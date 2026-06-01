Comida rápida Estas son las mejores hamburguesas de Estados Unidos y bien merecen un viaje por carretera A nuestros redactores gastronómicos les encanta destacar los mejores restaurantes del país, pero lo que les apasiona son las hamburguesas

Video Receta de hamburguesa vegetariana con champiñones

La comida estadounidense por excelencia —ya sea a la parrilla, a la plancha, aplastada o ahumada— ofrece algo para todos los gustos. Quizás tu favorita se sirva en un pequeño plato de papel blanco. O se atrape con un cuchillo de plata para carne. O esté cubierta de queso fundido. Estas hamburguesas —clásicas, creativas, contemporáneas— llevan la comida reconfortante a otro nivel.

Desde The Inferno Room en Indianápolis, Indiana, un bar tiki que sirve un menú diseñado por un chef de origen cubano, hasta Mr. Bartley's Burger Cottage, que lleva décadas sirviendo a famosos en Cambridge, Massachusetts, estas hamburguesas bien valen las muchas servilletas que nuestros redactores mancharon en nombre del periodismo gastronómico.

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Aquí tienes unas hamburguesas excepcionales que merecen la pena desviarse, o incluso peregrinar hasta allí.

Original Hamburger Works | Phoenix, Arizona

2801 N. 15th Ave., Phoenix. 602-263-8693, greatburgeraz.com

Original Hamburger Works quedó en segundo lugar en el concurso de hamburguesas de The Arizona Republic en 2024 y ganó en 2026. El restaurante es famoso por sus jugosas hamburguesas a la parrilla con leña de mezquite, que varían en tamaño hasta una hamburguesa completa de medio kilo, servidas en panecillos clásicos con semillas de sésamo. Además, incluyen acceso ilimitado a la enorme barra de condimentos. No se pierdan los aros de cebolla. — Eddie Fontanez, The Arizona Republic

Grill-A-Burger | Palm Desert, California

73-091 Country Club Dr.; 760-346-8170

The Buddha Burger, left, and Grill-A-Burger Deluxe Cheeseburger from Grill-A-Burger in Palm Desert, Calif., on Tuesday, May 5, 2026. Imagen Taya Gray/The Desert Sun



Muchos afirman tener la mejor hamburguesa, pero Grill-A-Burger ofrece más de 30 opciones deliciosas y únicas. Si eres un gran fan de Lady Gaga, puedes deleitarte con la Gagapalooza, que viene con prosciutto italiano importado, queso provolone cremoso y mayonesa de pesto casera en un pan de masa madre. Quienes tengan un paladar exigente pueden explorar creaciones originales con aguacate, champiñones, queso azul y chiles verdes asados, entre otros. También hay tres opciones, la Toscana, la Buda y la Venganza del Diablo, que llamaron la atención de Guy Fieri, presentador de "Diners, Drive-Ins and Dives", durante su visita al lugar. El restaurante también ofrece sándwiches de pollo, hamburguesas de pavo, salmón, ensaladas y otras opciones para quienes buscan algo diferente a las hamburguesas. — Ema Sasic

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Restaurante Alpine Steakhouse | Sarasota, Florida

4520 S. Tamiami Trail; 941-921-3798; alpinesteak.com

Visto sirviendo su turducken aprobado por Guy Fieri en “Diners, Drive-Ins and Dives” —y con un episodio de “Triple D Nation” previsto próximamente—, el restaurante y carnicería familiar Alpine Steakhouse ha sido un tesoro de Sarasota, Florida, desde 1975. Y si bien el turducken y los filetes se llevan gran parte de la fama, la hamburguesa Signature Steakhouse de Alpine es la favorita de los lugareños. Una enorme hamburguesa de medio kilo con tocino de papada casero, un aro de cebolla crujiente, queso suizo, lechuga, tomate y mayonesa: una hamburguesa magnífica que vale la pena comer con las dos manos, digna de un viaje por carretera. Especialmente si se acompaña con las guarniciones excepcionales de este restaurante de carnes, de ambiente informal y precio moderado, entre las que destacan la patata dos veces horneada, las patatas fritas con trufa y la ensalada de patata alemana. —Wade Tatangelo, Sarasota Herald-Tribune

