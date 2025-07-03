Día de la Independencia: ¿qué abre y qué cierra este 4 de julio de 2025? Mira aquí la lista

Video Millones de personas viajan por aire y tierra por feriado del 4 de julio: el estado de carreteras y aeropuertos

Estados Unidos celebra este viernes su cumpleaños número 249 como nación independiente. Como cada día feriado, algunos servicios cerrarán sus puertas al público este 4 de julio mientras que otros operarán de manera habitual.

Esta festividad recuerda la adopción unánime por parte del Segundo Congreso Continental de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, un documento que anunciaba la separación de las Trece Colonias del Reino de Gran Bretaña.

Un año después, una celebración espontánea en Filadelfia marcó el aniversario de la independencia estadounidense, pero las celebraciones no fueron habituales hasta después de la Guerra de 1812, cuando experimentaron un rápido auge.

El Congreso se demoró en oficializarlo, pero finalmente aprobó una ley que convertía el Día de la Independencia en un festivo federal el 28 de junio de 1870.

El Día de la Independencia suele dejar imágenes de barbacoas realizadas en el patio trasero de las casas, los ricos aromas de los alimentos a la parrilla flotando en el aire y la alegría por reuniones celebradas entre amigos y familiares, pero también de compras de última hora o de visitas al banco.

Te decimos qué estará abierto y qué no este 4 de julio de 2025.

Qué servicios gubernamentales abren o cierran este 4 de julio

Las oficinas de gobierno, las oficinas de correos, los tribunales, bibliotecas y las escuelas permanecen cerrados este viernes 4 de julio de 2025.

Tampoco habrá servicio de recolección de basura.

Bancos y mercado de valores

Los mercados de valores y los bancos de EEUU estarán cerrados este viernes por el Día de la Independencia.

Tiendas minoristas que

abren o cierran este 4 de julio

Costco anunció en su sitio web que estará cerrado este 4 de julio.

Sam's Club estará abierto al público pero con un horario limitado. Los almacenes funcionarán de 8:00 am a 6:00 pm para los miembros Plus, y de 10:00 am a 6:00 pm para los miembros 'Club', según el sitio web de la empresa.

Las tiendas Walmart estarán abiertas de 6:00 am a 11:00 pm este 4 de julio; sin embargo, es mejor verificar con su Walmart local o el directorio de tiendas en línea para confirmar las horas antes de dirigirse a la tienda, ya que algunos tendrán horario especial.

Target permanecerá abierto este Día de la Independencia, según informó la empresa a USA TODAY. Los horarios de las tiendas varían según la ubicación.

Cadenas como Kroger, Food Lion y Publix abrirán en horario normal el 4 de julio, mientras que otras como Trader Joe's y Aldi lo harán en horario limitado que varía de acuerdo a cada estado, informaron ambas compañías en sus sitios web.

Las cadenas de almacenes de descuento TJ Maxx, Marshall's o HomeGoods estarán abiertas; sin embargo, cerrarán temprano, a las 8:00 pm hora local.

Mientras que las tiendas de JCPenney abrirán de 10:00 am a 6:00 pm.

Farmacias que

abren o cierran este 4 de julio

Las principales cadenas de farmacias: CVS y Walgreens anunciaron en su sitio web que las farmacias estarán abiertas el 4 de julio, pero con horario limitado de acuerdo a la ubicación, ya que algunas sucursales operan las 24 horas, pero el servicio de recolección de medicamentos de prescripción médica operará de manera limitada.

Servicios de mensajería que

abren o cierran este 4 de julio

La mayoría de los servicios de recogida y entrega de FedEx y UPS no estarán disponibles el Día de la Independencia.

