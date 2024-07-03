8 datos curiosos del Día de la Independencia, la fiesta que une a (casi) todos en EEUU
El 4 de julio Estados Unidos celebra el cumpleaños del país, establecido con 56 trazos de pluma de los padres fundadores en la Declaración de Independencia en 1776.
Estados Unidos celebra este jueves su cumpleaños número 248 como nación independiente.
Con los años, los festejos han ido en aumento, pero hay tradiciones y elementos que forman parte de la celebración, como los picnics, y los fuegos artificiales, pero también la comida abundante y la cerveza.
Aquí unas imágenes de las grandes fiestas y desfiles que han organizado los estadounidenses a lo largo de los años, además de unos datos curiosos de este día feriado.
1. EEUU tenía en su independencia menos habitantes que los que tiene hoy Chicago
Solo 2,500,000 personas vivían en todo los Estados Unidos el 4 de Julio de 1776, cuando se firmó la declaración de independencia.
Eso es menos del total de residentes hoy en día solo en Chicago, por ejemplo, y menos del 1% de la población que tiene el país actualmente (alrededor de 333.3 millones de habitantes).
La imagen muestra las 13 colonias originales en 1776, cuando se firmó la declaración de la independencia.
-Colonias de Nueva Inglaterra: Massachusetts, New, Hampshire, Connecticut and Rhode Island.
-Colonias del centro: Delaware, Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania.
-Colonias del sur: Virginia, Maryland, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia.
2.
El número de personas que firmaron la Declaración de Independencia
56 personas firmaron el documento donde Estados Unidos se declaró independiente del reino británico, en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania.
“Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, dice uno de los fragmentos más conocidos del documento (en la foto).
5.
De dónde viene la tradición de celebrar el 4 de julio
En 1785 se realizó el primer desfile para celebrar la declaración de independencia el 4 de julio, en Bristol, Rhode Island.
En 1941, 165 años después de la declaración de independencia, el congreso hizo que la fecha fuera un día libre y de pago para los trabajadores.
En la fotografía, tomada el 4 de julio de 1993, un grupo de veteranos del ejército desfilan en Washington DC para apoyar los derechos de la comunidad gay.
6.
La bandera, un elemento imperdible en las celebraciones
Estados Unidos ha tenido 27 banderas oficiales diferentes, aunque parecidas. Solo ha variado la cantidad de estrellas en la parte azul, cada una correspondiente a un estado.
El diseño de la bandera actual es de 1960, cuando se incorporó Hawái a la unión.
Se calcula que un 62% de estadounidenses posee una bandera.
La ilustración muestra a la costurera Betsy Ross con el diseño de la primera bandera (que se llama precisamente Betsy Ross flag) frente a George Washington en Philadelphia.
7.
La dieta básica del 4 de julio
Durante los festejos por el Día de la Independencia, los alimentos más consumidos en EEUU son: la carne de res, el pollo, carne de cerdo, lechuga, salchichas, tocino, tomates, pavo y cordero. Además, unos 150 millones de hotdogs forman parte de la dieta la cada semana de la independencia en EEUU.
Además, un concurso tradicional durante las celebraciones del 4 de julio es el de comer el bocadillo más tipo de EEUU: los hotdogs.
Se espera que unas 15,000 personas, en su mayoría soldados y sus familias, asistan a la celebración anual "Pop Goes the Fort" en Fort Bliss, en El Paso, Texas donde se realizará el tradicional concurso de comer la mayor cantidad de hotdogs en 10 minutos.
La celebración del 4 de julio es la festividad en la que más se toma cerveza en Estados Unidos.
En 2024 cerca de $4,000 millones de dólares es la cantidad que los estadounidenses tienen previsto gastar en cerveza y vino el Día de la Independencia, de acuerdo con cifras del sitio WalletHub.
8.
Luces en el cielo para celebrar al país
Cerca de 16,000 espectáculos de fuegos artificiales se exhiben cada año el 4 de julio en los pueblos y ciudades del país.
De acuerdo con la Federación Nacional del Comercio Minorista, al menos el 44% de los estadounidenses planea comprar pirotécnicos, una cifra que no creció mucho respecto al año pasado que el 42% informó su decisión de comprar fuegos artificiales.
Cada localidad tiene sus propias regulaciones en cuanto al uso de estos artefactos y un solo estado los prohibe totalmente: Massachusetts.
