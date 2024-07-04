Día de la Independencia: cómo han cambiado las tradiciones y las celebraciones por el 4 de julio en EEUU

Video Millones de personas viajan por aire y tierra por feriado del 4 de julio: el estado de carreteras y aeropuertos

El Día de la Independencia es u na de las celebraciones más importantes en Estados Unidos. Es sinónimo de espíritu festivo, desfiles militares, reuniones familiares y deliciosa comida.

El día suele dejar imágenes de barbacoas realizadas en el patio trasero de las casas, los ricos aromas de los alimentos a la parrilla flotando en el aire y la alegría por reuniones celebradas entre amigos y familiares.

PUBLICIDAD

También los fuegos artificiales son parte de la imagen colectiva del 4 de julio que se mantiene año tras año en el país.

Sin embargo, hay varias cosas que han ido perdiendo el interés de los estadounidenses en esta tradicional celebración anual.

Te contamos lo que ha cambiado con el paso del tiempo en la conmemoración del 4 de julio, ahora que se cumple el 248 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia que anunciaba la separación de las Trece Colonias del Reino de Gran Bretaña.

1. Los jóvenes ya no son tan aficionados a hacer barbacoas

A pesar de la larga historia de amor entre EEUU y las barbacoas, las generaciones más jóvenes parecen menos propensas a asar su propia comida.

Según una encuesta realizada en 2023 por la marca de parrillas inteligentes Brisk It, aunque el 75% de los estadounidenses disfruta de una barbacoa al menos una vez a la semana, el 47% se desanima a hacerla por sí mismo debido a la falta de experiencia.

De hecho, los hombres de entre 19 y 44 años son casi tres veces menos propensos a dedicar tiempo y esfuerzo a asar su propia carne.

Poco a poco, la tradición de hacer una barbacoa en el jardín parece una idea menos tentadora en un país donde este plan siempre ha sido algo importante. Incluso a George Washington le encantaba hacerla, tal y como se aprecia en multitud de historias recogidas en sus diarios.

Imagen Shutterstock



Una encuesta realizada en 2022 por la empresa Traeger Grills concluyó que los tres días más populares para hacer barbacoas en EEUU son las principales ocasiones para reunirse durante el verano: el 4 de julio, el Memorial Day y el Labor Day.

PUBLICIDAD

A pesar de su popularidad histórica, todo apunta a que el interés por las barbacoas ha disminuido entre las generaciones más jóvenes. ¿Podrán la Generación Z y los millennials continuar con esta tradición histórica?

2. Los fuegos artificiales ya no son tan atractivos para los estadounidenses

Junto con los desfiles, las bandas de música, los premios al patriotismo, las guardias de honor militares y los pícnics, los fuegos artificiales han tenido durante años un papel fundamental en las celebraciones del 4 de julio.

Según la Comisión de Comercio Internacional de EEUU, las importaciones de fuegos artificiales llegaron en 2022 a un máximo histórico de casi $600 millones.

“Pero hoy, solo dos años después, mi estimación es que solo alcanzarán unos $350 millones”, escribió en The Conversation Jay L. Zagorsky, profesor de Mercados, Políticas Públicas y Derecho en la Universidad de Boston.

De acuerdo con el académico, en 2010 se encendieron alrededor de dos tercios de libra de fuegos artificiales por persona. En 2019, el año anterior a la pandemia, la cifra fue de tres cuartos de libra.

“Y aunque todavía no ha terminado 2024, la mayor parte de lo que se hará explotar este 4 de julio ya se ha importado. Extrapolando la cantidad importada hasta ahora, parece que el consumo de fuegos artificiales volverá a los niveles de 2010”, dice Zagorsky.

La pregunta entonces es ¿por qué cada vez se compra menos pirotecnia en EEUU?

Hay varios factores que están desmotivando a los compradores: desde las lesiones causadas a veces por su uso, la contaminación que generan, su mayor costo debido a la inflación e incluso el susto que suelen provocar en las mascotas, lo que desanima a sus dueños a utilizarlos.

PUBLICIDAD

El año pasado, 9,700 personas acudieron al hospital por quemaduras y lesiones relacionadas con pirotécnicos, según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EEUU. Ocho de ellas murieron.

Incluso las bengalas pueden ser peligrosas por el calor que desprenden, dijo el doctor Poj Lysouvakon, director del Programa de Prevención de Lesiones Pediátricas de la Universidad de Chicago.

