El cierre del gobierno no afectará los pagos del Seguro Social, pero sí demorará el anuncio sobre cuánto subirán los cheques en 2026

Los pagos o cheques del Seguro Social continuarán siendo enviados sin demoras ni sobresaltos mientras dure el cierre parcial del gobierno federal. Pero algunos trámites de la Administración del Seguro Social (SSA) sí se verán afectados, mostró el plan de contingencia de esa agencia.

Los pagos del Seguro Social son parte del gasto obligatorio del gobierno federal como quedó estipulado en la Ley del Seguro Social. La legislación determinó que buena parte del dinero que alimenta el Seguro Social proceda de los impuestos sobre la nómina que pagan los trabajadores y sus empleados. Por ello, esos fondos no están sujetos a los vaivenes de las negociaciones presupuestarias en el Congreso.

Durante el cierre parcial del gobierno que comenzó a primera hora del 1 de octubre, "continuaremos las actividades críticas para nuestras operaciones de servicio directo y aquellas necesarias para garantizar el pago oportuno y preciso de los beneficios" del Seguro Social, establece el plan de contingencia de la SSA.

De los 51,825 empleados de la SSA, cerca de 45,600 seguirán trabajando como de costumbre durante el cierre del gobierno, agrega el documento. Ese número podría ser ajustado si el cierre parcial del gobierno se prolonga por más de cinco días, lo cual luce probable dado que permanecen estancadas las conversaciones entre los republicanos y demócratas en el Congreso.

Por el momento, el plan de la SSA estipula que las funciones con su ritmo habitual son en su mayoría:

Las relacionadas con la solicitud de beneficios: incluyen fijar citas y ciertas correcciones en los registros

Los pedidos para apelar asuntos: como reconsideraciones y audiencias

Acciones que impactan los pagos o cheques: como cambios dirección, cambios relevantes al Seguro Social Suplementario o SSI, verificación, brindar información para depósitos directos de los pagos y notificar la muerte de un beneficiario, entre otros

La emisión de nuevas tarjetas del Seguro Social o un reemplazo

Algunas revisiones a cuestiones no médicas relacionadas con los beneficios del Seguro Social Suplementario o SSI

Actividades relacionadas con la prevención de fraudes

Y estas son en su mayoría las actividades que no se realizarán mientras dure el cierre del gobierno:

La verificación de beneficios

Correcciones a los registros sobre los ingresos y las actualizaciones que no estén relacionadas con la adjudicación de beneficios

El reemplazo de tarjeras de Medicare

Qué pasará con el anuncio sobre cuánto subirán los cheques del Seguro Social en 2026

El cierre parcial del gobierno se produce a pocos días de que la SSA revelara el porcentaje del alza de los cheques del Seguro Social el próximo año, lo que se conoce como el ajuste por costo de vida o COLA.

Para llegar a ese porcentaje, la SSA toma un índice de precios que mide los cambios en los precios de bienes y servicios en zonas urbanas durante el tercer trimestre del 2025. Se supone entonces que utilice el dato de septiembre, que estaba previsto fuese divulgado el 15 de octubre y cuyo reporte ha quedado en suspenso porque la oficina de estadísticas que lo elabora (BLS) ha suspendido temporalmente sus operaciones.