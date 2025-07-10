Su madre pensó que lo había dejado en la guardería. En la tarde, hallaron al niño muerto en el carro

Aiden Martínez, un niño de 5 años, fue hallado sin vida en el asiento trasero del auto de su madre en San Antonio, Texas.

La mujer, de 22 años, dijo que creía haber dejado a su hijo en la guardería antes de ir a trabajar, como lo hacía diariamente, pero eso no ocurrió.

El miércoles el pequeño permaneció en el vehículo durante toda la jornada laboral, lo que provocó su muerte.

La policía señaló que la investigación sigue abierta para determinar si la muerte fue accidental o si hubo negligencia criminal.

Los sucesos que llevaron al fallecimiento de Aiden Martínez

La tragedia ocurrió en la cuadra 400 de Carson Hill Drive, cerca de Potranco Road, en el oeste de San Antonio. Según el reporte de KSAT, la madre solía dejar al niño en la guardería y luego se dirigía a su trabajo, ubicado justo al lado.

Sin embargo, el miércoles, la mujer olvidó parar en la guardería y fue directamente a su empleo, dejando al niño en el asiento trasero del auto desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

De acuerdo con la policía de San Antonio, fue cuando la madre acudió a la guardería a recoger al niño que el personal le notificó que el menor nunca llegó. Al darse cuenta del error, regresó rápidamente al auto, donde encontró al menor aún en su asiento infantil y sin signos vitales.

Según declaraciones recogidas por Kens5, los paramédicos confirmaron el fallecimiento en el lugar y la policía inició una investigación para esclarecer si se trató de un accidente o si hubo algún tipo de responsabilidad penal.

De acuerdo con ABC News, el jefe de policía de San Antonio, William McManus, describió el incidente como una "situación extremadamente trágica" y dijo a los periodistas que los familiares del niño están "sumamente consternados". La identidad de la madre no ha sido revelada.

La investigación sobre la muerte del menor continúa abierta y, hasta el momento, no se han realizado arrestos. Las autoridades han pedido paciencia y respeto por el dolor de la familia mientras se esclarecen los hechos.

Caso de

Aiden Martínez, un recordatorio del peligro de los autos calientes

Aunque las autoridades aún no han dado detalles sobre las causas de la muerte de Martínez, el miércoles, día en el que falleció, la temperatura alcanzó un máximo de 93 grados en el área de San Antonio, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS)

Tras la muerte de Martínez, el oficial McManus, hizo un llamado a la comunidad."Esto sirve como un trágico recordatorio: revisen el asiento trasero y no dejen niños o mascotas en el vehículo aquí en el sur de Texas", dijo.

El caso de Martínez recuerda a otro que tuvo lugar el 1 de julio también en Texas, en el que una niña de 9 años murió en un auto caliente mientras su madre estaba en el trabajo. Ese día, las temperaturas en el área de Houston alcanzaron alrededor de 93 grados, según el NWS.

Según datos de Kids and Car Safety, una organización dedicada a salvar la vida de niños y mascotas en vehículos, en Estados Unidos mueren cerca de 40 niños cada año por quedar atrapados en autos calientes

