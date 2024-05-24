El secretario de Defensa Lloyd Austin será hospitalizado otra vez para un "procedimiento médico"

Video ¿Debe renunciar el secretario de Defensa tras ocultar su hospitalización por un cáncer? El debate en línea de fuego

El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, será hospitalizado nuevamente este viernes para un procedimiento médico en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y transferirá el poder temporalmente a su adjunto, informó el Pentágono en un comunicado.

Austin ha estado lidiando con los problemas de vejiga que surgieron en diciembre después de su tratamiento para el cáncer de próstata que llevó a un escándalo, por no informar de su cirugía al presidente Joe Biden.

