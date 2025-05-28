Muchos estadounidenses están pensando en irse: te revelamos cuál es el país por el que más optaron

Video Trump aplaza la entrada en vigor de los aranceles del 50% para la Unión Europea, ¿para cuándo queda?

Una encuesta reciente de Expatsi, un sitio web dirigido a personas que buscan emigrar, revela que Portugal se ha convertido en el destino más solicitado por los estadounidenses que desean mudarse fuera del país.

Con más de 116,000 encuestados, el sondeo muestra que las razones para elegir la nación europea están relacionadas con factores como el clima, la seguridad y el bajo costo de vida. También revela que las inquietudes políticas y sociales han influido en la decisión de los estadounidenses que consideran mudarse.

El documento , basado en el análisis de 20 preguntas relacionadas con clima, presupuesto mensual, idioma y otros factores, destaca que la mayoría de los encuestados prefiere vivir en países con buena infraestructura, seguridad y políticas sociales progresistas.

La encuesta también revela una creciente preocupación por temas como la violencia armada en Estados Unidos y la polarización política como motivadores clave para mudarse.

Portugal, el destino favorito por su estabilidad política y su seguridad

De acuerdo con el análisis de Expatis, Portugal ofrece un bajo costo de vida en comparación con otras naciones europeas, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para jubilados como para nómadas digitales. Además, la seguridad, la estabilidad política y la amabilidad de su gente son factores que los encuestados durante 2024 mencionaron.

El informe señala que, además del clima templado y las playas, las políticas de residencia, como las visas de oro y para nómadas digitales, han facilitado la mudanza de muchos estadounidenses. La atención médica de calidad, la infraestructura moderna y el hecho de que una parte significativa de la población local habla inglés también contribuyen a que Portugal sea una opción muy accesible.

Otro factor importante es la tranquilidad política del país, que atrae a aquellos que buscan escapar de la polarización en Estados Unidos. Según la encuesta, más del 50% de los participantes mencionaron motivos políticos, como el conservadurismo extremo, como una razón para mudarse al extranjero. La inclusión de la violencia armada como un factor también fue mencionada por aproximadamente la mitad de los encuestados.

Francia y España le pisan los talones a Portugal el favorito de los estadounidenses

Francia, por su infraestructura de calidad y el enfoque en los derechos sociales, ocupa el segundo lugar en el ranking. Su cultura, calidad de vida y sistema de salud siguen siendo atractivos, a pesar de los desafíos económicos que enfrenta el país.

España, que ocupa el tercer lugar, atrae a muchos por su clima cálido, su excelente gastronomía y sus políticas progresistas en términos de derechos civiles. Además, al igual que Portugal, España ofrece una buena calidad de vida a precios relativamente bajos.

También el estudio de Expatsi indicó que el hecho de que el idioma español sea ampliamente hablado también facilita la adaptación.

Los tres países que encabezan el ranking cuentan con una infraestructura avanzada, un clima agradable y políticas sociales que favorecen la inclusión y los derechos civiles. Sin embargo, lo que los diferencia es la oferta de visados para facilitar la residencia de extranjeros, lo que ha sido un factor determinante en la elección de Portugal.

Países europeos dominan la lista de destinos favoritos de los estadounidenses

La encuesta de Expatsi de 2024 también reveló que Europa domina la lista de los destinos preferidos por los estadounidenses por la calidad de vida, la infraestructura de primer nivel, y un fuerte enfoque en los derechos humanos y la seguridad, entre otros factores. Además, ofrece una gran diversidad de culturas y estilos de vida.

De hecho Grecia y Suiza completan el top 5 del informe y fueron elegidos también por la calidad de vida y los costos razonables.

Si bien Europa es el destino principal, el estudio también menciona que otros lugares fuera del continente europeo, como México, Canadá y Australia, siguen siendo opciones populares para aquellos estadounidenses interesados en mudarse al extranjero.

