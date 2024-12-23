Hospitalizan al expresidente Bill Clinton, de 78 años, tras "desarrollar una fiebre"

Video El expresidente Bill Clinton es hospitalizado tras presentar fiebre: esto es lo que se sabe sobre su salud

El expresidente Bill Clinton fue hospitalizado el lunes en Washington DC para realizarle pruebas y quedó en observación tras haber "desarrollado una fiebre".

"El presidente está bien", dijo en un comunicado su portavoz, Ángel Ureña. Agregó que Clinton, de 78 años, “se mantiene de buen ánimo y agradece profundamente la excelente atención que está recibiendo”.

El historial médico de Bill Clinton

El expresidente ha sufrido varios problemas de salud desde que abandonó la Casa Blanca en 2001.

En 2004, se sometió a una cirugía de bypass cuádruple después de experimentar dolores prolongados en el pecho y falta de aire.

Clinton regresó al hospital para pasar por otra cirugía después de que se le detectara que uno de sus pulmones estaba parcialmente colapsado en 2005. Cinco años más tarde, le implantaron un par de stents coronarios (dispositivos metálicos que se usan para desobstruir las arterias).

Clinton adoptó una dieta mayoritariamente vegana que lo llevó a perder peso y a tener una mejoría en su salud.

En 2021, el expresidente estuvo hospitalizado durante seis días en California por una infección del tracto urinario que derivó en una sepsis.

Clinton, un demócrata que cumplió dos mandatos como presidente de Estados Unidos de 1993 hasta 2001, participó en la Convención Nacional Demócrata en Chicago el pasado verano e hizo campaña para la candidatura a la Casa Blanca de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, que acabó siendo derrotada por el republicano Donald Trump.

