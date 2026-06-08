Noticias ¿Cuándo se podrá ver la alineación de Venus, Júpiter y Mercurio en Florida en junio 2026? Ha llegado el momento de que los aficionados a la astronomía de Florida empiecen a planificar su visita para presenciar un espectáculo inusual en el cielo nocturno, ya que tres planetas se reunirán en junio

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Ha llegado el momento de que los aficionados a la astronomía de Florida empiecen a planificar su visita para presenciar un espectáculo inusual en el cielo nocturno, ya que tres planetas se reunirán en junio.

Primero, Venus y Júpiter se encontrarán para formar lo que los astrónomos denominan una conjunción. Luego, Mercurio se unirá a la conjunción en un espectáculo de tres planetas que durará varios días y será visible en todo Estados Unidos.

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Este sorprendente fenómeno cósmico ofrece a los espectadores una oportunidad única de ver varios planetas muy juntos en el cielo nocturno, al menos desde la perspectiva de la Tierra. Venus, que acaba de acercarse a la Luna, es un visitante frecuente del cielo nocturno terrestre, al igual que Júpiter.

Pero no es frecuente que Mercurio aparezca, y menos aún que más de dos planetas se alineen simultáneamente. En resumen, no querrás perderte este espectáculo.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre una conjunción y un desfile planetario, así como cuándo, cómo y dónde podrá observar cada fenómeno en Florida este junio de 2026.

¿Qué es una conjunción?

Una conjunción es un fenómeno astronómico en el que al menos dos planetas —y, a menudo, también la luna— parecen estar muy cerca uno del otro en el cielo desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Aunque en realidad los planetas siguen estando separados por decenas de millones, o incluso miles de millones, de millas, estos eventos representan una oportunidad especial para que los astrónomos y los aficionados a la astronomía vean varios mundos de nuestro sistema solar al mismo tiempo.

Entonces, ¿qué provoca que se produzcan las conjunciones?

A medida que los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol a velocidades variables, en ocasiones sus órbitas los acercan en el mismo lado del Sol. Cuando este fenómeno coincide con nuestra visión desde la Tierra, se produce una conjunción, según la organización sin fines de lucro Planetary Society.

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¿Cuándo es la conjunción?

Venus y Júpiter serán los primeros en aparecer juntos en el cielo. Según la NASA, en su guía mensual de observación del cielo, Venus y Júpiter tendrán un encuentro cósmico que debería ser visible a partir del martes 9 de junio.

Quienes miren al cielo esa noche no solo tendrán la oportunidad de ver Venus, uno de los objetos más brillantes del firmamento después del sol, sino también el planeta más grande de nuestro sistema solar: el gigante gaseoso Júpiter.

Mercurio se unirá a Venus y Júpiter en un desfile planetario; se unirá a la fiesta entre el 11 y el 15 de junio , creando un fenómeno conocido coloquialmente como un desfile planetario.

Si bien ver Júpiter y Venus no es algo especialmente destacable, Mercurio, que tarda 88 días en orbitar alrededor del sol, es un espectáculo poco común desde la Tierra.

¿Qué es un desfile planetario?

Si bien el término "desfile planetario" no es un término astronómico oficial, es una forma no oficial que utilizan los astrónomos y los aficionados a la astronomía para referirse a ciertos eventos celestes.

Los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del sol esencialmente a lo largo de una línea que atraviesa el cielo en un plano circular llamado eclíptica.

Otro término para un tipo específico de alineación planetaria son los desfiles planetarios, que ocurren cuando los planetas se alinean en línea recta a lo largo de la eclíptica y, desde la Tierra, parecen marchar por el cielo nocturno, según la NASA. Así pues, aunque las alineaciones planetarias en sí mismas no son especiales, es notable tener la oportunidad de observar varios planetas a la vez.

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¿Qué tan llena estará la luna? Esto debes saber

Durante la segunda semana de junio , la luna entrará en fase menguante antes de la luna nueva del domingo 14 de junio , según el Old Farmer's Almanac. Esto significa que el único satélite natural de la Tierra se ilumina cada noche menos a medida que su fase creciente se vuelve más delgada, explica la NASA.

En otras palabras, la Luna no representa una amenaza que eclipse a ninguno de los tres planetas.

Este gráfico de la NASA debería ayudar a los aficionados a la astronomía a localizar Venus y Júpiter el 9 de junio en el cielo antes del amanecer, durante un fenómeno conocido como conjunción planetaria. Imagen NASA/JPL-Caltech

¿Dónde y cómo se puede ver la conjunción y el desfile planetario en Florida?

Para quienes se encuentren en todo Estados Unidos, incluyendo Florida, observar la conjunción no debería ser demasiado difícil. Simplemente miren hacia el oeste después del atardecer para ver la unión de Venus y Júpiter.

Lo mismo ocurrirá más adelante en la semana, cuando Mercurio forme un desfile de planetas con los otros dos planetas.

Debido a que Mercurio se situará más cerca del horizonte, "se necesitará una vista despejada hacia el oeste para poder captarlo con el resplandor del crepúsculo", dijo la NASA en un video.

¿Dónde se encuentran las comunidades con cielos oscuros en Florida?

Para tener la mejor oportunidad de observar la alineación planetaria, busque un lugar libre de contaminación lumínica y con vista al horizonte sin obstrucciones como árboles o edificios altos.

¿Quieres encontrar un lugar oscuro cerca de ti para observar la conjunción? DarkSky International es una organización estadounidense sin ánimo de lucro que mantiene una lista de comunidades designadas como lugares con cielos oscuros en todo el mundo, incluyendo 176 en Estados Unidos.

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Eso incluye estas tres ubicaciones en Florida:

This graphic from NASA shows where in the sky to look for a planet parade involving Venus, Jupiter and Mercury in June. Imagen NASA/JPL-Caltech

Grovel y en el condado de Lake, a unas 30 millas al oeste de Orlando .

. Parque Estatal Kissimmee Prairie Preserve, a 25 millas al norte de Okeechobee .

. La Reserva Nacional Big Cyrpress en Ochopee, en el sur de Florida, en los Everglades.

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¿Necesitas un telescopio para ver cómo los planetas se unen?

Mercurio, Venus y Júpiter se encuentran entre los cinco planetas de nuestro sistema solar visibles sin ayuda óptica, junto con Marte y Saturno.

Sin duda, los telescopios mejorarán la vista, pero los espectadores no necesitan ningún equipo para avistar los tres planetas en el cielo antes del amanecer.