Poj Lysouvakon recomienda evitar los espectáculos pirotécnicos, a menos que estén impulsados por un organismo público y los organicen profesionales en un entorno controlado.

Y aunque es posible que gran parte de EEUU esté deseando que llegue la noche para disfrutar de deslumbrantes espectáculos pirotécnicos o para tirar petardos, quienes tienen familiares peludos de cuatro patas suelen buscar soluciones a la ansiedad que provocan los fuegos artificiales a sus animales.

Harlow, a Jack Russell terrier, wears a national flag hat while watching a parade on June 9, 2024, in Waubeka, Wis. Old Glory is venerated annually in Waubeka, the small town that lays claim to the first Flag Day. (AP Photo/Teresa Crawford) Imagen Teresa Crawford/AP



James Pelletier, residente en Seattle y dueño de una chihuahua de siete años, pasará las festividades del 4 de julio en el sótano de su casa a prueba de ruido para evitar que su perra sufra de ansiedad.

Para él, los espectáculos pirotécnicos autorizados no son un problema tan grave como los fuegos artificiales o petardos ilegales que algunos residentes lanzan sin parar. "Esperemos que la gente use su sentido común para estas cosas", dijo Pelletier a la agencia AP.

Otra de las razones por las que la pirotecnia dejó de ser atractiva este año tiene que ver con la inflación, que ha provocado un aumento de precios en todo tipo de bienes y servicios en EEUU. Y los fuegos artificiales no son una excepción.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Phantom Fireworks, el principal minorista de fuegos artificiales de EEUU, anunció importantes reducciones de precios en el 75% de sus productos.

“Esta iniciativa es el resultado directo de la reducción de los gastos de envío y, en señal de gratitud, Phantom traslada este ahorro directamente a sus fieles clientes”, dijo la empresa el mes pasado.

Pero la realidad es que los estadounidenses están cada vez menos interesados en comprar pirotecnia, y las empresas son conscientes de ello.

De acuerdo con la Federación Nacional del Comercio Minorista, tan solo el 44% de los estadounidenses dijo que tenía intenciones de comprar pirotecnia este año, lo que representa un crecimiento ínfimo del 2% respecto al año pasado.

3. El 4 de julio pasó a ser un día de fiesta y diversión, y no de conmemoración

La festividad del 4 de julio, también conocida como Día de la Independencia, celebra la adopción unánime por el Segundo Congreso Continental de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, documento que anunciaba la separación de las Trece Colonias del Reino de Gran Bretaña.

Un año después, una celebración espontánea en Philadelphia marcó el aniversario de la independencia estadounidense. Sin embargo, las celebraciones no fueron habituales hasta después de la Guerra de 1812, cuando experimentaron un rápido auge.

El Congreso llegó tarde a la fiesta, aprobando finalmente una ley que convertía el Día de la Independencia en fiesta federal el 28 de junio de 1870.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hoy en día, el 4 de julio es más visto como un día de fiesta y diversión que de conmemoración de la historia del país.

En una encuesta realizada este año por YouGov, el 60% de los estadounidenses dijo que veía el 4 de julio como un momento de diversión y relajación. Solo el 9% de los encuestados dijo que era un día para reflexionar sobre la libertad y la historia del país.

Según este estudio, quedarse en casa a descansar, asistir a las reuniones familiares, cocinar fuera de casa o hacer pícnics son las actividades favoritas para realizar en este día.

En cambio, asistir a desfiles militares y tratar de aprender más sobre la historia del país es cada vez menos atractivo para los estadounidenses.

Algunos también ven con temor este tipo de concentraciones masivas de gente en las que en el pasado se han registrado disturbios o incluso tiroteos, como ocurrió en el suburbio de Highland Park, en Chicago, durante el desfile del 4 de julio de 2022.

Las fuerzas del orden buscan tras un tiroteo masivo en el desfile del 4 de julio de Highland Park, en el centro de Highland Park, Illinois, un suburbio de Chicago, el 4 de julio de 2022. Imagen Nam Y. Huh/AP



Este año, las autoridades de la ciudad dijeron que era importante volver a las tradiciones.

"El Día de la Independencia ha sido tradicionalmente una oportunidad especial para que nuestra comunidad se reúna con tradiciones muy queridas", dijo este martes la alcaldesa de Highland Park, Nancy Rotering.

En este mismo lugar, siete personas murieron y una treintena resultó herida hace dos años por los disparos realizados por un hombre armado con un rifle que abrió fuego contra la multitud.



Mira también: