEY
GASTON TOWN OF DALLAS MAYOR Rick Coleman RICHARD CHARLES COLEMAN
GASTON TOWN OF DALLAS ALDERMAN Darlene Morrow VERDIE DARLENE MORROW
GASTON TOWN OF DALLAS ALDERMAN John A. Orlando JOHN ALBERT ORLANDO
GASTON TOWN OF DALLAS ALDERMAN Hoyle Withers EARL HOYLE WITHERS
GASTON CITY OF GASTONIA MAYOR Kim Price KIM STUART PRICE
GASTON CITY OF GASTONIA MAYOR Walker Reid WALKER ELDRIDGE REID
GASTON CITY OF GASTONIA COUNCIL MEMBER WARD 03 Jeff Bryson JEFFREY DON BRYSON
GASTON CITY OF GASTONIA COUNCIL MEMBER WARD 03 Jim Gallagher JAMES ALOYSIUS GALLAGHER
GASTON CITY OF GASTONIA COUNCIL MEMBER WARD 04 Charles M. Odom CHARLES MILLS ODOM
GASTON CITY OF GASTONIA COUNCIL MEMBER WARD 04 Todd Pierceall DAVID T PIERCEALL
GASTON CITY OF GASTONIA COUNCIL MEMBER WARD 06 Donyel B. Barber DONYEL BRATTON BARBER
GASTON CITY OF GASTONIA COUNCIL MEMBER WARD 06 David Humphries HAROLD DAVID HUMPHRIES
GASTON CITY OF HIGH SHOALS MAYOR P.J. Rathbone PAUL MONROE RATHBONE
GASTON CITY OF HIGH SHOALS MAYOR Kathy Rhyne KATHY SUMMEY RHYNE
GASTON CITY OF HIGH SHOALS MAYOR Dan Weekley DANIEL GORDON WEEKLEY
GASTON CITY OF HIGH SHOALS COUNCIL MEMBER Todd Duggins TODD STEVEN DUGGINS
GASTON CITY OF HIGH SHOALS COUNCIL MEMBER Lisa Mullinax Stamey LISA MULLINAX STAMEY
GASTON CITY OF KINGS MOUNTAIN MAYOR David Israel Dettloff DAVID ISRAEL DETTLOFF
GASTON CITY OF KINGS MOUNTAIN MAYOR Rick Murphrey EDGAR OLIVER MURPHREY
GASTON CITY OF KINGS MOUNTAIN MAYOR Scott Neisler GEORGE SCOTT NEISLER
GASTON CITY OF KINGS MOUNTAIN CITY COUNCIL AT-LARGE David C. Brinkley DAVID CARL BRINKLEY
GASTON CITY OF KINGS MOUNTAIN CITY COUNCIL AT-LARGE Keith Miller KEITH EDWARD MILLER
GASTON CITY OF KINGS MOUNTAIN CITY COUNCIL AT-LARGE Curtis Pressley CURTIS O'NEIL PRESSLEY
GASTON CITY OF KINGS MOUNTAIN CITY COUNCIL WARD 01 Annie Thombs ANNIE COLE THOMBS
GASTON CITY OF LOWELL MAYOR Sandy Railey SANDRA HIATT RAILEY
GASTON CITY OF LOWELL MAYOR Larry G. Simonds LARRY GENE SIMONDS
GASTON CITY OF LOWELL COUNCIL MEMBER Phil Bonham GEORGE PHILIP BONHAM
GASTON CITY OF LOWELL COUNCIL MEMBER Sean Brafford SEAN LEWIS BRAFFORD
GASTON CITY OF LOWELL COUNCIL MEMBER John Cato JOHN WAYNE CATO
GASTON CITY OF LOWELL COUNCIL MEMBER Ken Ervin KENNETH DARRELL ERVIN
GASTON CITY OF LOWELL COUNCIL MEMBER Candy Funderburk CANDACE WARD FUNDERBURK
GASTON CITY OF LOWELL COUNCIL MEMBER Thomas S. Gillespie THOMAS STEVENSON GILLESPIE
GASTON CITY OF LOWELL COUNCIL MEMBER Ashley C. Merritt ASHLEY CARTER MERRITT
GASTON CITY OF LOWELL COUNCIL MEMBER Martha Patterson Ray MARTHA PATTERSON RAY
GASTON CITY OF LOWELL COUNCIL MEMBER Shane Robinson JOSHUA SHANE ROBINSON
GASTON CITY OF LOWELL COUNCIL MEMBER Ann Worthy WILMA ANN WORTHY
GASTON TOWN OF MCADENVILLE MAYOR Farrell A. Buchanan FARRELL ARNETT BUCHANAN
GASTON TOWN OF MCADENVILLE MAYOR Jim Robinette JAMES EDWIN ROBINETTE
GASTON TOWN OF MCADENVILLE COUNCIL MEMBER Joe Rankin JOSEPH WATTS RANKIN
GASTON TOWN OF MCADENVILLE COUNCIL MEMBER Reid Washam CHARLES REID WASHAM
GASTON CITY OF MOUNT HOLLY MAYOR Bryan Hough BRYAN MATTHEW HOUGH
GASTON CITY OF MOUNT HOLLY COUNCIL MEMBER James (Jimmy) Black JAMES ODELL BLACK
GASTON CITY OF MOUNT HOLLY COUNCIL MEMBER Carolyn Holbrook Breyare CAROLYN HOLBROOK BREYARE
GASTON CITY OF MOUNT HOLLY COUNCIL MEMBER Dennis Dotson II DENNIS WAYNE DOTSON
GASTON CITY OF MOUNT HOLLY COUNCIL MEMBER Phyllis B. Harris PHYLLIS BROOKS HARRIS
GASTON CITY OF MOUNT HOLLY COUNCIL MEMBER Jeff Meadows JEFFREY WAYNE MEADOWS
GASTON CITY OF MOUNT HOLLY COUNCIL MEMBER Christina Pawlish CHRISTINA MARIE PAWLISH
GASTON CITY OF MOUNT HOLLY COUNCIL MEMBER Kenneth Reeves KENNETH EARL REEVES
GASTON CITY OF MOUNT HOLLY COUNCIL MEMBER Perry R. Toomey PERRY ROGERS TOOMEY
GASTON TOWN OF RANLO TOWN COMMISSIONER Katie Cordell MARLISHA KATIE CORDELL
GASTON TOWN OF RANLO TOWN COMMISSIONER Jamie Fowler JAMIE EDWARD FOWLER
GASTON TOWN OF RANLO TOWN COMMISSIONER Ronnie E. Laws RONNIE EUGENE LAWS
GASTON TOWN OF RANLO TOWN COMMISSIONER Doug Moore DOUGLAS ALLEN MOORE
GASTON TOWN OF RANLO TOWN COMMISSIONER Wade Morton LARRY WADE MORTON
GASTON TOWN OF RANLO TOWN COMMISSIONER Glenn Wright GLENN WAYNE WRIGHT
GASTON TOWN OF STANLEY MAYOR Steven K. Denton STEVEN KIRK DENTON
GASTON TOWN OF STANLEY COUNCIL MEMBER WARD 01 Lloyd (Bud) Pate LLOYD LEE PATE
GASTON TOWN OF STANLEY COUNCIL MEMBER WARD 03 Jimmy Ingold JAMES LEWIS INGOLD
GASTON TOWN OF STANLEY COUNCIL MEMBER WARD 03 Rob McMinn ROBBIE ROWLAND MCMINN
GASTON TOWN OF STANLEY COUNCIL MEMBER WARD 04 Victoria Kiser VICTORIA BLANKENSHIP KISER
GRAHAM TOWN OF FONTANA DAM MAYOR Robert Hardy ROBERT DEAN HARDY
GRAHAM TOWN OF FONTANA DAM TOWN COUNCIL Madisyn Belanger MADISYN LOUISE BELANGER
GRAHAM TOWN OF FONTANA DAM TOWN COUNCIL Jordan Hedrick JORDAN NICOLE HEDRICK
GRAHAM TOWN OF FONTANA DAM TOWN COUNCIL Tracy Williams TRACY WEEMS WILLIAMS
GRAHAM TOWN OF LAKE SANTEETLAH COUNCIL MEMBER Roger Carlton ROGER MICHAEL CARLTON
GRAHAM TOWN OF LAKE SANTEETLAH COUNCIL MEMBER Jim Hager JAMES DALTON HAGER
GRAHAM TOWN OF LAKE SANTEETLAH COUNCIL MEMBER Craig Keith JAMES CRAIG KEITH
GRAHAM TOWN OF LAKE SANTEETLAH COUNCIL MEMBER Keith Predmore KEITH EUGENE PREDMORE
GRANVILLE TOWN OF BUTNER MAYOR Vicky Hicks Daniels VICKY HICKS DANIELS
GRANVILLE TOWN OF BUTNER MAYOR Terry Turner TERRY DALLAS TURNER
GRANVILLE TOWN OF BUTNER COUNCIL MEMBER Linda R. Jordon LINDA RUSSELL JORDON
GRANVILLE TOWN OF BUTNER COUNCIL MEMBER William E. (Bill) McKellar, Jr. WILLIAM EVANS MCKELLAR
GRANVILLE TOWN OF BUTNER COUNCIL MEMBER Vickie L. Smoak VICKIE LONG SMOAK
GRANVILLE CITY OF CREEDMOOR MAYOR Amor Agdeppa AMOR CACACHO AGDEPPA
GRANVILLE CITY OF CREEDMOOR MAYOR Bobby Wheeler ROBERT VERNON WHEELER
GRANVILLE CITY OF CREEDMOOR COMMISSIONER Ernie Anderson ERNIE KENNETH ANDERSON
GRANVILLE CITY OF CREEDMOOR COMMISSIONER Kechia Brustmeyer-Brown KECHIA RENEE BRUSTMEYER-BROWN
GRANVILLE CITY OF CREEDMOOR COMMISSIONER Georgana Marie Kicinski GEORGANA MARIE KICINSKI
GRANVILLE CITY OF CREEDMOOR COMMISSIONER Ed Mims EDDIE ROBERSON MIMS
GRANVILLE CITY OF CREEDMOOR COMMISSIONER Robert Way ROBERT LEE WAY
GRANVILLE CITY OF CREEDMOOR COMMISSIONER Herman B. Wilkerson HERMAN BAILEY WILKERSON
GRANVILLE CITY OF CREEDMOOR COMMISSIONER Archer Wilkins ARCHER LEE MELVIN WILKINS
GRANVILLE CITY OF OXFORD MAYOR Calvin (CJ) Harris, Jr. CALVIN NMN HARRIS
GRANVILLE CITY OF OXFORD MAYOR Jackie Sergent JACQUELINE VAN DER HORST SERGENT
GRANVILLE CITY OF OXFORD MAYOR Larry Thomas LARRY PAUL THOMAS
GRANVILLE CITY OF OXFORD COMMISSIONER Ron Bullock RONNIE E BULLOCK
GRANVILLE CITY OF OXFORD COMMISSIONER Teresa Gilreath TERESA SMITH GILREATH
GRANVILLE CITY OF OXFORD COMMISSIONER Michael M. Hunt, Sr. MICHAEL MATANIA HUNT
GRANVILLE CITY OF OXFORD COMMISSIONER Kenneth Moss KENNETH WAYNE MOSS
GRANVILLE CITY OF OXFORD COMMISSIONER Justin Paynter JUSTIN RANDALL PAYNTER
GRANVILLE CITY OF OXFORD COMMISSIONER John Tovey JOHN TOVEY
GRANVILLE TOWN OF STEM MAYOR Casey Dover PAUL CASEY DOVER
GRANVILLE TOWN OF STEM COMMISSIONER Kenneth C. McLamb KENNETH COURTNEY MCLAMB
GRANVILLE TOWN OF STEM COMMISSIONER Dave Pavlus DAVID PAVLUS
GRANVILLE TOWN OF STEM COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Lonnie Cole, Sr. LONNIE MORRIS COLE
GRANVILLE TOWN OF STEM COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Kevin C. Easter KEVIN CLAYTON EASTER
GRANVILLE TOWN OF STEM COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Frank N. Shelton III FRANK NELSON SHELTON
GRANVILLE TOWN OF STOVALL COMMISSIONER Dale Hughes GLENN DALE HUGHES
GRANVILLE TOWN OF STOVALL COMMISSIONER Tiana N. Royster TIANA NANNIE ROYSTER
GRANVILLE TOWN OF STOVALL COMMISSIONER Ricky Sneed, Sr. RICKY SNEED
GRANVILLE TOWN OF STOVALL COMMISSIONER Mike Williford MICHAEL SCOTT WILLIFORD
GREENE GREENE COUNTY - MAURY SANITARY LAND DISTRICT BOARD MEMBER Pete Beamon WILLIE ALTON BEAMON
GREENE GREENE COUNTY - MAURY SANITARY LAND DISTRICT BOARD MEMBER Lawrence A. Moye, Jr. LAWRENCE A MOYE
GREENE TOWN OF HOOKERTON MAYOR Bobby Taylor ROBERT EDWARD TAYLOR
GREENE TOWN OF HOOKERTON TOWN COMMISSIONER Arthur Robinson, Sr. ARTHUR LEE JENKINS ROBINSON
GREENE TOWN OF HOOKERTON TOWN COMMISSIONER Herbert Stocks WILLIAM HERBERT STOCKS
GREENE TOWN OF SNOW HILL TOWN COMMISSIONER Dianne Jones Andrews DIANNE J ANDREWS
GREENE TOWN OF SNOW HILL TOWN COMMISSIONER Donnell Hagans WILLIAM DONNELL HAGANS
GREENE TOWN OF SNOW HILL TOWN COMMISSIONER Michael U. Rhodes MICHAEL URQUHART RHODES
GREENE TOWN OF SNOW HILL TOWN COMMISSIONER Lorrine Burney Washignton LORRINE BURNEY WASHINGTON
GREENE TOWN OF WALSTONBURG MAYOR Brenda Moore Haymond BRENDA MOORE HAYMOND
GREENE TOWN OF WALSTONBURG TOWN COMMISSIONER Micheal Bishop MICHEAL STEVEN BISHOP
GREENE TOWN OF WALSTONBURG TOWN COMMISSIONER Ray Holloman ARTHUR RAY HOLLOMAN
GREENE TOWN OF WALSTONBURG TOWN COMMISSIONER Jarrod McKeel JARROD ANTHONY MCKEEL
GREENE TOWN OF WALSTONBURG TOWN COMMISSIONER Dianne McKeel Morris SHERRY MCKEEL MORRIS
GREENE TOWN OF WALSTONBURG TOWN COMMISSIONER Ronald Turner RONALD JAMES TURNER
GUILFORD CITY OF BURLINGTON COUNCIL MEMBER Kathy Hykes KATHRYN O'DONNELL HYKES
GUILFORD CITY OF BURLINGTON COUNCIL MEMBER Bob Ward ROBERT MARION WARD
GUILFORD TOWN OF GIBSONVILLE MAYOR Ricky Cox RICHARD LAWSON COX
GUILFORD TOWN OF GIBSONVILLE MAYOR Leonard (Lenny) Williams LEONARD MAC WILLIAMS
GUILFORD TOWN OF GIBSONVILLE BOARD OF ALDERMEN Paul Dean PAUL DOUGLAS DEAN
GUILFORD TOWN OF GIBSONVILLE BOARD OF ALDERMEN Steve Harrison STEVE CHARLES HARRISON
GUILFORD TOWN OF GIBSONVILLE BOARD OF ALDERMEN Yvonne Maizland YVONNE ANITA MAIZLAND
GUILFORD TOWN OF GIBSONVILLE BOARD OF ALDERMEN Clarence A. Owen CLARENCE ALVIN OWEN
GUILFORD TOWN OF GIBSONVILLE BOARD OF ALDERMEN Mark Shepherd MARK RIGGINS SHEPHERD
GUILFORD TOWN OF GIBSONVILLE BOARD OF ALDERMEN Paul Thompson PAUL DWAYNE THOMPSON
GUILFORD CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 02 Jerry Mingo JERRY CLAYTON MINGO
GUILFORD CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 02 Chris Williams CHRISTOPHER WILLIAMS
GUILFORD CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 03 Arshad Khan ARSHAD KHAN
GUILFORD CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 03 Monica Peters MONICA LEA PETERS
GUILFORD CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 04 Jim Bronnert JAMES MICHAEL BRONNERT
GUILFORD CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 04 Wesley Hudson SAMUEL WESLEY HUDSON
GUILFORD CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 05 Vic Jones VICTOR ALEXANDER JONES
GUILFORD CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 05 Leah Price LEAH PENRY PRICE
GUILFORD CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 06 Jason P. Ewing JASON PATRICK EWING
GUILFORD CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 06 Michael Holmes MICHAEL ANTHONY HOLMES
GUILFORD TOWN OF JAMESTOWN MAYOR Robert Edward Frederick ROBERT EDWARD FREDERICK
GUILFORD TOWN OF JAMESTOWN MAYOR Lynn Montgomery SHARON LYNN MONTGOMERY
GUILFORD TOWN OF JAMESTOWN TOWN COUNCIL John Capes JOHN LOUIS CAPES
GUILFORD TOWN OF JAMESTOWN TOWN COUNCIL Dave Cohen DAVID L COHEN
GUILFORD TOWN OF JAMESTOWN TOWN COUNCIL Rebecca Mann Rayborn REBECCA MANN RAYBORN
GUILFORD TOWN OF JAMESTOWN TOWN COUNCIL Lawrence Straughn LAWRENCE CALVIN STRAUGHN
GUILFORD TOWN OF JAMESTOWN TOWN COUNCIL Martha Stafford Wolfe MARTHA STAFFORD WOLFE
GUILFORD TOWN OF KERNERSVILLE MAYOR Christine (Chris) Federico CHRISTINE FEDERICO
GUILFORD TOWN OF KERNERSVILLE MAYOR Dawn Morgan DAWN HICKEY MORGAN
GUILFORD TOWN OF KERNERSVILLE MAYOR Irving Neal JAMES IRVING NEAL
GUILFORD TOWN OF KERNERSVILLE BOARD OF ALDERMEN Bruce Boyer BRUCE PORTER BOYER
GUILFORD TOWN OF KERNERSVILLE BOARD OF ALDERMEN Kenny Crews KENNETH RAY CREWS
GUILFORD TOWN OF KERNERSVILLE BOARD OF ALDERMEN Jenny Fulton JENNIFER INGRAM FULTON
GUILFORD TOWN OF KERNERSVILLE BOARD OF ALDERMEN Joe Pinnix JOSEPH L PINNIX
GUILFORD TOWN OF KERNERSVILLE BOARD OF ALDERMEN Chris Thompson JOHN CHRISTOPHER THOMPSON
GUILFORD TOWN OF OAK RIDGE TOWN COUNCIL George McClellan GEORGE STERLING MCCLELLAN
GUILFORD TOWN OF OAK RIDGE TOWN COUNCIL Doug Nodine DOUGLAS JAY NODINE
GUILFORD TOWN OF OAK RIDGE TOWN COUNCIL Martha Pittman MARTHA BOYETTE PITTMAN
GUILFORD TOWN OF OAK RIDGE TOWN COUNCIL Mike Stone MICHAEL JAY STONE
GUILFORD TOWN OF OAK RIDGE TOWN COUNCIL Van Tanner VANCE GERALD TANNER
GUILFORD TOWN OF PLEASANT GARDEN MAYOR Carla Strickland CARLA M STRICKLAND
GUILFORD TOWN OF PLEASANT GARDEN TOWN COUNCIL Alan D. Marshall ALAN DEAN MARSHALL
GUILFORD TOWN OF PLEASANT GARDEN TOWN COUNCIL Ron Surgeon RONNIE HAROLD SURGEON
GUILFORD TOWN OF SEDALIA TOWN COUNCIL Serita L. Faison SERITA JORDAN FAISON
GUILFORD TOWN OF SEDALIA TOWN COUNCIL Valerie Jones VALERIE MARIE JONES
GUILFORD TOWN OF SEDALIA TOWN COUNCIL Howard J. Morgan HOWARD J MORGAN
GUILFORD TOWN OF STOKESDALE TOWN COUNCIL Randy Braswell DWIGHT RANDALL BRASWELL
GUILFORD TOWN OF STOKESDALE TOWN COUNCIL Frank Bruno FRANK ANTHONY BRUNO
GUILFORD TOWN OF STOKESDALE TOWN COUNCIL Derek Foy DEREK JAMES FOY
GUILFORD TOWN OF STOKESDALE TOWN COUNCIL Tim Jones TIMOTHY ALAN JONES
GUILFORD TOWN OF STOKESDALE TOWN COUNCIL Mark Jordahl MARK ALAN JORDAHL
GUILFORD TOWN OF STOKESDALE TOWN COUNCIL Jimmy Landreth JAMES PAUL LANDRETH
GUILFORD TOWN OF STOKESDALE TOWN COUNCIL H. Mark Nadel HAYDEN MARK NADEL
GUILFORD TOWN OF STOKESDALE TOWN COUNCIL Jim Rigsbee JAMES COLE RIGSBEE
GUILFORD TOWN OF SUMMERFIELD MAYOR BJ Barnes ESCHOL EDWARD BARNES
GUILFORD TOWN OF SUMMERFIELD MAYOR Danny Nelson DANNY BRYANT NELSON
GUILFORD TOWN OF SUMMERFIELD TOWN COUNCIL Lynne Williams DeVaney TERESA LYNNE DEVANEY
GUILFORD TOWN OF SUMMERFIELD TOWN COUNCIL Sean Dwyer JOHN MICHAEL DWYER
GUILFORD TOWN OF SUMMERFIELD TOWN COUNCIL John O'Day JOHN WALLACE ODAY
GUILFORD TOWN OF SUMMERFIELD TOWN COUNCIL Priscilla Olinick PRISCILLA KUTZ OLINICK
GUILFORD TOWN OF SUMMERFIELD TOWN COUNCIL Rich Schlobohm RICHARD ARTHUR SCHLOBOHM
GUILFORD TOWN OF SUMMERFIELD TOWN COUNCIL Reece Walker EASTON REECE WALKER
GUILFORD TOWN OF SUMMERFIELD TOWN COUNCIL (UNEXPIRED TERM) Dana Luther DANA MARIE LUTHER
GUILFORD TOWN OF SUMMERFIELD TOWN COUNCIL (UNEXPIRED TERM) Tim Sessoms TIMOTHY LEON SESSOMS
GUILFORD TOWN OF WHITSETT TOWN COUNCIL Richard A. Fennell RICHARD ARTHUR FENNELL
GUILFORD TOWN OF WHITSETT TOWN COUNCIL Jamie King JAMIE SHAUN KING
GUILFORD TOWN OF WHITSETT TOWN COUNCIL Jerry Rice JERRY DOUGLAS RICE
GUILFORD GUILFORD - SEDGEFIELD SANITARY DISTRICT BOARD OF DIRECTORS Ron Hickman RONALD FRANK HICKMAN
GUILFORD GUILFORD - SEDGEFIELD SANITARY DISTRICT BOARD OF DIRECTORS Dennis G. Howard DENNIS GERALD HOWARD
GUILFORD GUILFORD - SEDGEFIELD SANITARY DISTRICT BOARD OF DIRECTORS Bob Stout JAMES ROBERT STOUT
GUILFORD GUILFORD - SEDGEFIELD SANITARY DISTRICT BOARD OF DIRECTORS Dick Toomey RICHARD GEORGE TOOMEY
GUILFORD GUILFORD - SEDGEFIELD SANITARY DISTRICT BOARD OF DIRECTORS Stuart G. Tugman STUART GRADY TUGMAN
HALIFAX TOWN OF ENFIELD TOWN COMMISSIONER AT-LARGE Tracey G. Joyner TRACEY G JOYNER
HALIFAX TOWN OF ENFIELD TOWN COMMISSIONER AT-LARGE Jeffery Mitchell JEFFERY LAMONT MITCHELL
HALIFAX TOWN OF ENFIELD TOWN COMMISSIONER DISTRICT A Bud A. Whitaker BUD ALBERT WHITAKER
HALIFAX TOWN OF ENFIELD TOWN COMMISSIONER DISTRICT B Kent T. Holmes KENT T HOLMES
HALIFAX TOWN OF HALIFAX MAYOR John L. White JOHN LEWIS WHITE
HALIFAX TOWN OF HALIFAX TOWN COMMISSIONER William F. Johnson WILLIAM FLOYD JOHNSON
HALIFAX TOWN OF HALIFAX TOWN COMMISSIONER Lisa M. Turner LISA MOSELEY TURNER
HALIFAX TOWN OF HALIFAX TOWN COMMISSIONER Christina Wells CHRISTINA PEOPLES WELLS
HALIFAX TOWN OF HALIFAX TOWN COMMISSIONER Patterson Wilson GLENN PATTERSON WILSON
HALIFAX TOWN OF HOBGOOD MAYOR Dannie A. Flanary DANNIE ALAN FLANARY
HALIFAX TOWN OF HOBGOOD TOWN COMMISSIONER Milton Armston MILTON SR ARMSTON
HALIFAX TOWN OF HOBGOOD TOWN COMMISSIONER Julian W. Padgette JULIAN WAYNE PADGETTE
HALIFAX TOWN OF HOBGOOD TOWN COMMISSIONER Sallie L. Smith SALLIE LEGGETT SMITH
HALIFAX TOWN OF LITTLETON TOWN COMMISSIONER O. Gould-Faison OPHELIA ALSTON GOULD-FAISON
HALIFAX TOWN OF LITTLETON TOWN COMMISSIONER Lynn Moseley DAVID LYNN MOSELEY
HALIFAX TOWN OF LITTLETON TOWN COMMISSIONER Gerleen Pitchford GERLEEN W PITCHFORD
HALIFAX ROANOKE RAPIDS SANITARY DISTRICT BOARD OF DIRECTORS Gregory L. Browning GREGORY LEWIS BROWNING
HALIFAX ROANOKE RAPIDS SANITARY DISTRICT BOARD OF DIRECTORS Steven M. Holliday STEVEN MAYO HOLLIDAY
HALIFAX ROANOKE RAPIDS SANITARY DISTRICT BOARD OF DIRECTORS Gene St. Clair EUGENE JOSEPH ST CLAIR
HALIFAX CITY OF ROANOKE RAPIDS CITY COUNCIL DISTRICT 01 Ernest C. Bobbitt ERNEST COOPER BOBBITT
HALIFAX CITY OF ROANOKE RAPIDS CITY COUNCIL DISTRICT 02 Sandra W. Bryant SANDRA W BRYANT
HALIFAX CITY OF ROANOKE RAPIDS CITY COUNCIL DISTRICT 03 Terry Buffaloe TERRY LEE BUFFALOE
HALIFAX CITY OF ROANOKE RAPIDS CITY COUNCIL DISTRICT 03 Carl Ferebee CARL FEREBEE
HALIFAX ROANOKE RAPIDS GRADED SCHOOL BOARD OF EDUCATION Jay Carlisle JAMES ACEY CARLISLE
HALIFAX ROANOKE RAPIDS GRADED SCHOOL BOARD OF EDUCATION Tammy Colston TAMMY KIDD COLSTON
HALIFAX ROANOKE RAPIDS GRADED SCHOOL BOARD OF EDUCATION Cathy Hux Keeter CATHY HUX KEETER
HALIFAX TOWN OF SCOTLAND NECK MAYOR Eddie Braxton EDGAR DAMON BRAXTON
HALIFAX TOWN OF SCOTLAND NECK MAYOR James E. Mills JAMES EDWARD MILLS
HALIFAX TOWN OF SCOTLAND NECK TOWN COMMISSIONER Darick Dowden DARICK LUVION DOWDEN
HALIFAX TOWN OF SCOTLAND NECK TOWN COMMISSIONER Angelique Gray ANGELIQUE MARIE GRAY
HALIFAX TOWN OF SCOTLAND NECK TOWN COMMISSIONER James Gunnells JAMES LESLIE GUNNELLS
HALIFAX TOWN OF SCOTLAND NECK TOWN COMMISSIONER Raymond Hyman RAYMOND HYMAN
HALIFAX TOWN OF SCOTLAND NECK TOWN COMMISSIONER Eric Lewis ERIC LAMONT LEWIS
HALIFAX TOWN OF SCOTLAND NECK TOWN COMMISSIONER Tommy Parker CARL THOMAS PARKER
HALIFAX TOWN OF SCOTLAND NECK TOWN COMMISSIONER Charlie Shields CHARLES JAMES SHIELDS
