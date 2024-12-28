Mega Millions: un boleto gana premio mayor de $1,220 millones del sorteo 27 de diciembre 2024

Video Afortunado residente en Illinois se convierte en millonario tras ganar el premio mayor del Mega Millions

Mega Millions registró un ganador después de tres meses sin que nadie ganara el premio mayor de la lotería: el ticket se vendió en California, y se llevó el jackpot de valor estimado en $1,220 millones. El afortunado o afortunada tendrá la opción de llevarse el pago en efectivo de $549.7 millones.

Además del pozo acumulado, en el sorteo del 27 de diciembre hubo millones de boletos ganadores en todos los niveles de premios. Por eso, revisa los números porque ha habido premios menores de hasta $30,000. Cinco boletos acertaron cinco bolas blancas, llevándose premios de segundo nivel (en California, Arizona, Missouri y Texas).

Estos son los números ganadores del 27 de diciembre: 3-7-37-49-55 | Mega Ball: 6| Megaplier: 3x.

El boleto ganador se vendió en Cottonwood, California. La identidad del ganador del premio mayor aún no se conoce.

Es el quinto premio mayor más grande de Mega Millions en la historia y el séptimo premio mayor de Mega Millions superior a $1,000 millones.

¿Cómo recibirá el premio mayor de Mega Millions el afortunado ganador?

El monto total del premio mayor de Mega Millions se pagará como elija el ganador: puede optar por una anualidad pagada durante 29 años (que hace al premio total) o puede elegir un pago en efectivo, que el Mega Millions de este viernes se calcula en $549,7 millones.

Casi todos los ganadores del gran premio optan por recibir un solo pago en efectivo.

Hasta el viernes, la última vez que un jugador de Mega Millions ganó el premio mayor fue el 10 de septiembre.

El boleto con el premio mayor más grande de la historia de Mega Millions, con un valor de $1.6 mil millones, se vendió en Florida en agosto de 2023.

“Felicitaciones a nuestro ganador del premio mayor de $1.22 mil millones de California. ¡Qué regalo tan increíble para esta temporada festiva!", dijo Joshua Johnston, director principal del Consorcio Mega Millions.

El último ganador de un premio mayor fue un jugador de Texas, que se llevó $800 millones en el sorteo del 10 de septiembre.

El pasado 26 de marzo, Mega Millions registró otro ganador del premio mayor, que tenía una bolsa acumulada de $1,130 millones. El afortunado fue un residente de Nueva Jersey.

El premio más grande dado por una lotería de EEUU fueron los $2,040 millones del Powerball que alguien en California ganó en 2022.

Cómo se juega el Mega Millions

Para participar en el sorteo, el jugador debe elegir seis números de dos grupos separados. En el primer grupo se deben seleccionar cinco números del 1 al 70 (las bolas blancas), mientras que en el segundo solo se elige un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada).

También es posible seleccionar Easy Pick/Quick Pick, donde una máquina elige los números de forma aleatoria.

Un concursante gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $2.

Cuáles son las formas de cobrar el premio mayor

En caso de ganar el premio, existe la opción de cobrarlo por anualidades, que se pagan como un pago inmediato, seguido de 29 pagos por año. Cada pago es un 5% mayor que el anterior, lo que, de acuerdo con la página del Mega Millions, ayuda a proteger el estilo de vida y el poder adquisitivo de los ganadores en periodos de inflación.

También existe la opción en efectivo, que se trata de un pago único de suma global que es igual a todo el efectivo que había en juego en el sorteo de Mega Millions. Antes de dar los premios, se quitan los impuestos estatales y federales.

Cuánto cuesta el boleto y cuándo son los sorteos

El boleto para participar cuesta $2 dólares y se sortea los martes y viernes a las 11 pm ET.

