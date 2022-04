Caso Melissa Lucio: qué es la técnica Reid, la polémica estrategia con que la policía logra confesiones

Esto se hará siempre “atajando toda negación” (impidiendo que insista en que no es el culpable); “superando las objeciones”, haciéndole notar al interrogado que no se escuchan sus argumentos de defensa; y “manteniendo su atención”, para estar seguro de que no se distrae, a través del contacto visual o preguntas hipotéticas. Además, hay que “manejar el ánimo pasivo”, mostrando a un interrogador compasivo e indicando que lo esencial es que confiese.