HALIFAX TOWN OF SCOTLAND NECK TOWN COMMISSIONER Clint Smith CLINT ROSS SMITH
HALIFAX TOWN OF SCOTLAND NECK TOWN COMMISSIONER Raymond Watson WILLARD R WATSON
HALIFAX TOWN OF SCOTLAND NECK TOWN COMMISSIONER Joe Williams JOE DAVIS WILLIAMS
HALIFAX TOWN OF WELDON TOWN COMMISSIONER Nancy H. Sandoval NANCY HYLER SANDOVAL
HALIFAX TOWN OF WELDON TOWN COMMISSIONER John W. Smith JOHN WINSTON SMITH
HARNETT TOWN OF ANGIER MAYOR Brian Hawley BRIAN L HAWLEY
HARNETT TOWN OF ANGIER MAYOR Bob Smith ROBERT KINSEY SMITH
HARNETT TOWN OF ANGIER BOARD OF COMMISSIONERS WARD 02 Alan Coats WILLIAM ALAN COATS
HARNETT TOWN OF ANGIER BOARD OF COMMISSIONERS WARD 02 Christopher Wagner CHRISTOPHER TYLER WAGNER
HARNETT TOWN OF ANGIER BOARD OF COMMISSIONERS WARD 02 Tom Woerner THOMAS MATTHEW WOERNER
HARNETT TOWN OF ANGIER BOARD OF COMMISSIONERS WARD 04 Craig Honeycutt ANTHONY CRAIG HONEYCUTT
HARNETT TOWN OF COATS MAYOR Chris Coats CHRISTOPHER THOMAS COATS
HARNETT TOWN OF COATS TOWN COMMISSIONER Kelvin Gilbert KELVIN DEVET GILBERT
HARNETT TOWN OF COATS TOWN COMMISSIONER Bob Hedrick ROBERT GRIMES HEDRICK
HARNETT TOWN OF COATS TOWN COMMISSIONER Don Plessinger DONALD JAMES PLESSINGER
HARNETT TOWN OF COATS TOWN COMMISSIONER Marc Powell MARC ANTHONY POWELL
HARNETT TOWN OF LILLINGTON TOWN COMMISSIONER Judy Breeden JUDITH ANN BREEDEN
HARNETT TOWN OF LILLINGTON TOWN COMMISSIONER Marshall A. Page MARSHALL ARTHUR PAGE
HARNETT TOWN OF LILLINGTON TOWN COMMISSIONER Tim Stephens TIMOTHY MARK STEPHENS
HAYWOOD TOWN OF CANTON BOARD OF ALDERMEN Ralph A. Hamlett RALPH ARNOLD HAMLETT
HAYWOOD TOWN OF CANTON BOARD OF ALDERMEN Gail F. Mull GAIL FISHER MULL
HAYWOOD TOWN OF CANTON BOARD OF ALDERMEN (UNEXPIRED TERM) Arron Jones ARRON LENEIR JONES
HAYWOOD TOWN OF CANTON BOARD OF ALDERMEN (UNEXPIRED TERM) Tim Shepard TIMOTHY DALE SHEPARD
HAYWOOD TOWN OF CLYDE MAYOR Jim Trantham JAMES WILSON TRANTHAM
HAYWOOD TOWN OF CLYDE BOARD OF ALDERMEN John Hemingway JOHN MICHAEL HEMINGWAY
HAYWOOD TOWN OF CLYDE BOARD OF ALDERMEN Dann D. Jesse DANN DUANE JESSE
HAYWOOD TOWN OF CLYDE BOARD OF ALDERMEN (UNEXPIRED TERM) Diane K. Fore DIANE K FORE
HAYWOOD TOWN OF MAGGIE VALLEY MAYOR Janet M. Banks JANET MCKIBBIN BANKS
HAYWOOD TOWN OF MAGGIE VALLEY MAYOR Mike Eveland MICHAEL HOWARD EVELAND
HAYWOOD TOWN OF MAGGIE VALLEY BOARD OF ALDERMEN Allen Alsbrooks JEFFREY ALLEN ALSBROOKS
HAYWOOD TOWN OF MAGGIE VALLEY BOARD OF ALDERMEN Phillip Wight PHILLIP COKER WIGHT
HAYWOOD TOWN OF MAGGIE VALLEY BOARD OF ALDERMEN Tammy Wight TAMMY BURRELL WIGHT
HAYWOOD TOWN OF WAYNESVILLE MAYOR Gavin A. Brown GAVIN ALAN BROWN
HAYWOOD TOWN OF WAYNESVILLE MAYOR Gary Caldwell JAMES GARY CALDWELL
HAYWOOD TOWN OF WAYNESVILLE BOARD OF ALDERMEN Clarence (Chuck) Dickson CLARENCE HARLEY DICKSON
HAYWOOD TOWN OF WAYNESVILLE BOARD OF ALDERMEN Jon Feichter JON DOUGLAS FEICHTER
HAYWOOD TOWN OF WAYNESVILLE BOARD OF ALDERMEN Julia Boyd Freeman JULIA BOYD FREEMAN
HAYWOOD TOWN OF WAYNESVILLE BOARD OF ALDERMEN Joel K. Reece JOEL KEITH REECE
HAYWOOD TOWN OF WAYNESVILLE BOARD OF ALDERMEN LeRoy S. Roberson LEROY SIMONS ROBERSON
HAYWOOD TOWN OF WAYNESVILLE BOARD OF ALDERMEN Anthony Sutton DEWAYNE ANTHONY SUTTON
HENDERSON VILLAGE OF FLAT ROCK MAYOR Nick Weedman HARRY NICHOLS WEEDMAN
HENDERSON VILLAGE OF FLAT ROCK VILLAGE COUNCIL DISTRICT 01 Thomas F. Carpenter THOMAS FLOYD CARPENTER
HENDERSON VILLAGE OF FLAT ROCK VILLAGE COUNCIL DISTRICT 01 Barbara Platz BARBARA OBENAUER PLATZ
HENDERSON VILLAGE OF FLAT ROCK VILLAGE COUNCIL DISTRICT 02 Ginger Brown VIRGINIA DIANE BROWN
HENDERSON VILLAGE OF FLAT ROCK VILLAGE COUNCIL DISTRICT 02 Anne Coletta ANNE G COLETTA
HENDERSON VILLAGE OF FLAT ROCK VILLAGE COUNCIL DISTRICT 03 David Dethero DAVID LAWRENCE DETHERO
HENDERSON VILLAGE OF FLAT ROCK VILLAGE COUNCIL DISTRICT 03 Hilton Swing MICHAEL HILTON SWING
HENDERSON TOWN OF FLETCHER TOWN COUNCIL DISTRICT 03 Bob Davy ROBERT DONALD DAVY
HENDERSON CITY OF HENDERSONVILLE CITY COUNCIL Steven A. Caraker STEVEN ALLEN CARAKER
HENDERSON CITY OF HENDERSONVILLE CITY COUNCIL Jennifer Hensley JENNIFER SEXTON HENSLEY
HENDERSON CITY OF HENDERSONVILLE CITY COUNCIL Debbie Roundtree DEBBIE ONEAL ROUNDTREE
HENDERSON CITY OF HENDERSONVILLE CITY COUNCIL Lyndsey Simpson LYNDSEY NICOLE SIMPSON
HENDERSON TOWN OF LAUREL PARK MAYOR J. Carey O'Cain JAMES CAREY O'CAIN
HENDERSON TOWN OF LAUREL PARK TOWN COUNCIL George W. Banta GEORGE WILLIAM BANTA
HENDERSON TOWN OF LAUREL PARK TOWN COUNCIL Robert Vickery ROBERT ODELL VICKERY
HENDERSON TOWN OF MILLS RIVER TOWN COUNCIL AT-LARGE Randy Austin JAMES RANDY AUSTIN
HENDERSON TOWN OF MILLS RIVER TOWN COUNCIL AT-LARGE Wayne S. Carland WAYNE S CARLAND
HENDERSON TOWN OF MILLS RIVER TOWN COUNCIL AT-LARGE John E. Case JOHN ERVIN CASE
HENDERSON TOWN OF MILLS RIVER TOWN COUNCIL AT-LARGE Mark V. Case MARK VERNON CASE
HENDERSON TOWN OF MILLS RIVER TOWN COUNCIL AT-LARGE Roger Snyder ROGER DALE SNYDER
HENDERSON CITY OF SALUDA CITY COMMISSIONER Leon Morgan RICHARD LEON MORGAN
HENDERSON CITY OF SALUDA CITY COMMISSIONER Bob Ross ROBERT RAY ROSS
HENDERSON CITY OF SALUDA CITY COMMISSIONER Stanley Walker STANLEY T WALKER
HERTFORD TOWN OF AHOSKIE MAYOR Weyling J. White WEYLING JOSSLIN WHITE
HERTFORD TOWN OF AHOSKIE COUNCIL MEMBER WARD A Matt Bradley MATTHEW EDWARD BRADLEY
HERTFORD TOWN OF AHOSKIE COUNCIL MEMBER WARD B Charles B. Reynolds CHARLES B REYNOLDS
HERTFORD TOWN OF AHOSKIE COUNCIL MEMBER WARD B David D. Robertson DAVID DARNELL ROBERTSON
HERTFORD TOWN OF COFIELD MAYOR June S. Wynn JUNE SHERROD WYNN
HERTFORD TOWN OF COFIELD COUNCIL MEMBER Charleen Harrell CHARLEEN M HARRELL
HERTFORD TOWN OF COFIELD COUNCIL MEMBER Rhonda L. Taylor RHONDA LYNN TAYLOR
HERTFORD TOWN OF HARRELLSVILLE MAYOR Henry Nuss HENRY EDWARD NUSS
HERTFORD TOWN OF HARRELLSVILLE COUNCIL MEMBER Deborah A. Baker DEBORAH ANNETTE BAKER
HERTFORD TOWN OF HARRELLSVILLE COUNCIL MEMBER Thomas Grimes THOMAS HENRY GRIMES
HERTFORD TOWN OF HARRELLSVILLE COUNCIL MEMBER Lisa A. Hunnicutt LISA ANN HUNNICUTT
HERTFORD TOWN OF HARRELLSVILLE COUNCIL MEMBER Emma Gail Perry EMMA GAIL PERRY
HERTFORD TOWN OF HARRELLSVILLE COUNCIL MEMBER Ronnie Revell RONNIE REVELL
HERTFORD TOWN OF MURFREESBORO MAYOR Hal Thomas HAL RAGLAND THOMAS
HERTFORD TOWN OF MURFREESBORO COUNCIL MEMBER David Brown DAVID RYAN BROWN
HERTFORD TOWN OF MURFREESBORO COUNCIL MEMBER Craig L. Dennis CRAIG LEE DENNIS
HERTFORD TOWN OF MURFREESBORO COUNCIL MEMBER Jay Revelle JOHN PAIGE REVELLE
HERTFORD TOWN OF MURFREESBORO COUNCIL MEMBER Berna L. Stephens BERNA LAWRENCE STEPHENS
HERTFORD TOWN OF MURFREESBORO COUNCIL MEMBER Vasilis S. (Bill) Theodorakis VASILIS S THEODORAKIS
HERTFORD TOWN OF MURFREESBORO COUNCIL MEMBER Sarah Whitley Wallace SARAH W WALLACE
HERTFORD TOWN OF WINTON MAYOR Evans Heath GERWYN EVANS HEATH
HERTFORD TOWN OF WINTON COUNCIL MEMBER Blake Blythe JOSEPH BLAKE BLYTHE
HERTFORD TOWN OF WINTON COUNCIL MEMBER William J. (WJ) Boone WILLIAM JESSE BOONE
HERTFORD TOWN OF WINTON COUNCIL MEMBER Aislinn Branch AISLINN C BRANCH
HERTFORD TOWN OF WINTON COUNCIL MEMBER James Donavon Cannette JAMES DONAVON CANNETTE
HERTFORD TOWN OF WINTON COUNCIL MEMBER Tiffany Michelle Lewis TIFFANY M LEWIS
HERTFORD TOWN OF WINTON COUNCIL MEMBER James (Bud) Manley JAMES HENRY MANLEY
HERTFORD TOWN OF WINTON COUNCIL MEMBER Emily (Emy) Winstead EMILY F WINSTEAD
HOKE CITY OF RAEFORD CITY COUNCIL MEMBER Robert L. (Bobby) Conoly ROBERT LAWRENCE CONOLY
HOKE CITY OF RAEFORD CITY COUNCIL MEMBER Jeremy Hollingsworth JEREMY LEWIS HOLLINGSWORTH
HOKE CITY OF RAEFORD CITY COUNCIL MEMBER John O. Jordan JOHN OLIVER JORDAN
HOKE CITY OF RAEFORD CITY COUNCIL MEMBER Mary Neil King MARY NEIL SENTER KING
IREDELL TOWN OF DAVIDSON MAYOR Russell B. (Rusty) Knox, Jr. RUSSELL B KNOX
IREDELL TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS Jane Campbell JANE ELIZABETH CAMPBELL
IREDELL TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS Steve Cook STEVEN LEE COOK
IREDELL TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS Matthew Fort MATTHEW PAUL FORT
IREDELL TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS Jim Fuller JAMES CALVIN FULLER
IREDELL TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS Autumn Rierson Michael AUTUMN RIERSON MICHAEL
IREDELL TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS David Sitton DAVID EDWARD SITTON
IREDELL TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS John Stroup JOHN B STROUP
IREDELL TOWN OF HARMONY MAYOR Lee Matney DANIEL L MATNEY
IREDELL TOWN OF HARMONY BOARD OF ALDERMEN Julia Clanton JULIA REID CLANTON
IREDELL TOWN OF HARMONY BOARD OF ALDERMEN N. Sankey (Buddy) Gaither N SANKEY GAITHER
IREDELL TOWN OF HARMONY BOARD OF ALDERMEN Douglas Galliher DOUGLAS C GALLIHER
IREDELL TOWN OF HARMONY BOARD OF ALDERMEN Scotty Harris MICHAEL S HARRIS
IREDELL TOWN OF LOVE VALLEY MAYOR Anthony Kennedy ANTHONY WAYNE KENNEDY
IREDELL TOWN OF LOVE VALLEY COMMISSIONER Tori Barker VICTORIA ALLISON BARKER
IREDELL TOWN OF LOVE VALLEY COMMISSIONER Ted Davis TEDDY EUGENE DAVIS
IREDELL TOWN OF LOVE VALLEY COMMISSIONER Mark D. Loden MARK DWAYNE LODEN
IREDELL TOWN OF LOVE VALLEY COMMISSIONER Tom Poley THOMAS HAROLD POLEY
IREDELL TOWN OF LOVE VALLEY COMMISSIONER Julie Ward JULIE JENKINS WARD
IREDELL TOWN OF MOORESVILLE COMMISSIONER AT-LARGE Bobby Compton ROBERT BUFORD COMPTON
IREDELL TOWN OF MOORESVILLE COMMISSIONER AT-LARGE H. William Compton, Jr. HERMAN WILLIAM COMPTON
IREDELL TOWN OF MOORESVILLE COMMISSIONER WARD 01 Eddie Dingler PAUL EDWARD DINGLER
IREDELL TOWN OF MOORESVILLE COMMISSIONER WARD 02 Thurman Houston THURMAN B HOUSTON
IREDELL TOWN OF MOORESVILLE COMMISSIONER WARD 02 James (Toodles) Ritchie JAMES FRANKLIN RITCHIE
IREDELL MOORESVILLE GRADED SCHOOL BOARD OF EDUCATION Roger E. Hyatt ROGER E HYATT
IREDELL MOORESVILLE GRADED SCHOOL BOARD OF EDUCATION Debbie Marsh DEBORAH LYNNE FORD MARSH
IREDELL MOORESVILLE GRADED SCHOOL BOARD OF EDUCATION Scarlett Overbay-Inman SCARLETT MELANIE OVERBAY-INMAN
IREDELL MOORESVILLE GRADED SCHOOL BOARD OF EDUCATION Kerry S. Pennell KERRY SWEENEY PENNELL
IREDELL TOWN OF TROUTMAN MAYOR Teross Young TEROSS WILLIEVICK YOUNG
IREDELL TOWN OF TROUTMAN TOWN COUNCIL George W. Harris GEORGE WRIGHT HARRIS
IREDELL TOWN OF TROUTMAN TOWN COUNCIL Janith (Jan) Huffman JANITH JONES HUFFMAN
IREDELL TOWN OF TROUTMAN TOWN COUNCIL Eddie Nau EDWARD R NAU
IREDELL TOWN OF TROUTMAN TOWN COUNCIL Jeremy Shaw JEREMY BRYANT SHAW
IREDELL TOWN OF TROUTMAN TOWN COUNCIL Matt Weber MATTHEW ROBERT WEBER
JACKSON VILLAGE OF FOREST HILLS MAYOR James Wallace JAMES W WALLACE
JACKSON VILLAGE OF FOREST HILLS COUNCIL MEMBER Jonathan Brooks JONATHAN WILEY BROOKS
JACKSON VILLAGE OF FOREST HILLS COUNCIL MEMBER Timothy Eckard TIMOTHY GEORGE ECKARD
JACKSON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS John (Buz) Dotson JOHN MICHAEL DOTSON
JACKSON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS Marc Hehn JONATHAN MARCUS HEHN
JACKSON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS Nick McCall NICOLAUS MCCALL
JACKSON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS Eric Pierson ERIC STEPHEN PIERSON
JACKSON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS Michael David Rogers MICHAEL DAVID ROGERS
JACKSON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS Hank Ross HENRY P ROSS
JACKSON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS Brian J. Stiehler BRIAN JOHN STIEHLER
JACKSON TOWN OF SYLVA COUNCIL MEMBER Danny Allen DANIEL NMN ALLEN
JACKSON TOWN OF SYLVA COUNCIL MEMBER Benjamin Guiney BENJAMIN FRANKLIN GUINEY
JACKSON TOWN OF SYLVA COUNCIL MEMBER Luther Jones JONATHAN LUTHER JONES
JACKSON TOWN OF SYLVA COUNCIL MEMBER Carrie McBane CARRIE FRANCES MCBANE
JACKSON TOWN OF SYLVA COUNCIL MEMBER Greg McPherson GREGORY SCOTT MCPHERSON
JACKSON TOWN OF SYLVA COUNCIL MEMBER David Nestler DAVID NATHANIEL NESTLER
JACKSON TOWN OF WEBSTER BOARD OF COMMISSIONERS L. Allen Davis LARRY ALLEN DAVIS
JACKSON TOWN OF WEBSTER BOARD OF COMMISSIONERS Kelly Donaldson KELLY DWIGHT DONALDSON
JOHNSTON TOWN OF ARCHER LODGE MAYOR Matt Mulhollem MATTHEW BATTEN MULHOLLEM
JOHNSTON TOWN OF ARCHER LODGE TOWN COUNCIL Clyde Castleberry CLYDE BAXTER CASTLEBERRY
JOHNSTON TOWN OF ARCHER LODGE TOWN COUNCIL J. Mark Jackson JERRY MARK JACKSON
JOHNSTON TOWN OF ARCHER LODGE TOWN COUNCIL James L. Purvis III JAMES LUDWIC PURVIS
JOHNSTON TOWN OF BENSON MAYOR Jerry Medlin JERRY MACON MEDLIN
JOHNSTON TOWN OF BENSON TOWN COMMISSIONER DISTRICT 01 Casandra P. Stack CASANDRA PEACOCK STACK
JOHNSTON TOWN OF BENSON TOWN COMMISSIONER DISTRICT 02 Curtis Dean McLamb CURTIS DEAN MCLAMB
JOHNSTON TOWN OF BENSON TOWN COMMISSIONER DISTRICT 03 R. Max Raynor ROY MAX RAYNOR
JOHNSTON TOWN OF CLAYTON MAYOR Jody L. McLeod JODY LYNN MCLEOD
JOHNSTON TOWN OF CLAYTON TOWN COUNCIL MEMBERS Avery Everett AVERY JERMAINE EVERETT
JOHNSTON TOWN OF CLAYTON TOWN COUNCIL MEMBERS Bob Satterfield ROBERT NEIL SATTERFIELD
JOHNSTON TOWN OF CLAYTON TOWN COUNCIL MEMBERS Jason Thompson JASON ANDREW THOMPSON
JOHNSTON TOWN OF FOUR OAKS TOWN COMMISSIONERS Andy Hardy ANDREW ALLEN HARDY
JOHNSTON TOWN OF FOUR OAKS TOWN COMMISSIONERS Vic Medlin VICTOR WADE MEDLIN
JOHNSTON TOWN OF FOUR OAKS TOWN COMMISSIONERS Walt Rabon WALTER LEE RABON
JOHNSTON TOWN OF FOUR OAKS TOWN COMMISSIONERS Carles R. Surles CARLES R SURLES
JOHNSTON TOWN OF KENLY MAYOR Bonnie Hartley Williamson BONNIE HARTLEY WILLIAMSON
JOHNSTON TOWN OF KENLY TOWN COUNCIL MEMBERS Keith Davis KEITH DURRAIN DAVIS
JOHNSTON TOWN OF KENLY TOWN COUNCIL MEMBERS LaWanda M. Neal LAWANDA MICHELLE NEAL
JOHNSTON TOWN OF KENLY TOWN COUNCIL MEMBERS Bobby Peele ROBERT WADE PEELE
JOHNSTON TOWN OF KENLY TOWN COUNCIL MEMBERS Page Redmon STEPHANIE PAGE REDMON
JOHNSTON TOWN OF MICRO MAYOR Walter (Jay) Warren WALTER JULIUS WARREN
JOHNSTON TOWN OF MICRO TOWN COMMISSIONERS Russell L. Creech RUSSELL LYNN CREECH
JOHNSTON TOWN OF MICRO TOWN COMMISSIONERS Jay Langston JAMES EDWARD LANGSTON
JOHNSTON TOWN OF MICRO TOWN COMMISSIONERS Kevin Worley KEVIN MITCHELL WORLEY
JOHNSTON TOWN OF PINE LEVEL MAYOR Jay Jeffrey Holt JAY JEFFREY HOLT
JOHNSTON TOWN OF PINE LEVEL TOWN COMMISSIONERS Greg Baker CLEVELAND GREG BAKER
JOHNSTON TOWN OF PINE LEVEL TOWN COMMISSIONERS Jimmy F. Garner JIMMY F GARNER
JOHNSTON TOWN OF PINE LEVEL TOWN COMMISSIONERS Phil Pittman JAMES PHILLIP PITTMAN
JOHNSTON TOWN OF PINE LEVEL TOWN COMMISSIONERS William H. (Bill) Radford WILLIAM HUBERT RADFORD
JOHNSTON TOWN OF PRINCETON MAYOR Donald B. Rains DONALD BUTLER RAINS
JOHNSTON TOWN OF PRINCETON TOWN COMMISSIONERS Walter A. Martin, Jr. WALTER ANTHONY MARTIN
JOHNSTON TOWN OF PRINCETON TOWN COMMISSIONERS Mike Rose MICHAEL DAVID ROSE
JOHNSTON TOWN OF PRINCETON TOWN COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Scottie Brown SCOTTIE LEE BROWN
JOHNSTON TOWN OF SELMA MAYOR Cheryl L. Oliver CHERYL LOUISE OLIVER
JOHNSTON TOWN OF SELMA MAYOR William E. Overby WILLIAM EARL OVERBY
JOHNSTON TOWN OF SELMA TOWN COUNCIL MEMBERS Roger Diegele ROGER WILLIAM DIEGELE
JOHNSTON TOWN OF SELMA TOWN COUNCIL MEMBERS Tommy Holmes TOMMY HOLMES
JOHNSTON TOWN OF SELMA TOWN COUNCIL MEMBERS Byron McAllister BYRON JAMES MCALLISTER
JOHNSTON TOWN OF SELMA TOWN COUNCIL MEMBERS Mark A. Petersen MARK ALLEN PETERSEN
JOHNSTON TOWN OF SELMA TOWN COUNCIL MEMBERS Joseph Lee Scarboro JOSEPH LEE SCARBORO
JOHNSTON TOWN OF SMITHFIELD MAYOR Andy Moore MICHAEL ANTHONY MOORE
JOHNSTON TOWN OF SMITHFIELD TOWN COUNCIL MEMBERS AT-LARGE John A. Dunn JOHN ASHLEY DUNN
JOHNSTON TOWN OF SMITHFIELD TOWN COUNCIL MEMBERS AT-LARGE Stephen Rabil STEPHEN CARTER RABIL
JOHNSTON TOWN OF SMITHFIELD TOWN COUNCIL MEMBERS AT-LARGE Jim Snyder JAMES FRANCIS SNYDER
JOHNSTON TOWN OF SMITHFIELD TOWN COUNCIL MEMBERS AT-LARGE Roger Allen Wood ROGER ALLEN WOOD
JOHNSTON TOWN OF WILSONS MILLS TOWN COUNCIL MEMBERS Fleta A. Byrd FLETA AUSTIN BYRD
JOHNSTON TOWN OF WILSONS MILLS TOWN COUNCIL MEMBERS Carolyn Whitley Dobbin CAROLYN W DOBBIN
JOHNSTON TOWN OF WILSONS MILLS TOWN COUNCIL MEMBERS Johnny Eason JOHNNY CARLTON EASON
JOHNSTON TOWN OF WILSONS MILLS TOWN COUNCIL MEMBERS Joe Parrish JOSEPH ELBERT PARRISH
JOHNSTON TOWN OF WILSONS MILLS TOWN COUNCIL MEMBERS J. C. Triplett J C TRIPLETT
JONES TOWN OF POLLOCKSVILLE COMMISSIONER Ellis Banks ELLIS SHERWOOD BANKS
JONES TOWN OF POLLOCKSVILLE COMMISSIONER Mike Duffy MICHAEL JOSEPH DUFFY
JONES TOWN OF POLLOCKSVILLE COMMISSIONER Maria T. Robles MARIA TERESA ROBLES
JONES TOWN OF TRENTON MAYOR Darlene Oakes Spivey DARLENE OAKES SPIVEY
JONES TOWN OF TRENTON COMMISSIONER Rick Green RICKY WILLIAM GREEN
JONES TOWN OF TRENTON COMMISSIONER Robert Horvath ROBERT WILLIAM HORVATH
JONES TOWN OF TRENTON COMMISSIONER Charles Jones CHARLES CLIFTON JONES
LEE CITY OF SANFORD COUNCIL MEMBER AT-LARGE Jimmy Haire JAMES MALCOLM HAIRE
LEE CITY OF SANFORD COUNCIL MEMBER AT-LARGE Blaine Sutton BLAINE GIL SUTTON
LEE CITY OF SANFORD COUNCIL MEMBER WARD 02 Brandon Charles Atkins BRANDON CHARLES ATKINS
LEE CITY OF SANFORD COUNCIL MEMBER WARD 02 Charles M. Taylor CHARLES MCLAMB TAYLOR
LEE CITY OF SANFORD COUNCIL MEMBER WARD 04 Byron Moses Buckels BYRON MOSES BUCKELS
LEE CITY OF SANFORD COUNCIL MEMBER WARD 05 Stephen Nystrom STEPHEN ARTHUR NYSTROM
LEE CITY OF SANFORD COUNCIL MEMBER WARD 05 Rebecca Wyhof Salmon REBECCA WYHOF SALMON
LEE TOWN OF BROADWAY MAYOR Donald Andrews DONALD FRANKLIN ANDREWS
LEE TOWN OF BROADWAY TOWN COMMISSIONER Will Bayer WILLIAM HARVEY BAYER
LEE TOWN OF BROADWAY TOWN COMMISSIONER Lynne West Green LYNNE WEST GREEN
LEE TOWN OF BROADWAY TOWN COMMISSIONER Teresa Dew Kelly TERESA DEW KELLY
LENOIR TOWN OF GRIFTON BOARD OF COMMISSIONERS William K. Barnes, Jr. WILLIAM KENNETH BARNES
LENOIR TOWN OF GRIFTON BOARD OF COMMISSIONERS Johnny Craft JOHNNY LEN CRAFT
LENOIR TOWN OF GRIFTON BOARD OF COMMISSIONERS Angela T. Gay ANGELA TILLMAN GAY
LENOIR CITY OF KINSTON CITY COUNCIL Sammy C. Aiken SAMMY CARSON AIKEN
LENOIR CITY OF KINSTON CITY COUNCIL Jim Godfrey JAMES EDWARD GODFREY
