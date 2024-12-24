Dan de alta al expresidente Bill Clinton tras ser atendido por una gripe

Video El expresidente Bill Clinton es hospitalizado tras presentar fiebre: esto es lo que se sabe sobre su salud

El expresidente Bill Clinton fue dado de alta de un hospital de Washington este martes, después de haber sido ingresado el día anterior con fiebre.

Clinton, de 78 años, fue tratado por un cuadro gripal, de acuerdo a lo informado por el subdirector de personal del exmandatario, Angel Ureña, en un comunicado en la red social X.

"El presidente Clinton fue dado de alta hoy después de haber sido tratado por gripe. Él y su familia están profundamente agradecidos por la atención excepcional brindada por el equipo del Hospital Universitario MedStar de Georgetown y están conmovidos por los amables mensajes y buenos deseos que recibió", escribió Ureña.

"Envía sus más cálidos deseos de unas felices y saludables fiestas a todos", añadió el asistente.

Como registraba una fiebre alta, Clinton había sido ingresado para estudios que determinaran su origen, informó Ureña.

El expresidente ha sufrido varios problemas de salud desde que salió de la Casa Blanca en 2001. En 2004, se sometió a una cirugía de bypass cuádruple después de experimentar dolores prolongados en el pecho y falta de aire.

Clinton regresó al hospital para pasar por otra cirugía después de que se le detectara que uno de sus pulmones estaba parcialmente colapsado en 2005. Cinco años más tarde, le implantaron un par de stents coronarios, o dispositivos metálicos que se usan para aliviar obstrucciones en las arterias.

Clinton adoptó una dieta mayoritariamente vegana que lo llevó a perder peso y a tener una mejoría en su salud. En 2021, el expresidente estuvo hospitalizado durante seis días en California por una infección del tracto urinario que derivó en una sepsis.

El demócrata que cumplió dos mandatos como presidente de Estados Unidos, de 1993 hasta 2001, participó en la Convención Nacional Demócrata en Chicago el pasado verano e hizo campaña para la candidatura a la Casa Blanca de la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, que acabó siendo derrotada por el republicano Donald Trump.

