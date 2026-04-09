Policía de nueva york Exsargento de Nueva York es condenado a prisión por lanzar una nevera y causar la muerte de un presunto dealer Erik Duran fue sentenciado a entre 3 y 9 años de prisión por el delito de homicidio involuntario, luego de causar la muerte de Eric Duprey en 2023

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Erik Duran, exsargento del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), fue sentenciado a entre 3 y 9 años de prisión por provocar la muerte de Eric Duprey en 2023, tras arrojar una nevera portátil contra él mientras intentaba huir.

Duran, de 38 años, fue declarado culpable de homicidio involuntario este jueves 9 de abril de 2026, convirtiéndose en el primer exagente del NYPD condenado a prisión por una muerte ocurrida durante el servicio en al menos dos décadas. La sentencia fue menor al máximo posible, pero acorde con lo solicitado por la fiscalía encabezada por la fiscal general del estado, Letitia James.

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Durante la audiencia en el Bronx, el exoficial expresó arrepentimiento, aseguró que nunca quiso causar daño y afirmó que intentó auxiliar a la víctima tras el accidente. Incluso ofreció disculpas en español a la familia de Duprey, sin embargo, sus palabras no fueron aceptadas por los familiares, quienes cuestionaron la sinceridad del perdón.

El juez Guy Mitchell rechazó la versión de Duran, quien argumentó haber actuado para proteger a otros agentes. Determinó que el expolicía lanzó la nevera por frustración ante la huida del motociclista y consideró que, de no haber intervenido de esa manera, Duprey podría haber sido detenido posteriormente sin consecuencias fatales.

Tras el fallo, Duran fue detenido de inmediato. Su defensa, encabezada por Arthur Aidala, adelantó que buscará que el exagente enfrente el proceso en libertad mientras se apela la sentencia.

El caso generó reacciones encontradas: mientras familiares de la víctima y manifestantes exigieron justicia, el sindicato policial defendió a Duran y advirtió que la condena envía un mensaje preocupante a los agentes sobre las decisiones que deben tomar en situaciones de riesgo.

La fiscalía sostuvo que el exsargento actuó con imprudencia e, incluso, intentó encubrir lo ocurrido. En contraste, la defensa argumentó que se trató de una decisión tomada en cuestión de segundos con consecuencias trágicas no intencionadas.

Duran, quien sirvió durante 13 años en la corporación y fue posteriormente despedido, tenía una trayectoria sin antecedentes graves. Por su parte, Duprey, de 30 años, era repartidor y padre de tres hijos; su madre ha rechazado la versión oficial que lo vinculaba con la venta de drogas y aseguró que su hijo no debe ser reducido a un caso judicial.

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Así ocurrió el accidente de Eric Duprey

Los hechos se remontan al 23 de agosto de 2023, durante un operativo encubierto antidrogas en el Bronx. Según la policía, Eric Duprey habría vendido sustancias a un agente infiltrado y, posteriormente, intentó escapar a bordo de un scooter eléctrico.

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Imágenes de videovigilancia muestran que Duprey circulaba por la acera en dirección a varias personas. En ese momento, Duran —quien no portaba uniforme— tomó una nevera portátil de un civil y la lanzó contra el hombre en movimiento.

El objeto impactó a Duprey, quien perdió el control del patín eléctrico, se estrelló contra un árbol y cayó al pavimento. No llevaba casco, por lo que sufrió lesiones craneales graves que le provocaron la muerte casi de inmediato.

La fiscalía argumentó que el expolicía tuvo tiempo suficiente para advertir a quienes estaban cerca, pero optó por lanzar el objeto debido a su enojo. En contraste, Duran declaró durante el juicio que actuó en una fracción de segundos al considerar que el scooter representaba un peligro inminente para los agentes.