LENOIR CITY OF KINSTON CITY COUNCIL Antonio Pearl Hardy ANTONIO MAURICE HARDY
LENOIR CITY OF KINSTON CITY COUNCIL Felicia Nikki Solomon FELICIA NICOLE SOLOMON
LENOIR TOWN OF LA GRANGE MAYOR David Holmes DAVID S HOLMES
LENOIR TOWN OF LA GRANGE MAYOR Bobby Wooten BOBBY REYNOLDS WOOTEN
LENOIR TOWN OF LA GRANGE BOARD OF COMMISSIONERS Andre Cannon ANDRE GARNETT CANNON
LENOIR TOWN OF LA GRANGE BOARD OF COMMISSIONERS Larry L. Gladney LARRY LE'NARD GLADNEY
LENOIR TOWN OF LA GRANGE BOARD OF COMMISSIONERS Albert Gray ALBERT L GRAY
LENOIR TOWN OF LA GRANGE BOARD OF COMMISSIONERS Clifton Harrison CLIFTON ONEAL HARRISON
LENOIR TOWN OF LA GRANGE BOARD OF COMMISSIONERS Reid Rouse ROBERT REID ROUSE
LENOIR TOWN OF PINK HILL MAYOR Carol Sykes CAROL STROUD SYKES
LENOIR TOWN OF PINK HILL BOARD OF COMMISSIONERS James Quinn JAMES SHELTON QUINN
LINCOLN TOWN OF MAIDEN MAYOR Max Bumgarner, Jr. MAX DAVID BUMGARNER
LINCOLN TOWN OF MAIDEN MAYOR Zane R. Hudson ZANE REID HUDSON
LINCOLN TOWN OF MAIDEN COUNCILMEN Richard Fox RICHARD YANCIE FOX
LINCOLN TOWN OF MAIDEN COUNCILMEN Danny Lee Kiser DANNY LEE KISER
LINCOLN TOWN OF MAIDEN COUNCILMEN Beth Poovey Rudisill ELIZABETH POOVEY RUDISILL
LINCOLN TOWN OF MAIDEN COUNCILMEN Bob Sigmon BOBBY GLENN SIGMON
LINCOLN TOWN OF MAIDEN COUNCILMEN Ronnie K. Williams RONNIE KENT WILLIAMS
MACON TOWN OF FRANKLIN MAYOR Barbara Sears McRae BARBARA A MCRAE
MACON TOWN OF FRANKLIN MAYOR Bob Scott ROBERT STEWART SCOTT
MACON TOWN OF FRANKLIN COUNCIL MEMBER Daniel Coates DANIEL H COATES
MACON TOWN OF FRANKLIN COUNCIL MEMBER Joe Collins JOSEPH M COLLINS
MACON TOWN OF FRANKLIN COUNCIL MEMBER Jack Horton CARL JACK HORTON
MACON TOWN OF FRANKLIN COUNCIL MEMBER Kevin Klatt CHARLES KEVIN KLATT
MACON TOWN OF FRANKLIN COUNCIL MEMBER Mike Lewis MICHAEL ANTHONY LEWIS
MACON TOWN OF FRANKLIN COUNCIL MEMBER Brandon McMahan BRANDON MARK MCMAHAN
MACON TOWN OF FRANKLIN COUNCIL MEMBER Peter Mosco PETER MOSCO
MACON TOWN OF FRANKLIN COUNCIL MEMBER T.J. Wright TIMOTHY J WRIGHT
MACON TOWN OF FRANKLIN COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED TERM) Dinah Roper Mashburn DINAH R MASHBURN
MACON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS John (Buz) Dotson JOHN MICHAEL DOTSON
MACON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS Marc Hehn JONATHAN MARCUS HEHN
MACON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS Nick McCall NICOLAUS MCCALL
MACON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS Eric Pierson ERIC STEPHEN PIERSON
MACON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS Michael David Rogers MICHAEL DAVID ROGERS
MACON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS Hank Ross HENRY P ROSS
MACON TOWN OF HIGHLANDS BOARD OF COMMISSIONERS Brian J. Stiehler BRIAN JOHN STIEHLER
MADISON TOWN OF HOT SPRINGS MAYOR Abigail Norton ABIGAIL LEE NORTON
MADISON TOWN OF HOT SPRINGS ALDERMAN Vaughan Barnett LEE VAUGHAN BARNETT
MADISON TOWN OF HOT SPRINGS ALDERMAN Jeanne Gentry JEANNE MARIE CALDWELL GENTRY
MADISON TOWN OF HOT SPRINGS ALDERMAN Johnny Lawson JOHNNY AMOS LAWSON
MADISON TOWN OF HOT SPRINGS ALDERMAN Jimmy Moore JIMMY ALLEN MOORE
MADISON TOWN OF MARS HILL ALDERMAN Larry Davis LARRY HILLIARD DAVIS
MADISON TOWN OF MARS HILL ALDERMAN Stuart Jolley STUART LYNN JOLLEY
MADISON TOWN OF MARSHALL MAYOR Jack Wallin JACK DONALD WALLIN
MADISON TOWN OF MARSHALL ALDERMAN Aileen S. Payne AILEEN S PAYNE
MADISON TOWN OF MARSHALL ALDERMAN Laura Ponder Smith LAURA PONDER SMITH
MADISON TOWN OF MARSHALL ALDERMAN Bruce E. Tipton BRUCE EUGENE TIPTON
MARTIN TOWN OF EVERETTS BOARD OF COMMISSIONERS Ben A. Jones, Jr. BEN ASHLEY JONES
MARTIN TOWN OF EVERETTS BOARD OF COMMISSIONERS William Prettyman WILLIAM LEE PRETTYMAN
MARTIN TOWN OF HAMILTON MAYOR James (Jim) Goodrich JAMES P GOODRICH
MARTIN TOWN OF HAMILTON BOARD OF COMMISSIONERS William Freeman WILLIAM FREEMAN
MARTIN TOWN OF HAMILTON BOARD OF COMMISSIONERS Linda Goodrich LINDA LEE GOODRICH
MARTIN TOWN OF HAMILTON BOARD OF COMMISSIONERS Larry Jackson LARRY EARL JACKSON
MARTIN TOWN OF HAMILTON BOARD OF COMMISSIONERS Patricia (Pat) Morring PATRICIA GREEN MORRING
MARTIN TOWN OF HAMILTON BOARD OF COMMISSIONERS Kerry Spivey KERRY LYNN SPIVEY
MARTIN TOWN OF HAMILTON BOARD OF COMMISSIONERS Mamie Staton MAMIE M STATON
MARTIN TOWN OF HAMILTON BOARD OF COMMISSIONERS Judith R. Stewart JUDITH RUTH STEWART
MARTIN TOWN OF HAMILTON BOARD OF COMMISSIONERS Ervin Williams ERVIN WILLIAMS
MARTIN TOWN OF OAK CITY MAYOR Eddie Brown EDWARD MERRION BROWN
MARTIN TOWN OF OAK CITY MAYOR J. C. Edwards JOHNNY CARL EDWARDS
MARTIN TOWN OF OAK CITY MAYOR William Stalls WILLIAM DAYTON STALLS
MARTIN TOWN OF OAK CITY BOARD OF COMMISSIONERS Joey Brown JOSEPH MICHAEL BROWN
MARTIN TOWN OF OAK CITY BOARD OF COMMISSIONERS Phillip Burnett PHILLIP MELVIN BURNETT
MARTIN TOWN OF OAK CITY BOARD OF COMMISSIONERS Henry M. (Hank) Edmondson HENRY MATTHEWS EDMONDSON
MARTIN TOWN OF OAK CITY BOARD OF COMMISSIONERS Sue Craft Harrell RHONDA S HARRELL
MARTIN TOWN OF OAK CITY BOARD OF COMMISSIONERS Vonetta Porter VONETTA MCGEE PORTER
MARTIN TOWN OF OAK CITY BOARD OF COMMISSIONERS Patrice Rosario PATRICE LYSETTE ROSARIO
MARTIN TOWN OF OAK CITY BOARD OF COMMISSIONERS Samuel D. Thompson SAMUEL D THOMPSON
MARTIN TOWN OF PARMELE MAYOR Jerry M. McCrary JERRY M MCCRARY
MARTIN TOWN OF PARMELE MAYOR Henry Wilson HENRY R WILSON
MARTIN TOWN OF PARMELE BOARD OF COMMISSIONERS Kenneth Andrews KENNETH W ANDREWS
MARTIN TOWN OF PARMELE BOARD OF COMMISSIONERS Richard Andrews RICHARD E ANDREWS
MARTIN TOWN OF PARMELE BOARD OF COMMISSIONERS Glenda Barnes GLENDA R BARNES
MARTIN TOWN OF PARMELE BOARD OF COMMISSIONERS Julius Edward Jones, Jr. JULIUS EDWARD JONES
MARTIN TOWN OF PARMELE BOARD OF COMMISSIONERS Mary Ann Morning MARY ANN MORNING
MARTIN TOWN OF PARMELE BOARD OF COMMISSIONERS Wanda Hines Smith WANDA HINES SMITH
MARTIN TOWN OF ROBERSONVILLE MAYOR Tina Brown TINA MICHELLE BROWN
MARTIN TOWN OF ROBERSONVILLE MAYOR Don Kuhlman DONALD ANTHONY KUHLMAN
MARTIN TOWN OF ROBERSONVILLE MAYOR Frank A. Measamer FRANKLIN ALEXANDER MEASAMER
MARTIN TOWN OF ROBERSONVILLE COUNCIL MEMBER AT-LARGE Claudie Wilkins CLAUDIE HODGE WILKINS
MARTIN TOWN OF ROBERSONVILLE COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Debra Hines Armstrong DEBRA HINES ARMSTRONG
MARTIN TOWN OF ROBERSONVILLE COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 John H. Pritchard, Jr. JOHN HAYWOOD PRITCHARD
MARTIN TOWN OF ROBERSONVILLE COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Eugene B. Roberson, Jr. EUGENE B ROBERSON
MARTIN TOWN OF ROBERSONVILLE COUNCIL MEMBER DISTRICT 02 Glen (Fuzzy) Cowan GLEN E COWAN
MARTIN TOWN OF ROBERSONVILLE COUNCIL MEMBER DISTRICT 02 Lorene Leggett LORENE ANDERSON LEGGETT
MARTIN TOWN OF WILLIAMSTON MAYOR Joyce Whichard-Brown JOYCE WHICHARD-BROWN
MARTIN TOWN OF WILLIAMSTON BOARD OF COMMISSIONERS AT-LARGE Stanley Edward Roberson STANLEY EDWARD ROBERSON
MARTIN TOWN OF WILLIAMSTON BOARD OF COMMISSIONERS AT-LARGE Ronell M. Rodgers RONELL M RODGERS
MARTIN TOWN OF WILLIAMSTON BOARD OF COMMISSIONERS DISTRICT 01 William (Bud) Coffield WILLIAM E COFFIELD
MARTIN TOWN OF WILLIAMSTON BOARD OF COMMISSIONERS DISTRICT 01 Alton Moore ALTON RAY MOORE
MARTIN TOWN OF WILLIAMSTON BOARD OF COMMISSIONERS DISTRICT 02 Al R. Chesson AL R CHESSON
MARTIN TOWN OF WILLIAMSTON BOARD OF COMMISSIONERS DISTRICT 02 Jerry Knox JERRY W KNOX
MCDOWELL CITY OF MARION CITY COUNCIL Billy S. Martin BILLY STEPHEN MARTIN
MCDOWELL CITY OF MARION CITY COUNCIL Louie Parrow LOUIS RAND PARROW
MCDOWELL CITY OF MARION CITY COUNCIL Don Ramsey DONALD RAY RAMSEY
MCDOWELL TOWN OF OLD FORT ALDERMAN Brandon Boan BRANDON EARL BOAN
MCDOWELL TOWN OF OLD FORT ALDERMAN Andrew Carlton ANDREW JAMES CARLTON
MCDOWELL TOWN OF OLD FORT ALDERMAN Emmett Lee Carson EMMETT LEE CARSON
MCDOWELL TOWN OF OLD FORT ALDERMAN Jerome Effler JEROME DANIEL EFFLER
MCDOWELL TOWN OF OLD FORT ALDERMAN Jamie Grindstaff JAMES BLAKE GRINDSTAFF
MCDOWELL TOWN OF OLD FORT ALDERMAN Jimmie Harris JIMMIE RICHARD HARRIS
MCDOWELL TOWN OF OLD FORT ALDERMAN Manya Mankiewicz MANYA TOMLIN MANKIEWICZ
MCDOWELL TOWN OF OLD FORT ALDERMAN Scottie Surrett SCOTTIE JAY SURRETT
MECKLENBURG CITY OF CHARLOTTE MAYOR David Michael Rice DAVID MICHAEL RICE
MECKLENBURG CITY OF CHARLOTTE CITY COUNCIL AT-LARGE Joshua Richardson JOSHUA CALEB RICHARDSON
MECKLENBURG CITY OF CHARLOTTE CITY COUNCIL DISTRICT 02 Jacob Robinson JACOB NICOLAS ROBINSON
MECKLENBURG CITY OF CHARLOTTE CITY COUNCIL DISTRICT 04 Brandon Pierce BRANDON JOSHUA PIERCE
MECKLENBURG CITY OF CHARLOTTE CITY COUNCIL DISTRICT 06 Tariq Scott Bokhari TARIQ SCOTT BOKHARI
MECKLENBURG CITY OF CHARLOTTE CITY COUNCIL DISTRICT 06 Gina Navarrete MARIA EUGENIA NAVARRETE
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Annette Albright INEZ ANNETTE ALBRIGHT
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Elyse Dashew ELYSE CHARLOTTE DASHEW
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Jennifer De La Jara JENNIFER ROGERS DE LA JARA
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Gregory R. Denlea GREGORY RICHARD DENLEA
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Jenna Moorehead JENNA CHRISTINE MOOREHEAD
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Donna J. Parker-Tate DONNA J PARKER-TATE
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Jordan Pineda JORDAN DANIEL PINEDA
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Olivia Scott OLIVIA SIMONE SCOTT
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Lenora Shipp LENORA SANDERS SHIPP
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Stephanie M. Sneed STEPHANIE MARIE SNEED
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Duncan St. Clair DUNCAN DAVID ST CLAIR
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Queen Thompson QUEEN E THOMPSON
MECKLENBURG CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS BOARD OF EDUCATION AT-LARGE Monty Witherspoon MONTY DEVON WITHERSPOON
MECKLENBURG TOWN OF CORNELIUS MAYOR Woody Washam, Jr. WOODROW T WASHAM
MECKLENBURG TOWN OF CORNELIUS BOARD OF COMMISSIONERS Denis P. Bilodeau DENIS PETER BILODEAU
MECKLENBURG TOWN OF CORNELIUS BOARD OF COMMISSIONERS Ava Callender AVA RENEE CALLENDER
MECKLENBURG TOWN OF CORNELIUS BOARD OF COMMISSIONERS Jim Duke JAMES EDWARD DUKE
MECKLENBURG TOWN OF CORNELIUS BOARD OF COMMISSIONERS Dave Gilroy DAVID V GILROY
MECKLENBURG TOWN OF CORNELIUS BOARD OF COMMISSIONERS Diane Gilroy DIANE ELIZABETH GILROY
MECKLENBURG TOWN OF CORNELIUS BOARD OF COMMISSIONERS Michael (Mike) Miltich MICHAEL FIEGEL MILTICH
MECKLENBURG TOWN OF CORNELIUS BOARD OF COMMISSIONERS Thurman Ross, Jr. THURMAN ROSS
MECKLENBURG TOWN OF CORNELIUS BOARD OF COMMISSIONERS Tricia Sisson PATRICIA PORUBSKY SISSON
MECKLENBURG TOWN OF DAVIDSON MAYOR Russell B. (Rusty) Knox, Jr. RUSSELL B KNOX
MECKLENBURG TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS Jane Campbell JANE ELIZABETH CAMPBELL
MECKLENBURG TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS Steve Cook STEVEN LEE COOK
MECKLENBURG TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS Matthew Fort MATTHEW PAUL FORT
MECKLENBURG TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS Jim Fuller JAMES CALVIN FULLER
MECKLENBURG TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS Autumn Rierson Michael AUTUMN RIERSON MICHAEL
MECKLENBURG TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS David Sitton DAVID EDWARD SITTON
MECKLENBURG TOWN OF DAVIDSON BOARD OF COMMISSIONERS John Stroup JOHN B STROUP
MECKLENBURG TOWN OF HUNTERSVILLE MAYOR John Aneralla JOHN C ANERALLA
MECKLENBURG TOWN OF HUNTERSVILLE MAYOR Rob Kidwell ROBBIE LEE KIDWELL
MECKLENBURG TOWN OF HUNTERSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Melinda Bales MELINDA IDELLA BALES
MECKLENBURG TOWN OF HUNTERSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Dan Boone DANIEL EDWARD BOONE
MECKLENBURG TOWN OF HUNTERSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Jenn Davis JENNIFER ANN DAVIS
MECKLENBURG TOWN OF HUNTERSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Brian Hines BRIAN KEITH HINES
MECKLENBURG TOWN OF HUNTERSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Lance Munger LANCE MUNGER
MECKLENBURG TOWN OF HUNTERSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Derek Partee DEREK LEROY PARTEE
MECKLENBURG TOWN OF HUNTERSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Stacy Phillips STACY LOUISE PHILLIPS
MECKLENBURG TOWN OF HUNTERSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Joe Sailers JOSEPH WALKER SAILERS
MECKLENBURG TOWN OF HUNTERSVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Nick Walsh NICHOLAS JOSEPH WALSH
MECKLENBURG TOWN OF MATTHEWS BOARD OF COMMISSIONERS Ben Bash BENJAMIN HOWARD BASH
MECKLENBURG TOWN OF MATTHEWS BOARD OF COMMISSIONERS Dave Bland MICHAEL D BLAND
MECKLENBURG TOWN OF MATTHEWS BOARD OF COMMISSIONERS Allen Crosby ALLEN WILLIAM CROSBY
MECKLENBURG TOWN OF MATTHEWS BOARD OF COMMISSIONERS Barbara Dement BARBARA MCCALL DEMENT
MECKLENBURG TOWN OF MATTHEWS BOARD OF COMMISSIONERS Renee Garner RENEE GARNER
MECKLENBURG TOWN OF MATTHEWS BOARD OF COMMISSIONERS Gina Hoover GINA STAMPER HOOVER
MECKLENBURG TOWN OF MATTHEWS BOARD OF COMMISSIONERS Ken McCool KENNETH JOHN MCCOOL
MECKLENBURG TOWN OF MATTHEWS BOARD OF COMMISSIONERS Jeff A. Miller JEFF A MILLER
MECKLENBURG TOWN OF MATTHEWS BOARD OF COMMISSIONERS Mark Tofano MARK E TOFANO
MECKLENBURG TOWN OF MATTHEWS BOARD OF COMMISSIONERS John R. Urban JOHN R URBAN
MECKLENBURG TOWN OF MATTHEWS BOARD OF COMMISSIONERS Larry Whitley LARRY W WHITLEY
MECKLENBURG TOWN OF MINT HILL MAYOR Richard (Fig) Newton RICHARD DEAN NEWTON
MECKLENBURG TOWN OF MINT HILL MAYOR Brad A. Simmons BRAD ALAN SIMMONS
MECKLENBURG TOWN OF MINT HILL MAYOR Karen Harvey Trauner KAREN HARVEY TRAUNER
MECKLENBURG TOWN OF MINT HILL BOARD OF COMMISSIONERS Beverly Cannaday BEVERLY BLAKE CANNADAY
MECKLENBURG TOWN OF MINT HILL BOARD OF COMMISSIONERS Richard M. Cochrane RICHARD M COCHRANE
MECKLENBURG TOWN OF MINT HILL BOARD OF COMMISSIONERS Dale Dalton DELMAS B DALTON
MECKLENBURG TOWN OF MINT HILL BOARD OF COMMISSIONERS Jessi Healey JESSICA LEE HEALEY
MECKLENBURG TOWN OF MINT HILL BOARD OF COMMISSIONERS Patrick Holton PATRICK WELDON HOLTON
MECKLENBURG TOWN OF MINT HILL BOARD OF COMMISSIONERS Tony Long WILLIAM ANTHONY LONG
MECKLENBURG TOWN OF PINEVILLE MAYOR John (Jack) Edwards JOHN JOSEPH EDWARDS
MECKLENBURG TOWN OF PINEVILLE TOWN COUNCIL L.R. (Les) Gladden LESLIE ROBERT GLADDEN
MECKLENBURG TOWN OF PINEVILLE TOWN COUNCIL Bolyn McClung BOLYN N MCCLUNG
MECKLENBURG TOWN OF PINEVILLE TOWN COUNCIL Christopher C. McDonough CHRISTOPHER C MCDONOUGH
MECKLENBURG TOWN OF PINEVILLE TOWN COUNCIL Amelia Stinson-Wesley AMELIA STINSON-WESLEY
MECKLENBURG TOWN OF STALLINGS COUNCIL DISTRICT 04 Heather Grooms HEATHER ELAINE GROOMS
MECKLENBURG TOWN OF STALLINGS COUNCIL DISTRICT 04 Shawna Steele SHAWNA LARAE STEELE
MECKLENBURG TOWN OF STALLINGS COUNCIL DISTRICT 05 Steven Ayers STEVEN DEWITT AYERS
MECKLENBURG TOWN OF STALLINGS COUNCIL DISTRICT 05 Billy Birt, Jr. BILLY LYNN BIRT
MITCHELL TOWN OF BAKERSVILLE TOWN COUNCIL Charles Nash CHARLES FREDERICK NASH
MITCHELL TOWN OF BAKERSVILLE TOWN COUNCIL Andy Palmer ANDREW JAY PALMER
MITCHELL TOWN OF BAKERSVILLE TOWN COUNCIL Beau Thomas JAMES WALKER THOMAS
MITCHELL TOWN OF SPRUCE PINE MAYOR Darla Phillips Harding DARLA PHILLIPS HARDING
MITCHELL TOWN OF SPRUCE PINE MAYOR Lori McIntyre LORI MCINTYRE
MITCHELL TOWN OF SPRUCE PINE TOWN COUNCIL James H. Acuff, Jr. JAMES H ACUFF
MITCHELL TOWN OF SPRUCE PINE TOWN COUNCIL Rocky Buchanan ROCKY VAN BUCHANAN
MONTGOMERY TOWN OF BISCOE MAYOR Kelly Kellam KELLY S KELLAM
MONTGOMERY TOWN OF BISCOE MAYOR Eddie Reynolds WILLIAM EDDIE REYNOLDS
MONTGOMERY TOWN OF BISCOE TOWN COMMISSIONER Daryl (Dutch) Anliker DARYL D ANLIKER
MONTGOMERY TOWN OF BISCOE TOWN COMMISSIONER John Beard JOHN STEPHEN BEARD
MONTGOMERY TOWN OF BISCOE TOWN COMMISSIONER Barry Jackson WILLIAM BARRETT JACKSON
MONTGOMERY TOWN OF BISCOE TOWN COMMISSIONER Mike Simmons MICHAEL GRAY SIMMONS
MONTGOMERY TOWN OF BISCOE TOWN COMMISSIONER C. Jerry Smith CLAUDE JERRY SMITH
MONTGOMERY TOWN OF BISCOE TOWN COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Lashaunda Ryan LASHAUNDA RYAN
MONTGOMERY TOWN OF CANDOR TOWN COMMISSIONER Jerry L. Brewer JERRY L BREWER
MONTGOMERY TOWN OF CANDOR TOWN COMMISSIONER David Kellis DAVID H KELLIS
MONTGOMERY TOWN OF MOUNT GILEAD MAYOR Chip Miller JOSEPH MCCAMEY MILLER
MONTGOMERY TOWN OF MOUNT GILEAD TOWN COMMISSIONER Paula L. Covington PAULA LITTLE COVINGTON
MONTGOMERY TOWN OF MOUNT GILEAD TOWN COMMISSIONER Mary Lucas MARY F LUCAS
MONTGOMERY TOWN OF MOUNT GILEAD TOWN COMMISSIONER Mitch Taylor MITCHELL A TAYLOR
MOORE TOWN OF ABERDEEN MAYOR Robert A. (Robbie) Farrell ROBERT ARNOLD FARRELL
MOORE TOWN OF ABERDEEN BOARD OF COMMISSIONERS Teressa V. Beavers TERESSA VICTORIA BEAVERS
MOORE TOWN OF ABERDEEN BOARD OF COMMISSIONERS Bryan Bowles BRYAN KEITH BOWLES
MOORE TOWN OF ABERDEEN BOARD OF COMMISSIONERS Peter Campbell PETER THOMAS CAMPBELL
MOORE TOWN OF ABERDEEN BOARD OF COMMISSIONERS Elease Goodwin ELEASE MOSS GOODWIN
MOORE TOWN OF ABERDEEN BOARD OF COMMISSIONERS Adriana Marquez Janker ADRIANA MARQUEZ JANKER
MOORE TOWN OF CAMERON BOARD OF COMMISSIONERS Ginger Bauerband VIRGINIA LYNNE BAUERBAND
MOORE TOWN OF CAMERON BOARD OF COMMISSIONERS Lisa Chapman LISA PENDLETON CHAPMAN
MOORE TOWN OF CAMERON BOARD OF COMMISSIONERS Mark Hildreth MARK DIXON HILDRETH
MOORE TOWN OF CAMERON BOARD OF COMMISSIONERS Jim Leiby JAMES DUNWOODY LEIBY
MOORE TOWN OF CAMERON BOARD OF COMMISSIONERS (UNEXPIRED TERM) David Seiberling DAVID WILLIAM SEIBERLING
MOORE TOWN OF CARTHAGE MAYOR Jimmy Chalflinch JIMMY JAY CHALFLINCH
MOORE TOWN OF CARTHAGE MAYOR Kevin Lewis KEVIN CHARLES LEWIS
MOORE TOWN OF CARTHAGE MAYOR Lee Thomas McGraw LEE THOMAS MCGRAW
