Un cuerpo momificado fue descubierto dentro de una pared en un centro de fiestas. Llevaba 2 años ahí, ¿quién era?

La mayor incógnita, hasta ahora, es: ¿cómo fue que terminó en medio de un muro? Ray Kelly, de la oficina del sheriff del condado de Alameda, explicó a The New York Times que es probable que el hombre se haya atascado mientras “trataba de sacar algo de la pared”. “Definitivamente estaba en un sitio donde no debería de haber estado”, afirmó.