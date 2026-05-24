Perros Hospitales infantiles recurren a cuidadores peludos para ayudar a los niños a recuperarse Un creciente número de investigaciones demuestra que incluso las interacciones breves con perros de terapia pueden mejorar el bienestar general de los infantes, disminuir el dolor que sienten y reducir los signos de estrés

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La primera vez que Calvin Owens, de 5 años, salió al aire libre en más de un mes, se encontró con su amiga canina Hadley en el patio de un hospital. A pesar de estar conectado a aparatos con cables y tubos, el pequeño logró ponerse de pie cerca de su silla de ruedas el tiempo suficiente para lanzarle una pelota .

Él sonrió mientras ella corría a buscarlo. Los cuidadores aplaudieron.

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“¡Mira qué bien lo estás haciendo!”, dijo Schellie Scott, la entrenadora de Hadley.

Estas pequeñas victorias y momentos de alegría son habituales cada vez que Hadley o alguno de los otros tres perros de terapia del Hospital Infantil de Cincinnati hacen acto de presencia. Estos peludos cuidadores no son los típicos perros de terapia que los voluntarios llevan a los hospitales para consolar a los pacientes . Son perros de trabajo a tiempo completo, especialmente entrenados, que brindan apoyo emocional durante procedimientos estresantes, motivan a los niños a moverse y hacen que los hospitales parezcan menos intimidantes. Y los expertos afirman que su número está aumentando en los hospitales infantiles de todo el país.

Un creciente número de investigaciones demuestra que incluso las interacciones breves con perros de terapia pueden mejorar el bienestar general de los niños, disminuir el dolor que sienten y reducir los signos de estrés, como los niveles de cortisol y la presión arterial.

Grover, el perro de terapia del Hospital Infantil de Cincinnati (a la izquierda), observa a la paciente Kira Hodge en los estudios Seacrest del hospital mientras producen un programa de televisión de circuito cerrado que se transmite a las habitaciones de los pacientes, en el Hospital Infantil de Cincinnati, el lunes 4 de mayo de 2026.

Imagen Carolyn Kaster/AP Photo/Carolyn Kaster

“Estos perros están marcando una verdadera diferencia”, dijo Kerri Rodriguez, directora del Laboratorio de Vínculo Humano-Animal de la Universidad de Arizona. “Pueden brindar un poco de normalidad, un poco de consuelo, en un entorno realmente estresante y aséptico en el que los niños podrían no sentirse cómodos”.

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¿Cómo funcionan los programas de perros de asistencia hospitalaria?

Aunque no se lleva un registro del número de perros de terapia en hospitales infantiles, Rodríguez destaca el crecimiento constante de la Cumbre Anual de Perros de Terapia, donde los adiestradores y otros participantes establecen contactos y donde la asistencia casi se duplicó entre 2024 y 2025. Otros tipos de hospitales también cuentan con perros a tiempo completo, pero los expertos afirman que los hospitales infantiles representan la mayor parte de la expansión de estos programas. Una importante organización sin fines de lucro, Canine Assistants en Georgia, tiene una iniciativa específica para hospitales infantiles a través de la cual ha proporcionado más de 80 perros en todo el país.

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Los perros llevan años trabajando en lugares como el Hospital Infantil Mount Sinai Kravis de Nueva York, el Hospital Infantil Norton de Louisville, Kentucky, y el Hospital Infantil de San Luis. Y siguen surgiendo nuevos programas. En marzo, el Centro Infantil Johns Hopkins de Maryland presentó a sus dos primeros perros de terapia.

Los hospitales suelen adquirir los perros de organizaciones sin fines de lucro. Organizaciones como Canine Companions, de donde el Hospital Infantil de Cincinnati obtiene sus perros, los crían, entrenan y luego los entregan a miembros del personal del hospital, pero siguen siendo sus propietarios. Los perros y sus cuidadores viven y trabajan juntos.

Calvin Owens, un paciente de cinco años (segundo desde la izquierda), lanza una pelota a Hadley, la perra del centro, junto a la fisioterapeuta Paige Torbet (arrodillada a la izquierda) y la auxiliar de atención infantil Schellie Scott (arrodillada a la derecha), durante una sesión de fisioterapia en el patio del Hospital Infantil de Cincinnati, el lunes 4 de mayo de 2026 Imagen Carolyn Kaster/AP Photo/Carolyn Kaster



Aunque los hospitales no pagan por los perros, sí son responsables de gastos como la alimentación y la atención veterinaria, que pueden ser considerables, sobre todo porque la mayoría son de razas grandes como labradores o golden retrievers. Los hospitales suelen recaudar fondos o solicitar subvenciones para cubrir estos gastos.

Los expertos afirman que los beneficios de este tipo de “ terapias asistidas por animales” son evidentes. Un estudio de 2022, del que Rodríguez fue coautora, analizó una encuesta realizada en 17 hospitales infantiles. Los profesionales de la salud pediátrica describieron cómo los perros de terapia brindaban una presencia reconfortante, creaban vínculos afectivos y normalizaban el entorno hospitalario para los niños y sus familias. Un estudio de 2021 publicado en el Journal of Pediatric Nursing concluyó que las terapias asistidas por animales eran beneficiosas para controlar el dolor y la presión arterial en niños y adolescentes. Otras investigaciones también han demostrado que estas terapias reducen la ansiedad y el dolor, e incluso pueden mejorar la función cardíaca y pulmonar.

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Los perros de terapia tienen acceso a zonas más sensibles del hospital que los perros voluntarios y, en ocasiones, prestan servicio en unidades específicas. Opal, una de las dos perras de St. Louis, reparte su tiempo entre la unidad de salud conductual pediátrica y el programa de protección infantil.

