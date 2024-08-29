El caso del hombre que drogó a su esposa durante meses para matarla y tener sexo con su hijastra

Video Fijan fianza de $45,000 a un abogado acusado de llevarle marihuana sintética a un recluso en Houston

Un hombre de Indiana, que admitió haber añadido cocaína y otras drogas a la Coca-Cola de su esposa con la esperanza de matarla, fue condenado a cuatro años de prisión este lunes.

Se trata de Alfred Ruf, un hombre de 71 años, que se declaró culpable de agresión con agravantes en julio por intentar envenenar a su esposa.

El hombre fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de libertad condicional. Mientras que un cargo de conspiración para cometer asesinato fue desestimado como parte de un acuerdo de culpabilidad, según consta en los registros de la corte del condado de Wayne en Indiana.

“Una vez que el Estado cambió la naturaleza de la ofensa, él asumió la responsabilidad por lo que hizo mal”, dijo John Lawrence Tompkins, abogado defensor de Ruf, a USA TODAY el martes. “Eso es lo apropiado”.

De acuerdo con los documentos obtenidos por la cadena WXIN, los cargos en contra Ruf se derivan de varios incidentes ocurridos en 2021, cuando su esposa fue hospitalizada y dio positivo en varias drogas ilegales que ella aseguró que no había consumido.

Ruf admitió a la policía que la estaba envenenando para matarla, dice la declaración jurada del hombre.

¿Cómo descubrieron las autoridades el plan de Alfred Ruf para envenenar a su esposa?

Las autoridades comenzaron a investigar el caso el 3 de enero 2022, después de que la esposa de Ruf, Lisa Bishop, de 51 años, dijera a la policía que había sido hospitalizada varias veces y creía que Ruf intentaba matarla, según una declaración jurada.

Según los documentos, días atrás el hombre se sinceró con su esposa y confesó “porque se sentía mal”.

Bishop dijo a los policías que anteriormente había sido hospitalizada seis veces en las últimas semanas con dolores de cabeza inexplicables, somnolencia y diarrea.

La mujer fue trasladada al hospital nuevamente, donde dio positivo en cocaína, MDMA, conocido comúnmente como molly o éxtasis, y benzodiacepina. De acuerdo con documentos de la corte, Bishop negó haber consumido drogas.

Fue entonces cuando el hombre confesó a las autoridades que le había dado a Bishop una sustancia en polvo unas 12 veces desde principios de septiembre de 2021 hasta finales de diciembre de 2021.

“Ruf declaró que sabía que la sustancia acabaría matando a su esposa y que era su objetivo final matarla”, escribió la policía en la declaración jurada del hombre.

Alfred Ruf dice que su hijastra le dio el polvo para drogar a Lisa Bishop

Ruf supuestamente dijo a los detectives que su hijastra, la hija de Lisa Bishop le dio la sustancia en polvo blanco para poner en la bebida de la mujer, según la declaración jurada obtenida por WXIN.

“Alfred declaró que la sustancia entonces haría que Lisa se durmiera durante aproximadamente trece horas más o menos”. El hombre declaró “que lo haría para acabar matando a Lisa”, dicen los documentos.

De acuerdo con reportes en medios, Ruf dijo que mantenía una relación sexual con su hijastra y también con una amiga de ella.

Su hijastra le mencionó a Ruf una póliza de seguro de vida que Bishop tenía y le dio instrucciones para que “sacara a mamá del medio”, afirma la declaración.

La amiga de la hija supuestamente insinuó querer casarse con él “después de que se ocuparan de Lisa”.

Alfred Ruf drogaba a su esposa para tener sexo con su hijastra

De acuerdo con USA TODAY, una vez que la esposa de Ruf se dormía por el efecto de las drogas, su hija y la amiga de su hija montaban un “espectáculo” para Ruf, según la declaración jurada obtenida por el medio.

El espectáculo consistía en que las dos mujeres se ponían la ropa interior de la esposa de Ruf y luego realizaban “actos sexuales entre ellas”, dice el documento judicial.

Ruf también dijo a las autoridades que mientras mantenía relaciones sexuales con su hijastra o con la amiga de esta, una de las mujeres robaba algunos de los objetos personales de su esposa.

Ni la hija de Bishop ni su amiga han sido detenidas por las autoridades.

