pesticidas Estas son las 12 frutas y verduras más contaminadas por pesticidas, según la EWG Los resultados se presentan en dos listas conocidas: la "Dirty Dozen" (las 12 frutas y verduras con más residuos de pesticidas) y la "Clean Fifteen" (las 15 con menos).

Video Alertan por presencia de pesticidas en frutas y verduras que consumimos a diario

La Guía del consumidor sobre pesticidas en frutas y verduras (en inglés Shopper’s Guide to Pesticides in Produce) es un informe anual elaborado por la organización ambiental Environmental Working Group (EWG) en Estados Unidos, que este año 2026 ya publicó los hallazgos.

El resultado principal se presenta en dos listas muy conocidas: la "Dirty Dozen" (las 12 frutas y verduras con más residuos de pesticidas) y la "Clean Fifteen" (las 15 con menos). Estas listas buscan orientar al público, por ejemplo, sobre cuándo conviene optar por productos orgánicos o cuáles suelen ser más seguros en su versión convencional.

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Aquí te presentamos la "Dirty Dozen" de este año:

1 espinaca

2 Col rizada, berza y hojas de mostaza

3 fresas

4 uvas

5 nectarinas

6 duraznos

7 cerezas

8 manzanas

9 moras

10 peras

11 papas

12 arándanos

Estos alimentos destacan porque, según el análisis basado en datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la gran mayoría de sus muestras presenta múltiples residuos de pesticidas, incluso después de ser lavados. En conjunto, se detectaron cientos de sustancias químicas y, en muchos casos, cada producto contenía varios pesticidas al mismo tiempo.

En la edición 2026 se mantiene una tendencia similar a años recientes, con productos como las espinacas y las fresas en los primeros lugares. Además, algunos, como las papas, llaman la atención por contener químicos específicos —como el clorprofam— que han sido restringidos en otras regiones, lo que refuerza el enfoque de la guía en alertar sobre el consumo acumulativo de estos alimentos.

Video Conoce los riesgos de los pesticidas en frutas y verduras: te decimos cómo lavarlas correctamente

¿Y cuáles son las frutas y verduras con menos pesticidas?

El objetivo de la Guía del consumidor sobre pesticidas es ayudar a los consumidores a entender qué frutas y verduras contienen más o menos residuos de pesticidas y tomar decisiones informadas al comprar alimentos frescos.

Esta guía se basa en miles de pruebas realizadas por agencias oficiales como el USDA y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que analizan decenas de miles de muestras de productos agrícolas para detectar restos de pesticidas. Con esos datos, el EWG clasifica los alimentos según su nivel de contaminación química.

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La "Clean Fifteen" de este año quedó así: piña, maíz dulce (fresco y congelado), aguacates, papaya, cebolla, guisantes (congelados), espárragos, repollo, coliflor, sandía, mangos, plátanos, zanahorias, champiñones y kiwi. Aquí puedes consultar la lista completa: https://www.ewg.org/foodnews/dirty-dozen.php