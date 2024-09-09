Jorge Ramos dejará Univision a fin de año

Video El momento en que Jorge Ramos anuncia su retiro de Univision: estará hasta finales de año

Noticias Univision, la plataforma líder de noticias e información en español en Estados Unidos, anunció hoy que Univision y Jorge Ramos acordaron mutuamente no renovar el contrato que está por expirar. Ramos dejará su rol como copresentador de Noticiero Univision a fines del año, luego de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Ramos es uno de los periodistas más respetados de Estados Unidos. Su distinguida carrera, que abarca 40 extraordinarios años en Univision, 38 de ellos como copresentador de Noticiero Univision, deja una marca indeleble en el periodismo hispano.

“Esto no es un adiós. Continuaré presentando Noticiero Univision hasta diciembre, y después compartiré mis planes profesionales. Estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas en Univision y muy orgulloso de ser parte de un equipo que ha establecido un liderazgo sólido a lo largo de los años”, dijo Ramos.