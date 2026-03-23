Policía Decomiso millonario de cocaína: Policía de Puerto Rico incauta droga frente a la costa Tras una persecución a una embarcación, tres sospechosos fueron detenidos y se encontraron a bordo más de 1,800 libras de cocaína.

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Este lunes 23 de marzo de 2026 se informó que autoridades de Puerto Rico incautaron cocaína valorada en varios millones de dólares.

Según un comunicado policial, los agentes interceptaron una embarcación de ocho metros de eslora (26 pies) sin identificación en aguas cercanas al municipio de Río Grande. Tras una persecución, tres sospechosos fueron detenidos y se encontraron a bordo más de 820 kilogramos (1,800 libras) de cocaína.

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¿Cuánto vale la cocaína inacautada?

De acuerdo con información de la agencia de noticias AP, la cocaína incautada tiene un valor de aproximadamente 12 millones de dólares.

La policía informó que el decomiso fue frente a las costas de la isla y las autoridades federales se harán cargo del caso.

Esta es una de las mayores incautaciones en aguas puertorriqueñas en los últimos años. El territorio estadounidense ha servido durante mucho tiempo como punto de tránsito para el contrabando de drogas hacia Estados Unidos continental y Europa.