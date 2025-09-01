Un Powerball de $1,100 millones: esto te llevarías (dependiendo de donde vivas)
El sorteo del Powerball para el lunes 1 de septiembre tiene un premio mayor de 1,100 millones de dólares para un ganador único. Pero el monto final para el eventual afortunado varía según los impuestos federales y estatales. Lea aquí los estimados, estado por estado.
El premio mayor de Powerball alcanzó los 1,100 millones de dólares para el sorteo de este lunes 1 de septiembre de 2025, con la posibilidad de que el monto en efectivo sea de 498.4 millones de dólares.
Si hoy un ganador acierta por el premio gordo o 'jackpot', podrá escoger entre un premio anualizado valorado en 1,100 millones de dólares, o reclamar un pago único por los 498.4 millones de dólares ya mencionados.
Pero el premio del Powerball, que se juega en 48 estados o jurisdicciones (no se juega en Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah), está sujeto a impuestos federales y estatales, según cada estado, y el monto final varía, como explica USAMega.com.
Del premio mayor se debe aplicar el 24% de impuesto federal, que equivale a una retención de 8 millones de dólares para el premio anualizado o de 108.7 millones de dólares para el pago único de 453 millones, y a la que luego se añade otra porción de tributos federales, de 4.29 millones o 58.86 millones de dólares, respectivamente.
Tras impuestos federales, el pago anual quedaría en 21,04 millones de dólares o en 285,4 millones de dólares en pago único.
Posterior a estas cifras vienen los impuestos estatales, con lo que el premio mayor, según los estimados de USAMega.com por cada estado, sería el siguiente:
Arizona
Pago único: $301.6 millones. Pago Anualizado: $666.8 millones
Arkansas
Pago único: $294.6 millones. Pago Anualizado: $651.4 millones
California
Pago único: $314 millones. Pago Anualizado: $694.3 millones
Carolina del Norte
Pago único: $292.6 millones. Pago Anualizado: $647.5 millones
Carolina del Sur
Pago único: $282.1 millones. Pago Anualizado: $626 millones
Colorado
Pago único: $2292.1 millones. Pago Anualizado: $645.9 millones
Connecticut
Pago único: $253.8 millones. Pago Anualizado: $561.3 millones
Dakota del Norte
Pago único: $299.6 millones. Pago Anualizado: $662.4 millones
Dakota del Sur
Pago único: $285.4 millones. Pago Anualizado: $631.2 millones
Delaware
Pago único: $281.1 millones. Pago Anualizado: $621.7 millones
Florida
Pago único: $314 millones. Pago Anualizado: $694.3 millones
Georgia
Pago único: $288.1 millones. Pago Anualizado: $637.2 millones
Idaho
Pago único: $285.7 millones. Pago Anualizado: $631.7 millones
Illinois
Pago único: $289.4 millones. Pago Anualizado: $639.9 millones
Indiana
Pago único: $299.1 millones. Pago Anualizado: $661.3 millones
Iowa
Pago único: $295.1 millones. Pago Anualizado: $652.5 millones
Kansas
Pago único: $285.7 millones. Pago Anualizado: $631.6 millones
Kentucky
Pago único: $294.1. Pago Anualizado: $650.3 millones
Lousiana
Pago único: $299.1 millones. Pago Anualizado: $661.3 millones
Maine
Pago único: $278.4. Pago Anualizado: $615.7 millones
Maryland
Para residentes del estado: Pago único: $266.7 millones. Pago Anualizado: $589.8 millones
Para no residentes del estado: Pago único: $266.7 millones. Pago Anualizado: $589.8 millones
Massachusetts
Pago único: $269.2 millones. Pago Anualizado: $595,3 millones
Michigan
Pago único: $292.8 millones. Pago Anualizado: $647.6 millones
Minnesota
Pago único: $264.7 millones. Pago Anualizado: $585.9 millones
Mississippi
Pago único: $295.1. Pago Anualizado: $645.9 millones
Missouri
Pago único: $290.6 millones. Pago Anualizado: $642.6 millones
Montana
Pago único: $284.6 millones. Pago Anualizado: $629.3 millones
Nebraska
Pago único: $288 millones. Pago Anualizado: $637 millones
Nueva Hampshire
Pago único: $285.4 millones. Pago Anualizado: $631.2 millones
Nueva Jersey
Pago único: $314 millones. Pago Anualizado: $694.3 millones
Nuevo Mexico
Pago único: $284.7 millones. Pago Anualizado: $629.4 millones
Nueva York
Pago único: $259.7 millones. Pago Anualizado: $574.4 millones
Ohio
Pago único: $298.5 millones. Pago Anualizado: $660 millones
Oklahoma
Pago único: $290.3 millones. Pago Anualizado: $642 millones
Oregon
Pago único: $585.4 millones. Pago Anualizado: $264.7 millones
Pennsylvania
Pago único: $298.7 millones. Pago Anualizado: $660.5 millones
Puerto Rico
Pago único: $314 millones. Pago Anualizado: $694.3 millones
Rhode Island
Pago único: $284.1 millones. Pago Anualizado: $628.4millones
Tennessee
Pago único: $314 millones. Pago Anualizado: $694.3 millones
Texas
Pago único: $314 millones. Pago Anualizado: $694.3 millones
Vermont
Pago único: $270.4 millones. Pago Anualizado: $598 millones
Virginia
Pago único: $285.4 millones. Pago Anualizado: $631 millones
Virginia Occidental
Pago único: $290 millones. Pago Anualizado: $641.3 millones
Washington
Pago único: $260.5 millones. Pago Anualizado: $641.3 millones
Washington DC
Pago único: $260.5 millones. Pago Anualizado: $576 millones
Wisconsin
Pago único: $275.9 millones. Pago Anualizado: $610.1 millones
Wyoming
Pago único: $314 millones. Pago Anualizado: $694.3 millones
Las probabilidades de acertar los seis números son de 1 entre 292.2 millones. En comparación, las probabilidades de sufrir una mordedura de tiburón durante un chapuzón en el océano son mucho menores, según el Museo de Historia Natural de Florida.
En el sorteo del miércoles 27 de agosto, no hubo ganadores del premio mayor, pero seis afortunados en Arizona, Nueva York y Virginia ganaron premios de un millón de dólares o más al acertar las cinco bolas blancas.
Además, tres boletos en Mississippi, Ohio y Virginia obtuvieron ganancias de 2 millones de dólares por haber incluido la opción Power Play por 1 dólar adicional. Otros 40 jugadores ganaron premios de 50,000 dólares y 10 obtuvieron premios de 200,000 dólares.
El último ganador del premio mayor del Powerball fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Antes, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.
