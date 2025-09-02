Cambiar Ciudad
Powerball

Powerball sigue sin ganadores y el premio mayor sube a $1,300 millones

El premio mayor del Powerball, que estará en juego el miércoles 3 de septiembre, es el quinto más grande en la historia del sorteo y el noveno de todos los juegos de lotería de EEUU.

Univision
Video Premio mayor del Powerball sube a $1,000 millones: ¿cuántas probabilidades hay de ganar?

No hubo ganadores del Powerball este lunes 1 de septiembre, por lo que el acumulado sigue subiendo y ya asciende a $ 1,300 millones, con una opción en efectivo de $589 millones.

Estos fueron los números ganadores del sorteo del 1 de septiembre: 8-23-25-40-53 y el Powerball: 5 | Powerplay: 3x

Aunque no hubo ganadores del premio mayor, 10 boletos acertaron las cinco bolas blancas y se llevaron 1 millón de dólares cada uno y dos acertaron las cinco bolas blancas y ganaron $2 millones gracias a la opción del Power Play, que cuesta 1 dólar adicional. También hubo 124 boletos ganadores de premios de 50,000 dólares, por acertar cuatro bolas blancas y el Powerball y 25 boletos que ganaron 150,000 dólares por acertar cuatro bolas blancas, el Powerball y el Power Play.

Si un jugador gana el premio mayor del miércoles, podrá elegir entre un premio anualizado estimado en $1,300 millones o un pago único estimado en $589 millones, ambos antes de impuestos. Si el ganador elige la opción de anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

Pero el monto final para el eventual afortunado varía según los impuestos federales y estatales. Consulta aquí para saber cuánto te llevarías (dependiendo de donde vivas).

El último ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Antes, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. El 18 de enero, otro participante fue el afortunado con $331 millones.

El 7 de diciembre, una persona de Nueva York acertó la combinación ganadora del jackpot de $256 millones. Anteriormente, un solo boleto vendido en Georgia acertó los seis números del premio mayor de $478.2 millones el 23 de octubre.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Video ¿Qué hacer si ganas el Mega Millions o el Power Ball?: consejos de una asesora financiera

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Relacionados:
Powerball

