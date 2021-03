Una mujer viajó a Florida y en el camino fue abandonando a 3 niños: ahora está arrestada

La oficina del sheriff de Palm Beach recibió el lunes una llamada alrededor de las 05:00 am en la que alertaba que una mujer había abandonado a un niño de 8 años en una gasolinera Shell cerca de Okeechobee Boulevard y Drexel Road en West Palm Beach.

Cuatro horas después, a las 09:00 am, la misma oficina de policía recibió otra llamada que decía que una mujer había abandonado a un niño de 3 años en un supermercado Publix a lo largo de Palm Beach Lakes Boulevard.

Una tercera llamada se registró alrededor de las 09:15 am, en la que una vecina informaba de la presencia de una camioneta Chevy Equinox blanca modelo 2018 que estaba estacionada de manera sospechosa en Sunrise Avenue y North Ocean Boulevard.

"Primero no sabía lo que estaban buscando en el auto", aseguró. "No sabía si alguien se había desmayado en el asiento trasero. Entonces, cuando vi que era un bebé, oh, Dios mío (…) Muy triste. Tan pronto como lo escuché llorar, pensé: 'Gracias a Dios' ".