MOORE TOWN OF CARTHAGE MAYOR George H. Wilson, Jr. GEORGE HALL WILSON
MOORE TOWN OF CARTHAGE BOARD OF COMMISSIONERS Al Barber ALVIN FLOYD BARBER
MOORE TOWN OF CARTHAGE BOARD OF COMMISSIONERS Dan Bonillo DANIEL PIERRE BONILLO
MOORE TOWN OF CARTHAGE BOARD OF COMMISSIONERS R. Dustin Smith RODNEY DUSTIN SMITH
MOORE VILLAGE OF FOXFIRE VILLAGE COUNCIL MEMBER Donald Boito DONALD EDWARD BOITO
MOORE VILLAGE OF FOXFIRE VILLAGE COUNCIL MEMBER Mike Cole MICHAEL ALAN COLE
MOORE TOWN OF PINEBLUFF BOARD OF COMMISSIONERS Guy L. McGraw GUY LYNDON MCGRAW
MOORE TOWN OF PINEBLUFF BOARD OF COMMISSIONERS George (Skip) Ruedeman GEORGE ALBERT RUEDEMAN
MOORE TOWN OF PINEBLUFF BOARD OF COMMISSIONERS Jeffrey Schafer JEFFREY EDWIN SCHAFER
MOORE TOWN OF PINEBLUFF BOARD OF COMMISSIONERS George Stone GEORGE OLIVER STONE
MOORE TOWN OF PINEBLUFF BOARD OF COMMISSIONERS Mike Thomas MICHAEL DWAYNE THOMAS
MOORE TOWN OF PINEBLUFF BOARD OF COMMISSIONERS Diane Witkowski ELIZABETH DIANE WITKOWSKI
MOORE TOWN OF PINEBLUFF BOARD OF COMMISSIONERS (UNEXPIRED TERM) Ronald L. McDonald RONALD LEE MCDONALD
MOORE TOWN OF PINEBLUFF BOARD OF COMMISSIONERS (UNEXPIRED TERM) Jerry O. Williams JERRY OWEN WILLIAMS
MOORE VILLAGE OF PINEHURST MAYOR Claire Berggren CLAIRE LOFERSKI BERGGREN
MOORE VILLAGE OF PINEHURST MAYOR John Strickland JOHN CONNELL STRICKLAND
MOORE VILLAGE OF PINEHURST COUNCIL MEMBER Lydia Boesch LYDIA OWEN BOESCH
MOORE VILLAGE OF PINEHURST COUNCIL MEMBER Jane Hogeman JANE DANTER HOGEMAN
MOORE VILLAGE OF PINEHURST COUNCIL MEMBER Stuart Mills STUART LEIGHTON MILLS
MOORE VILLAGE OF PINEHURST COUNCIL MEMBER Kenneth Saylor KENNETH ANDREW SAYLOR
MOORE TOWN OF ROBBINS MAYOR Lonnie English LONNIE BRUCE ENGLISH
MOORE TOWN OF ROBBINS BOARD OF COMMISSIONERS Cameron Dockery CAMERON GARRETT DOCKERY
MOORE TOWN OF ROBBINS BOARD OF COMMISSIONERS Brandon Phillips BRANDON ROSS PHILLIPS
MOORE TOWN OF ROBBINS BOARD OF COMMISSIONERS Kevin Stewart KEVIN LYNN STEWART
MOORE TOWN OF SOUTHERN PINES MAYOR Carol R. Haney CAROL REVERE HANEY
MOORE TOWN OF SOUTHERN PINES MAYOR Craig Morrison CRAIG SCOTT MORRISON
MOORE TOWN OF SOUTHERN PINES COUNCIL MEMBER John F. McLaughlin JOHN FRANKLIN MCLAUGHLIN
MOORE TOWN OF SOUTHERN PINES COUNCIL MEMBER Paul Murphy PAUL GREENE MURPHY
MOORE TOWN OF SOUTHERN PINES COUNCIL MEMBER William H. (Bill) Pate WILLIAM HARGRAVE PATE
MOORE TOWN OF TAYLORTOWN COUNCIL MEMBER Ulysses S. G. Barrett, Jr. ULYSSES SIMPSON GRANT BARRETT
MOORE TOWN OF TAYLORTOWN COUNCIL MEMBER Garry Brown GARRY KERMIT BROWN
MOORE TOWN OF TAYLORTOWN COUNCIL MEMBER Bridget Cotton BRIDGET BARRETT COTTON
MOORE TOWN OF TAYLORTOWN COUNCIL MEMBER Eddie Frank Lloyd EDDIE FRANK LLOYD
MOORE TOWN OF TAYLORTOWN COUNCIL MEMBER Mitchell Ratliff MITCHELL ANTONIO RATLIFF
MOORE TOWN OF TAYLORTOWN COUNCIL MEMBER Marvin Taylor MARVIN BRANDO TAYLOR
MOORE TOWN OF TAYLORTOWN COUNCIL MEMBER James Lattimore Thompson JAMES LATTIMORE THOMPSON
MOORE TOWN OF VASS MAYOR Eddie Callahan HENRY EDISON CALLAHAN
MOORE TOWN OF VASS MAYOR James Moore JAMES ELBERT MOORE
MOORE TOWN OF VASS MAYOR Angela M. Erica Vacek ANGELA MAY ERICA VACEK
MOORE TOWN OF VASS BOARD OF COMMISSIONERS George Blackwell, Jr. GEORGE ALFORD BLACKWELL
MOORE TOWN OF VASS BOARD OF COMMISSIONERS Matthew A. Callahan MATTHEW ALLEN CALLAHAN
MOORE TOWN OF VASS BOARD OF COMMISSIONERS Alphonso Mosley, Jr. ALPHONSO MOSLEY
MOORE VILLAGE OF WHISPERING PINES COUNCIL MEMBER Glenn Bernhard GLENN THOMAS BERNHARD
MOORE VILLAGE OF WHISPERING PINES COUNCIL MEMBER Alexa Roberts ALEXA MARIE ROBERTS
MOORE VILLAGE OF WHISPERING PINES COUNCIL MEMBER Randy Saunders RANDALL BRIAN SAUNDERS
MOORE VILLAGE OF WHISPERING PINES COUNCIL MEMBER Joe Wincklhofer JOSEPH CHARLES WINCKLHOFER
MOORE VILLAGE OF WHISPERING PINES COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED TERM) Andy Conway JOHN ANDREW CONWAY
MOORE VILLAGE OF WHISPERING PINES COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED TERM) Ian Duke IAN MICHAEL DUKE
MOORE VILLAGE OF WHISPERING PINES COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED TERM) Neil Godfrey NEIL ARTHUR GODFREY
MOORE VILLAGE OF WHISPERING PINES COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED TERM) Pamela Harris PAMELA RAMONA HENRY HARRIS
MOORE VILLAGE OF WHISPERING PINES COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED TERM) Dean Kalles WILLIAM DEAN KALLES
MOORE VILLAGE OF WHISPERING PINES COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED TERM) Matthew J. Martin MATTHEW JOHN MARTIN
MOORE VILLAGE OF WHISPERING PINES COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED TERM) Denise Racey DENISE CLARK RACEY
MOORE VILLAGE OF WHISPERING PINES COUNCIL MEMBER (UNEXPIRED TERM) Tim Venjohn TIMOTHY JOSEPH VENJOHN
NASH TOWN OF BAILEY MAYOR Thomas Richards THOMAS GLENN RICHARDS
NASH TOWN OF BAILEY BOARD OF COMMISSIONERS Allen Daniels ALLEN CLINTON DANIELS
NASH TOWN OF BAILEY BOARD OF COMMISSIONERS Craig Johnson GARRY CRAIG JOHNSON
NASH TOWN OF BAILEY BOARD OF COMMISSIONERS Timothy C. Johnson TIMOTHY CRAIG JOHNSON
NASH TOWN OF BAILEY BOARD OF COMMISSIONERS Joel Killion JOEL MICHAEL KILLION
NASH TOWN OF BAILEY BOARD OF COMMISSIONERS Ervin Dewayne Powell ERVIN DEWAYNE POWELL
NASH TOWN OF CASTALIA BOARD OF COMMISSIONERS James Alston JAMES EDWARD ALSTON
NASH TOWN OF CASTALIA BOARD OF COMMISSIONERS Mildred E. Costen MILDRED ELIZABETH COSTEN
NASH TOWN OF CASTALIA BOARD OF COMMISSIONERS Sylvia Mann SYLVIA LYNCH MANN
NASH TOWN OF DORTCHES BOARD OF COMMISSIONERS Bob Brown BERRY ROBERT BROWN
NASH TOWN OF DORTCHES BOARD OF COMMISSIONERS George W. Griffin GEORGE WILLIAM GRIFFIN
NASH TOWN OF MIDDLESEX BOARD OF COMMISSIONERS Danny Alford DANNY NORMAN ALFORD
NASH TOWN OF MIDDLESEX BOARD OF COMMISSIONERS Cherrye High Davis CHERRYE HIGH DAVIS
NASH TOWN OF MIDDLESEX BOARD OF COMMISSIONERS J. W. McClenny JOHN WALTER MCCLENNY
NASH TOWN OF MIDDLESEX BOARD OF COMMISSIONERS William Ward WILLIAM WARD
NASH TOWN OF MIDDLESEX BOARD OF COMMISSIONERS Brenda L. West BRENDA LEE WEST
NASH TOWN OF MOMEYER MAYOR Kenneth Lee Parker KENNETH LEE PARKER
NASH TOWN OF MOMEYER TOWN COUNCIL George Alma Edwards GEORGE ALMA EDWARDS
NASH TOWN OF MOMEYER TOWN COUNCIL Edward Jackson WILBUR EDWARD JACKSON
NASH TOWN OF MOMEYER TOWN COUNCIL (UNEXPIRED TERM) Richard V. Matthews RICHARD VANCE MATTHEWS
NASH TOWN OF NASHVILLE MAYOR Brenda Brown BRENDA ELLMORE BROWN
NASH TOWN OF NASHVILLE MAYOR Donald B. Street DONALD BROUGHTON STREET
NASH TOWN OF NASHVILLE TOWN COUNCIL Louise W. Hinton LOUISE WOMBLE HINTON
NASH TOWN OF NASHVILLE TOWN COUNCIL Lynne Hobbs GRACE LYNNE HOBBS
NASH TOWN OF NASHVILLE TOWN COUNCIL Dwight L. Jordan DWIGHT LAMONTA JORDAN
NASH TOWN OF NASHVILLE TOWN COUNCIL Charles P. Taylor CHARLES PERSON TAYLOR
NASH TOWN OF RED OAK BOARD OF COMMISSIONERS Tony Ray Bennett TONY RAY BENNETT
NASH TOWN OF RED OAK BOARD OF COMMISSIONERS William Scott Briley WILLIAM SCOTT BRILEY
NASH TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS Becky Humphrey MARION BECKY HUMPHREY
NASH TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS Mary Jackson MARY BOSWELL JACKSON
NASH TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS Don Patel PANKAJ RAVOJIBHAI PATEL
NASH TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS David W. Pride DAVID WAYNE PRIDE
NASH TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS Linda Virgil LINDA BULLOCK VIRGIL
NASH TOWN OF SPRING HOPE BOARD OF COMMISSIONERS Brenda Lucas BRENDA ALSTON LUCAS
NASH TOWN OF SPRING HOPE BOARD OF COMMISSIONERS Nancy Hawkins Walker NANCY HAWKINS WALKER
NASH TOWN OF SPRING HOPE BOARD OF COMMISSIONERS Prudence Wilkins PRUDENCE WHITE WILKINS
NASH TOWN OF WHITAKERS MAYOR Esterine Gary Pitt ESTERINE GARY PITT
NASH TOWN OF WHITAKERS BOARD OF COMMISSIONERS John P. Ford JOHN PATRICK FORD
NASH TOWN OF WHITAKERS BOARD OF COMMISSIONERS Doris Ann Howington DORIS ANN HOWINGTON
NASH TOWN OF WHITAKERS BOARD OF COMMISSIONERS May McCloud MAY ETTA MCCLOUD
NASH TOWN OF WHITAKERS BOARD OF COMMISSIONERS Nancy Jones Taylor NANCY JONES TAYLOR
NEW HANOVER TOWN OF CAROLINA BEACH MAYOR Tom Elicson GEORGE THOMAS ELICSON
NEW HANOVER TOWN OF CAROLINA BEACH MAYOR LeAnn Pierce AMY LEANN PIERCE
NEW HANOVER TOWN OF CAROLINA BEACH MAYOR T. D. Scaringi T DANIEL SCARINGI
NEW HANOVER TOWN OF CAROLINA BEACH MAYOR Dorrene Stanley DORRENE LAVONNE STANLEY
NEW HANOVER TOWN OF CAROLINA BEACH COUNCIL MEMBER Lynn Barbee ALBERT LYNN BARBEE
NEW HANOVER TOWN OF CAROLINA BEACH COUNCIL MEMBER Debi DiNatale DEBRA JEAN DINATALE
NEW HANOVER TOWN OF CAROLINA BEACH COUNCIL MEMBER Jay Healy JOHN CHARLES HEALY
NEW HANOVER TOWN OF CAROLINA BEACH COUNCIL MEMBER Shell Serracin-Macon SHELLMA NAYETTE SERRACIN-MACON
NEW HANOVER TOWN OF CAROLINA BEACH COUNCIL MEMBER Steve Shuttleworth STEVEN ANDREW SHUTTLEWORTH
NEW HANOVER TOWN OF KURE BEACH MAYOR Craig Bloszinsky CRAIG ALFRED BLOSZINSKY
NEW HANOVER TOWN OF KURE BEACH BOARD OF COMMISSIONERS David W. Heglar DAVID WILLIAM HEGLAR
NEW HANOVER TOWN OF KURE BEACH BOARD OF COMMISSIONERS Joseph M. Whitley JOSEPH MYRICK WHITLEY
NEW HANOVER CITY OF WILMINGTON MAYOR Bill Saffo VASSILIOS AVGERINOS SAFFO
NEW HANOVER CITY OF WILMINGTON MAYOR Devon M. Scott DEVON MICHAEL SCOTT
NEW HANOVER CITY OF WILMINGTON COUNCIL MEMBER Neil Anderson ZOLLIE NEIL ANDERSON
NEW HANOVER CITY OF WILMINGTON COUNCIL MEMBER Mack Coyle EUGENE FRANCIS MACK COYLE
NEW HANOVER CITY OF WILMINGTON COUNCIL MEMBER Margaret Haynes MARGARET EMORY HAYNES
NEW HANOVER CITY OF WILMINGTON COUNCIL MEMBER Paul Lawler PAUL RICHARD LAWLER
NEW HANOVER CITY OF WILMINGTON COUNCIL MEMBER Alexandria Monroe ALEXANDRIA WASHINGTON MONROE
NEW HANOVER CITY OF WILMINGTON COUNCIL MEMBER Scott Monroe SCOTT LAWRENCE MONROE
NEW HANOVER CITY OF WILMINGTON COUNCIL MEMBER Harry Smith, Jr. HARRY ROLAND SMITH
NEW HANOVER CITY OF WILMINGTON COUNCIL MEMBER Kimberly Spader KIMBERLY MARIE SPADER
NEW HANOVER CITY OF WILMINGTON COUNCIL MEMBER Kevin Spears KEVIN PERNELL SPEARS
NEW HANOVER CITY OF WILMINGTON COUNCIL MEMBER Matt Thrift MATTHEW PAUL THRIFT
NEW HANOVER TOWN OF WRIGHTSVILLE BEACH MAYOR Greg Buscemi GREGORY ANTHONY BUSCEMI
NEW HANOVER TOWN OF WRIGHTSVILLE BEACH MAYOR Darryl Mills FRANKLIN DARRYL MILLS
NEW HANOVER TOWN OF WRIGHTSVILLE BEACH ALDERMAN Jeff DeGroote JEFFREY DOUGLAS DEGROOTE
NEW HANOVER TOWN OF WRIGHTSVILLE BEACH ALDERMAN Zeke Partin VIVIAN KANNON PARTIN
NORTHAMPTON ROANOKE RAPIDS SANITARY DISTRICT BOARD OF DIRECTORS Gregory L. Browning GREGORY LEWIS BROWNING
NORTHAMPTON ROANOKE RAPIDS SANITARY DISTRICT BOARD OF DIRECTORS Steven M. Holliday STEVEN MAYO HOLLIDAY
NORTHAMPTON ROANOKE RAPIDS SANITARY DISTRICT BOARD OF DIRECTORS Gene St. Clair EUGENE JOSEPH ST CLAIR
NORTHAMPTON TOWN OF CONWAY BOARD OF COMMISSIONERS Walter Lee Duke, Jr. WALTER LEE DUKE
NORTHAMPTON TOWN OF CONWAY BOARD OF COMMISSIONERS Willie G. Simmons WILLIE G SIMMONS
NORTHAMPTON TOWN OF CONWAY BOARD OF COMMISSIONERS Stewart W. Woodard STEWART WRENN WOODARD
NORTHAMPTON TOWN OF GARYSBURG MAYOR Roy L. Bell ROY LEE BELL
NORTHAMPTON TOWN OF GARYSBURG TOWN COMMISSIONER Lola S. Ausby LOLA S AUSBY
NORTHAMPTON TOWN OF GARYSBURG TOWN COMMISSIONER Woodrow W. Harding, Jr. WOODROW WILSON HARDING
NORTHAMPTON TOWN OF GARYSBURG TOWN COMMISSIONER Semiko T. Jacobs SEMIKO TEYO JACOBS
NORTHAMPTON TOWN OF GARYSBURG TOWN COMMISSIONER James Melvin Mayo JAMES MELVIN MAYO
NORTHAMPTON TOWN OF GARYSBURG TOWN COMMISSIONER Iris F. Williams IRIS FAYE WILLIAMS
NORTHAMPTON TOWN OF GASTON MAYOR Carlton Arp CARLTON RAY ARP
NORTHAMPTON TOWN OF GASTON MAYOR Alice Patrick Delbridge ALICE PATRICK DELBRIDGE
NORTHAMPTON TOWN OF GASTON TOWN COMMISSIONER Donald W. Conner DONALD WAYNE CONNER
NORTHAMPTON TOWN OF GASTON TOWN COMMISSIONER Joshuah Hall JOSHUAH DEAN HALL
NORTHAMPTON TOWN OF GASTON TOWN COMMISSIONER Deborah Lee James DEBORAH LEE JAMES
NORTHAMPTON TOWN OF GASTON TOWN COMMISSIONER James Norton JAMES DOUGLAS NORTON
NORTHAMPTON TOWN OF JACKSON MAYOR Jason S. Morris JASON SCOTT MORRIS
NORTHAMPTON TOWN OF JACKSON TOWN COMMISSIONER Garry T. Elliott GARRY T ELLIOTT
NORTHAMPTON TOWN OF JACKSON TOWN COMMISSIONER Bill Futrell WILLIAM RANDOLPH FUTRELL
NORTHAMPTON TOWN OF LASKER MAYOR Dick Collier LEON DICKSON COLLIER
NORTHAMPTON TOWN OF LASKER TOWN COMMISSIONER Charles Daughtry, Jr. CHARLES M DAUGHTRY
NORTHAMPTON TOWN OF LASKER TOWN COMMISSIONER Stevie Flythe STEVEN LASSITER FLYTHE
NORTHAMPTON TOWN OF LASKER TOWN COMMISSIONER Joan Lassiter JOAN WHITLEY LASSITER
NORTHAMPTON TOWN OF RICH SQUARE MAYOR Reginald White REGINALD WHITE
NORTHAMPTON TOWN OF RICH SQUARE TOWN COMMISSIONER Linwood Carroll Bryant LINWOOD CARROLL BRYANT
NORTHAMPTON TOWN OF RICH SQUARE TOWN COMMISSIONER Charles Eason CHARLES MCKINLEY EASON
NORTHAMPTON TOWN OF RICH SQUARE TOWN COMMISSIONER Larry Godwin LARRY EARL GODWIN
NORTHAMPTON TOWN OF RICH SQUARE TOWN COMMISSIONER Raymond Joyner RAYMOND JOYNER
NORTHAMPTON TOWN OF RICH SQUARE TOWN COMMISSIONER Marcia P. Majett MARCIA PATRICE MAJETT
NORTHAMPTON TOWN OF RICH SQUARE TOWN COMMISSIONER Rodney Majette RODNEY DONIA MAJETTE
NORTHAMPTON TOWN OF SEABOARD TOWN COMMISSIONER Linwood Fenton Clark LINWOOD FENTON CLARK
NORTHAMPTON TOWN OF SEABOARD TOWN COMMISSIONER Virginia Crocker Nelson VIRGINIA CROCKER NELSON
NORTHAMPTON TOWN OF SEABOARD TOWN COMMISSIONER Verlene D. Stephenson VERLENE D STEPHENSON
NORTHAMPTON TOWN OF WOODLAND MAYOR Randy L. Beale, Sr. RANDY BEALE
NORTHAMPTON TOWN OF WOODLAND TOWN COMMISSIONER Patricia Deneen PATRICIA ANNE DENEEN
NORTHAMPTON TOWN OF WOODLAND TOWN COMMISSIONER Larry Maggette LARRY DONALD MAGGETTE
NORTHAMPTON TOWN OF WOODLAND TOWN COMMISSIONER Ricky Morris RICKY EDWARD MORRIS
NORTHAMPTON TOWN OF WOODLAND TOWN COMMISSIONER Barbara Outland BARBARA SMITH OUTLAND
ONSLOW TOWN OF HOLLY RIDGE COUNCIL MEMBER Rena J. Bragg RENA JACOBS BRAGG
ONSLOW TOWN OF HOLLY RIDGE COUNCIL MEMBER Pamala Hall PAMALA HALL
ONSLOW TOWN OF HOLLY RIDGE COUNCIL MEMBER Thomas Hedrick THOMAS EUGENE HEDRICK
ONSLOW TOWN OF HOLLY RIDGE COUNCIL MEMBER Dexter Sholar DEXTER RAY SHOLAR
ONSLOW TOWN OF HOLLY RIDGE COUNCIL MEMBER Carolyn Stanley CAROLYN INGRAM STANLEY
ONSLOW CITY OF JACKSONVILLE MAYOR Ken Hagan KENNETH FRANCIS HAGAN
ONSLOW CITY OF JACKSONVILLE MAYOR Sammy Phillips JOHN SAMUEL PHILLIPS
ONSLOW CITY OF JACKSONVILLE COUNCIL MEMBER WARD 03 Michael A. Lazzara MICHAEL ANTHONY LAZZARA
ONSLOW CITY OF JACKSONVILLE COUNCIL MEMBER WARD 04 Angelia J. Washington ANGELIA JEWEL WASHINGTON
ONSLOW TOWN OF NORTH TOPSAIL BEACH MAYOR Dan Tuman DANIEL TUMAN
ONSLOW TOWN OF NORTH TOPSAIL BEACH ALDERMAN Rebecca A. Dickson REBECCA ANN DICKSON
ONSLOW TOWN OF NORTH TOPSAIL BEACH ALDERMAN Jerry Heid GERARD JOSEPH HEID
ONSLOW TOWN OF NORTH TOPSAIL BEACH ALDERMAN Joann McDermon JOANN M MCDERMON
ONSLOW TOWN OF RICHLANDS MAYOR McKinley D. Smith MCKINLEY DEASILY SMITH
ONSLOW TOWN OF RICHLANDS ALDERMAN Tom Brown THOMPSON LEE BROWN
ONSLOW TOWN OF RICHLANDS ALDERMAN Paul C. Conner PAUL CARLTON CONNER
ONSLOW TOWN OF RICHLANDS ALDERMAN Kandy Koonce KANDY LEE KOONCE
ONSLOW TOWN OF RICHLANDS ALDERMAN Kent Painter KENT TITUS PAINTER
ONSLOW TOWN OF SURF CITY MAYOR Doug Medlin DOUGLAS CHARLES MEDLIN
ONSLOW TOWN OF SURF CITY MAYOR Jeremy Shugarts JEREMY WAYNE SHUGARTS
ONSLOW TOWN OF SURF CITY COUNCIL MEMBER William J. (Buddy) Fowler WILLIAM JOSEPH FOWLER
ONSLOW TOWN OF SURF CITY COUNCIL MEMBER David Gilbride DAVID JAMES GILBRIDE
ONSLOW TOWN OF SURF CITY COUNCIL MEMBER Donald Helms DONALD RAY HELMS
ONSLOW TOWN OF SURF CITY COUNCIL MEMBER Kathleen G. Sumner KATHLEEN GRAHAM SUMNER
ONSLOW TOWN OF SURF CITY COUNCIL MEMBER Dwight Torres DWIGHT TORRES
ONSLOW TOWN OF SURF CITY COUNCIL MEMBER Richard B. Vessov RICHARD BRIAN VESSOV
ONSLOW TOWN OF SWANSBORO COMMISSIONER Jeffrey Conaway JEFFREY ALAN CONAWAY
ONSLOW TOWN OF SWANSBORO COMMISSIONER Roy E. Herrick ROY EDWARD HERRICK
ONSLOW TOWN OF SWANSBORO COMMISSIONER Laurent Meilleur LAURENT PAUL MEILLEUR
ONSLOW TOWN OF SWANSBORO COMMISSIONER Harry (PJ) Pugliese HARRY CARMEN PUGLIESE
ONSLOW TOWN OF SWANSBORO COMMISSIONER Jerry Seddon GERALD VICTOR SEDDON
ONSLOW TOWN OF SWANSBORO COMMISSIONER Frank Tursi FRANK VINCENT TURSI
ORANGE CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION Rani Dasi RANI DASI
ORANGE CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION Andrew Davidson ANDREW D DAVIDSON
ORANGE CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION Carmen Huerta-Bapat CARMEN HUERTA-BAPAT
ORANGE CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION Jillian La Serna JILLIAN JOY LA SERNA
ORANGE CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION Ashton Powell ASHTON WINFIELD POWELL
ORANGE CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION Deon Temne DEON LAMAR TEMNE
ORANGE CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION Louis Tortora LOUIS PATRICK TORTORA
ORANGE TOWN OF CARRBORO MAYOR Lydia E. Lavelle LYDIA ELLEN LAVELLE
ORANGE TOWN OF CARRBORO BOARD OF ALDERMEN Matthew P. Clements MATTHEW PATRICK CLEMENTS
ORANGE TOWN OF CARRBORO BOARD OF ALDERMEN Steve Friedman STEPHEN CRAIG FRIEDMAN
ORANGE TOWN OF CARRBORO BOARD OF ALDERMEN Matt Neal MATTHEW HOBBS NEAL
ORANGE TOWN OF CARRBORO BOARD OF ALDERMEN Susan S. Romaine SUSAN STEFFENSEN ROMAINE
ORANGE TOWN OF CARRBORO BOARD OF ALDERMEN Damon Seils DAMON MICHAEL SEILS
ORANGE TOWN OF CARRBORO BOARD OF ALDERMEN Sammy Slade WILLIAM SAMUEL SLADE
ORANGE TOWN OF CHAPEL HILL MAYOR Pam Hemminger PAMELA S HEMMINGER
ORANGE TOWN OF CHAPEL HILL MAYOR Joshua James Levenson JOSHUA JAMES LEVENSON
ORANGE TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Jessica (Jess) Anderson JESSICA COOPER ANDERSON
ORANGE TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Sue Hunter SUSAN ELIZABETH HUNTER
ORANGE TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Tai Huynh TAI TRONG HUYNH
ORANGE TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Nancy Oates NANCY ELLEN OATES