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Independientemente del lugar donde trabajen los perros, mantenerlos limpios es fundamental.

Hadley, que vive en Cincinnati, recibe baños dos veces al mes porque trabaja en el área de cáncer y enfermedades de la sangre, donde los niños pueden tener un sistema inmunitario debilitado. Recibe baños más frecuentes, o limpiezas con toallitas especiales, si existe la posibilidad de que esté expuesta a gérmenes. Los cuidadores utilizan correas y pelotas fáciles de limpiar, y es obligatorio desinfectarse las manos antes y después de tocar a los perros.

Si un paciente está aislado, el perro permanece fuera de la habitación. La única excepción es si un niño moribundo desea tener un perro cerca. En esos casos, los cuidadores afirman que la preocupación por los gérmenes se ve superada por la necesidad de aliviar los miedos y brindar consuelo.

Maggie O'Grady, especialista en atención infantil del Hospital Infantil de Cincinnati (izquierda), y Grover, el perro de terapia del hospital (centro), trabajan con la paciente Kira Hodge en los estudios Seacrest del hospital para producir un programa de televisión de circuito cerrado que se transmite a las habitaciones de los pacientes, en el Hospital Infantil de Cincinnati, el lunes 4 de mayo de 2026 Imagen Carolyn Kaster/AP Photo/Carolyn Kaster

Un día en la vida de un perro de servicio hospitalario

La jornada laboral de Hadley comienza cuando su cuidador, Scott, cuyo trabajo como auxiliar de atención infantil consiste en procurar que la vida de los pacientes sea lo más normal posible, llega al hospital. Hadley atiende principalmente a pacientes, pero también tiene momentos de descanso en los que puede dedicarse a lo que le apetece.

Una mañana reciente, la perra mestiza de labrador y golden retriever corría por una zona de juegos para perros con su compañero canino, Grover. Mientras que Grover es tranquilo y relajado, Hadley se emociona tanto que sacude la cabeza para lanzarse las pelotas a sí misma.

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“Hadley ama la vida”, dijo Scott. “Hadley vive intensamente”.

Dentro del hospital, los perros reciben atención constante. Para sus cuidadores, "es como ser el asistente de una persona famosa", bromeó Scott.

Hadley, la perra del hospital infantil de Cincinnati, se sienta a los pies de Bethany Striggles, de 11 años, quien recientemente finalizó un tratamiento de quimioterapia para el cáncer de huesos, en su habitación del hospital infantil de Cincinnati. Imagen Carolyn Kaster/AP Photo/Carolyn Kaster

Las señales de la fama de estos perros están por todas partes.

Aparecen en programas de circuito cerrado de televisión grabados por el hospital y transmitidos a las habitaciones de los pacientes. Fotografías de los perros, con temáticas de festividades o eventos, adornan los pasillos. Además, hay buzones donde los niños pueden dejar cartas o dibujos para los perros y recibir respuesta.

Los pacientes también pueden obtener cromos de cada perro con información como la raza y la fecha de nacimiento, pañuelos para decorar a su mascota o pequeños perros de peluche. Los cuidadores crean libros con imágenes de los perros para explicar a los niños los procedimientos o tratamientos a los que se someterán.

Los niños hospitalizados durante largos periodos llegan a conocer bien a los perros.

Aspen Franklin, una joven de 14 años que lucha contra un trastorno inmunitario potencialmente mortal, ha acudido al hospital desde que era muy pequeña y recientemente estuvo hospitalizada durante varias semanas. En ocasiones, Hadley se ha acurrucado junto a ella en la cama.

“Tiene una presencia tranquilizadora”, dijo Aspen. “Eso me reconforta”.

Al igual que otros perros de terapia, Hadley también ayuda a su familia a sobrellevar la situación. Cuando Emory, el hermano menor de Aspen, donó sus células para el trasplante de médula ósea, Hadley pasó tiempo con él, y con otros hermanos que la visitaban.

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"Es muy agradable tener a Hadley cerca porque así están lejos de sus animales de casa", dijo su madre, Brittney Franklin, cuya familia tiene dos perros y un gato.

Hace poco, Franklin observó cómo Aspen pintaba con Hadley. Como la perra no podía entrar en su habitación tan pronto después del trasplante, Aspen aplicó pintura sobre un pequeño lienzo y se lo entregó a Scott, quien lo metió en una bolsa de plástico y le untó mantequilla de cacahuete. Justo fuera de la habitación, Hadley la lamió con avidez. Así nació una obra de arte abstracto.

El siguiente paciente de Hadley fue Calvin, el niño pequeño al que conoció en el patio. Calvin padece un tipo raro y grave de artritis infantil y recientemente se sometió a un trasplante de médula ósea. Aunque solo podía mantenerse de pie durante unos instantes, se esforzó repetidamente por jugar con Hadley.

“Es un hombrecito muy fuerte”, dijo Scott.

Después de que Calvin entrara, Hadley se encontró con Bethany Striggles, de 11 años, quien recientemente había terminado un tratamiento de quimioterapia para el cáncer de huesos. La niña lanzó la pelota por todo el pasillo, y Hadley corrió alegremente a recuperarla y devolvérsela con cuidado. Bethany la recompensó con un helado.

“Ella me ayuda a hacer más ejercicio”, dijo Bethany. “Es enérgica y alegre, y siempre le gusta verme”.

Pero Hadley acaba cansándose. Cuando eso sucede, regresa a una oficina conocida cariñosamente como su guarida, donde tiene golosinas, juguetes y una gran cama para perros.