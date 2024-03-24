Qué fue el “ejército fantasma", el grupo de soldados que usaba disfraces y efectos especiales en la Segunda Guerra Mundial

Estados Unidos honró el jueves a los exsoldados que formaron parte del conocido "escuadrón fantasma" que usó disfraces, tanques hinchables, efectos especiales y otros trucos para llevar a cabo operaciones en secreto durante la Segunda Guerra Mundial.

Tres de los soldados de ese escuadrón, Bernard Bluestein, John Christman y Seymour Nussenbaum, pudieron salir de las sombras en las que operaron durante años y recibieron este jueves un reconocimiento especial: la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos, el más alto honor de dicho organismo.

La condecoración llega tras años de lucha para que se valorara su trabajo y después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, promulgara en 2022 una ley que reconoce su labor, con la que lograron salvar entre 15.000 y 30.000 estadounidenses.

¿Qué era el escuadrón fantasma?

El Escuadrón Fantasma estaba formado solo por 1,100 soldados que engañaban al enemigo utilizando efectos de sonido, suplantación de identidad, engaños por radio y otras tácticas -que aún se emplean en la actualidad- para aparentar ser hasta 30,000, según detalla la web del Museo de la Segunda Guerra Mundial.

Los tres soldados que aceptaron este jueves la Medalla de Oro del Congreso lo hicieron en nombre de la Tropa Especial del Cuartel General 23 y a su unidad hermana, la 3133 del Cuerpo de Señales del Ejército estadounidense.

La primera llevó a cabo más de 20 "misiones de engaño" cerca del frente en Francia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania entre junio de 1944 y marzo de 1945, mientras que la 3133 operó en Italia en 1945.

“Las acciones del Ejército Fantasma ayudaron a cambiar el curso de la guerra para miles de tropas estadounidenses y aliadas y contribuyeron a la liberación de un continente de un mal terrible”, dijo la Secretaria del Ejército Christine Wormuth durante la ceremonia en el Capitolio de Estados Unidos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo durante la ceremonia que se estima que se salvaron entre 15,000 y 30,000 vidas gracias al trabajo del Ejército Fantasma.

Una de las misiones más importantes, llamada Operación Viersen, se produjo en marzo de 1945, cuando el engaño de las Tropas Especiales del Cuartel General 23 alejó a las unidades alemanas del punto del río Rin por donde en realidad estaba cruzando el 9.º Ejército.

La existencia de estas unidades militares fue un alto secreto hasta que se desclasificaron los archivos que revelaron sus innovadoras tácticas en 1996 y, desde entonces, la organización Proyecto del Legado del Escuadrón Fantasma, presidido por el cineasta Rick Beyer, trabajó para promover su memoria y conseguir la condecoración.

A la ceremonia asistieron familiares de los veteranos, líderes del Congreso y miembros de las Fuerzas Armadas.