ORANGE TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Michael Parker MICHAEL GEORGE PARKER
ORANGE TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Amy Ryan AMY MORRIS RYAN
ORANGE TOWN OF CHAPEL HILL TOWN COUNCIL Renuka Soll RENUKA VIDYA SOLL
ORANGE CITY OF DURHAM MAYOR Steve Schewel STEPHEN MATTHEW SCHEWEL
ORANGE CITY OF DURHAM MAYOR Sylvester Williams SYLVESTER WILLIAMS
ORANGE TOWN OF HILLSBOROUGH MAYOR Jennifer (Jenn) Weaver JENNIFER ELIZABETH WEAVER
ORANGE TOWN OF HILLSBOROUGH BOARD OF COMMISSIONERS Mark Bell MARK REID BELL
ORANGE TOWN OF HILLSBOROUGH BOARD OF COMMISSIONERS Matt Hughes MATTHEW GRAHAM HUGHES
ORANGE TOWN OF HILLSBOROUGH BOARD OF COMMISSIONERS Evelyn P. Lloyd EVELYN PAULINE LLOYD
ORANGE TOWN OF HILLSBOROUGH BOARD OF COMMISSIONERS Kevin Mason KEVIN SCOTT MASON
ORANGE CITY OF MEBANE MAYOR Ed Hooks JAMES EDWIN HOOKS
ORANGE CITY OF MEBANE CITY COUNCIL Shelby Dent SHELBY MARIE DENT
ORANGE CITY OF MEBANE CITY COUNCIL Sean C. Ewing SEAN CHARLES EWING
ORANGE CITY OF MEBANE CITY COUNCIL Everette Greene EVERETTE MARSON GREENE
ORANGE CITY OF MEBANE CITY COUNCIL Jim Harding JAMES EDWARD HARDING
ORANGE CITY OF MEBANE CITY COUNCIL Patty Philipps PATRICIA PHILIPPS
PAMLICO TOWN OF ALLIANCE COMMISSIONER Frank Willis FRANKLIN TAYLOR WILLIS
PAMLICO TOWN OF ARAPAHOE COMMISSIONER Charles D. Banks CHARLES DENNIS BANKS
PAMLICO TOWN OF ARAPAHOE COMMISSIONER Annie W. Flowers ANNIE WIGGINS FLOWERS
PAMLICO TOWN OF ARAPAHOE COMMISSIONER Chris Ireland CHRISTOPHER WAYNE IRELAND
PAMLICO TOWN OF ARAPAHOE COMMISSIONER Tommy Murray THOMAS EVERETT MURRAY
PAMLICO TOWN OF ARAPAHOE COMMISSIONER Brandi Prescott Robertson BRANDI PRESCOTT ROBERTSON
PAMLICO TOWN OF BAYBORO COMMISSIONER Kelvin Credle KELVIN LEE CREDLE
PAMLICO TOWN OF BAYBORO COMMISSIONER J. E. Hardison JULIUS ELDON HARDISON
PAMLICO TOWN OF BAYBORO COMMISSIONER Vennie Himbry VENNIE HUNTER HIMBRY
PAMLICO TOWN OF GRANTSBORO MAYOR Peggy Dixon Fulton PEGGY DIXON FULTON
PAMLICO TOWN OF GRANTSBORO MAYOR Julia Lee JULIA WALKER LEE
PAMLICO TOWN OF GRANTSBORO COUNCILMAN T. W. Harris TERRY WAYNE HARRIS
PAMLICO TOWN OF GRANTSBORO COUNCILMAN Kristie Lee Mitchell KRISTIE LEE MITCHELL
PAMLICO TOWN OF GRANTSBORO COUNCILMAN Tom Newman DALE THOMAS NEWMAN
PAMLICO TOWN OF GRANTSBORO COUNCILMAN Evelyn R. Paul EVELYN ROSE PAUL
PAMLICO TOWN OF GRANTSBORO COUNCILMAN Ray Poole CLEVELAND RAY POOLE
PAMLICO TOWN OF MESIC MAYOR Booker T. Jones BOOKER TEE JONES
PAMLICO TOWN OF MESIC COUNCILMAN Lois Smith Credle LOIS SMITH CREDLE
PAMLICO TOWN OF MESIC COUNCILMAN Admire D. Gibbs ADMIRE DAVIS GIBBS
PAMLICO TOWN OF MESIC COUNCILMAN Everett John Hill EVERETT JOHN HILL
PAMLICO TOWN OF MESIC COUNCILMAN Theron D. Jones, Sr. THERON DARIUS JONES
PAMLICO TOWN OF MESIC COUNCILMAN Violet W. Ollison VIOLET WILLIAMS OLLISON
PAMLICO TOWN OF MINNESOTT BEACH MAYOR Tim Fowler FRANKLIN TIMOTHY FOWLER
PAMLICO TOWN OF MINNESOTT BEACH MAYOR Starr Murphy STARR REANE MURPHY
PAMLICO TOWN OF MINNESOTT BEACH COMMISSIONER Cliff Braly CLIFFORD B BRALY
PAMLICO TOWN OF MINNESOTT BEACH COMMISSIONER Kenny Campen KENNETH LLOYD CAMPEN
PAMLICO TOWN OF MINNESOTT BEACH COMMISSIONER Patricia Day PATRICIA CREECH DAY
PAMLICO TOWN OF MINNESOTT BEACH COMMISSIONER Adam Garfinkel ADAM MATTHEW GARFINKEL
PAMLICO TOWN OF MINNESOTT BEACH COMMISSIONER David Gaskins DAVID KEITH GASKINS
PAMLICO TOWN OF MINNESOTT BEACH COMMISSIONER Pete Hall HILTON WOOD HALL
PAMLICO TOWN OF ORIENTAL MAYOR Sally Truitt Belangia SALLY T BELANGIA
PAMLICO TOWN OF ORIENTAL COMMISSIONER J. Martin Barrow JOHN MARTIN BARROW
PAMLICO TOWN OF ORIENTAL COMMISSIONER Charlie Overcash CHARLES BECKER OVERCASH
PAMLICO TOWN OF ORIENTAL COMMISSIONER Allen Price ROBERT ALLEN PRICE
PAMLICO TOWN OF ORIENTAL COMMISSIONER Sheri Rettew SHERI JEAN RETTEW
PAMLICO TOWN OF ORIENTAL COMMISSIONER Dianne Simmons LYNN DIANNE SIMMONS
PAMLICO TOWN OF ORIENTAL COMMISSIONER David White DAVID WHITE
PAMLICO TOWN OF STONEWALL MAYOR Charles Alexander CHARLES MILTON ALEXANDER
PAMLICO TOWN OF STONEWALL COMMISSIONER Maurice Benton MAURICE WAYNE BENTON
PAMLICO TOWN OF STONEWALL COMMISSIONER Lester Carey LESTER FORREST CAREY
PAMLICO TOWN OF STONEWALL COMMISSIONER James Wood JAMES EDWARD WOOD
PAMLICO TOWN OF VANDEMERE MAYOR Judy H. Thaanum JUDY HOLTON THAANUM
PAMLICO TOWN OF VANDEMERE COMMISSIONER Russ Hudson RUSSELL EARL HUDSON
PAMLICO TOWN OF VANDEMERE COMMISSIONER Carolyn Jones CAROLYN DENISE JONES
PAMLICO TOWN OF VANDEMERE COMMISSIONER Steve Lacy STEVEN E LACY
PAMLICO TOWN OF VANDEMERE COMMISSIONER Robby McCotter ROBERT FRANCIS MCCOTTER
PAMLICO TOWN OF VANDEMERE COMMISSIONER Margaret Rose MARGARET NEWTON ROSE
PAMLICO TOWN OF VANDEMERE COMMISSIONER Max Ware MAXIMILIAN WARE
PENDER TOWN OF ATKINSON COMMISSIONER Gary E. Alsup GARY EUGENE ALSUP
PENDER TOWN OF ATKINSON COMMISSIONER Sara Fetty SARA THERESE FETTY
PENDER TOWN OF ATKINSON COMMISSIONER Michael Stealer MICHAEL WAYNE STEALER
PENDER TOWN OF ATKINSON COMMISSIONER Bryan Stewart LLOYD BRYAN STEWART
PENDER TOWN OF ATKINSON COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Denise Lewis SHARON DENISE LEWIS
PENDER TOWN OF BURGAW COMMISSIONER William E. (Bill) George III WILLIAM ELIAS GEORGE
PENDER TOWN OF BURGAW COMMISSIONER Vernon Harrell VERNON WESLEY HARRELL
PENDER TOWN OF BURGAW COMMISSIONER Wilfred (Red) Robbins WILFRED LEE ROBBINS
PENDER TOWN OF BURGAW COMMISSIONER Sheree E. Shepard SHEREE EVONNE SHEPARD
PENDER VILLAGE OF ST. HELENA MAYOR Robert M. Barnhill ROBERT MCRAE BARNHILL
PENDER VILLAGE OF ST. HELENA COUNCILMAN William (Cowboy) Hunter WILLIAM EVERETTE HUNTER
PENDER VILLAGE OF ST. HELENA COUNCILMAN Nancy Jones NANCY EVANOVICH JONES
PENDER VILLAGE OF ST. HELENA COUNCILMAN Kaye Knowles IRENE KAYE KNOWLES
PENDER TOWN OF SURF CITY MAYOR Doug Medlin DOUGLAS CHARLES MEDLIN
PENDER TOWN OF SURF CITY MAYOR Jeremy Shugarts JEREMY WAYNE SHUGARTS
PENDER TOWN OF SURF CITY COUNCIL MEMBER William J. (Buddy) Fowler WILLIAM JOSEPH FOWLER
PENDER TOWN OF SURF CITY COUNCIL MEMBER David Gilbride DAVID JAMES GILBRIDE
PENDER TOWN OF SURF CITY COUNCIL MEMBER Donald Helms DONALD RAY HELMS
PENDER TOWN OF SURF CITY COUNCIL MEMBER Kathleen G. Sumner KATHLEEN GRAHAM SUMNER
PENDER TOWN OF SURF CITY COUNCIL MEMBER Dwight Torres DWIGHT TORRES
PENDER TOWN OF SURF CITY COUNCIL MEMBER Richard B. Vessov RICHARD BRIAN VESSOV
PENDER TOWN OF TOPSAIL BEACH MAYOR Howard Braxton HOWARD MCCOY BRAXTON
PENDER TOWN OF TOPSAIL BEACH MAYOR Rodney Dillman RODNEY JOE DILLMAN
PENDER TOWN OF TOPSAIL BEACH MAYOR Steve Smith STEVEN GEORGE SMITH
PENDER TOWN OF TOPSAIL BEACH COMMISSIONER Joe Bell WARREN JOE BELL
PENDER TOWN OF TOPSAIL BEACH COMMISSIONER John Gunter JOHN DAVID GUNTER
PENDER TOWN OF TOPSAIL BEACH COMMISSIONER Richard (Rich) Pollock RICHARD LLOYD POLLOCK
PERQUIMANS TOWN OF HERTFORD MAYOR Earnell Brown EARNELL MARCELLA BROWN
PERQUIMANS TOWN OF HERTFORD MAYOR Quentin Jackson QUENTIN SHERARD JACKSON
PERQUIMANS TOWN OF HERTFORD TOWN COMMISSIONER Gracie Felton GRACIE GARNER FELTON
PERQUIMANS TOWN OF HERTFORD TOWN COMMISSIONER Mr. Ashley Hodges ROBERT ASHLEY HODGES
PERQUIMANS TOWN OF HERTFORD TOWN COMMISSIONER Orlean Jones ORLEAN MARIE JONES
PERQUIMANS TOWN OF HERTFORD TOWN COMMISSIONER Jerry Mimlitsch GERALD WILLIAM MIMLITSCH
PERQUIMANS TOWN OF WINFALL MAYOR Preston Tyrone White PRESTON T WHITE
PERQUIMANS TOWN OF WINFALL MAYOR Fred Yates FREDERICK LEE YATES
PERQUIMANS TOWN OF WINFALL TOWN COMMISSIONER Carol Cooper CAROL BATEMAN COOPER
PERQUIMANS TOWN OF WINFALL TOWN COMMISSIONER Virginia Powell VIRGINIA POWELL
PITT TOWN OF AYDEN MAYOR Raymond Langley RAYMOND LEVI LANGLEY
PITT TOWN OF AYDEN MAYOR Steve Tripp STEPHEN WAYNE TRIPP
PITT TOWN OF AYDEN BOARD OF COMMISSIONERS WARD 01 Ivory Mewborn IVORY L MEWBORN
PITT TOWN OF AYDEN BOARD OF COMMISSIONERS WARD 02 Cindy Goff CYNTHIA L GOFF
PITT TOWN OF AYDEN BOARD OF COMMISSIONERS WARD 02 Eric Walls ERIC ANDRO WALLS
PITT TOWN OF BETHEL MAYOR Gloristine Brown GLORISTINE WILLIAMS BROWN
PITT TOWN OF BETHEL BOARD OF COMMISSIONERS Ferrell Blount FERRELL LEIGHTON BLOUNT
PITT TOWN OF BETHEL BOARD OF COMMISSIONERS Janet Everett Davis JANET E DAVIS
PITT TOWN OF BETHEL BOARD OF COMMISSIONERS Ed Dennis, Jr. EDWARD EARL DENNIS
PITT TOWN OF BETHEL BOARD OF COMMISSIONERS Thomas Lilley THOMAS WAYNE LILLEY
PITT TOWN OF BETHEL BOARD OF COMMISSIONERS Carl Wilson CARL WILSON
PITT TOWN OF FALKLAND MAYOR Ginger Little GINGER HARRIS LITTLE
PITT TOWN OF FALKLAND BOARD OF COMMISSIONERS Joy M. Collins JOY MORRILL COLLINS
PITT TOWN OF FALKLAND BOARD OF COMMISSIONERS James Ronald Norville JAMES RONALD NORVILLE
PITT TOWN OF FARMVILLE MAYOR John O. Moore JOHNNIE ONEIL MOORE
PITT TOWN OF FARMVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Jamin Dixon MICHAEL BENJAMIN DIXON
PITT TOWN OF FARMVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Brenda Elks BRENDA ANN ELKS
PITT TOWN OF FARMVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Bert Smith BERT S SMITH
PITT TOWN OF FARMVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Marshall Vines MARSHALL DEVONE VINES
PITT TOWN OF FARMVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Carolyn D. Ward CAROLYN DANIELS WARD
PITT TOWN OF FOUNTAIN MAYOR Shirley A. Mitchell SHIRLEY ANN MITCHELL
PITT TOWN OF FOUNTAIN BOARD OF COMMISSIONERS Doris Jean Edwards DORIS JEAN EDWARDS
PITT TOWN OF FOUNTAIN BOARD OF COMMISSIONERS Rhonda Johnson RHONDA LYNN JOHNSON
PITT TOWN OF FOUNTAIN BOARD OF COMMISSIONERS Glen Vines GLEN MARSHALL VINES
PITT CITY OF GREENVILLE MAYOR Renee Boston-Hill RENEE WANDRA BOSTON-HILL
PITT CITY OF GREENVILLE MAYOR P. J. Connelly PATRICK JAMES CONNELLY
PITT CITY OF GREENVILLE MAYOR Demetrius Hicks DEMETRIUS IRVIN HICKS
PITT CITY OF GREENVILLE CITY COUNCIL AT-LARGE Jermaine McNair JERMAINE TEREL MCNAIR
PITT CITY OF GREENVILLE CITY COUNCIL AT-LARGE Brian Meyerhoeffer BRIAN VON MEYERHOEFFER
PITT CITY OF GREENVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 01 Monica Daniels MONICA PAULETTE DANIELS
PITT CITY OF GREENVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 02 Rose H. Glover ROSE HILL GLOVER
PITT CITY OF GREENVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 02 John Landrine JOHN RICHARD LANDRINE
PITT CITY OF GREENVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 02 Ernest T. Reeves ERNEST TYRONE REEVES
PITT CITY OF GREENVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 03 Will Bell WILLIAM HARRY BELL
PITT CITY OF GREENVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 03 Dave Nelson DAVID EDWARD NELSON
PITT CITY OF GREENVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 04 Rick Smiley RIDDICK SCOTT SMILEY
PITT CITY OF GREENVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 05 Aaron Bailey AARON GRAHAM BAILEY
PITT CITY OF GREENVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 05 William F. Litchfield, Jr. WILLIAM FRANKLIN LITCHFIELD
PITT TOWN OF GRIFTON BOARD OF COMMISSIONERS William K. Barnes, Jr. WILLIAM KENNETH BARNES
PITT TOWN OF GRIFTON BOARD OF COMMISSIONERS Johnny Craft JOHNNY LEN CRAFT
PITT TOWN OF GRIFTON BOARD OF COMMISSIONERS Angela T. Gay ANGELA TILLMAN GAY
PITT TOWN OF GRIMESLAND BOARD OF ALDERMEN Ted Bowles THEODORE FRANKLIN BOWLES
PITT TOWN OF GRIMESLAND BOARD OF ALDERMEN Ronnie J. Bowling RONNIE JOE BOWLING
PITT TOWN OF GRIMESLAND BOARD OF ALDERMEN Eleanor H. Farr ELEANOR HODGES FARR
PITT TOWN OF GRIMESLAND BOARD OF ALDERMEN Kyle Hodges DAVID KYLE HODGES
PITT TOWN OF GRIMESLAND BOARD OF ALDERMEN Debbie Sekulski DEBORAH CATHERINE SEKULSKI
PITT TOWN OF GRIMESLAND BOARD OF ALDERMEN Michael Sekulski MICHAEL SEKULSKI
PITT TOWN OF GRIMESLAND BOARD OF ALDERMEN Gerald Whitley GERALD E WHITLEY
PITT VILLAGE OF SIMPSON MAYOR Richard C. Zeck RICHARD CHARLES ZECK
PITT VILLAGE OF SIMPSON VILLAGE COUNCIL Craig Ferguson KENNETH CRAIG FERGUSON
PITT VILLAGE OF SIMPSON VILLAGE COUNCIL Brenda Gatlin Hawkins BRENDA GATLIN HAWKINS
PITT VILLAGE OF SIMPSON VILLAGE COUNCIL Mary Staton Moye MARY STATON MOYE
PITT VILLAGE OF SIMPSON VILLAGE COUNCIL Dianne Thomas DIANNE ANN THOMAS
PITT TOWN OF WINTERVILLE TOWN COUNCIL Angela Cumbo ANGELA MARIE SLADE CUMBO
PITT TOWN OF WINTERVILLE TOWN COUNCIL Ricky Hines RICHARD EARL HINES
PITT TOWN OF WINTERVILLE TOWN COUNCIL Tony Moore TONY PRESTON MOORE
PITT TOWN OF WINTERVILLE TOWN COUNCIL Tucker Moore ASHLEY TUCKER MOORE
PITT TOWN OF WINTERVILLE TOWN COUNCIL Veronica W. Roberson VERONICA WARD ROBERSON
PITT TOWN OF WINTERVILLE TOWN COUNCIL Perry P. Smith PERRY PIERRE SMITH
POLK TOWN OF COLUMBUS MAYOR Patrick McCool PATRICK B MCCOOL
POLK TOWN OF COLUMBUS TOWN COUNCIL Steve E. Christopher STEVIE EARL CHRISTOPHER
POLK TOWN OF COLUMBUS TOWN COUNCIL Richard Hall RICHARD E HALL
POLK TOWN OF COLUMBUS TOWN COUNCIL Brent Jackson BRENT JULIAN JACKSON
POLK TOWN OF COLUMBUS TOWN COUNCIL Ernie Kan ERNESTINE LUNDY KAN
POLK TOWN OF COLUMBUS TOWN COUNCIL Margaret W. Metcalf MARGARET W METCALF
POLK TOWN OF COLUMBUS TOWN COUNCIL Mark Phillips MARK WAYNE PHILLIPS
POLK CITY OF SALUDA CITY COMMISSIONER Leon Morgan RICHARD LEON MORGAN
POLK CITY OF SALUDA CITY COMMISSIONER Bob Ross ROBERT RAY ROSS
POLK CITY OF SALUDA CITY COMMISSIONER Stanley Walker STANLEY T WALKER
POLK TOWN OF TRYON MAYOR J. Alan Peoples JOSEPH A PEOPLES
POLK TOWN OF TRYON BOARD OF COMMISSIONERS Crys Armbrust JOSEPH CRYSTAL ARMBRUST
POLK TOWN OF TRYON BOARD OF COMMISSIONERS Chrelle Booker PATRICE C BOOKER
RANDOLPH ASHEBORO CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION Gus Agudelo GUSTAVO ELADIO AGUDELO
RANDOLPH ASHEBORO CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION Phillip R. Cheek PHILLIP RAY CHEEK
RANDOLPH ASHEBORO CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION Linda R. Cranford LINDA RUSSELL CRANFORD
RANDOLPH ASHEBORO CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION Michael B. Smith MICHAEL BLAKE SMITH
RANDOLPH ASHEBORO CITY SCHOOLS BOARD OF EDUCATION (UNEXPIRED TERM) Ryan Patton RYAN JUSTICE PATTON
RANDOLPH CITY OF ASHEBORO CITY COUNCIL Eddie Burks EDWARD JAMES BURKS
RANDOLPH CITY OF ASHEBORO CITY COUNCIL Jane Hughes Redding JANE HUGHES REDDING
RANDOLPH CITY OF ASHEBORO CITY COUNCIL Charles Swiers CHARLES ANDREW SWIERS
RANDOLPH TOWN OF FRANKLINVILLE MAYOR Perry L. Conner PERRY LYNN CONNER
RANDOLPH TOWN OF FRANKLINVILLE TOWN COMMISSIONER Ricky J. Collins RICKY JUSTIN COLLINS
RANDOLPH TOWN OF FRANKLINVILLE TOWN COMMISSIONER Priscilla Dunn PRISCILLA ANN DUNN
RANDOLPH TOWN OF FRANKLINVILLE TOWN COMMISSIONER William (Billy) Farias WILLIAM FARIAS
RANDOLPH TOWN OF FRANKLINVILLE TOWN COMMISSIONER Sharon A. Grose SHARON ALLRED GROSE
RANDOLPH TOWN OF FRANKLINVILLE TOWN COMMISSIONER L. Mckay (Mac) Whatley LOWELL MCKAY WHATLEY
RANDOLPH CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 03 Arshad Khan ARSHAD KHAN
RANDOLPH CITY OF HIGH POINT CITY COUNCIL WARD 03 Monica Peters MONICA LEA PETERS
RANDOLPH TOWN OF LIBERTY MAYOR Filmore York DELMAN FILMORE YORK
RANDOLPH TOWN OF LIBERTY TOWN COUNCIL J. R. Beard JOHN RICHARD BEARD
RANDOLPH TOWN OF LIBERTY TOWN COUNCIL Don Herndon DON ROGERS HERNDON
RANDOLPH TOWN OF RAMSEUR MAYOR Vicki Caudle VICTORIA LYNN CAUDLE
RANDOLPH TOWN OF RAMSEUR MAYOR Danny R. Shaw DANNY ROY SHAW
RANDOLPH TOWN OF RAMSEUR TOWN COMMISSIONER Grant B. Cheek GRANT BERNARD CHEEK
RANDOLPH TOWN OF RAMSEUR TOWN COMMISSIONER Tim Cranford TIMOTHY HAL CRANFORD
RANDOLPH TOWN OF RAMSEUR TOWN COMMISSIONER Norv Kraft NORVAL GREENE KRAFT
RANDOLPH TOWN OF RAMSEUR TOWN COMMISSIONER Jim McIntosh THOMAS JAMES MCINTOSH
RANDOLPH TOWN OF RAMSEUR TOWN COMMISSIONER Paul David Overman PAUL DAVID OVERMAN
RANDOLPH TOWN OF RAMSEUR TOWN COMMISSIONER J. C. Parrish JAMES COLON PARRISH
RANDOLPH TOWN OF RAMSEUR TOWN COMMISSIONER Adam Smith RONALD ADAM SMITH
RANDOLPH CITY OF RANDLEMAN ALDERMAN AT-LARGE Gary B. Betts, Sr. GARY BENNETT BETTS
RANDOLPH CITY OF RANDLEMAN ALDERMAN AT-LARGE Bobby Bowman BOBBY CARSON BOWMAN
RANDOLPH CITY OF RANDLEMAN ALDERMAN WARD 01 Renee Bryant TERESA RENEE BRYANT
RANDOLPH CITY OF RANDLEMAN ALDERMAN WARD 04 Keith D. Foglerman KEITH DENNIS FOGLEMAN
RANDOLPH CITY OF RANDLEMAN ALDERMAN WARD 04 Sharon F. Leonard SHARON FAUSNETT LEONARD
RANDOLPH TOWN OF SEAGROVE TOWN COMMISSIONER Homer J. Beheler HOMER J BEHELER
RANDOLPH TOWN OF SEAGROVE TOWN COMMISSIONER Kathy Fernandez KATHY LOUISE FERNANDEZ
RANDOLPH TOWN OF SEAGROVE TOWN COMMISSIONER Carol Kim CAROL ANN KIM
RANDOLPH TOWN OF SEAGROVE TOWN COMMISSIONER Sandra Walker SANDRA GRAVES WALKER
RANDOLPH TOWN OF STALEY MAYOR Karen R. Scotton KAREN RENEE SCOTTON
RANDOLPH TOWN OF STALEY TOWN COMMISSIONER Renee Harrelson RENEE CHRISTIANA HARRELSON
RANDOLPH TOWN OF STALEY TOWN COMMISSIONER Faye Johnson NADINE FAYE JOHNSON
RANDOLPH TOWN OF STALEY TOWN COMMISSIONER Janet Langley Lambert JANET LANGLEY LAMBERT
RANDOLPH TOWN OF STALEY TOWN COMMISSIONER Lori Lynn Langley-Hankins LORI LYNN LANGLEY-HANKINS
RANDOLPH TOWN OF STALEY TOWN COMMISSIONER Steve H. Rollins STEVE HOWARD ROLLINS
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE MAYOR Lisa Shell LISA JAMES SHELL
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE MAYOR Raleigh York, Jr. RALEIGH FRANK YORK
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Ronald Bratton RONALD SOLICITOR BRATTON
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL William Coleman WILLIAM ALLEN COLEMAN
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Neal Grimes FORREST MACNEAL GRIMES
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Joe Leonard JOESTEIN LEONARD
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Sal Leone SALVATORE LEONE
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Cheraton Love CHERATON FABRICE LOVE
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Jane Wilder Murphy JANE WALDEN MURPHY
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Wendy B. Sellars WENDY BRYANT SELLARS
