De presentadora a camionera en EEUU: el increíble cambio de una joven hondureña

Andrea Ochoa enciende la cámara de su celular y el camarote de su camión de carga se vuelve un estudio. Allí comparte su vida en la carretera, consejos de belleza y frases motivacionales. Hace unos años ella lo hacía profesionalmente en un canal de televisión en su natal Honduras, pero su vida dio un giro inesperado que la trajo hasta Estados Unidos, donde ha madurado muy lejos de sus seres queridos.

Ochoa tiene 23 años y el último lo ha pasado recorriendo 46 estados del país transportando toneladas de alimentos y mercancía. Su trabajo fue fundamental para que, durante la cuarentena por el coronavirus, los supermercados siguieran abasteciendo a sus clientes. Fueron jornadas agotadoras.

“Me siento bien porque ayudé a que las personas tuvieran lo que necesitaban. Cuando llegaba a las tiendas estaban vacías: no había huevo, leche… Trabajé hasta 16 horas diarias entregando productos a las tiendas Walmart”, describe satisfecha en una entrevista con Univision Noticias.

Su domicilio está en Michigan, pero ahora pasa más tiempo en las autopistas. Su rutina es bastante complicada: conduce durante tres semanas consecutivas y solo vuelve a su hogar para descansar tres días. Este lunes estaba en Virginia esperando indicaciones para recoger la siguiente carga y aún no sabía a qué estado debía llevarla. “Esta es mi casa”, dice sobre el camarote de su tráiler acondicionado con todo lo necesario para vivir en el camino: cama, refrigerador, horno y conexión eléctrica.



La carretera es su nueva pasión. Transportando ropa, productos agrícolas, insumos para fabricantes de autos y material de construcción ella ha conocido prácticamente todo el país, reencontrándose con amigos que están en diferentes lugares, como Luisiana, Texas y Carolina del Norte.

“Desde que empiezo a trabajar mi cuerpo siente una adrenalina, es como cuando uno hace algo por amor no por dinero. Cada día es una aventura nueva. Aprecio cosas de la naturaleza en la carretera, pero también cosas feas como accidentes, porque este es un trabajo peligroso”, advierte.

El destino la puso en este oficio, ocho años después de que entró a los medios de comunicación en Honduras. Tenía 14 años cuando, a través de un conocido en Facebook, supo que estaban buscando a la presentadora principal para el programa juvenil ‘En Contacto’ del Canal 45 de su natal Choluteca.

La eligieron, aunque no tenía experiencia en la televisión. Le enseñaron cómo perder el miedo a las cámaras y a desenvolverse en el set. Lo hizo tan bien que le confiaron además la sección deportiva del noticiero nocturno de la estación. Cuando tenía 15 años decidió ir tras su sueño de trabajar en un programa de televisión de México, que ella veía en su comunidad. Así comenzó un complicado capítulo en su vida que jamás anticipó.

Cómo se enamoró del tráiler

Dejó a su abuela en Honduras y viajó a Chiapas, donde vivía su madre. Pero el alto nivel de inseguridad que vio en ese estado la decepcionó y no viajó a la Ciudad de México a buscar una oportunidad.

A principios de 2014, una tía la invitó para que se fueran a EEUU y aceptó el reto. Cruzaron ilegalmente la frontera entre Tamaulipas y Texas, una peligrosa travesía que casi le cuesta la vida. “Caminamos toda la noche y ya no podía. Llegué al punto que les decía que se fueran, que me dejaran ahí. Mis piernas no respondían. Dos hombres me ayudaron”, relata.

Era un grupo de unos 30 migrantes, quienes fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza. A su tía la deportaron, pero a ella la consideraron una menor no acompañada y la enviaron a un albergue en El Paso, Texas. Ese año más de 68,000 niños cruzaron solos la frontera y en la última década lo han hecho más de 460,000 menores. La mayoría provenían de México y Centroamérica.

Ochoa estuvo tres meses en un refugio hasta que le consiguieron un hogar de acogida (foster) en Michigan. La recibió una familia dominicana en Grand Rapids, la cual la ayudó para que siguiera estudiando hasta concluir la preparatoria en 2016 y obtener su tarjeta de residente permanente.



La joven hondureña trabajó como cajera en un supermercado y en una fábrica. Transportaba mercancía en una camioneta tipo Van cuando por primera vez observó detenidamente a los choferes que manejaban con pericia enormes vehículos de 18 llantas. “Una vez vi a una señora grande manejando un tráiler y dije: ‘si ella puede, yo también puedo aprender’”.

El que la despidieran de aquella empresa por una caída en la producción dio pie para que siguiera la nueva meta que se había trazado. Vio un anuncio en la internet que ofrecía capacitación pagada para obtener una licencia de chofer profesional y así ingresó a una academia para camioneros. Era la única mujer hispana que aprendía las partes mecánicas de un tráiler y a estacionarlo en reversa en medio de un reducido espacio. Le tomó tres meses y pasó la prueba incluso antes que otros estudiantes.

Una vez que comenzó a manejar sola el camión se le ocurrió hacer videos en Facebook para mostrar su nueva rutina en las autopistas de EEUU, retomando lo que dejó pendiente al salirse del canal 45. “A veces me escriben en Facebook, me dicen: ‘yo te miraba cuando estabas en el canal, no me perdía el programa’. Me alegra que aún se acuerden de mí”, dice.

En este país hay 3.3 millones de choferes de camiones de carga, de los cuales el 12% son hispanos. Hay muy pocas mujeres de esa etnia. Ochoa dice que lo ha confirmado, pues aún no ha conocido a otra hispana en ese oficio dominado por hombres. Afirma que el gremio la ha recibido bien y les asombra ver que viste como otras muchachas de su edad: con blusas, jeans y tenis. “Les alegra verme”, asegura.

En la carretera le ha surgido otro sueña: mezclar ese trabajo y su anhelo de volver a los medios de comunicación. YouTube y las redes sociales son una oportunidad de oro. “Quiero seguir manejando y abrir una empresa de camiones. Y si hay una oportunidad de conducir (en TV o en la Internet), yo encantadísima”, dice.

“Quiero quitar ese estigma de que las mujeres no pueden hacer un trabajo como este (…) Me gusta motivar y aconsejar a las mujeres, que no se queden en el ‘yo no puedo’”, subraya.