La Sala Inferno | Indianápolis, Indiana

902 Virginia Ave., Indianápolis, Indiana, 317-426-2343, theinfernoroom.com



Un bar tiki revestido de pared a pared con decoración melanesia y que sirve un menú diseñado por un chef cubano quizás no sea el lugar donde esperarías comer una de las mejores hamburguesas de la ciudad. Pero la Cuban Frita del Inferno Room en el barrio Fountain Square de Indianápolis demuestra que una hamburguesa verdaderamente excepcional no conoce fronteras. Popularizada por los cubanoamericanos en Miami a mediados del siglo XX, esta hamburguesa única lleva una hamburguesa de chorizo de res, queso americano, cebolla morada, una salsa especial de la casa y su ingrediente estrella: papas fritas finas. La combinación de carne jugosa y tierna con papas crujientes es excelente, y la frita nos recuerda que probablemente existan varias hamburguesas deliciosas que nunca has probado, esperándote por ahí. — Bradley Hohulin, The Indianapolis Star

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Lachele's Fine Foods | Des Moines, Iowa

1312 Ingersoll Ave. 111 E. Sixth Ave.; 515-330-6876; lachelesfinefoods.com.



Cuando Cory Wendell abrió Lachele's Fine Foods en Ingersoll Avenue en 2021, quería un restaurante de estilo americano, pero las hamburguesas de este lugar conquistaron a los clientes. El espacio largo y estrecho, decorado como un restaurante de estilo americano con taburetes en la barra, una plancha y paredes rosas y verde menta, se convirtió rápidamente en el centro del menú y el lugar por excelencia para las smashburgers en Des Moines. El restaurante de Ingersoll ofrece siete variedades, desde versiones con salsa barbacoa o la salsa Jake's, con cebolla picada, pepinillos, mostaza molida a la piedra Boetje's, mayonesa Duke's y queso americano. La sucursal de Highland Park ofrece un menú de restaurante más extenso, además de hamburguesas. Cada una tiene una hamburguesa especial que cambia a diario. En ambas sucursales se ofrecen hamburguesas vegetarianas, veganas y sin gluten. Consejo: Pide las patatas fritas. —Susan Stapleton, The Des Moines Register

Hamburguesas de Jay | Louisville, Kentucky

1242 E. Oak St., Louisville, Ky.

Jay's Burgers, 1241 E Oak St., serves some of the best smash burgers in Louisville out of food truck. Imagen Amanda Hancock, Courier Journal



La mejor hamburguesa de Louisville se sirve en una bolsa de papel en un camión de comida ubicado en un lugar discreto. Y, para colmo, este local ambulante solo abre tres días a la semana. El ambiente informal le da encanto a Jay's, uno de los lugares favoritos del famoso chef Edward Lee, quien recientemente escribió en Instagram: "Mi hamburguesa favorita de la ciudad viene de un camión de comida". Fanáticos como Lee acuden en masa por un solo plato del menú escrito en la pizarra: el combo de hamburguesa y papas fritas.

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El propietario, Jay Shreve, trabaja con orgullo con granjas locales, cuyos nombres se anuncian en el cartel del camión, para obtener las carnes de sus hamburguesas de carne de res alimentada con pasto y la grasa de res con la que cocina las papas fritas. Los clientes o bien regresan a sus vehículos o disfrutan del combo en las mesas de picnic rojas cercanas. En cualquier caso, buena suerte intentando llegar lejos sin manchar la bolsa de papel de grasa. — Amanda Hancock, The Courier Journal

Pequeño Fantasma | Ferndale, Michigan

22305 Woodward Ave.; 248-677-3023; eatlittleghost.com

De los propietarios de Grey Ghost de Detroit, que lleva una década sirviendo una de las mejores hamburguesas de la ciudad, llega Little Ghost, un local recientemente inaugurado que ha convertido uno de los platos más apreciados del menú de Grey Ghost en su propio negocio: la hamburguesa Ghost.

En una hamburguesa Ghost sencilla, un tercio de libra de carne de res se aplasta y se baña en una salsa cremosa adornada con pepinillos encurtidos, lechuga iceberg crujiente rallada y queso americano derretido que se derrama sobre el borde de la hamburguesa. Servida a temperatura media, la hamburguesa Ghost es jugosa, un poco desordenada y llena de sabor. La hamburguesa Double Ghost añade una segunda hamburguesa, cada una de un cuarto de libra de carne de res; también hay una hamburguesa con queso más pequeña para niños y una hamburguesa de quinoa para quienes prefieren una opción vegetariana. — Lyndsay C. Green, Detroit Free Press

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Taberna Krug | Newark, Nueva Jersey

118 Wilson Ave.; 973-465-9795, krugstavernnj.com

En pocas palabras, esta podría ser la hamburguesa más famosa de Nueva Jersey. Y con razón: es sencilla, enorme y deliciosa. Una hamburguesa de carne de res de tres cuartos de libra se asa por fuera en la plancha de Krug, lo que le da una corteza crujiente y deliciosa. La carne no tiene condimentos, pero no te importará: una hamburguesa simple o con queso tiene sabor de sobra, y cada bocado rebosa de jugosidad. Siempre puedes pedir la hamburguesa con tocino y queso azul o la hamburguesa de pizza si necesitas algo más. Además, hay pocos lugares mejores para disfrutar de una hamburguesa que Krug. Este pub con casi un siglo de historia es ideal para pasar un buen rato con cerveza fría, buen ambiente y un menú de pub excelente (pide el pastel de la casa y los camarones a la parmesana). — Matt Cortina, The Record

Woosmash | Verona, Nueva Jersey

Puede que las hamburguesas con queso sean el plato nacional (no oficial) de Estados Unidos, pero eso no impide que el genio culinario de origen coreano Woosung Cho las reinvente con deliciosos toques asiáticos. En Nueva Jersey, está conquistando a los lugareños con todo tipo de delicias, desde las clásicas smash burgers hasta las hamburguesas de chuletón con sabor a barbacoa coreana, bañadas en mayonesa de ajo y coronadas con salsa kimchi. ¿Y las cebollas? Caramelizadas con miso. Cuando Woosmash abrió sus puertas, nos encantó ser los únicos que lo conocíamos. Fascinados por los sándwiches de pollo glaseados con gochujang de Cho (cuando no nos apetecía una hamburguesa) y el picante "Woo-Ha Smash" con salsa Firestorm, esperamos unas semanas antes de publicar sobre él en nuestra cuenta de Instagram @northjerseyeats. Hoy en día, la noticia sobre los "sabores exquisitos" y los "precios imbatibles" de Cho se ha extendido más rápido que los coches que pasan a toda velocidad por la avenida frente a sus ventanas. — Kara VanDooijeweert, The Record

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La Casa de la Puerta | Rochester, Nueva York

274 N Goodman St., en Village Gate; (585) 473-2090, thegatehousecafe.com.

The Gate House, un local emblemático de Village Gate en Rochester, es conocido por sus hamburguesas, su variada oferta de acompañamientos y su excelente selección de cervezas. Este bar y restaurante de ambiente relajado es ideal para llevar a los visitantes, ya que varios de sus platos llevan nombres de lugares emblemáticos de Rochester y sus hamburguesas, nombres de personajes ilustres de la ciudad. La Duffy, que lleva el nombre de Bob Duffy, el 65.º alcalde de Rochester, está cubierta con salsa barbacoa, beicon, queso cheddar y cebolla frita. La Pandora, que lleva el nombre del comediante y drag queen Michael Steck (también conocido como Pandora Boxx), es una opción picante. Está hecha con jalapeños salteados, aguacate, queso pepper jack y mayonesa sriracha. — Tracy Schuhmacher, Shawn Dowd, Rochester Democrat and Chronicle

La Bestia Sagrada, Cincinnati, Ohio

1437 Vine St., Over-the-Rhine; 513-218-2864, sacredbeastdiner.com.

Odio cuando mi hamburguesa llega apuñalada con un cuchillo de carne. Pero perdonaré a Sacred Beast, ya que todo lo demás de su hamburguesa Dirty French lo compensa. Imagínenla como una fusión de dos cosas magníficas: una hamburguesa excelente y un reconfortante tazón de sopa de cebolla francesa. (Cuando publiqué una foto en Instagram hace poco, un seguidor la llamó simplemente "sopa de hamburguesa con queso").

Sí, es caro a 20,95 dólares, pero no dejes que eso te desanime. Esta bestia es una comida completa. Dos finas hamburguesas de carne están cubiertas con queso Gruyère fundido, cebolla caramelizada dulce y salsa Mornay, todo servido en una salsa a la pimienta. Es un desastre comerlo con las manos; se adapta mucho mejor a un tenedor y un cuchillo, lo que significa que ese molesto cuchillo de carne por fin tiene su utilidad. — Keith Pandolfi, The Cincinnati Enquirer

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Hijo de Thurman | Columbus, Ohio

5 N. Sandusky St., Delaware, Ohio, y 31 W. Columbus St., Galena, Ohio; 740-417-9614 y 740-936-8025; sonofthurman.com

El Thurman Cafe es legendario en Columbus y alrededores por su Thurmanator, una hamburguesa de 680 gramos con dos pisos y 11 ingredientes. Lamentablemente, está cerrado mientras repara los daños causados por el incendio del 12 de abril, pero sus dos sucursales en los suburbios, Son of Thurman, ofrecen prácticamente el mismo menú y ambiente de bar de barrio. Esto incluye 22 hamburguesas, entre ellas la Blazin' Burger, cocinada en salsa Tabasco y cubierta con queso pepper jack y jalapeños. — Bob Vitale, The Columbus Dispatch

Allí, allí | Providence, Rhode Island

There, There, 471 West Fountain St.; theretherepvd.com. (También en la vía 15, One Union Station en Providence).

Ahí, ahí está: en un espacio pequeño y discreto con solo tres mesas en el interior y una barra para sentarse en el porche exterior que da a la calle. Allí, es muy probable que pruebes una de las mejores hamburguesas de Rhode Island. Prueba la Dream Burger, que se sirve con dos hamburguesas (aplastadas), lechuga crujiente y una salsa deliciosa en un pan suave y con muchas semillas que no se deshace. Es una combinación perfecta de comodidad y un sabor increíble. Para completar la comida, acompáñala con leche con café y papas fritas. El menú tiene menos de una docena de opciones, pero no te perderás nada. – Gail Ciampa, The Providence Journal

Hamburguesería Mr. Bartley's | Cambridge, Massachusetts

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1246 Massachusetts Ave.; 617-354-6559

The inside of a "Joe Bartley" burger at Mr. Bartley's Burger Cottage in Cambridge. Imagen Wicked Local staff photo/Joanna

Desde 1960, Mr. Bartley's Burger Cottage, conocido como la "leyenda" de Harvard Square, ha sido el lugar predilecto tanto para los amantes de las hamburguesas como para los turistas. Este local sencillo, con un ambiente acogedor y decorado con pizarras, carteles, pegatinas y letreros, ha recibido elogios de The Boston Globe, The New York Times, The Wall Street Journal y de una clientela famosa como Adam Sandler, Johnny Cash, Matt Damon, Bob Dylan, Jacqueline Onassis y Al Pacino. El menú de Mr. Bartley's ofrece 16 hamburguesas diferentes, o puedes crear la tuya propia. La más sencilla es la "Joe Bartley", una hamburguesa americana con queso, por 16 dólares. Si te atreves con algo más original, prueba la "Halouminati", con queso halloumi frito, beicon ahumado con madera de manzano, tomate y cebolla roja, y un toque de miel picante casera, por 22 dólares. – Joanna K. Tzouvelis, WickedLocal.com

Santa Bibiana | Milwaukee (Wisconsin)

1327 E. Brady St.; 414-988-4629

The Bibiana Burger at Saint Bibiana on Brady Street comes with two beef patties, American cheese, grilled onions, pickles and special sauce on a sesame seed bun. Imagen Rachel Bernhard/Milwaukee Journa



Me declaro fan incondicional de Saint Bibiana's. Fue amor a primera vista cuando probé su espectacular smashburger (14 dólares, con patatas fritas) en 2023, y desde entonces no he dejado de elogiarla. Está repleta de dos hamburguesas de carne aplastada con bordes crujientes, que logran la difícil hazaña de estar deliciosamente doradas por fuera y jugosas por dentro. El queso americano se derrite deliciosamente por los lados, y una montaña de cebollas a la parrilla, pepinillos en rodajas y una salsa especial con un toque ácido le dan el toque final. Es una receta familiar, pero las hamburguesas están tan bien sazonadas y son tan jugosas que prácticamente deshacen el pan al comerlas (una de las características que más valoro en una hamburguesa perfecta). Disculpen el desorden: esta hamburguesa vale la pena tener servilletas extra... y unos segundos más para sacarle una foto antes de darle el primer bocado. —Rachel Bernhard, Milwaukee Journal Sentinel

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Taberna de Winnie | Wilmington, Carolina del Norte

1895 Burnett Blvd.; 910-762-1799, www.wilmingtonsbestburger.com.