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Pat Harris Shelton PATRICIA HARRIS SHELTON
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL Scott Styers GREGORY SCOTT STYERS
RANDOLPH CITY OF THOMASVILLE CITY COUNCIL D. Hunter Thrift DAVID HUNTER THRIFT
RANDOLPH CITY OF TRINITY CITY COUNCIL AT-LARGE Tommy Johnson THOMAS HAYES JOHNSON
RANDOLPH CITY OF TRINITY CITY COUNCIL WARD 01 Bob Hicks ROBERT FRANKLIN HICKS
RANDOLPH CITY OF TRINITY CITY COUNCIL WARD 03 Jack Carico JACK IRA CARICO
RICHMOND TOWN OF ELLERBE MAYOR Freddy Cloninger FRED NIMBS CLONINGER
RICHMOND TOWN OF ELLERBE TOWN COUNCIL Elsie Freeman ELSIE LOU FREEMAN
RICHMOND TOWN OF ELLERBE TOWN COUNCIL Joe Grooms JOSEPH ALLAN GROOMS
RICHMOND TOWN OF ELLERBE TOWN COUNCIL Jeremy McKenzie JEREMY DERRICK MCKENZIE
RICHMOND CITY OF HAMLET MAYOR Bill Bayless WILLIAM EDWARD BAYLESS
RICHMOND CITY OF HAMLET CITY COUNCIL Terry Moore TERRY GILBERT MOORE
RICHMOND CITY OF HAMLET CITY COUNCIL Joe Robinson JOSEPH DAVID ROBINSON
RICHMOND CITY OF HAMLET CITY COUNCIL Oscar Sellers OSCAR BERRY SELLERS
RICHMOND CITY OF HAMLET CITY COUNCIL Maurice Stuart MAURICE LEE STUART
RICHMOND TOWN OF HOFFMAN MAYOR Tommy H. Hart TOMMY HENRY HART
RICHMOND TOWN OF HOFFMAN TOWN COUNCIL Riccardo (Ricky) Anderson RICCARDO LAMONT ANDERSON
RICHMOND TOWN OF HOFFMAN TOWN COUNCIL Rory Jones RORY KEVIN JONES
RICHMOND TOWN OF HOFFMAN TOWN COUNCIL Daniel Kelly DANIEL KELLY
RICHMOND TOWN OF HOFFMAN TOWN COUNCIL Cynthia A. Northcutt CYNTHIA ANNETTE NORTHCUTT
RICHMOND TOWN OF HOFFMAN TOWN COUNCIL John Taylor JOHN DOUGLAS TAYLOR
RICHMOND TOWN OF NORMAN MAYOR Tonia Stewart Collins TONIA STEWART COLLINS
RICHMOND TOWN OF NORMAN MAYOR Adrian Robson ADRIAN DALE ROBSON
RICHMOND TOWN OF NORMAN TOWN COUNCIL Stephen Cranford STEPHEN DARRELL CRANFORD
RICHMOND TOWN OF NORMAN TOWN COUNCIL Cindi Murray CYNTHIA H MURRAY
RICHMOND CITY OF ROCKINGHAM MAYOR M. Steven Morris MAX STEVEN MORRIS
RICHMOND CITY OF ROCKINGHAM CITY COUNCIL John W. Carter JOHN WILLIAM CARTER
RICHMOND CITY OF ROCKINGHAM CITY COUNCIL Bennett Deane CHARLES BENNETT DEANE
RICHMOND CITY OF ROCKINGHAM CITY COUNCIL Anne M. Edwards CATHY ANNE MARTIN EDWARDS
RICHMOND CITY OF ROCKINGHAM CITY COUNCIL John P. Hutchinson JOHN PATRICK HUTCHINSON
RICHMOND CITY OF ROCKINGHAM CITY COUNCIL Cameron Wright-Hairston CAMERINE WRIGHT-HAIRSTON
ROBESON TOWN OF FAIRMONT COUNCIL MEMBER Melvin Ellison MELVIN LEON ELLISON
ROBESON TOWN OF FAIRMONT COUNCIL MEMBER Cassandra Gaddy CASSANDRA GAIL GADDY
ROBESON TOWN OF FAIRMONT COUNCIL MEMBER Charles Kemp CHARLES EDWIN KEMP
ROBESON TOWN OF FAIRMONT COUNCIL MEMBER J. J. McCree JEFFERY J MCCREE
ROBESON TOWN OF FAIRMONT COUNCIL MEMBER Heather Seibles HEATHER JEANETTE SEIBLES
ROBESON TOWN OF LUMBER BRIDGE COUNCIL MEMBER Alan James Brunnet ALAN JAMES BRUNNET
ROBESON TOWN OF LUMBER BRIDGE COUNCIL MEMBER Randy L. Russ RANDY LIVINGSTON RUSS
ROBESON CITY OF LUMBERTON MAYOR Bruce W. Davis BRUCE WELDON DAVIS
ROBESON CITY OF LUMBERTON CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Leroy Rising LEROY RISING
ROBESON CITY OF LUMBERTON CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 04 Karen Altman Higley KAREN ALTMAN HIGLEY
ROBESON CITY OF LUMBERTON CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 06 Chris Howard, Jr. COLUMBUS BENJAMIN HOWARD
ROBESON CITY OF LUMBERTON CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 06 Roy Rogers ROY ROGERS
ROBESON CITY OF LUMBERTON CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 07 Eric Chavis ERIC CHAVIS
ROBESON TOWN OF MAXTON MAYOR Paul Davis PAUL GREGORY DAVIS
ROBESON TOWN OF MAXTON MAYOR Victor Womack, Sr. VICTOR REGINALD WOMACK
ROBESON TOWN OF MAXTON BOARD OF COMMISSIONERS Toni (Kandy) Bethea TONI MARIE BETHEA
ROBESON TOWN OF MAXTON BOARD OF COMMISSIONERS Elizabeth O'Neal McEachin Gilmore ELIZABETH MCEACHIN GILMORE
ROBESON TOWN OF MAXTON BOARD OF COMMISSIONERS Donna Lynn Locklear DONNA LYNN LOCKLEAR
ROBESON TOWN OF MAXTON BOARD OF COMMISSIONERS Paul McDowell PAUL DAVID MCDOWELL
ROBESON TOWN OF MAXTON BOARD OF COMMISSIONERS Harold Seate WILLIAM HAROLD SEATE
ROBESON TOWN OF MAXTON BOARD OF COMMISSIONERS Chandra Short CHANDRA JANINE SHORT
ROBESON TOWN OF MCDONALD MAYOR James Ryan Taylor JAMES RYAN TAYLOR
ROBESON TOWN OF MCDONALD COUNCIL MEMBER Dannie Bacot DANNIE MITCHELL BACOT
ROBESON TOWN OF MCDONALD COUNCIL MEMBER Alan Britt WILLIAM A BRITT
ROBESON TOWN OF MCDONALD COUNCIL MEMBER George Dean Carter GEORGE DEAN CARTER
ROBESON TOWN OF PARKTON MAYOR Al McMillan ALBERT HARRY MCMILLAN
ROBESON TOWN OF PARKTON COUNCIL MEMBER Christopher Carlson CHRISTOPHER PAUL CARLSON
ROBESON TOWN OF PARKTON COUNCIL MEMBER Robin Hill ROBIN HALVERSON HILL
ROBESON TOWN OF PARKTON COUNCIL MEMBER John Matt JOHN MITCHELL MATT
ROBESON TOWN OF PARKTON COUNCIL MEMBER Tony McVickers TONY BRYAN MCVICKERS
ROBESON TOWN OF PARKTON COUNCIL MEMBER David Register WILLIAM D REGISTER
ROBESON TOWN OF PARKTON COUNCIL MEMBER Doris Underwood DORIS BRISSON UNDERWOOD
ROBESON TOWN OF PEMBROKE MAYOR Gregory Cummings CHARLES GREGORY CUMMINGS
ROBESON TOWN OF PEMBROKE MAYOR Allen G. Dial ALLEN G DIAL
ROBESON TOWN OF PEMBROKE COUNCIL MEMBER Larry McNeill LARRY DEAN MCNEILL
ROBESON TOWN OF PEMBROKE COUNCIL MEMBER Ryan Sampson RYAN HEATH SAMPSON
ROBESON TOWN OF PROCTORVILLE COUNCIL MEMBER Virginia Ivey VIRGINIA NANCE IVEY
ROBESON TOWN OF RED SPRINGS MAYOR Largirtha Graham LARGIRTHA GRAHAM
ROBESON TOWN OF RED SPRINGS MAYOR Edward (Chub) Henderson EDWARD ALFRED HENDERSON
ROBESON TOWN OF RED SPRINGS COUNCIL MEMBER Duron Lee Burney DURON LEE BURNEY
ROBESON TOWN OF RED SPRINGS COUNCIL MEMBER C.L. Edmonds CHRIS LEON BENJAMIN EDMONDS
ROBESON TOWN OF RED SPRINGS COUNCIL MEMBER Shearlie McBryde SHEARLIE MAE MCBRYDE
ROBESON TOWN OF RED SPRINGS COUNCIL MEMBER Robert McLean ROBERT MCLEAN
ROBESON TOWN OF RED SPRINGS COUNCIL MEMBER Caroline C. Sumpter CAROLINE CHRISTINE SUMPTER
ROBESON TOWN OF RED SPRINGS COUNCIL MEMBER Sandra Wilson SANDRA JANE WILSON
ROBESON TOWN OF RENNERT COUNCIL MEMBER Sabrina Colson SABRINA RENA COLSON
ROBESON TOWN OF RENNERT COUNCIL MEMBER Brenda F. Locklear BRENDA FAYE LOCKLEAR
ROBESON TOWN OF RENNERT COUNCIL MEMBER Vivian Wilson McRae VIVIAN WILSON MCRAE
ROBESON TOWN OF RENNERT COUNCIL MEMBER Shirley A. Tolson SHIRLEY ASHFORD TOLSON
ROBESON TOWN OF ROWLAND MAYOR Michelle M. Shooter DOROTHY MICHELLE MULLER SHOOTER
ROBESON TOWN OF ROWLAND COUNCIL MEMBER Betty Boyd BETTY JANE BOYD
ROBESON TOWN OF ROWLAND COUNCIL MEMBER Allen Jean Love ALLEN JEAN LOVE
ROBESON TOWN OF ROWLAND COUNCIL MEMBER Jessica Hunt McCallum JESSICA HUNT MCCALLUM
ROBESON TOWN OF ST. PAULS MAYOR David Ayers WILLIAM DAVID AYERS
ROBESON TOWN OF ST. PAULS MAYOR Elbert Gibson FRED ELBERT GIBSON
ROBESON TOWN OF ST. PAULS COUNCIL MEMBER AT-LARGE Evans Jackson WILTON EVANS JACKSON
ROBESON TOWN OF ST. PAULS COUNCIL MEMBER AT-LARGE Jerry Quick JERRY MORRISON QUICK
ROBESON TOWN OF ST. PAULS COUNCIL MEMBER AT-LARGE McClure (Buck) Terry MCCLURE TERRY
ROCKINGHAM CITY OF EDEN COUNCILMAN WARD 01 Bernie Moore BERNIE PAUL MOORE
ROCKINGHAM CITY OF EDEN COUNCILMAN WARD 02 James C. (Jim) Burnette JAMES CORNETTE BURNETTE
ROCKINGHAM CITY OF EDEN COUNCILMAN WARD 02 Bruce Nooe BENNET BRUCE NOOE
ROCKINGHAM CITY OF EDEN COUNCILMAN WARD 06 Tom Fulton JAMES THOMAS FULTON
ROCKINGHAM CITY OF EDEN COUNCILMAN WARD 06 Lisa Haraway Goldsworthy LISA HARAWAY GOLDSWORTHY
ROCKINGHAM CITY OF EDEN COUNCILMAN WARD 06 Phil Hunnicutt PHILLIP RUSSELL HUNNICUTT
ROCKINGHAM CITY OF EDEN COUNCILMAN WARD 07 Gerald (Jerry) Ellis GERALD STEVEN ELLIS
ROCKINGHAM TOWN OF MADISON MAYOR Michael Justice MICHAEL THOMAS JUSTICE
ROCKINGHAM TOWN OF MADISON MAYOR David Myers DAVID C MYERS
ROCKINGHAM TOWN OF MADISON ALDERMAN Virginia M. Hoover VIRGINIA MALLOY HOOVER
ROCKINGHAM TOWN OF MADISON ALDERMAN Mary Reese Martin MARY REESE MARTIN
ROCKINGHAM TOWN OF MADISON ALDERMAN William Phillips WILLIAM MOSE PHILLIPS
ROCKINGHAM TOWN OF MADISON ALDERMAN Tom Rogers THOMAS GERALD ROGERS
ROCKINGHAM TOWN OF MADISON ALDERMAN Suzie Vaughan Wilkinson SUSAN VAUGHAN WILKINSON
ROCKINGHAM TOWN OF MAYODAN MAYOR James (Bud) Cardwell JAMES RALPH CARDWELL
ROCKINGHAM TOWN OF MAYODAN MAYOR Dwight Lake ELBERT DWIGHT LAKE
ROCKINGHAM TOWN OF MAYODAN COUNCILMAN Darrell Allred JAMES DARRELL ALLRED
ROCKINGHAM TOWN OF MAYODAN COUNCILMAN Melanie Shemo Barnes MELANIE SHEMO BARNES
ROCKINGHAM TOWN OF MAYODAN COUNCILMAN Doug Cardwell THOMAS DOUGLAS CARDWELL
ROCKINGHAM TOWN OF MAYODAN COUNCILMAN Brandon M. Griffin BRANDON MACK GRIFFIN
ROCKINGHAM TOWN OF MAYODAN COUNCILMAN Charles Menard, Jr. CHARLES ROBERT MENARD
ROCKINGHAM TOWN OF MAYODAN COUNCILMAN Shaunna Priddy Overman SHAUNNA OVERMAN
ROCKINGHAM CITY OF REIDSVILLE COUNCILMAN DISTRICT A Donald L. Gorham DONALD LEON GORHAM
ROCKINGHAM CITY OF REIDSVILLE COUNCILMAN DISTRICT A William C. Hairston WILLIAM C HAIRSTON
ROCKINGHAM CITY OF REIDSVILLE COUNCILMAN DISTRICT B Shannon Forrester Blackburn SHANNON MICHELLE FORRESTER BLACKBURN
ROCKINGHAM CITY OF REIDSVILLE COUNCILMAN DISTRICT B James K. Festerman JAMES KLENNER FESTERMAN
ROCKINGHAM CITY OF REIDSVILLE COUNCILMAN DISTRICT B Hemco Patharkar HEMANTKUMAR ANANT PATHARKAR
ROCKINGHAM CITY OF REIDSVILLE COUNCILMAN DISTRICT B Sherri G. Walker SHARON GAY WALKER
ROCKINGHAM TOWN OF STONEVILLE MAYOR Kathy Stanley Galvan KATHY STANLEY GALVAN
ROCKINGHAM TOWN OF STONEVILLE MAYOR Jodi Lester JODI POPE LESTER
ROCKINGHAM TOWN OF STONEVILLE COUNCILMAN Chuck Hundley CHARLES DOUGLAS HUNDLEY
ROCKINGHAM TOWN OF STONEVILLE COUNCILMAN Jerry Smith JERRY LYNN SMITH
ROCKINGHAM TOWN OF STONEVILLE COUNCILMAN Henry (Camp) Thornton HENRY CAMPBELL THORNTON
ROCKINGHAM TOWN OF STONEVILLE COUNCILMAN Sammy Rex Tuggle SAMMY REX TUGGLE
ROCKINGHAM TOWN OF WENTWORTH COUNCILMAN Evelyn L. Conner EVELYN LEWIS CONNER
ROCKINGHAM TOWN OF WENTWORTH COUNCILMAN Dennis Paschal ROBERT DENNIS PASCHAL
ROCKINGHAM TOWN OF WENTWORTH COUNCILMAN Dennis Paschal III ROBERT DENNIS PASCHAL
ROWAN TOWN OF CHINA GROVE MAYOR Charles E. Seaford CHARLES EUGENE SEAFORD
ROWAN TOWN OF CHINA GROVE MAYOR R. Lee Withers ROGER LEE WITHERS
ROWAN TOWN OF CHINA GROVE TOWN COUNCIL Rodney Phillips CHARLES RODNEY PHILLIPS
ROWAN TOWN OF CHINA GROVE TOWN COUNCIL Steve Stroud STEVEN C STROUD
ROWAN TOWN OF CLEVELAND MAYOR Patrick (Pat) Phifer PATRICK TRENT PHIFER
ROWAN TOWN OF CLEVELAND BOARD OF COMMISSIONERS John Bradford JOHN CALVIN BRADFORD
ROWAN TOWN OF CLEVELAND BOARD OF COMMISSIONERS Bryan Little JAMES BRYAN LITTLE
ROWAN TOWN OF CLEVELAND BOARD OF COMMISSIONERS Travis Summitt TRAVIS SUMMITT
ROWAN TOWN OF EAST SPENCER MAYOR Tony J. Hillian TONY JEROME HILLIAN
ROWAN TOWN OF EAST SPENCER MAYOR Barbara A. Mallett BARBARA ANN MALLETT
ROWAN TOWN OF EAST SPENCER BOARD OF ALDERMEN Curtis B. Cowan CURTIS BERNARD COWAN
ROWAN TOWN OF EAST SPENCER BOARD OF ALDERMEN Deloris V. High DELORIS M HIGH
ROWAN TOWN OF EAST SPENCER BOARD OF ALDERMEN John G. Noble III JOHN G NOBLE
ROWAN TOWN OF EAST SPENCER BOARD OF ALDERMEN Shawn P. Rush SHAWN PATRICK RUSH
ROWAN TOWN OF EAST SPENCER BOARD OF ALDERMEN (UNEXPIRED TERM) Travis Carter TRAVIS RYAN CARTER
ROWAN TOWN OF EAST SPENCER BOARD OF ALDERMEN (UNEXPIRED TERM) Albert J. Smith ALBERT JUNIOR SMITH
ROWAN TOWN OF FAITH BOARD OF ALDERMEN Randall Barger DENNIS RANDALL BARGER
ROWAN TOWN OF FAITH BOARD OF ALDERMEN Brian G. Campbell BRIAN GREGORY CAMPBELL
ROWAN TOWN OF FAITH BOARD OF ALDERMEN Gary Gardner WARREN GARY GARDNER
ROWAN TOWN OF FAITH BOARD OF ALDERMEN Matt Lyerly MATTHEW SCOTT LYERLY
ROWAN TOWN OF FAITH BOARD OF ALDERMEN C.J. Moody CHARLES LOUIS MOODY
ROWAN TOWN OF GRANITE QUARRY MAYOR William (Bill) Feather WILLIAM DARL FEATHER
ROWAN TOWN OF GRANITE QUARRY MAYOR Andrew Poston ANDREW HAYDEN POSTON
ROWAN TOWN OF GRANITE QUARRY BOARD OF ALDERMEN Mike Brinkley MICHAEL BROWN BRINKLEY
ROWAN TOWN OF GRANITE QUARRY BOARD OF ALDERMEN Jim Costantino JAMES RICHARD COSTANTINO
ROWAN TOWN OF GRANITE QUARRY BOARD OF ALDERMEN Jim LaFevers JAMES DAVID LAFEVERS
ROWAN TOWN OF GRANITE QUARRY BOARD OF ALDERMEN James (Doug) Shelton JAMES DOUGLAS SHELTON
ROWAN CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Addul Ali ADDUL RAHMAN EL ALI
ROWAN CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Howard J. Boyd, Jr. HOWARD J BOYD
ROWAN CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Ryan G. Dayvault RYAN GREGORY DAYVAULT
ROWAN CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Phil Goodman PHILLIP MICHAEL GOODMAN
ROWAN CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Chris Gordon CHRISTOPHER WAYNE GORDON
ROWAN CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Darrell Jackson DARRELL LYNN JACKSON
ROWAN CITY OF KANNAPOLIS COUNCIL MEMBER Tom Kincaid TOMMY DALE KINCAID
ROWAN TOWN OF LANDIS MAYOR Dorland Abernathy DORLAND MONROE ABERNATHY
ROWAN TOWN OF LANDIS MAYOR Bobby G. Brown BOBBY GENE BROWN
ROWAN TOWN OF LANDIS MAYOR Mark Connell WILLIAM D CONNELL
ROWAN TOWN OF LANDIS MAYOR Meredith Bare Smith MEREDITH BARE SMITH
ROWAN TOWN OF LANDIS MAYOR Alby Stamey ALBY LEE STAMEY
ROWAN TOWN OF LANDIS BOARD OF ALDERMEN Darrell Overcash DARRELL OVERCASH
ROWAN TOWN OF LANDIS BOARD OF ALDERMEN Buddy Porter, Jr. BUDDY RAY PORTER
ROWAN TOWN OF LANDIS BOARD OF ALDERMEN Katie Sells KATIE MARIE SELLS
ROWAN TOWN OF LANDIS BOARD OF ALDERMEN Ashley K. Stewart ASHLEY KEITH STEWART
ROWAN TOWN OF ROCKWELL MAYOR Chris Stiller CHARLES CHRISTOPHER STILLER
ROWAN TOWN OF ROCKWELL MAYOR Beau Taylor BEAUFORD NATHANIEL TAYLOR
ROWAN TOWN OF ROCKWELL BOARD OF ALDERMEN Chuck Bowman CHARLES RUSH BOWMAN
ROWAN TOWN OF ROCKWELL BOARD OF ALDERMEN Chris Cranford CHRISTOPHER FRAY CRANFORD
ROWAN TOWN OF ROCKWELL BOARD OF ALDERMEN Timothy Justin Crews TIMOTHY JUSTIN CREWS
ROWAN TOWN OF ROCKWELL BOARD OF ALDERMEN Lizz Johnson ELIZABETH ANN JOHNSON
ROWAN TOWN OF ROCKWELL BOARD OF ALDERMEN Stephenie Walker STEPHENIE ANN WALKER
ROWAN CITY OF SALISBURY CITY COUNCIL Karen Kirks Alexander KAREN KIRKS ALEXANDER
ROWAN CITY OF SALISBURY CITY COUNCIL Ladale S. Benson LADALE SAHMON BENSON
ROWAN CITY OF SALISBURY CITY COUNCIL Gemale A. Black GEMALE ANTONIO BLACK
ROWAN CITY OF SALISBURY CITY COUNCIL Al Heggins ALVENA COLLINS HEGGINS
ROWAN CITY OF SALISBURY CITY COUNCIL William Brian Miller WILLIAM BRIAN MILLER
ROWAN CITY OF SALISBURY CITY COUNCIL Giannina Monzon GIANNINA MIANI MONZON
ROWAN CITY OF SALISBURY CITY COUNCIL David Post DAVID BRUCE POST
ROWAN CITY OF SALISBURY CITY COUNCIL Patricia Jones (P.J.) Ricks PATRICIA JONES RICKS
ROWAN CITY OF SALISBURY CITY COUNCIL Tamara Sheffield TAMARA ANN SHEFFIELD
ROWAN CITY OF SALISBURY CITY COUNCIL John Struzick JOHN EDWARD STRUZICK
ROWAN TOWN OF SPENCER MAYOR David Brown Doby, Sr. DAVID BROWN DOBY
ROWAN TOWN OF SPENCER MAYOR Jonathan D. Williams JONATHAN DONALD WILLIAMS
ROWAN TOWN OF SPENCER BOARD OF ALDERMEN Bob Bish ROBERT DEAN BISH
ROWAN TOWN OF SPENCER BOARD OF ALDERMEN James M. Boone JAMES MICHAEL BOONE
ROWAN TOWN OF SPENCER BOARD OF ALDERMEN Howard H. Doby, Jr. HOWARD HARDING DOBY
ROWAN TOWN OF SPENCER BOARD OF ALDERMEN Jason Doby JASON AARON DOBY
ROWAN TOWN OF SPENCER BOARD OF ALDERMEN Sharon D. Hovis SHARON DENISE HOVIS
ROWAN TOWN OF SPENCER BOARD OF ALDERMEN David L. Karczewski DAVID LEE KARCZEWSKI
ROWAN TOWN OF SPENCER BOARD OF ALDERMEN Steve M. Miller STEVE MICHAEL MILLER
ROWAN TOWN OF SPENCER BOARD OF ALDERMEN Sam Morgan SAMUEL NELSON MORGAN
ROWAN TOWN OF SPENCER BOARD OF ALDERMEN Rashid Muhammad RASHID HAKIM MUHAMMAD
ROWAN TOWN OF SPENCER BOARD OF ALDERMEN Patti L. Secreast PATRICIA L SECREAST
ROWAN TOWN OF SPENCER BOARD OF ALDERMEN Patricia Webb (Pat) Sledge PATRICIA WEBB SLEDGE
ROWAN TOWN OF SPENCER BOARD OF ALDERMEN David H. Smith DAVID HAROLD SMITH
RUTHERFORD TOWN OF BOSTIC COMMISSIONER Keith Dobbins STANLEY KEITH DOBBINS
RUTHERFORD TOWN OF BOSTIC COMMISSIONER Rodger Hall ROY RODGER HALL
RUTHERFORD TOWN OF BOSTIC COMMISSIONER Shane Upton SHANE BRYANT UPTON
RUTHERFORD VILLAGE OF CHIMNEY ROCK VILLAGE COUNCILMAN Peter G. O'Leary PETER GEORGE O'LEARY
RUTHERFORD VILLAGE OF CHIMNEY ROCK VILLAGE COUNCILMAN Bill (Bayou Billy) Robson WILLIAM LEON ROBSON
RUTHERFORD VILLAGE OF CHIMNEY ROCK VILLAGE COUNCILMAN Laura G. Shields LAURA GOODSON SHIELDS
RUTHERFORD TOWN OF ELLENBORO MAYOR Jim Rhyne JAMES C RHYNE
RUTHERFORD TOWN OF ELLENBORO ALDERMAN Luther Gillikin LUTHER ALLEN GILLIKIN
RUTHERFORD TOWN OF ELLENBORO ALDERMAN Charles E. Smith CHARLES EUGENE SMITH
RUTHERFORD TOWN OF ELLENBORO ALDERMAN Sandra Butler Weeks SANDRA BUTLER WEEKS
RUTHERFORD TOWN OF FOREST CITY COMMISSIONER Tom Banfield THOMAS EDWARD BANFIELD
RUTHERFORD TOWN OF FOREST CITY COMMISSIONER Dee Dee Griffith Bright DEIRDRE GRIFFITH BRIGHT
RUTHERFORD TOWN OF FOREST CITY COMMISSIONER Justin Conner JUSTIN EDWARD CONNER
RUTHERFORD TOWN OF FOREST CITY COMMISSIONER Chris Lee CHRISTOPHER RAYMOND LEE
RUTHERFORD TOWN OF FOREST CITY COMMISSIONER Kisha McDowell TIKISHA SIMPSON MCDOWELL
RUTHERFORD TOWN OF FOREST CITY COMMISSIONER Stanley McEntire STANLEY MCENTIRE
RUTHERFORD TOWN OF FOREST CITY COMMISSIONER Lynetha Watkins (Mookie) Miller LYNETHA WATKINS MILLER
RUTHERFORD TOWN OF FOREST CITY COMMISSIONER Ronnie West RONNIE DAVID WEST
RUTHERFORD TOWN OF LAKE LURE MAYOR Carol C. Pritchett CAROL COULTER PRITCHETT
RUTHERFORD TOWN OF LAKE LURE COMMISSIONER Patrick Bryant CHRISTOPHER PATRICK BRYANT
RUTHERFORD TOWN OF LAKE LURE COMMISSIONER David R. DiOrio DAVID ROBERT DIORIO
RUTHERFORD TOWN OF LAKE LURE COMMISSIONER Stephen M. Webber STEPHEN MERLE WEBBER
RUTHERFORD TOWN OF RUTH MAYOR Denver D. Buchanan DENVER DALE BUCHANAN
RUTHERFORD TOWN OF RUTH COMMISSIONER William Steppe WILLIAM BRANDON STEPPE
RUTHERFORD TOWN OF RUTHERFORDTON COUNCILMAN Colin A. Cope COLIN AUGUSTUS COPE
RUTHERFORD TOWN OF RUTHERFORDTON COUNCILMAN Henry Giles HENRY CLYDE GILES
RUTHERFORD TOWN OF RUTHERFORDTON COUNCILMAN Douglas Sheets DOUGLAS DEAN SHEETS
