Mensajes políticos y de amor a L.A tras los incendios forestales: momentos clave de estos premios Grammy

Video Desde Paris Hilton a Billy Crystal: estas celebridades perdieron sus hogares en los incendios de Los Ángeles

La 67ª edición de los premios Grammy sirvió para rendir tributo a los bomberos que combatieron las intensas llamas que acecharon a Los Ángeles el pasado mes de enero, y celebraron lo mejor de la escena con deslumbrantes presentaciones.

También hubo momentos políticos en los que varios artistas abordaron temas que dividen a Estados Unidos, semanas después del regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

La victoria de Beyoncé por su álbum 'Cowboy Carter' coronó una noche que se convirtió en un homenaje a Los Ángeles. Los espectadores prometieron donaciones de 7 millones de dólares.

Estos fueron algunos de los momentos que marcaron la gala más importante del mundo de la música:

67º edición de los Grammy: una noche política

Inmigración, diversidad, sistema de salud, asuntos de género: la noche más importante de la música no fue indiferente a los temas que polarizan a la sociedad estadounidense.

Shakira dedicó su Grammy al mejor álbum de pop latino a "mis hermanos y hermanas inmigrantes" en Estados Unidos, donde el presidente Trump ha prometido deportaciones masivas. "Ustedes son amados, tienen valor y siempre pelearé con ustedes", agregó la colombiana.

"Este no es el momento de silenciar a las voces de la diversidad que hemos visto en el escenario", dijo Alicia Keys, al recibir el premio honorífico Dr. Dre al impacto global. "DEI (acrónimo para diversidad, equidad e inclusión) no es una amenaza, es un privilegio", comentó. "Cuando las fuerzas destructivas tratan de quemarnos, nos levantamos de las cenizas como un ave fénix".

Lady Gaga utilizó su espacio para defender a la comunidad queer, mientras Chappell Roan abogó porque las disqueras ofrezcan mejores condiciones contractuales, incluyendo beneficios como seguros de salud, para sus artistas.

Los Grammy, una gala a la resiliencia de Los Ángeles

Cuando los organizadores de los Grammy decidieron seguir adelante con la gala tras los incendios forestales que acecharon a Los Ángeles, quisieron reconocer el sufrimiento que sufrió la capital del espectáculo, con una treintena de muertos en los fuegos que ardieron durante semanas.

PUBLICIDAD

La gala fue un merecido homenaje a la resistencia de la ciudad, a los bomberos y rescatistas, y a los artistas que consideran a la ciudad como su hogar.

El líder de los Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, y su baterista, Chad Smith, subieron al escenario para presentar un premio, y ofrecieron unos compases a capella del gran éxito de la banda de Los Ángeles "Under the Bridge".

Lady Gaga y Bruno Mars cantaron una versión de 'California Dreamin', un clásico de los Mamas and the Papas, mientras que Billie Eilish se puso una gorra de los Dodgers, el equipo de béisbol angelino, para su actuación.

Aunque estaban presentes muchas grandes estrellas, el honor de abrir la ceremonia le correspondió a dos hermanos angelinos profundamente afectados por los incendios forestales: Taylor y Griffin Goldsmith, de la banda Dawes, quienes perdieron la casa de uno de ellos, y también la de su infancia, junto a muchos objetos queridos. Ambos han defendido a las víctimas, recaudado dinero y fueron incluidos en el concierto benéfico de FireAid el jueves.

"Realmente personifican el espíritu único que estamos viendo en Los Ángeles en este momento", dijo el presentador Trevor Noah. "¿Qué mejor manera de comenzar los Premios Grammy?"

A lo largo de la transmisión, se mostró en pantalla un código QR que instaba a los espectadores a hacer donaciones para ayudar a las víctimas del incendio. Se recaudaron siete millones de dólares, según Noah.

Y cuando un grupo de bomberos de Los Ángeles subió al escenario para presentar el último premio de la noche, el Álbum del año, que ganó Beyoncé, se llevó una prolongada ovación.

Miembros del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles entregaron el premio al Álbum del año. Imagen Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Nuevos talentos dominaron la escena de los Grammy

Los talentos emergentes dominaron la escena de los Grammy. Sabrina Carpenter deleitó a la audiencia con sus éxitos 'Please Please Please' y 'Espresso', en una actuación con estética retro en la cual incluso mostró sus pasos de claqué, mientras que la princesa del Medio Oeste, Chappell Roan, dio rienda suelta a su extravagancia para interpretar 'Pink Pony Club'.

PUBLICIDAD

Otros candidatos a la codiciada categoría al mejor artista revelación se alternaron en un medley que arrancó aplausos y baile.

De Benson Boone, y sus piruetas, a Shaboozey, y su pegajoso country 'A Bar Song (Tipsy)', pasando por el rítmico Teddy Swims y la imponente voz de Raye, hasta la enérgica actuación de la rapera de Florida Doechii que levantó a todo el mundo de la silla. Doechii ganó el Grammy al mejor álbum de rap, siendo la tercera mujer en ganar en esa categoría.

Las mujeres negras brillan en los Grammy

Fue una noche histórica para las mujeres negras. Beyoncé finalmente se alzó con el Grammy al Álbum del año por su 'Cowboy Carter', un sentido y profundo trabajo que abarca varias géneros, incluyendo el country.

El triunfo supo a reivindicación para la artista más nominada y más premiada por la Academia de la Grabación, quien sin embargo nunca había conquistado este reconocimiento. Con el gramófono, se convirtió este domingo en la cuarta mujer negra en vencer en la categoría.

Doechii, por su parte, con su trofeo al mejor álbum de rap, aprovechó el premio, con su madre al lado, para enviar un mensaje a las jóvenes negras: "Tantas mujeres negras ahí afuera que me ven ahora, y quiero decirles ¡puedes lograrlo!", comentó al recibir la estatuilla. "No permitas que nadie proyecte en ti estereotipos, que te digan que no puedes estar aquí, que eres muy negra, o que no eres lo suficientemente inteligente, o que eres muy dramática o muy ruidosa".

El homenaje a Quincy Jones en los Grammy

Los Grammy siempre ofrecen emociones, y esta edición guardó un momento especial para el legendario Quincy Jones, fallecido el año pasado, dando un repaso a canciones que contaron con el toque del talentoso productor.

PUBLICIDAD

Cynthia Erivo entonó, junto a Herbie Hancock, una poderosa versión de la balada de Frank Sinatra 'Fly Me To The Moon'. Luego, vino una interpretación de 'We Are the World', harmónica en mano, a cargo de Stevie Wonder y Laney Wilson.

Janelle Monáe, vistiendo un traje y mocasines con medias de brillantes, evocó al fallecido Michael Jackson al cantar su éxito de 1979, 'Don't Stop Till You Get Enough', actuación durante la cual incluyó además el inolvidable paso lunar del astro del pop.

"En sus 91 años, Q llegó a un sinfín de vidas, pero tengo que decir que cambió la mía para siempre", dijo el actor Will Smith. "Ustedes probablemente no sabrían quien es Will Smith si no fuese por Quincy Jones".