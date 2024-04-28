No poder jubilarse jamás: el sombrío panorama que ahoga cada vez a más personas en EEUU

Cerca de una cuarta parte de los adultos de 50 años o más en Estados Unidos cree que no podrá jubilarse nunca y al 70% de ellos le preocupa que los precios suban más rápido que sus salarios, mostró un estudio de AARP.

Cerca de 1 de cada 4 de esos adultos de 50 años o más dijo no tener dinero guardado para el retiro, según el reporte. Los gastos del día a día y de la vivienda, incluyendo los alquileres y las hipotecas, son las principales razones por las que no han podido ahorrar para el retiro, agregó el estudio.

Son datos que posiblemente pesen en este año electoral en el que el presidente Joe Biden y su rival republicano, Donald Trump, tratan de conquistar a los electores adultos que usualmente salen más a votar.

El estudio de AARP fue realizado con base en entrevistas a 8,000 personas y en coordinación con NORC Center for Public Affairs Research. También arrojó que una tercera parte de los adultos encuestados tienen deudas de más de $10,000 en sus tarjetas de crédito y que el 12% debe más de $20,000.

Asimismo, el 37% dijo que le preocupa no poder costear sus necesidades básicas, como la comida o el techo.

"Son demasiadas personas las que no tienen acceso a opciones para ahorrar para el retiro y, cuando a esto se le suman los altos precios, se hace cada vez más difícil para ellas poder elegir cuándo jubilarse", dijo Indira Venkateswaran, vicepresidenta senior de investigaciones de AARP. "Los gastos del día a día siguen siendo la principal barrera para ahorrar para el retiro, y algunas personas mayores dicen que no esperan jubilarse jamás", agregó.

Cada vez más personas mayores que tienen que seguir trabajando en EEUU

La cantidad de personas de 50 años o más que cree que no podrá retirarse nunca ha permanecido estable. Alcanzaba 23% en enero de 2022 y 24% en julio de ese año, según el estudio, que es realizado dos veces a año.

"Estamos viendo una expansión (en la cantidad) de trabajadores mayores que permanecen en la fuerza laboral", dijo David John, asesor de políticas estratégicas de AARP Public Policy Institute. Ello se debe en parte a que esos trabajadores "no tienen suficientes ahorros para la jubilación. Es un problema que posiblemente continúe", agregó.

De acuerdo con datos de las elecciones del Congreso de 2022, un informe de la Oficina del Censo mostró recientemente que los electores de 65 años o más conforman el 30.4% del electorado, mientras que los de los grupos Gen Z y millennials representan el 11.7%.

Biden ha intentado acercar a esos votantes al promover un precio máximo de $35 para la insulina para los beneficiarios de Medicare. Trump, por su parte, dijo en una entrevista con CNBC en marzo que estaría abierto a que haya recortes al Seguro Social y Medicare. Aunque la secretaria de prensa de su campaña, Karoline Leavitt, dijo a la agencia AP que él "continuará protegiendo fuertemente el Seguro Social y Medicare en un (eventual) segundo mandato".

Un asunto que precisamente afectará la capacidad de poder jubilarse en Estados Unidos será la salud financiera del Seguro Social y Medicare.

El informe anual más reciente del programa mostró que el Seguro Social, que es la seguridad financiera de millones de personas mayores en Estados Unidos, se quedará sin el dinero suficiente para pagar todos los beneficios en el transcurso de la próxima década.

Medicare, el programa de salud patrocinado por el gobierno y que beneficia a 65 millones de personas mayores y discapacitadas, no podrá cubrir todos los costos de las visitas a hospitales ni ancianatos a sus beneficiarios hacia 2031, previó el reporte.