RUTHERFORD TOWN OF SPINDALE COMMISSIONER James L. Hamilton, Jr. JAMES LEE HAMILTON
RUTHERFORD TOWN OF SPINDALE COMMISSIONER Glen Harmon GLEN THOMAS HARMON
RUTHERFORD TOWN OF SPINDALE COMMISSIONER Richard Hooper RICHARD HENRY HOOPER
RUTHERFORD TOWN OF SPINDALE COMMISSIONER Tom Roberson THOMAS WILLIAM ROBERSON
RUTHERFORD TOWN OF SPINDALE COMMISSIONER Tim Smith TIMOTHY EUGENE SMITH
RUTHERFORD TOWN OF SPINDALE COMMISSIONER Nancy B. Walker NANCY BAYNARD WALKER
RUTHERFORD TOWN OF SPINDALE COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Travis Dodrill JAMES TRAVIS DODRILL
RUTHERFORD TOWN OF SPINDALE COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Rosaleen M. Francis ROSALEEN MCENTYRE FRANCIS
RUTHERFORD TOWN OF SPINDALE COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Lou Gilliam BECKY LOUISE GILLIAM
SAMPSON TOWN OF AUTRYVILLE MAYOR Larry D. Autry LARRY DOUGLAS AUTRY
SAMPSON TOWN OF AUTRYVILLE MAYOR Richard Spell RICHARD VERDERY SPELL
SAMPSON TOWN OF AUTRYVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Lawrence (Larry) Bernstein LAWRENCE JOSEPH BERNSTEIN
SAMPSON TOWN OF AUTRYVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Carolyn L. Cashwell CAROLYN LYNN CASHWELL
SAMPSON TOWN OF AUTRYVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Dana Tyndall Hairr DANA TYNDALL HAIRR
SAMPSON TOWN OF AUTRYVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Grayson B. Spell GRAYSON BRITT SPELL
SAMPSON TOWN OF AUTRYVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Mickie Wilton Spell MICKIE WILTON SPELL
SAMPSON CITY OF CLINTON MAYOR Lew Starling LUTHER DONALD STARLING
SAMPSON CITY OF CLINTON CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 02 Neal Strickland NEAL OTTO STRICKLAND
SAMPSON CITY OF CLINTON CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 04 C. Holden DuBose III CHARLES HOLDEN DUBOSE
SAMPSON TOWN OF GARLAND MAYOR Winifred Hill Murphy WINIFRED HILL MURPHY
SAMPSON TOWN OF GARLAND BOARD OF COMMISSIONERS Carolyn Robinson Melvin CAROLYN E MELVIN
SAMPSON TOWN OF GARLAND BOARD OF COMMISSIONERS Barbara Ann Peterson BARBARA ANN PETERSON
SAMPSON TOWN OF GARLAND BOARD OF COMMISSIONERS (UNEXPIRED TERM) Austin Brown RAYMOND AUSTIN BROWN
SAMPSON TOWN OF HARRELLS BOARD OF ALDERMEN Katie Greer KATIE FAY GREER
SAMPSON TOWN OF HARRELLS BOARD OF ALDERMEN James C. Moore JAMES CARROLL MOORE
SAMPSON TOWN OF HARRELLS BOARD OF ALDERMEN Ray Powell JOHNNIE RAY POWELL
SAMPSON TOWN OF NEWTON GROVE MAYOR Gerald W. Darden GERALD WESTBROOK DARDEN
SAMPSON TOWN OF NEWTON GROVE MAYOR Stephen R. Jackson STEPHEN RAY JACKSON
SAMPSON TOWN OF NEWTON GROVE BOARD OF COMMISSIONERS Dana Ellington-Ruiz DANA ELLINGTON-RUIZ
SAMPSON TOWN OF NEWTON GROVE BOARD OF COMMISSIONERS Cody Smith PHILLIP CODY SMITH
SAMPSON TOWN OF ROSEBORO MAYOR Alice Butler ALICE STROUP BUTLER
SAMPSON TOWN OF ROSEBORO BOARD OF COMMISSIONERS Richard Barefoot RICHARD LANDAS BAREFOOT
SAMPSON TOWN OF ROSEBORO BOARD OF COMMISSIONERS Ray Clark Fisher RAY CLARK FISHER
SAMPSON TOWN OF ROSEBORO BOARD OF COMMISSIONERS Cary Taylor Holland CARY TAYLOR HOLLAND
SAMPSON TOWN OF SALEMBURG MAYOR Joe Warren JOSEPH AARON WARREN
SAMPSON TOWN OF SALEMBURG BOARD OF COMMISSIONERS Grady Collier GRADY P COLLIER
SAMPSON TOWN OF SALEMBURG BOARD OF COMMISSIONERS Donald R. Comer DONALD RAY COMER
SAMPSON TOWN OF SALEMBURG BOARD OF COMMISSIONERS Joel Faircloth, Jr. JOEL LAYTON FAIRCLOTH
SAMPSON TOWN OF SALEMBURG BOARD OF COMMISSIONERS Juanita Faircloth JUANITA WHALEY FAIRCLOTH
SAMPSON TOWN OF SALEMBURG BOARD OF COMMISSIONERS Michelle Hill CATHERINE MICHELLE HILL
SAMPSON TOWN OF SALEMBURG BOARD OF COMMISSIONERS Don (Mack) Honeycutt DON MCARTHUR HONEYCUTT
SAMPSON TOWN OF SALEMBURG BOARD OF COMMISSIONERS Kenneth Mashburn JAMES KENNETH MASHBURN
SAMPSON TOWN OF SALEMBURG BOARD OF COMMISSIONERS Bobby Tew BOBBY GLENN TEW
SAMPSON TOWN OF SALEMBURG BOARD OF COMMISSIONERS Barbara Thornton BARBARA ANN THORNTON
SAMPSON TOWN OF SALEMBURG BOARD OF COMMISSIONERS Jimmy Williams JAMES ROBERT WILLIAMS
SAMPSON TOWN OF TURKEY MAYOR Max Pope WELBERT MAX POPE
SAMPSON TOWN OF TURKEY BOARD OF COMMISSIONERS Beverly C. Clifton BEVERLY COBB CLIFTON
SAMPSON TOWN OF TURKEY BOARD OF COMMISSIONERS Tracie Pryor TRACIE JANINE PRYOR
SAMPSON TOWN OF TURKEY BOARD OF COMMISSIONERS Mike Smith PAUL MICHAEL SMITH
SCOTLAND TOWN OF EAST LAURINBURG MAYOR Marshall Stevens, Sr. MARSHALL RALPH STEVENS
SCOTLAND TOWN OF EAST LAURINBURG TOWN COMMISSIONERS Gail Chavis VIRGINIA GAIL CHAVIS
SCOTLAND TOWN OF GIBSON MAYOR Lisa Bullard Campbell JANET LISA BULLARD CAMPBELL
SCOTLAND TOWN OF GIBSON MAYOR Randy Pearson RANDALL NEAL PEARSON
SCOTLAND TOWN OF GIBSON MAYOR Eric Stubbs JAMES ERIC STUBBS
SCOTLAND TOWN OF GIBSON MAYOR Annie Taylor ANNIE CHAVIS TAYLOR
SCOTLAND TOWN OF GIBSON TOWN COMMISSIONERS Josh Byrd JOSHUA RILEY BYRD
SCOTLAND TOWN OF GIBSON TOWN COMMISSIONERS Howard Chavis WILLIAM HOWARD CHAVIS
SCOTLAND TOWN OF GIBSON TOWN COMMISSIONERS Jerry Lee Glover JERRY LEE GLOVER
SCOTLAND TOWN OF GIBSON TOWN COMMISSIONER (UNEXPIRED TERM) Marjorie Whitlock MARJORIE GIBSON WHITLOCK
SCOTLAND CITY OF LAURINBURG MAYOR Frank Evans FRANKLIN EUGENE EVANS
SCOTLAND CITY OF LAURINBURG MAYOR Paul A. Tate, Sr. PAUL ALLEN TATE
SCOTLAND CITY OF LAURINBURG MAYOR J. D. Willis J D WILLIS
SCOTLAND CITY OF LAURINBURG MAYOR James (Jim) Willis JAMES THURMAN WILLIS
SCOTLAND CITY OF LAURINBURG CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Curtis B. Leak CURTIS BERNARD LEAK
SCOTLAND CITY OF LAURINBURG CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Reginald Korrie McNair REGINALD KENT MCNAIR
SCOTLAND CITY OF LAURINBURG CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 01 Don Rainer DONALD LOUIS RAINER
SCOTLAND CITY OF LAURINBURG CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 02 Mary Jo Adams MARY JO BRIDGEMAN ADAMS
SCOTLAND CITY OF LAURINBURG CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 02 Matthew Block MATTHEW BLOCK
SCOTLAND CITY OF LAURINBURG CITY COUNCIL MEMBER DISTRICT 02 Nicole Williams-Gibbs LAVONDA NICOLE WILLIAMS-GIBBS
SCOTLAND TOWN OF MAXTON MAYOR Paul Davis PAUL GREGORY DAVIS
SCOTLAND TOWN OF MAXTON MAYOR Victor Womack, Sr. VICTOR REGINALD WOMACK
SCOTLAND TOWN OF MAXTON BOARD OF COMMISSIONERS Toni (Kandy) Bethea TONI MARIE BETHEA
SCOTLAND TOWN OF MAXTON BOARD OF COMMISSIONERS Elizabeth O'Neal McEachin Gilmore ELIZABETH MCEACHIN GILMORE
SCOTLAND TOWN OF MAXTON BOARD OF COMMISSIONERS Donna Lynn Locklear DONNA LYNN LOCKLEAR
SCOTLAND TOWN OF MAXTON BOARD OF COMMISSIONERS Paul McDowell PAUL DAVID MCDOWELL
SCOTLAND TOWN OF MAXTON BOARD OF COMMISSIONERS Harold Seate WILLIAM HAROLD SEATE
SCOTLAND TOWN OF MAXTON BOARD OF COMMISSIONERS Chandra Short CHANDRA JANINE SHORT
SCOTLAND TOWN OF WAGRAM MAYOR Milton W. Farmer MILTON WELTON FARMER
SCOTLAND TOWN OF WAGRAM BOARD OF COMMISSIONERS Cullen Edwards WILLIAM CULLEN EDWARDS
SCOTLAND TOWN OF WAGRAM BOARD OF COMMISSIONERS Bernice M. Gorham BERNICE MCPHATTER GORHAM
SCOTLAND TOWN OF WAGRAM BOARD OF COMMISSIONERS Kendrick Thomas KENDRICK JOHN THOMAS
STOKES TOWN OF DANBURY MAYOR Janet S. Whitt JANET S WHITT
STOKES TOWN OF DANBURY COUNCIL MEMBER Gary East GARY L EAST
STOKES TOWN OF DANBURY COUNCIL MEMBER Steve Shelton STEVEN D SHELTON
STOKES CITY OF KING MAYOR Jack Warren JACK EUGENE WARREN
STOKES CITY OF KING CITY COUNCIL Rick McCraw RICHARD E MCCRAW
STOKES TOWN OF WALNUT COVE MAYOR Nellie Brown NELLIE RENEE BROWN
STOKES TOWN OF WALNUT COVE MAYOR Charles Byron CHARLES LINCOLN BYRON
STOKES TOWN OF WALNUT COVE TOWN COMMISSIONER Danielle Bailey-Lash DANIELLE KARA BAILEY-LASH
STOKES TOWN OF WALNUT COVE TOWN COMMISSIONER Joe Bennett PAUL JOSEPH BENNETT
STOKES TOWN OF WALNUT COVE TOWN COMMISSIONER Danny Hairston DANNY HAYWOOD HAIRSTON
SWAIN TOWN OF BRYSON CITY MAYOR Tom Sutton THOMAS LANE SUTTON
SWAIN TOWN OF BRYSON CITY ALDERMAN Heidi Ramsey-Woodard HEIDI RAMSEY-WOODARD
SWAIN TOWN OF BRYSON CITY ALDERMAN Chad Rollon Smith CHAD SMITH
TRANSYLVANIA CITY OF BREVARD CITY COUNCIL Gary L. Daniel GARY LEONARD DANIEL
TRANSYLVANIA CITY OF BREVARD CITY COUNCIL Kevin Jones KEVIN EDWARD JONES
TRANSYLVANIA CITY OF BREVARD CITY COUNCIL Maurice L. Jones MAURICE LAMONT JONES
TRANSYLVANIA TOWN OF ROSMAN MAYOR Brian Shelton BRIAN ELLIOT SHELTON
TRANSYLVANIA TOWN OF ROSMAN BOARD OF ALDERMEN Larry Bullock LARRY FRANKLIN BULLOCK
TRANSYLVANIA TOWN OF ROSMAN BOARD OF ALDERMEN Mark Miller MARK EVERSON MILLER
TYRRELL TOWN OF COLUMBIA ALDERMAN Lloyd G. Armstrong LLOYD GARNER ARMSTRONG
TYRRELL TOWN OF COLUMBIA ALDERMAN Sandra S. Owens SANDRA SAWYER OWENS
UNION TOWN OF FAIRVIEW MAYOR Phillip C. Thomas PHILLIP CARL THOMAS
UNION TOWN OF FAIRVIEW COUNCIL John Alan Biggers, Jr. JOHN ALAN BIGGERS
UNION TOWN OF FAIRVIEW COUNCIL Gary Wilfong GARY HOWARD WILFONG
UNION TOWN OF HEMBY BRIDGE ALDERMAN Chris Baker CHRISTOPHER DANIEL BAKER
UNION TOWN OF HEMBY BRIDGE ALDERMAN Kim Belk KIMBERLY RAY BELK
UNION TOWN OF HEMBY BRIDGE ALDERMAN Dennis Dorton DENNIS NELSON DORTON
UNION TOWN OF INDIAN TRAIL MAYOR Michael L. Alvarez MICHAEL LOUIS ALVAREZ
UNION TOWN OF INDIAN TRAIL MAYOR Michael Faulkenberry MICHAEL DAVID FAULKENBERRY
UNION TOWN OF INDIAN TRAIL MAYOR David Loughran DAVID LOUGHRAN
UNION TOWN OF INDIAN TRAIL COUNCIL Jonathon Baer JONATHON ROBERT BAER
UNION TOWN OF INDIAN TRAIL COUNCIL Todd Barber JOSEPH TODD BARBER
UNION TOWN OF INDIAN TRAIL COUNCIL Amanda Faulkenberry AMANDA COFFEY FAULKENBERRY
UNION TOWN OF INDIAN TRAIL COUNCIL Shirley Howe SHIRLEY STANZAKI HOWE
UNION TOWN OF INDIAN TRAIL COUNCIL Roger Kortekaas ROGER WAYNE KORTEKAAS
UNION TOWN OF INDIAN TRAIL COUNCIL Marcus John McIntyre MARCUS JOHN MCINTYRE
UNION VILLAGE OF LAKE PARK MAYOR David A. Cleveland DAVID ARLEN CLEVELAND
UNION VILLAGE OF LAKE PARK COUNCIL Bruce Barton ARTHUR BRUCE BARTON
UNION VILLAGE OF LAKE PARK COUNCIL Russell Flagg RUSSELL GLENN FLAGG
UNION VILLAGE OF LAKE PARK COUNCIL Jeremy Russell JEREMY KRISTOPHER RUSSELL
UNION VILLAGE OF LAKE PARK COUNCIL Joe Scaldara JOSEPH VINCENT SCALDARA
UNION VILLAGE OF LAKE PARK COUNCIL (UNEXPIRED TERM) Pam Jack PAMELA JO JACK
UNION TOWN OF MARSHVILLE MAYOR Larry B. Smith, Jr. LARRY BAXTER SMITH
UNION TOWN OF MARSHVILLE COUNCIL Margaret C. Bivens MARGARET C BIVENS
UNION TOWN OF MARSHVILLE COUNCIL Paulette Blakeney PAULETTE G BLAKENEY
UNION TOWN OF MARSHVILLE COUNCIL Nancie Mandeville NANCIE BETH MANDEVILLE
UNION TOWN OF MARSHVILLE COUNCIL Jim Rowell JAMES EFIRD ROWELL
UNION TOWN OF MARSHVILLE COUNCIL Ernestine Staton ERNESTINE STATON
UNION VILLAGE OF MARVIN MAYOR Christopher Smith CHRISTOPHER PHILLIP SMITH
UNION VILLAGE OF MARVIN COUNCIL Jamie H. Lein JAMIE HARRIS LEIN
UNION VILLAGE OF MARVIN COUNCIL Bob Marcolese ROBERT ANTHONY MARCOLESE
UNION TOWN OF MINERAL SPRINGS MAYOR Frederick (Rick) Becker III FREDERICK BECKER
UNION TOWN OF MINERAL SPRINGS COUNCIL Charles Bowden CHARLES GARY BOWDEN
UNION TOWN OF MINERAL SPRINGS COUNCIL Valerie Coffey VALERIE MOSER COFFEY
UNION TOWN OF MINERAL SPRINGS COUNCIL Lundeen N. Cureton LUNDEEN NORWOOD CURETON
UNION TOWN OF MINERAL SPRINGS COUNCIL Peggy Neill PEGGY TYER NEILL
UNION CITY OF MONROE MAYOR Brent Anthony BRENT O ANTHONY
UNION CITY OF MONROE MAYOR Bobby G. Kilgore BOBBY G KILGORE
UNION CITY OF MONROE MAYOR Bob Yanacsek ROBERT SCOTT YANACSEK
UNION CITY OF MONROE COUNCIL Gary Anderson GARY LAURENCE ANDERSON
UNION CITY OF MONROE COUNCIL Tony L. Autry TONY LEVANDER AUTRY
UNION CITY OF MONROE COUNCIL Freddie Gordon FREDDIE BAXTER GORDON
UNION CITY OF MONROE COUNCIL Angelia James ANGELIA NIKOLE JAMES
UNION CITY OF MONROE COUNCIL Billy A. Jordan BILLY ADAM JORDAN
UNION CITY OF MONROE COUNCIL Lynn A. Keziah LYNN ASHCRAFT KEZIAH
UNION CITY OF MONROE COUNCIL Michele King MICHELE JUBA KING
UNION CITY OF MONROE COUNCIL Myles Kuly MYLES BENJAMIN GRIFFITH KULY
UNION TOWN OF STALLINGS COUNCIL DISTRICT 04 Heather Grooms HEATHER ELAINE GROOMS
UNION TOWN OF STALLINGS COUNCIL DISTRICT 04 Shawna Steele SHAWNA LARAE STEELE
UNION TOWN OF STALLINGS COUNCIL DISTRICT 05 Steven Ayers STEVEN DEWITT AYERS
UNION TOWN OF STALLINGS COUNCIL DISTRICT 05 Billy Birt, Jr. BILLY LYNN BIRT
UNION TOWN OF UNIONVILLE COMMISSIONER Jeffrey B. Broadaway JEFFREY BRANDON BROADAWAY
UNION TOWN OF UNIONVILLE COMMISSIONER Gene Price MICHAEL EUGENE PRICE
UNION TOWN OF UNIONVILLE COMMISSIONER Jaren M. Simpson JAREN MITCHELL SIMPSON
UNION TOWN OF WAXHAW MAYOR Edwin Elam EDWIN CARNELL ELAM
UNION TOWN OF WAXHAW MAYOR Ericka L. McKnight ERICKA LYNETTE MCKNIGHT
UNION TOWN OF WAXHAW MAYOR Bob Morgan ROBERT JAMES MORGAN
UNION TOWN OF WAXHAW MAYOR Ronald P. Pappas RONALD PETER PAPPAS
UNION TOWN OF WAXHAW MAYOR Jon Perdue JON DARREN PERDUE
UNION TOWN OF WAXHAW COMMISSIONER Brenda Burns BRENDA SMITH BURNS
UNION TOWN OF WAXHAW COMMISSIONER Pedro R. Morey PEDRO RAFAEL MOREY
UNION TOWN OF WAXHAW COMMISSIONER Anne M. Simpson ANNE MARIE SIMPSON
UNION TOWN OF WEDDINGTON MAYOR Elizabeth Callis ELIZABETH HOWIE CALLIS
UNION TOWN OF WEDDINGTON MAYOR Walton Hogan WALTON LEWIS HOGAN
UNION TOWN OF WEDDINGTON COUNCIL DISTRICT 02 Scott Buzzard ROBERT SCOTT BUZZARD
UNION TOWN OF WEDDINGTON COUNCIL DISTRICT 02 Anne Pruitt ANNE ELIZABETH PRUITT
UNION TOWN OF WEDDINGTON COUNCIL DISTRICT 04 Gerry Hartman GERALD SAMCHUCK HARTMAN
UNION TOWN OF WEDDINGTON COUNCIL DISTRICT 04 Janice Propst JANICE G PROPST
UNION VILLAGE OF WESLEY CHAPEL MAYOR Brad S. Horvath BRAD STUART HORVATH
UNION VILLAGE OF WESLEY CHAPEL MAYOR Jan Smith JANET C SMITH
UNION VILLAGE OF WESLEY CHAPEL COUNCIL Lori Bailey LORI FRENCH BAILEY
UNION VILLAGE OF WESLEY CHAPEL COUNCIL David A. Boyce DAVID ANDREW BOYCE
UNION VILLAGE OF WESLEY CHAPEL COUNCIL April Campagna APRIL LYN CAMPAGNA
UNION VILLAGE OF WESLEY CHAPEL COUNCIL Paul Kaperonis THEODORE PAUL KAPERONIS
UNION TOWN OF WINGATE MAYOR Gary R. Hamill GARY ROBIN HAMILL
UNION TOWN OF WINGATE COMMISSIONER Bart T. Farmer BARTLETT TED FARMER
UNION TOWN OF WINGATE COMMISSIONER John Lowery JOHN WARREN LOWERY
UNION TOWN OF WINGATE COMMISSIONER John Mangum JOHN B MANGUM
UNION TOWN OF WINGATE COMMISSIONER Max W. Wolfe III MAX WILLIAM WOLFE
VANCE TOWN OF KITTRELL MAYOR Jerry C. Joyner JERRY CLARENCE JOYNER
VANCE TOWN OF KITTRELL TOWN COMMISSIONER Mary Jo Floyd MARY JO CLAYTON FLOYD
VANCE TOWN OF KITTRELL TOWN COMMISSIONER Susan Pulley SUSAN MICHELLE PULLEY
VANCE TOWN OF MIDDLEBURG MAYOR Gary A. Plummer GARY ANDREW PLUMMER
VANCE TOWN OF MIDDLEBURG TOWN COUNCILMAN Ann Fudge ANNIE R FUDGE
VANCE TOWN OF MIDDLEBURG TOWN COUNCILMAN Ruth Macon Nance RUTH MACON NANCE
VANCE TOWN OF MIDDLEBURG TOWN COUNCILMAN Mamie Turner MAMIE LEE TURNER
WAKE TOWN OF ANGIER MAYOR Brian Hawley BRIAN L HAWLEY
WAKE TOWN OF ANGIER MAYOR Bob Smith ROBERT KINSEY SMITH
WAKE TOWN OF ANGIER BOARD OF COMMISSIONERS WARD 02 Alan Coats WILLIAM ALAN COATS
WAKE TOWN OF ANGIER BOARD OF COMMISSIONERS WARD 02 Christopher Wagner CHRISTOPHER TYLER WAGNER
WAKE TOWN OF ANGIER BOARD OF COMMISSIONERS WARD 02 Tom Woerner THOMAS MATTHEW WOERNER
WAKE TOWN OF ANGIER BOARD OF COMMISSIONERS WARD 04 Craig Honeycutt ANTHONY CRAIG HONEYCUTT
WAKE TOWN OF APEX MAYOR Jacques Gilbert JACQUES K GILBERT
WAKE TOWN OF APEX TOWN COUNCIL Terry Mahaffey TERRY JACK MAHAFFEY
WAKE TOWN OF APEX TOWN COUNCIL Wesley Moyer WESLEY MICHAEL MOYER
WAKE TOWN OF APEX TOWN COUNCIL Cheryl F. Stallings CHERYL F STALLINGS
WAKE CITY OF DURHAM MAYOR Steve Schewel STEPHEN MATTHEW SCHEWEL
WAKE CITY OF DURHAM MAYOR Sylvester Williams SYLVESTER WILLIAMS
WAKE TOWN OF FUQUAY-VARINA MAYOR John W. Byrne JOHN W BYRNE
WAKE TOWN OF FUQUAY-VARINA BOARD OF COMMISSIONERS Qisoundra (Qi) Flowers QISOUNDRA FLOWERS
WAKE TOWN OF FUQUAY-VARINA BOARD OF COMMISSIONERS Marilyn Gardner MARILYN B GARDNER
WAKE TOWN OF FUQUAY-VARINA BOARD OF COMMISSIONERS William (Bill) Harris WILLIAM HENRY HARRIS
WAKE TOWN OF FUQUAY-VARINA BOARD OF COMMISSIONERS Larry Smith LARRY WAYNE SMITH
WAKE TOWN OF GARNER MAYOR Charles Dingee CHARLES DONALD DINGEE
WAKE TOWN OF GARNER MAYOR Ken Marshburn KEN R MARSHBURN
WAKE TOWN OF GARNER MAYOR Mona Parks MONA FAYE PARKS
WAKE TOWN OF GARNER MAYOR Ronnie S. Williams RONALD STEPHENS WILLIAMS
WAKE TOWN OF GARNER TOWN COUNCIL Demian Dellinger DEMIAN BROWN DELLINGER
WAKE TOWN OF GARNER TOWN COUNCIL Phil Matthews PHILLIP D MATTHEWS
WAKE TOWN OF GARNER TOWN COUNCIL Daniel Simmons LARRY DANIEL SIMMONS
WAKE TOWN OF GARNER TOWN COUNCIL Rachel Tourdot RACHEL HOPE TOURDOT
WAKE TOWN OF GARNER TOWN COUNCIL Elmo E. Vance, Jr. ELMO EDWARD VANCE
WAKE TOWN OF HOLLY SPRINGS TOWN COUNCIL Cheri Lee CHERI ANN LEE
WAKE TOWN OF HOLLY SPRINGS TOWN COUNCIL Shaun McGrath SHAUN RICHARD MCGRATH
WAKE TOWN OF HOLLY SPRINGS TOWN COUNCIL Tom O'Brien THOMAS PATRICK OBRIEN
WAKE TOWN OF HOLLY SPRINGS TOWN COUNCIL Garrett Raczek GARRETT MICHAEL RACZEK
WAKE TOWN OF HOLLY SPRINGS TOWN COUNCIL Aaron Wolff AARON MATTHEW WOLFF
WAKE TOWN OF KNIGHTDALE MAYOR James Roberson JAMES A ROBERSON
WAKE TOWN OF KNIGHTDALE TOWN COUNCIL Ben McDonald BENJAMIN STEVEN MCDONALD
WAKE TOWN OF KNIGHTDALE TOWN COUNCIL Stephen Morgan STEPHEN R MORGAN
WAKE TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL AT-LARGE Satish Garimella SATISH SRINIVAS GARIMELLA
WAKE TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL DISTRICT 01 Anne Robotti ANNE SMITH ROBOTTI
WAKE TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL DISTRICT 01 Michael (Mike) Schlink MICHAEL JOSEPH SCHLINK
WAKE TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL DISTRICT 03 Liz Johnson ELIZABETH A JOHNSON
WAKE TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL DISTRICT 02 (UNEXPIRED) Donna L. Fender DONNA LYNN FENDER
WAKE TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL DISTRICT 02 (UNEXPIRED) Matt Joseph MATTHEW PAUL JOSEPH
WAKE TOWN OF MORRISVILLE TOWN COUNCIL DISTRICT 02 (UNEXPIRED) Kristen Richardson KRISTEN GREY RICHARDSON
WAKE TOWN OF ROLESVILLE MAYOR Ronnie Currin RONNIE I CURRIN
