Quién es ‘el pirata de lo desconocido’, el narco que usaba buques de carga para traficar cocaína y que fue extraditado a EEUU

Un hombre, apodado como el ‘pirata de lo desconocido’ enfrentará a la justicia estadounidense por tráfico de drogas, tras haber sido extraditado a EEUU desde Italia, de acuerdo con fiscales y autoridades federales del Departamento de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Se trata de Milos Radonjic, de 34 años, nacido en Montenegro, informó el fin de semana en un comunicado la fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

Radonjic llegó el viernes pasado a Brooklyn desde Italia y estaba programado para comparecer este lunes en un tribunal federal ante la jueza federal Cheryl L. Pollak, dijo la fiscalía.

“Esta detención y extradición es una lección de que la alta mar no es tierra de nadie para el imperio de la ley, y de que estamos decididos a llevar ante la justicia a quienes la infringen”, declaró el fiscal Breon Peace en el comunicado.

¿Quién es Milos Radonjic, el ‘pirata de lo desconocido’?

Según documentos de la corte, Radonjic era un miembro de alto rango de una organización internacional de tráfico de drogas que utilizaba barcos de carga, incluidos algunos registrados para el envío de mercancías a EEUU, para transportar toneladas de cocaína de Sudamérica a Europa, para carteles de droga de los Balcanes.

“Radonjic presuntamente organizó tres intentos distintos, con la ayuda de un miembro corrupto de la tripulación de un carguero comercial, de cargar un portacontenedores con más de 2,500 kilogramos (5,511 libras)de cocaína en Ecuador y frente a las costas de Colombia”, dice la fiscalía.

El ‘pirata de lo desconocido’ fue arrestado en octubre de 2023 tras viajar a Italia para capitanear un yate en una carrera internacional, señalaron las autoridades.

¿Cómo operaba ‘

el

pirata de lo desconocido?

Las autoridades estadounidenses dijeron que Radonjic y otras personas hacían arreglos para usar lanchas rápidas para enviar drogas por la noche hacia barcos de carga en alta mar, cerca de Colombia y Ecuador.

Para su operación ilícita ‘el pirata de lo desconocido’ y sus socios reclutaban a los tripulantes de los barcos que participaban intencionadamente en el presunto tráfico, según los documentos del tribunal.

Radonjic y otros también traficaron narcóticos que “han contribuido a la crisis de sobredosis y drogadicción de Estados Unidos y el mundo”, escribieron los fiscales estadounidenses en una solicitud a un juez federal para la detención de Radonjic.

Un jurado investigador federal lo acusó a él y a varias personas más de conspiración e intento de violar la Ley de Aplicación de las Leyes Marítimas sobre drogas.

Las autoridades estadounidenses no han revelado los nombres de las otras personas acusadas, y dijeron que no se encontraban bajo arresto en Estados Unidos.

EEUU agradece a Italia por extraditar a Milos Radonjic

El fiscal Peace expresó su agradecimiento al Departamento de Estado de Estados Unidos y a las autoridades policiales y fiscales italianas, así como a la oficina de asuntos internacionales del Departamento de Justicia, ya que “proporcionó una valiosa ayuda para garantizar la detención y extradición de Radonjic”.

La extradición del ‘pirata de lo desconocido’ es el resultado de una investigación llevada a cabo por los Grupos especiales de lucha contra la droga y la delincuencia organizada (OCDETF, por sus siglas en inglés), explicó la fiscalía.

El OCDETF identifica, desarticula y desmantela a los narcotraficantes, bandas y organizaciones delictivas transnacionales de más alto nivel que amenazan a Estados Unidos.

Para ello utiliza un enfoque multiinstitucional dirigido por fiscales e impulsado por servicios de inteligencia que aprovecha los puntos fuertes de las fuerzas del orden federales, estatales y locales contra las redes delictivas.

“Trabajando conjuntamente con nuestros socios encargados de la aplicación de la ley y con aliados de todo el mundo, esta fiscalía seguirá persiguiendo a los narcotraficantes que tratan de corromper la infraestructura crítica del transporte marítimo mundial para transportar su venenosa carga hasta nuestras comunidades”, dijo Peace.

