Un multimillonario escondió cinco cofres con tesoros de valor incalculable en EEUU. Esto debes saber para encontrarlos

Video Te mostramos en realidad aumentada los cofres con tesoros que escondió un multimillonario en EEUU

El músico, millonario inversionista en criptomonedas Jon Collins-Black creó una búsqueda de un tesoro con un valor de varios millones de dólares en la que puede participar cualquir persona. El tesoro está separado en cinco cofres, escondidos en cinco estados de EEUU.

Pero quienes acepten el desafío de Collins-Black tendrán que adquirir su libro There’s Treasure Inside (Hay un tesoro dentro), el cual fue publicado este mes como una guía para ayudar a quienes decidan emprender la búsqueda de los cofres y sus tesoros.

Un tesoro al alcance de todos

El libro de 243 páginas no solo contiene pistas sobre cómo encontrar los cofres, sino además las historias sobre los artículos que esperan a los ganadores dentro de ellos.

“ There’s Treasure Inside" es la culminación de casi cinco años de trabajo” explica un comunicado en el sitio web del libro.

“El autor trabajó con expertos en varios campos para reunir un tesoro único y valioso. Valuadas en millones de dólares y cada día más valiosas, las piezas del tesoro son tan variadas como únicas”, dice el comunicado, agregando que las mismas fueron “ elegidas para atraer a tantos gustos e intereses diferentes como sea posible”.

Los artículos incluyen Bitcoin, antigüedades, objetos de naufragios, cartas raras de Pokemon, recuerdos deportivos, oro, metales preciosos y gemas raras, así como objetos de importancia histórica, “incluyendo algunos fabricados o poseídos por personas como Pablo Picasso, Andrew Carnegie, George Washington, Amelia Earhart, Jackie Onassis, Henry David Thoreau y Louis Comfort Tiffany”.

Collins-Black comenzó la planificación de la búsqueda del tesoro en Google Maps y finalmente eligió los sitios donde escondería los cofres después de caminar cientos de millas, leer sobre la historia de los lugares y estudiar sus topografías, en una misión de “reconocimiento masivo”.

El valor del tesoro podría ser incalculable

Las historias de los objetos escondidos en los cinco cofres componen los capítulos del libro y en ellos están las claves para descubrir dónde se encuentran los tesoros.

Collins-Black dice que todas las cajas están ubicadas en lugares seguros a los que no es peligroso llegar ni se necesita estar en gran forma física para acceder a ellos. “Cualquier persona con una salud normal debería estar bien”, dice el creador de la búsqueda.

El autor también dice que “no hace falta ser un genio y no hay ningún acertijo que resolver que te lleve a encontrar un tesoro” pero advierte que “hay rasgos y cualidades particulares que se comentan en el libro que pueden ayudarte si decides utilizarlos”.

El libro tiene algunos errores de ortografía y tipeo que Collins-Black aclara que no se tratan de pistas en sí mismos, sino del resultado de tratar de proteger sus contenidos contra la posibilidad de filtraciones por lo que el autor limitó la cantidad de personas que lo leyeron antes de su lanzamiento, lo que afectó el proceso de corrección de pruebas.

Collins-Black dice que es imposible calcular el valor total del tesoro.

“Personalmente, gasté más de dos millones de dólares en este tesoro. Pero el precio del oro, así como el valor de muchos de los objetos que lo componen, han aumentado significativamente desde que los adquirí. Además, algunas piezas son únicas y, por ello, pueden considerarse inestimables” dice el autor.

Collins-Black estima que se necesitarán entre siete a 10 años para que el tesoro sea descubierto en su totalidad.

