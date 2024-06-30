El huracán Beryl toca tierra en una isla de Granada con categoría 4

El "extremadamente peligroso" huracán Beryl tocó tierra este lunes en la mañana en las islas caribeñas de las Granadinas, específicamente en la isla Carriacou, como categoría 4 con vientos de 150 millas por hora.

Se espera que siga su camino durante esta semana hacia México, donde podría llegar el viernes, aunque no como caterogría mayor.

Beryl bajó durante la madrugada a categoría 3 pero esta mañana volvió a ganar fuerza y ha vuelto a ser un categoría 4, con vientos de hasta 130 millas por hora, un huracán de gran poder que se espera que siga siendo "extremadamente peligroso" mientras avanza por el Caribe. El mayor peligro del núcleo de Beryl se espera sobre Granada y San Vicente y las Granadinas.

El pronóstico es que el ojo de Beryl siga avanzando por el sureste y centro del mar Caribe el resto del día y hasta el miércoles. Podría experimentar fluctuaciones en su intensidad pero se espera que se mantenga como un gran huracán hasta que experimente cierto debilitamiento para mediados de semana, aunque seguiría siendo un huracán en su camino a México.

Video Así luce el ojo del huracán Beryl tras convertirse en categoría 4

Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas y Tobago son las islas más afectadas. Debido a su potencial de devastación también hay un aviso de tormenta tropical para Martinica, Trinidad y Santa Lucía, y una vigilancia de tormenta tropical para la costa sur de República Dominicana, desde punta Palenque hacia el oeste, hasta la frontera con Haití, y para la costa sur de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Anse d'Hainault.

"Esta es una situación muy grave en desarrollo para las islas de Barlovento", advirtió el Centro Nacional de Huracanes en Miami, y advirtió que Beryl lleva "vientos que amenazan la vida además de una marejada ciclónica".

De acuerdo con el boletín de las 8:00 am del lunes, Beryl se ubicaba a unas 70 millas al este de Granada, con vientos máximos sostenidos de unas 130 millas por hora (mph) y una velocidad de traslación de 20 mph.

Beryl se convirtió en un huracán histórico

Beryl se fortaleció hasta convertirse en un huracán de categoría 4 el domingo por la mañana, convirtiéndose en el primer gran huracán al este de las Antillas Menores registrado en junio, según Philip Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

Beryl solo tardó 42 horas en pasar de depresión tropical a huracán de gran intensidad, algo que solo se había registrado otras seis veces en la historia de los huracanes del Atlántico. Y el 1 de septiembre había sido la fecha más temprana en la temporada en que un ciclón registraba un fortalecimiento rápido como ese, según el experto en huracanes Sam Lillo.

Beryl ha sido el huracán atlántico de categoría 4 más precoz registrado, superando al huracán Dennis, que se convirtió en huracán categoría 4 el 8 de julio de 2005, dijo el especialista en huracanes y experto en mareas tormentosas Michael Lowry.

"Beryl es un huracán extremadamente peligroso e inusual para esta época del año en esta zona", dijo en una entrevista telefónica. "Inusual es un eufemismo. Beryl ya es un huracán histórico y aún no ha golpeado".

El huracán Iván en 2004 fue el último huracán más fuerte que azotó el sureste del Caribe, causando daños catastróficos en Granada como uno categoría 3. "Así que se trata de una amenaza seria, muy seria", dijo Lowry refiriéndose a Beryl.

Los meteorólogos advirtieron de una marea de tormenta potencialmente mortal de hasta 9 pies en las zonas donde Beryl tocará tierra, con hasta 6 pulgadas de lluvia para Barbados y las islas cercanas.

Según Brian McNoldy, investigador de meteorología tropical de la Universidad de Miami, las aguas cálidas han impulsado a Beryl, ya que el contenido de calor oceánico en las profundidades del Atlántico es el más alto registrado en esta época del año. Lowry dijo que las aguas son ahora más cálidas de lo que serían en el pico de la temporada de huracanes en septiembre.

Beryl es el huracán que más al este se ha formado en el Atlántico tropical en junio, batiendo un récord establecido en 1933, según Klotzbach.

Una temporada de huracanes difícil

Los dirigentes caribeños se preparaban no solo para Beryl, sino también para un grupo de tormentas eléctricas que siguen al huracán y que tienen un 70% de probabilidades de convertirse en depresión tropical.

Beryl es la segunda tormenta con nombre de lo que se prevé que sea una temporada de huracanes superior a la media, que va del 1 de junio al 30 de noviembre en el Atlántico. A principios de este mes, la tormenta tropical Alberto tocó tierra en el noreste de México con fuertes lluvias que causaron cuatro muertos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica prevé que la temporada de huracanes de 2024 supere con creces la media, con entre 17 y 25 tormentas con nombre. Se prevén hasta 13 huracanes y cuatro huracanes de gran intensidad.

Una temporada media de huracanes en el Atlántico produce 14 tormentas con nombre, siete de ellas huracanes y tres huracanes de gran intensidad.

