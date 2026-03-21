Houston Meteorito se desintegra en Houston y causa estruendo en varias casas Un meteorito del tamaño de un metro encendió el cielo de Houston y estalló con una potencia similar a decenas de toneladas de TNT, provocando un estruendo que hizo vibrar casas y desató alarma entre residentes.



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Un meteorito se desintegró la tarde de este 21 de marzo sobre el cielo del noroeste de Houston, Texas, pero causó una fuerte explosión equivalente a 20 toneladas de dinamita que alarmó a varios residentes.

La NASA confirmó que el bólido fue avistado alrededor de las 16:40 horas, tiempo del centro de Estados Unidos, de acuerdo con informes de la Sociedad Americana de Meteoros, que se basó en testigos presenciales.

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"Un análisis de los datos disponibles indica que el meteorito se hizo visible a una altitud de 49 millas sobre Stagecoach, al noroeste de Houston", precisó la NASA.

"Se desplazó hacia el sureste a 35,000 millas por hora, fragmentándose a 29 millas sobre Bammel, justo al oeste de Cypress Station", añadió.

La "brillante bola de fuego" igual fue registrada por los mapeadores de rayos geoestacionarios (GOES), indicó la agencia.

Algunos vecinos dijeron a medios locales que fragmentos cayeron sobre su propiedad e incluso difundieron imágenes de los restos.

La NASA informó que la energía liberada fue equivalente a 20 toneladas de TNT, lo que se propagó hasta el suelo.

"La desintegración del fragmento del asteroide, que pesaba aproximadamente una tonelada con un diámetro de 3 pies, liberó una energía equivalente a 26 toneladas de TNT, creando una onda de presión que se propagó hasta el suelo y causó los estruendos que algunos residentes de la zona escucharon", señaló.

Los bomberos de Brenham indicaron que respondieron a reportes del estruendo, pero no encontraron evidencias.

"La casa se sacudió"

En redes sociales fueron difundidos videos del objeto deslumbrante. Mientras algunos vecinos se preguntaban por el impacto y el fuerte ruido.

Trey Duhon, juez del condado de Waller, publicó en su cuenta oficial de Facebook que escuchó la explosión y preguntó a sus seguidores si también la habían oído.

"Aparentemente, un meteoro explotó más temprano hoy en algún lugar cerca de nuestro condado o sobre él. Lo escuché desde dentro de la casa y la casa se sacudió por el impacto", publicó.

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"Eso asustó a Lisa, que estaba en el patio trasero. ¿Alguien lo vio o sabe en qué dirección iba?", consultó y le respondieron que igual habían detectado lo mismo.

Algunos restos cayeron entre Willowbrook y Northgate Crossing, apuntó la NASA citando datos del radar meteorológico Doppler.

Los datos técnicos reportados por la NASA

- Se registró un meteoro (una roca espacial) el 21 de marzo de 2026 a las 21:40:10 UTC.

-Venía de un asteroide, o sea, era un fragmento de roca del espacio.

-Tamaño: Aproximadamente 1 metro (3 pies), relativamente pequeño.

- Trayectoria: Comenzó su recorrido visible en la atmósfera cerca de las coordenadas (30.121, -95.738) y terminó cerca de (30.020, -95.493).

(Esto indica que cruzó una zona relativamente corta en línea recta).

- Altitud: Entró a unos 79 km de altura.

- Se desintegró o dejó de verse a unos 47 km (esto es normal: los meteoros se queman en la atmósfera).

- Velocidad: Iba a unos 15.6 km por segundo (extremadamente rápido, más de 50,000 km/h).