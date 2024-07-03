Video 50 miembros de las Fuerzas Armadas se convierten en ciudadanos de EEUU este 4 de Julio en California

Estados Unidos celebra este jueves su cumpleaños número 248 como nación independiente.

Con los años, los festejos han ido en aumento, pero hay tradiciones y elementos que forman parte de la celebración, como los picnics, y los fuegos artificiales, pero también la comida abundante y la cerveza.

PUBLICIDAD

Aquí unas imágenes de las grandes fiestas y desfiles que han organizado los estadounidenses a lo largo de los años, además de unos datos curiosos de este día feriado.

1. EEUU tenía en su independencia menos habitantes que los que tiene hoy Chicago

Solo 2,500,000 personas vivían en todo los Estados Unidos el 4 de Julio de 1776, cuando se firmó la declaración de independencia.

Eso es menos del total de residentes hoy en día solo en Chicago, por ejemplo, y menos del 1% de la población que tiene el país actualmente (alrededor de 333.3 millones de habitantes).

Colonies of North America in 1776, at the United States Declaration of Independence. Statement adopted by the Continental Congress on July 4, 1776. Thirteen American colonies then at war with Great Britain declared independent states. (Photo by Culture Club/Getty Images) *** Local Caption *** Imagen Culture Club/Getty Images

La imagen muestra las 13 colonias originales en 1776, cuando se firmó la declaración de la independencia.

-Colonias de Nueva Inglaterra: Massachusetts, New, Hampshire, Connecticut and Rhode Island.

-Colonias del centro: Delaware, Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania.

-Colonias del sur: Virginia, Maryland, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia.

2.

El número de personas que firmaron la Declaración de Independencia

56 personas firmaron el documento donde Estados Unidos se declaró independiente del reino británico, en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania.

371385 03: FILE PHOTO: One of only 25 known surviving copies of the Declaration of Independence which were printed July 4, 1776 sits on display at Sotheby's June 22, 2000 in New York City. The document was bought at auction for $8.14 million on Sotheby's web site June 29, 2000. (Photo by Chris Hondros/Newsmakers) Imagen Chris Hondros/Getty Images

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, dice uno de los fragmentos más conocidos del documento (en la foto).

PUBLICIDAD

5.

De dónde viene la tradición de celebrar el 4 de julio

Gerald Brennan, an Army veteran who served from 1964-66, waves a rainbow flag symbolizing gay rights while marching in National Independence Day Parade, Sunday, July 4, 1993, Washington, D.C. The National Gay and Lesbian Task Force and the Gay, Lesbian and Bisexual Veterans of America marched to call for an end to discrimination against gay and lesbian people and lifting of the military ban. The National Achieves is behind. (AP Photo/Shayna Brennan) Imagen Shayna Brennan/Ap



En 1785 se realizó el primer desfile para celebrar la declaración de independencia el 4 de julio, en Bristol, Rhode Island.

En 1941, 165 años después de la declaración de independencia, el congreso hizo que la fecha fuera un día libre y de pago para los trabajadores.

En la fotografía, tomada el 4 de julio de 1993, un grupo de veteranos del ejército desfilan en Washington DC para apoyar los derechos de la comunidad gay.

6.

La bandera, un elemento imperdible en las celebraciones

American seamstress Betsy Ross showing the first design of the American flag to George Washington in Philadelphia. (Photo by Hulton Archive/Getty Images) Imagen Hulton Archive / Getty Images



Estados Unidos ha tenido 27 banderas oficiales diferentes, aunque parecidas. Solo ha variado la cantidad de estrellas en la parte azul, cada una correspondiente a un estado.

El diseño de la bandera actual es de 1960, cuando se incorporó Hawái a la unión.

Se calcula que un 62% de estadounidenses posee una bandera.

La ilustración muestra a la costurera Betsy Ross con el diseño de la primera bandera (que se llama precisamente Betsy Ross flag) frente a George Washington en Philadelphia.

Harlow, a Jack Russell terrier, wears a national flag hat while watching a parade on June 9, 2024, in Waubeka, Wis. Old Glory is venerated annually in Waubeka, the small town that lays claim to the first Flag Day. (AP Photo/Teresa Crawford) Imagen Teresa Crawford/AP

7.

La dieta básica del 4 de julio

Durante los festejos por el Día de la Independencia, los alimentos más consumidos en EEUU son: la carne de res, el pollo, carne de cerdo, lechuga, salchichas, tocino, tomates, pavo y cordero. Además, unos 150 millones de hotdogs forman parte de la dieta la cada semana de la independencia en EEUU.

BBQ - 4th of July /file_thumbview/66534183/1 Imagen circlePS/Getty Images/iStockphoto

Además, un concurso tradicional durante las celebraciones del 4 de julio es el de comer el bocadillo más tipo de EEUU: los hotdogs.

PUBLICIDAD

Se espera que unas 15,000 personas, en su mayoría soldados y sus familias, asistan a la celebración anual "Pop Goes the Fort" en Fort Bliss, en El Paso, Texas donde se realizará el tradicional concurso de comer la mayor cantidad de hotdogs en 10 minutos.

La celebración del 4 de julio es la festividad en la que más se toma cerveza en Estados Unidos.

En 2024 cerca de $4,000 millones de dólares es la cantidad que los estadounidenses tienen previsto gastar en cerveza y vino el Día de la Independencia, de acuerdo con cifras del sitio WalletHub.

Imagen thinkstock

8.

Luces en el cielo para celebrar al país

Cerca de 16,000 espectáculos de fuegos artificiales se exhiben cada año el 4 de julio en los pueblos y ciudades del país.

De acuerdo con la Federación Nacional del Comercio Minorista, al menos el 44% de los estadounidenses planea comprar pirotécnicos, una cifra que no creció mucho respecto al año pasado que el 42% informó su decisión de comprar fuegos artificiales.

Karim Simmons, of the Bronx, waves an American flag while watching the fireworks explode over the Hudson river during Macy's annual 4th of July fireworks display, Saturday, July 4, 2009 in New York. (AP Photo/Mary Altaffer) Imagen AP Images



Cada localidad tiene sus propias regulaciones en cuanto al uso de estos artefactos y un solo estado los prohibe totalmente: Massachusetts.



Mira también: