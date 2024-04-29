La gata que viajó seis días de Utah a California como 'polizona' en una caja de Amazon, sin agua ni comida

Video ¿Por qué este video de un gato marcó un hito histórico para la NASA y la humanidad?

Dicen que los gatos tienen siete vidas* y probablemente Galena, una pequeña siamés/cálico, haya perdido una de ellas en una travesura que le costó permanecer encerrada en una caja durante seis días.

La mascota en cuestión atravesó varios estados encerrada en una pequeña caja que viajó desde Utah hasta California, y sobrevivió a la travesía sin agua y sin comida, informó su dueña Carrie Clark en una publicación en Facebook.

De acuerdo con Clark, la traviesa Galena se metió en la caja que fue enviada a través de Amazon sin que la dueña se diera cuenta .

Clark y su familia buscaron desesperados a Galena en el interior de la casa, ya que la gata de seis años es muy tímida y nunca se aleja más allá de unos pies de la puerta, contó Clark el 10 de abril en un grupo de Facebook donde publican mensajes de mascotas perdidas.



No fue hasta seis días después que la mujer tuvo noticias de su gata, luego de que alguien escaneara el chip injertado que tiene Galena.

“Brandy, una trabajadora de Amazon, la rescató y la llevó a un veterinario donde le escanearon el microchip. Justo cuando escanearon su microchip me avisaron inmediatamente vía mensaje”, explicó Clark.

La mujer cuenta que al principio pensaba que se trataba de una broma, pero tras corroborar los datos con la veterinaria, se dio cuenta de que su gata viajó más de 500 millas en una caja.

Los análisis de sangre tras ser devuelta arrojaron que su estado era completamente normal, solo lucía mucho más delgada, pero estaba completamente ilesa, contó la dueña.

“Mi marido y yo nos subimos a un avión y fuimos directamente a California a recogerla”, informó Clark.

Galena viajó de regreso a casa un poco más cómoda esta vez, Clark y su esposo alquilaron un auto y condujeron de vuelta a Utah.

“Llegamos a casa ayer después de viajar 1,600 millas en 24 horas para recuperar a nuestra gatita”, dijo Clark feliz de recuperar a su mascota.

*Para quienes son de países latinos, el gato tiene 7 vidas, pero en la cultura anglo y de otras partes de Europa, este animalito tiene 9 vidas, mientras que en las culturas arábigas se le atribuyen 6 vidas.

