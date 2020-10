El pastor latino que por casi 40 años ayudó a miles de adictos y falleció de covid al contagiarse atendiendo a desamparados

"Yo tenía en ese momento 17 años y era adicto al crack y a la heroína . Al final de su charla decidí acercarme y contarle mi historia y desde ese momento nunca me dejó solo. Me fui a vivir a su fundación en Nueva York y allí logré renacer y dejar atrás una vida que me conducía a la muerte", señaló Ruscalleda, enfatizando que a diario consumía hasta 15 bolsas de heroína.

Un pastor que vivía en la austeridad

" Mi matrimonio se deshizo debido a que perdimos a nuestro hijo de 8 meses por las drogas (...) Yo no encontraba una salida a mi caos y debido a mi adicción extrema y mi dolor perdí mi sanidad mental y me internaron en un hospital psiquiátrico", indicó Rivera, explicando que al salir de aquel sitio, su hermana lo llevó a conocer al pastor Betancur, quien desde ese momento se hizo cargo de su vida.

"Predicar en la iglesia no era lo suyo, su trabajo era en la calle"

" Él siempre me decía que predicar en la iglesia no era lo suyo, que su misión era en la calle junto a los que sufrían. A veces venía a visitarme y se notaba muy agotado, pero me decía que no podía parar en su labor, porque siempre había una oportunidad de cambiar la vida de alguien", adujo la mujer.