WAKE TOWN OF ROLESVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Edward (Ed) Carelli EDWARD ANTHONY CARELLI
WAKE TOWN OF ROLESVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Steven D. Dieckhaus STEVEN M DIECKHAUS
WAKE TOWN OF ROLESVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Michelle Medley MICHELLE MEDLEY
WAKE TOWN OF ROLESVILLE BOARD OF COMMISSIONERS April Sneed APRIL BOYERS SNEED
WAKE TOWN OF ROLESVILLE BOARD OF COMMISSIONERS Sheilah Sutton SHEILAH ANN SUTTON
WAKE TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Greg Bartholomew GREGORY JAMES BARTHOLOMEW
WAKE TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Jim Dyer JAMES EVERETTE DYER
WAKE TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Heather Loftin Holding HEATHER LOFTIN HOLDING
WAKE TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Anne Reeve ANNE MCCOY REEVE
WAKE TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Chad Sary CHAD DAVID SARY
WAKE TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Sean Sullivan SEAN MICHAEL SULLIVAN
WAKE TOWN OF WAKE FOREST BOARD OF COMMISSIONERS Adam B. Wright ADAM BRADDOCK WRIGHT
WAKE TOWN OF WENDELL MAYOR Virginia (Ginna) Gray VIRGINIA R GRAY
WAKE TOWN OF WENDELL MAYOR Braxton Davis Honeycutt BRAXTON DAVIS HONEYCUTT
WAKE TOWN OF WENDELL BOARD OF COMMISSIONERS Ben Carroll BENJAMIN TRAVIS CARROLL
WAKE TOWN OF WENDELL BOARD OF COMMISSIONERS Joe DeLoach JOSEPH BRANTLEY DELOACH
WAKE TOWN OF WENDELL BOARD OF COMMISSIONERS Philip Tarnaski PHILIP LEO TARNASKI
WAKE TOWN OF ZEBULON BOARD OF COMMISSIONERS Shannon Baxter SHANNON MCGUIRE BAXTER
WAKE TOWN OF ZEBULON BOARD OF COMMISSIONERS Don Bumgarner DONALD R BUMGARNER
WAKE TOWN OF ZEBULON BOARD OF COMMISSIONERS Sam Hayes SAMUEL LEONARD HAYES
WAKE TOWN OF ZEBULON BOARD OF COMMISSIONERS Larry Loucks LARRY R LOUCKS
WAKE TOWN OF ZEBULON BOARD OF COMMISSIONERS Stan R. Nowell STANLEY RUFUS NOWELL
WAKE TOWN OF ZEBULON BOARD OF COMMISSIONERS Marilyn Price Wagner MARILYN PRICE WAGNER
WAKE TOWN OF ZEBULON BOARD OF COMMISSIONERS Glenn York GLENN LARUE YORK
WARREN TOWN OF MACON MAYOR Carroll Harris CARROLL ERSKINE HARRIS
WARREN TOWN OF MACON TOWN COMMISSIONER James H. Boyd JAMES H BOYD
WARREN TOWN OF MACON TOWN COMMISSIONER Loyd King WILTON LOYD KING
WARREN TOWN OF MACON TOWN COMMISSIONER Joanne Reese JOANNE ROSS REESE
WARREN TOWN OF MACON TOWN COMMISSIONER Glenn R. Riggan GLENN RAY RIGGAN
WARREN TOWN OF MACON TOWN COMMISSIONER Wanda Thompson WANDA CARROLL THOMPSON
WARREN TOWN OF NORLINA MAYOR Wayne Aycock HECTOR WAYNE AYCOCK
WARREN TOWN OF NORLINA TOWN COMMISSIONER Dorsey Capps MALVIN DORSEY CAPPS
WARREN TOWN OF NORLINA TOWN COMMISSIONER Dennis Carrington DENNIS LOUIS CARRINGTON
WARREN TOWN OF NORLINA TOWN COMMISSIONER Roger Jackson ROGER LEE JACKSON
WARREN TOWN OF NORLINA TOWN COMMISSIONER Claude Ohagan CLAUDE DOUGLAS OHAGAN
WARREN TOWN OF NORLINA TOWN COMMISSIONER James A. (Bubba) Overby JAMES ALLEN OVERBY
WARREN TOWN OF NORLINA TOWN COMMISSIONER Mike Perry MICHAEL LEE PERRY
WARREN TOWN OF NORLINA TOWN COMMISSIONER Tyrone Simes, Sr. TYRONE MCCRAE SIMES
WARREN TOWN OF NORLINA TOWN COMMISSIONER Charles Smiley CHARLES PHILLIP SMILEY
WARREN TOWN OF WARRENTON TOWN COMMISSIONER John Blalock JOHN ELLIS BLALOCK
WARREN TOWN OF WARRENTON TOWN COMMISSIONER Margaret Britt MARGARET AYSCUE BRITT
WARREN TOWN OF WARRENTON TOWN COMMISSIONER Michael Coffman MICHAEL BURTON COFFMAN
WARREN TOWN OF WARRENTON TOWN COMMISSIONER Travis Packer TRAVIS LLOYD PACKER
WASHINGTON TOWN OF CRESWELL MAYOR Edwin Ray Blount EDWIN RAY BLOUNT
WASHINGTON TOWN OF CRESWELL COMMISSIONER Joel Harris CHRISTOPHER JOEL HARRIS
WASHINGTON TOWN OF CRESWELL COMMISSIONER Vivian Horton VIVIAN LYNN HORTON
WASHINGTON TOWN OF CRESWELL COMMISSIONER Syble Spruill SYBLE J SPRUILL
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH MAYOR Vershumn (Shawn) Hawkins VERSHUMN WEBSTER HAWKINS
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH MAYOR Brian Roth BRIAN ALAN ROTH
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH COUNCIL WARD 01 Deborah Brooks DEBORAH SPENCER BROOKS
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH COUNCIL WARD 01 Mark Cagle TERRY MARK CAGLE
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH COUNCIL WARD 01 Donsenia S. Teel DONSENIA SONIA TEEL
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH COUNCIL WARD 01 John A. Tharps, Sr. JOHN ALFRED THARPS
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH COUNCIL WARD 02 James (Chubby) Arnold JAMES ARNOLD
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH COUNCIL WARD 02 Kerry (Juice) Baldwin KERRY LYNN BALDWIN
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH COUNCIL WARD 02 Travis Spruill TRAVIS SANTEL SPRUILL
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH COUNCIL WARD 02 Keith Standle KEITH LEE STANDLE
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH COUNCIL WARD 02 Danny Wobbleton DANNY LEE WOBBLETON
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH COUNCIL WARD 03 Mary Ann Byers MARY ANN BYERS
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH COUNCIL WARD 03 Mary Nixon MARY DRAKEFORD NIXON
WASHINGTON TOWN OF PLYMOUTH COUNCIL WARD 03 Kim Williams KIM ANITA WILLIAMS
WASHINGTON TOWN OF ROPER MAYOR Denise Blount MARQUITTA DENISE BLOUNT
WASHINGTON TOWN OF ROPER COUNCIL Crystal Jennings CRYSTAL YVETTE JENNINGS
WASHINGTON TOWN OF ROPER COUNCIL Rona Norman RONA ANN NORMAN
WASHINGTON TOWN OF ROPER COUNCIL Daniel (Danny) Reynolds DANIEL W REYNOLDS
WATAUGA TOWN OF BEECH MOUNTAIN TOWN COUNCIL Jimmie Accardi JAMES SAMUEL ACCARDI
WATAUGA TOWN OF BEECH MOUNTAIN TOWN COUNCIL Renee Castiglione RENEE DENISE CASTIGLIONE
WATAUGA TOWN OF BEECH MOUNTAIN TOWN COUNCIL Erin Gonyea ERIN MARIE GONYEA
WATAUGA TOWN OF BEECH MOUNTAIN TOWN COUNCIL Carl Marquardt CARL FREDERICK MARQUARDT
WATAUGA TOWN OF BEECH MOUNTAIN TOWN COUNCIL Kelly Melang KATHRYN KELLY MELANG
WATAUGA TOWN OF BEECH MOUNTAIN TOWN COUNCIL Wendel Sauer WENDEL LLOYD SAUER
WATAUGA TOWN OF BLOWING ROCK MAYOR Charlie Sellers HERMAN CHARLES SELLERS
WATAUGA TOWN OF BLOWING ROCK TOWN COUNCIL David Harwood DAVID EDWARD HARWOOD
WATAUGA TOWN OF BLOWING ROCK TOWN COUNCIL Ray Pickett PHILLIP RAY PICKETT
WATAUGA TOWN OF BLOWING ROCK TOWN COUNCIL Jim Steele JAMES FREDRIC STEELE
WATAUGA TOWN OF BLOWING ROCK TOWN COUNCIL Albert Yount ALBERT MARSHALL YOUNT
WATAUGA TOWN OF BOONE TOWN COUNCIL Loretta Clawson LORETTA CLAWSON
WATAUGA TOWN OF BOONE TOWN COUNCIL Dustin Hicks DUSTIN LEE HICKS
WATAUGA TOWN OF BOONE TOWN COUNCIL Nancy LaPlaca NANCY LAPLACA
WATAUGA TOWN OF BOONE TOWN COUNCIL Virginia Roseman VIRGINIA NORDMAN ROSEMAN
WATAUGA TOWN OF SEVEN DEVILS TOWN COUNCIL Wayne Bonomo WAYNE LEE BONOMO
WATAUGA TOWN OF SEVEN DEVILS TOWN COUNCIL Kay Ehlinger KAY D EHLINGER
WATAUGA TOWN OF SEVEN DEVILS TOWN COUNCIL Larry Fontaine LAURENT DONALD FONTAINE
WATAUGA TOWN OF SEVEN DEVILS TOWN COUNCIL Jeff Williams JEFFREY CLAYTON WILLIAMS
WAYNE TOWN OF FREMONT MAYOR W. Darron Flowers W DARRON FLOWERS
WAYNE TOWN OF FREMONT MAYOR Keith L. Spivey KEITH LAMONT SPIVEY
WAYNE TOWN OF FREMONT BOARD OF ALDERMEN DISTRICT 01 Beatrice Jones BEATRICE JONES
WAYNE TOWN OF FREMONT BOARD OF ALDERMEN DISTRICT 01 Al Lewis ALVESTER LEWIS
WAYNE TOWN OF FREMONT BOARD OF ALDERMEN DISTRICT 02 Leon Mooring LEON VOIGHT MOORING
WAYNE TOWN OF FREMONT BOARD OF ALDERMEN DISTRICT 03 Ricky Mozingo RICHARD MARTIN MOZINGO
WAYNE TOWN OF FREMONT BOARD OF ALDERMEN DISTRICT 04 Joyce Monica Artis JOYCE MONICA ARTIS
WAYNE TOWN OF FREMONT BOARD OF ALDERMEN DISTRICT 04 Harold Cuddington WILLIE HAROLD CUDDINGTON
WAYNE TOWN OF FREMONT BOARD OF ALDERMEN DISTRICT 05 Joyce C. Reid JOYCE COLEY REID
WAYNE TOWN OF FREMONT BOARD OF ALDERMEN DISTRICT 05 Leroy Ruffin LEROY RUFFIN
WAYNE TOWN OF FREMONT BOARD OF ALDERMEN DISTRICT 06 Annie Lewis ANNIE R LEWIS
WAYNE CITY OF GOLDSBORO MAYOR Chuck Allen LAWRENCE COBIN ALLEN
WAYNE CITY OF GOLDSBORO MAYOR Bevan J. Foster BEVAN JULIUS FOSTER
WAYNE CITY OF GOLDSBORO COUNCILMAN DISTRICT 02 Bill Broadaway WILLIAM WEAVER BROADAWAY
WAYNE CITY OF GOLDSBORO COUNCILMAN DISTRICT 02 Kelvin Maurice Stallings KELVIN MAURICE STALLINGS
WAYNE CITY OF GOLDSBORO COUNCILMAN DISTRICT 03 Tonya Davis Barber TONYA NICOLE DAVIS BARBER
WAYNE CITY OF GOLDSBORO COUNCILMAN DISTRICT 03 Taj J. Polack TAJ JAMAL POLACK
WAYNE CITY OF GOLDSBORO COUNCILMAN DISTRICT 04 Brandi N. Matthews BRANDI NICOLE MATTHEWS
WAYNE CITY OF GOLDSBORO COUNCILMAN DISTRICT 04 Sadie Baldwin Simmons SADIE M SIMMONS
WAYNE CITY OF GOLDSBORO COUNCILMAN DISTRICT 06 Gene Aycock THOMAS EUGENE AYCOCK
WAYNE CITY OF GOLDSBORO COUNCILMAN DISTRICT 06 David L. Craig DAVID LEONARD CRAIG
WAYNE TOWN OF MOUNT OLIVE MAYOR Jessie (Jack) Faison JESSIE JAMES FAISON
WAYNE TOWN OF MOUNT OLIVE MAYOR Joe Scott JOSEPH EDWARD SCOTT
WAYNE TOWN OF MOUNT OLIVE MAYOR Kenneth Kyle Talton KENNETH KYLE TALTON
WAYNE TOWN OF MOUNT OLIVE COMMISSIONER AT-LARGE Steve Wiggins STEPHEN HENRY WIGGINS
WAYNE TOWN OF MOUNT OLIVE COMMISSIONER DISTRICT 01 Vicky Darden VICKY ROBINSON DARDEN
WAYNE TOWN OF MOUNT OLIVE COMMISSIONER DISTRICT 01 Andrade Oliver ANDRADE OLIVER
WAYNE TOWN OF MOUNT OLIVE COMMISSIONER DISTRICT 02 Harlie Carmichael HARLIE JUNIOR CARMICHAEL
WAYNE TOWN OF MOUNT OLIVE COMMISSIONER DISTRICT 03 Barbara Ross Kornegay BARBARA ROSS KORNEGAY
WAYNE TOWN OF MOUNT OLIVE COMMISSIONER DISTRICT 04 Dennis Draper HOWARD DENNIS DRAPER
WAYNE TOWN OF PIKEVILLE COMMISSIONER Lyman Galloway LYMAN GOODWIN GALLOWAY
WAYNE TOWN OF PIKEVILLE COMMISSIONER Robert Hooks JAMES ROBERT HOOKS
WAYNE TOWN OF PIKEVILLE COMMISSIONER Steve West STEPHEN ALLEN WEST
WAYNE TOWN OF SEVEN SPRINGS MAYOR Stephen Ray Potter STEPHEN RAY POTTER
WAYNE TOWN OF SEVEN SPRINGS COMMISSIONER Robert Alan Hughes ROBERT ALAN HUGHES
WAYNE TOWN OF SEVEN SPRINGS COMMISSIONER Jackie Rouse JACQUELINE IVEY ROUSE
WAYNE VILLAGE OF WALNUT CREEK COUNCILMAN Cynthia Fallin Dupuy CYNTHIA FALLIN DUPUY
WAYNE VILLAGE OF WALNUT CREEK COUNCILMAN Danny Jackson DANIEL ARTHUR JACKSON
WAYNE VILLAGE OF WALNUT CREEK COUNCILMAN Phillip Moye PHILLIP WALKER MOYE
WAYNE VILLAGE OF WALNUT CREEK COUNCILMAN Stoney Sloan DAVID FRANCIS SLOAN
WAYNE WAYNE COUNTY - FORK TOWNSHIP SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Andy G. Hartley ANDY GERALD HARTLEY
WAYNE WAYNE COUNTY - FORK TOWNSHIP SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER David B. Jackson DAVID BURT JACKSON
WAYNE WAYNE COUNTY - FORK TOWNSHIP SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Beverly Perkins Keen BEVERLY PERKINS KEEN
WAYNE WAYNE COUNTY - FORK TOWNSHIP SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Tony McCabe TONY LEE MCCABE
WAYNE WAYNE COUNTY - FORK TOWNSHIP SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Dan E. Seymour DAN EVERETT SEYMOUR
WAYNE NORTHWESTERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Walter F. Bridgers WALTER FRED BRIDGERS
WAYNE NORTHWESTERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER James S. Kirby JAMES STANLEY KIRBY
WAYNE NORTHWESTERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER David Pittman DAVID WILLARD PITTMAN
WAYNE NORTHWESTERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Danny Keith Tillman DANNY KEITH TILLMAN
WAYNE NORTHWESTERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Kenneth Allen Tucker KENNETH ALLEN TUCKER
WAYNE SOUTHERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Thomas Gainey THOMAS DOANE GAINEY
WAYNE SOUTHERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Scott T. Ingram SCOTT THOMAS INGRAM
WAYNE SOUTHERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Matthew McLamb TONY MATTHEW MCLAMB
WAYNE SOUTHERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Efton Sager EFTON M SAGER
WAYNE SOUTHERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Walter (Buz) St Cyre WALTER FREDERICK ST CYRE
WAYNE SOUTHWESTERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER David A. Bennett DAVID ALLEN BENNETT
WAYNE SOUTHWESTERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Jimmy Cox JIMMY B COX
WAYNE SOUTHWESTERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Kelly Hughes KELLY JO WILLIAMS HUGHES
WAYNE SOUTHWESTERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Gail Porter Minchew RUBY GAIL MINCHEW
WAYNE SOUTHWESTERN WAYNE SANITARY DISTRICT BOARD MEMBER Daryll E. Overton DARYLL EUGENE OVERTON
WILKES TOWN OF NORTH WILKESBORO BOARD OF COMMISSIONERS Otis W. Church OTIS WAYNE CHURCH
WILKES TOWN OF NORTH WILKESBORO BOARD OF COMMISSIONERS Chad George CHAD KEITH GEORGE
WILKES TOWN OF NORTH WILKESBORO BOARD OF COMMISSIONERS Bert Hall JOHN ELBERT HALL
WILKES TOWN OF NORTH WILKESBORO BOARD OF COMMISSIONERS Andrew Palmer ANDREW STEVEN PALMER
WILKES TOWN OF NORTH WILKESBORO BOARD OF COMMISSIONERS Michael Parsons MICHAEL PERRY PARSONS
WILKES TOWN OF NORTH WILKESBORO BOARD OF COMMISSIONERS Tiger Posey THOMAS GRAY POSEY
WILKES TOWN OF WILKESBORO MAYOR Dallas Handy DALLAS STEVEN HANDY
WILKES TOWN OF WILKESBORO MAYOR Mike Inscore MICHAEL VESTAL INSCORE
WILKES TOWN OF WILKESBORO TOWN COUNCIL Jimmy Hayes JIMMY CALVIN HAYES
WILKES TOWN OF WILKESBORO TOWN COUNCIL J. Gary Johnson JAMES GARY JOHNSON
WILKES TOWN OF WILKESBORO TOWN COUNCIL Gregory A. Minton GREGORY ALAN MINTON
WILKES TOWN OF WILKESBORO TOWN COUNCIL Andrew (Andy) Soots CLAUDE ANDREW SOOTS
WILSON TOWN OF BLACK CREEK MAYOR Ralph (Mack) Smith, Jr. RALPH MCLEAN SMITH
WILSON TOWN OF BLACK CREEK TOWN COMMISSIONER Ellen E. Dawson ELLEN DAWSON
WILSON TOWN OF BLACK CREEK TOWN COMMISSIONER Roland Godwin WILLIAM ROLAND GODWIN
WILSON TOWN OF BLACK CREEK TOWN COMMISSIONER Roland Wayne Lucas ROLAND WAYNE LUCAS
WILSON TOWN OF BLACK CREEK TOWN COMMISSIONER Larry (Sam) Price LARRY WAYNE PRICE
WILSON TOWN OF BLACK CREEK TOWN COMMISSIONER Lisa G. Skinner LISA GODWIN SKINNER
WILSON TOWN OF BLACK CREEK TOWN COMMISSIONER Stanley Talton STANLEY MAC TALTON
WILSON TOWN OF ELM CITY MAYOR Grady N. Smith GRADY NORRIS SMITH
WILSON TOWN OF ELM CITY TOWN COMMISSIONER Dale Childress DALE BRYANT CHILDRESS
WILSON TOWN OF ELM CITY TOWN COMMISSIONER Melvin R. Cooke MELVIN RAYMOND COOKE
WILSON TOWN OF ELM CITY TOWN COMMISSIONER Cornell Mercer CORNELL LAMONT MERCER
WILSON TOWN OF ELM CITY TOWN COMMISSIONER Tawanda A. Moore TAWANDA A MOORE
WILSON TOWN OF ELM CITY TOWN COMMISSIONER Marsha Wells MARSHA WILSON WELLS
WILSON TOWN OF ELM CITY TOWN COMMISSIONER Gil Wheeler GILBERT KARL WHEELER
WILSON TOWN OF KENLY MAYOR Bonnie Hartley Williamson BONNIE HARTLEY WILLIAMSON
WILSON TOWN OF KENLY TOWN COUNCIL MEMBERS Keith Davis KEITH DURRAIN DAVIS
WILSON TOWN OF KENLY TOWN COUNCIL MEMBERS LaWanda M. Neal LAWANDA MICHELLE NEAL
WILSON TOWN OF KENLY TOWN COUNCIL MEMBERS Bobby Peele ROBERT WADE PEELE
WILSON TOWN OF KENLY TOWN COUNCIL MEMBERS Page Redmon STEPHANIE PAGE REDMON
WILSON TOWN OF LUCAMA TOWN COMMISSIONER Sonya Bullock SONYA NICHOLE BULLOCK
WILSON TOWN OF LUCAMA TOWN COMMISSIONER Peggy B. Lamm PEGGY BATTEN LAMM
WILSON TOWN OF LUCAMA TOWN COMMISSIONER Judy Mason JULIA HOLMAN MASON
WILSON TOWN OF LUCAMA TOWN COMMISSIONER Helen Torres HELEN TORRES
WILSON TOWN OF LUCAMA TOWN COMMISSIONER Thaddeus Washington THADDEUS WAYNE WASHINGTON
WILSON TOWN OF LUCAMA TOWN COMMISSIONER Yvonne T. Williams YVONNE TAYLOR WILLIAMS
WILSON TOWN OF SARATOGA MAYOR John E. Cayton, Jr. JOHN EVIN CAYTON
WILSON TOWN OF SARATOGA MAYOR Charles (Tommy) Hawkins CHARLES THOMAS HAWKINS
WILSON TOWN OF SARATOGA TOWN COMMISSIONER Trevor Atwell JAMES TREVOR ATWELL
WILSON TOWN OF SARATOGA TOWN COMMISSIONER Delance H. Ellis DELANCE HARRELL ELLIS
WILSON TOWN OF SARATOGA TOWN COMMISSIONER Elaine Saunders CYNTHIA ELAINE SAUNDERS
WILSON TOWN OF SARATOGA TOWN COMMISSIONER Tim Shelton TIMOTHY GLENN SHELTON
WILSON TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS Becky Humphrey MARION BECKY HUMPHREY
WILSON TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS Mary Jackson MARY BOSWELL JACKSON
WILSON TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS Don Patel PANKAJ RAVOJIBHAI PATEL
WILSON TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS David W. Pride DAVID WAYNE PRIDE
WILSON TOWN OF SHARPSBURG BOARD OF COMMISSIONERS Linda Virgil LINDA BULLOCK VIRGIL
WILSON TOWN OF SIMS MAYOR Miranda Boykin MIRANDA RAE BOYKIN
WILSON TOWN OF SIMS TOWN COMMISSIONER Helen Boykin HELEN BUNN BOYKIN
WILSON TOWN OF SIMS TOWN COMMISSIONER Rhonda R. Payne RHONDA RUFFIN BAKER PAYNE
WILSON TOWN OF STANTONSBURG MAYOR William H. (Bill) Edmundson WILLIAM HENDERSON EDMUNDSON
WILSON TOWN OF STANTONSBURG MAYOR Coley Hunt Rhodes COLEY HUNT RHODES
WILSON TOWN OF STANTONSBURG TOWN COUNCIL Walt Bynum WALTER HUBERT BYNUM
WILSON TOWN OF STANTONSBURG TOWN COUNCIL H. Powell Dew, Jr. HAROLD POWELL DEW
WILSON TOWN OF STANTONSBURG TOWN COUNCIL Ken D. Horne KEN DOUGLAS HORNE
WILSON CITY OF WILSON MAYOR C. Bruce Rose CALVIN BRUCE ROSE
WILSON CITY OF WILSON MAYOR Carlton Stevens, Jr. CARLTON LEVEL STEVENS
WILSON CITY OF WILSON CITY COUNCIL DISTRICT 01 Brenda Watson Avery BRENDA WATSON AVERY
WILSON CITY OF WILSON CITY COUNCIL DISTRICT 01 Gillettia Morgan GILLETTIA MINZON MORGAN
WILSON CITY OF WILSON CITY COUNCIL DISTRICT 02 Michael S. Bell MICHAEL STEPHEN BELL
WILSON CITY OF WILSON CITY COUNCIL DISTRICT 04 Davonta Ferguson DAVONTA DOMINIC FERGUSON
WILSON CITY OF WILSON CITY COUNCIL DISTRICT 04 James M. Johnson III JAMES MACDONALD JOHNSON
YADKIN TOWN OF YADKINVILLE TOWN COMMISSIONER Monta Davis-Oliver MONTA MARI DAVIS-OLIVER
YADKIN TOWN OF YADKINVILLE TOWN COMMISSIONER Tony L. Hall TONY LEE HALL
YADKIN TOWN OF YADKINVILLE TOWN COMMISSIONER Christopher A. Hutchens CHRISTOPHER ALLEN HUTCHENS
YADKIN TOWN OF YADKINVILLE TOWN COMMISSIONER Richie Parker RICHARD CHARLES PARKER
YANCEY TOWN OF BURNSVILLE COUNCIL MEMBER Judy W. Buchanan JUDY GALE BUCHANAN
YANCEY TOWN OF BURNSVILLE COUNCIL MEMBER Danny McIntosh DANNY TILMON MCINTOSH