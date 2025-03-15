Los inmigrantes impulsan el crecimiento en los principales condados urbanos de EEUU

Video ¿Qué pasará con las solicitudes de ‘parole in place’? Abogada explica qué sigue tras su anulación

Los inmigrantes mantuvieron el crecimiento de los condados urbanos más grandes en Estados Unidos el año pasado. Los condados centrales en las áreas metropolitanas de Houston, Miami y Phoenix crecieron más que cualquier otro en el país, principalmente debido a la llegada de personas de fuera de Estados Unidos, según las estimaciones de población de la Oficina del Censo publicadas el jueves.

Sin la inmigración internacional, el condado de Harris, Texas, el condado de Miami-Dade, Florida, y el condado de Maricopa, Arizona, no habrían tenido a nadie mudándose allí el año pasado. Esto se debe a que más personas que ya vivían en el país se mudaron fuera de esos condados que las que se mudaron hacia ellos. El condado de Miami-Dade habría perdido población sin los inmigrantes, ya que el número de nacimientos que superó a las muertes no fue suficiente para compensar a los decenas de miles de residentes que se mudaron fuera.

La inmigración en 2024 impulsó el crecimiento general de la población de EEUU a su tasa más rápida en 23 años, ya que la nación superó los 340 millones de habitantes. La Oficina del Censo cambió la forma en que contaba a los inmigrantes el año pasado al incluir a más personas que fueron admitidas en EEUU por razones humanitarias, y a menudo temporales.

“Un exceso sustancial de nacimientos sobre muertes ha sido durante mucho tiempo el principal motor del crecimiento de la población en EEUU, pero a medida que este superávit disminuyó en los últimos cuatro años, la inmigración proporcionó la mayor parte del aumento de la población de la nación”, dijo Kenneth Johnson, un demógrafo senior en la Universidad de Nueva Hampshire, en un correo electrónico.

Migrantes nacionales frente a internacionales

Las estimaciones de 2024 reflejan una disonancia continua en esta década entre dónde eligen vivir los residentes actuales de EEUU y los inmigrantes. El año pasado, los inmigrantes se mudaron a los núcleos urbanos de las áreas metropolitanas, mientras que aquellos que ya vivían en el país prefirieron los condados en las zonas suburbanas más alejadas de las áreas metropolitanas.



Los condados más populares para los migrantes internacionales el año pasado fueron los condados de Miami-Dade y Harris, seguidos por el condado de Los Ángeles y el condado de Cook, Illinois, que alberga a Chicago.

Los condados más populares para los residentes nacionales el año pasado fueron el condado Montgomery, Texas, al norte Houston; el condado Pinal, Arizona, al suroeste de Phoenix; y el condado Pasco, Florida, al noreste de Tampa. También estaban en los primeros puestos el condado Polk, Florida, ubicado entre Orlando y Tampa, y el condado Collin, Texas, en los suburbios del norte de la metrópoli de Dallas.

Nueva York está en recuperación

Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó a EEUU en 2020, el área metropolitana de Nueva York y otras con algunas de las poblaciones más densas en EEUU perdieron decenas de miles de residentes debido a los traslados.

Sin embargo, la región se ha ido recuperando desde que remitió la pandemia. El área metropolitana de Nueva York —la más grande en EEUU con 19.9 millones de personas— agregó más personas que cualquier otra área metropolitana en el país el año pasado. Mientras 147,000 residentes se mudaron fuera, llegaron casi 288,000 inmigrantes, incluidos decenas de miles en autobuses proporcionados por el estado de Texas.

San Francisco y Washington DC son otras áreas metropolitanas que han ganado población a través de la inmigración internacional, después de haberla perdido inicialmente durante la pandemia.

El área metropolitana de Nueva York también tuvo el mayor crecimiento natural del país el año pasado, con casi 214,000 nacimientos que superaron a 141,000 muertes.

El sur de Florida avanzó el año pasado dos puestos, sobre el área metropolitana de Washington y el área metropolitana de Atlanta, para convertirse en la sexta más poblada en Estados Unidos.

Las muertes superan a los nacimientos en dos tercios de los condados de EEUU

Casi dos tercios de los 3,144 condados de Estados Unidos crecieron el año pasado. Al mismo tiempo, las muertes superaron a los nacimientos en dos tercios de los condados de EEUU, reflejando la dependencia de la inmigración para el crecimiento en todo el país en los años posteriores al inicio de la pandemia.

A nivel nacional, el crecimiento natural del año pasado fue menos de la mitad del aumento promedio de 1.2 millones de personas que el país experimentó en los cinco años anteriores a la pandemia, dijo Johnson.

“Estos niveles recientes de disminución natural no tienen precedentes”, afirmó Johnson.

