Noticias

¿Cuándo se podrá ver la alineación de Venus, Júpiter y Mercurio en Florida en junio 2026?

Ha llegado el momento de que los aficionados a la astronomía de Florida empiecen a planificar su visita para presenciar un espectáculo inusual en el cielo nocturno, ya que tres planetas se reunirán en junio

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video La NASA planea establecer una base permanente en la Luna ¿cuál es el plan?

Ha llegado el momento de que los aficionados a la astronomía de Florida empiecen a planificar su visita para presenciar un espectáculo inusual en el cielo nocturno, ya que tres planetas se reunirán en junio.

Primero, Venus y Júpiter se encontrarán para formar lo que los astrónomos denominan una conjunción. Luego, Mercurio se unirá a la conjunción en un espectáculo de tres planetas que durará varios días y será visible en todo Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Este sorprendente fenómeno cósmico ofrece a los espectadores una oportunidad única de ver varios planetas muy juntos en el cielo nocturno, al menos desde la perspectiva de la Tierra. Venus, que acaba de acercarse a la Luna, es un visitante frecuente del cielo nocturno terrestre, al igual que Júpiter.

Pero no es frecuente que Mercurio aparezca, y menos aún que más de dos planetas se alineen simultáneamente. En resumen, no querrás perderte este espectáculo.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre una conjunción y un desfile planetario, así como cuándo, cómo y dónde podrá observar cada fenómeno en Florida este junio de 2026.

¿Qué es una conjunción?

Una conjunción es un fenómeno astronómico en el que al menos dos planetas —y, a menudo, también la luna— parecen estar muy cerca uno del otro en el cielo desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Aunque en realidad los planetas siguen estando separados por decenas de millones, o incluso miles de millones, de millas, estos eventos representan una oportunidad especial para que los astrónomos y los aficionados a la astronomía vean varios mundos de nuestro sistema solar al mismo tiempo.

Entonces, ¿qué provoca que se produzcan las conjunciones?

A medida que los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol a velocidades variables, en ocasiones sus órbitas los acercan en el mismo lado del Sol. Cuando este fenómeno coincide con nuestra visión desde la Tierra, se produce una conjunción, según la organización sin fines de lucro Planetary Society.

PUBLICIDAD

¿Cuándo es la conjunción?

Venus y Júpiter serán los primeros en aparecer juntos en el cielo. Según la NASA, en su guía mensual de observación del cielo, Venus y Júpiter tendrán un encuentro cósmico que debería ser visible a partir del martes 9 de junio.

Quienes miren al cielo esa noche no solo tendrán la oportunidad de ver Venus, uno de los objetos más brillantes del firmamento después del sol, sino también el planeta más grande de nuestro sistema solar: el gigante gaseoso Júpiter.

Más sobre Noticias

Inhabilitan a gerente de McDonald's que se metió a la boca la comida de un cliente antes de servirla
2 mins

Inhabilitan a gerente de McDonald's que se metió a la boca la comida de un cliente antes de servirla

Estados Unidos
De costa a costa: ola de calor extremo pondrá bajo alerta a los 48 estados en los próximos días
2 mins

De costa a costa: ola de calor extremo pondrá bajo alerta a los 48 estados en los próximos días

Estados Unidos
La misteriosa muerte de una auxiliar de vuelo de American Airlines en una playa de Florida
2 mins

La misteriosa muerte de una auxiliar de vuelo de American Airlines en una playa de Florida

Estados Unidos
Cinco heridos tras ataque con arma blanca en la estación Penn de Nueva York; detienen a sospechoso
2 mins

Cinco heridos tras ataque con arma blanca en la estación Penn de Nueva York; detienen a sospechoso

Estados Unidos
La policía busca a sospechosos del tiroteo en Ohio que dejó 12 heridos
4 mins

La policía busca a sospechosos del tiroteo en Ohio que dejó 12 heridos

Estados Unidos
Donald Trump abandona entrevista tras ser cuestionado sobre sus acusaciones de fraude electoral en California
1 mins

Donald Trump abandona entrevista tras ser cuestionado sobre sus acusaciones de fraude electoral en California

Estados Unidos
"Los espaguetis estaban buenos": Tom Homan rechaza denuncias sobre malas condiciones en Delaney Hall
3 mins

"Los espaguetis estaban buenos": Tom Homan rechaza denuncias sobre malas condiciones en Delaney Hall

Estados Unidos
Entre palomas muertas y datos alterados: los alarmantes hallazgos en fabricas de genéricos que la FDA mantuvo en secreto
4 mins

Entre palomas muertas y datos alterados: los alarmantes hallazgos en fabricas de genéricos que la FDA mantuvo en secreto

Estados Unidos
Una mujer sobrevivió a un accidente de auto luego de que un oficial la rescató de un coche en llamas
2 mins

Una mujer sobrevivió a un accidente de auto luego de que un oficial la rescató de un coche en llamas

Estados Unidos
Un tiroteo cerca de un festival en Ohio deja al menos 12 heridos, dos de ellos graves; la policía busca a los sospechosos
3 mins

Un tiroteo cerca de un festival en Ohio deja al menos 12 heridos, dos de ellos graves; la policía busca a los sospechosos

Estados Unidos

Mercurio se unirá a Venus y Júpiter en un desfile planetario; se unirá a la fiesta entre el 11 y el 15 de junio , creando un fenómeno conocido coloquialmente como un desfile planetario.

Si bien ver Júpiter y Venus no es algo especialmente destacable, Mercurio, que tarda 88 días en orbitar alrededor del sol, es un espectáculo poco común desde la Tierra.

¿Qué es un desfile planetario?

Si bien el término "desfile planetario" no es un término astronómico oficial, es una forma no oficial que utilizan los astrónomos y los aficionados a la astronomía para referirse a ciertos eventos celestes.

Los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del sol esencialmente a lo largo de una línea que atraviesa el cielo en un plano circular llamado eclíptica.

Otro término para un tipo específico de alineación planetaria son los desfiles planetarios, que ocurren cuando los planetas se alinean en línea recta a lo largo de la eclíptica y, desde la Tierra, parecen marchar por el cielo nocturno, según la NASA. Así pues, aunque las alineaciones planetarias en sí mismas no son especiales, es notable tener la oportunidad de observar varios planetas a la vez.

PUBLICIDAD

¿Qué tan llena estará la luna? Esto debes saber

Durante la segunda semana de junio , la luna entrará en fase menguante antes de la luna nueva del domingo 14 de junio , según el Old Farmer's Almanac. Esto significa que el único satélite natural de la Tierra se ilumina cada noche menos a medida que su fase creciente se vuelve más delgada, explica la NASA.

En otras palabras, la Luna no representa una amenaza que eclipse a ninguno de los tres planetas.

Este gráfico de la NASA debería ayudar a los aficionados a la astronomía a localizar Venus y Júpiter el 9 de junio en el cielo antes del amanecer, durante un fenómeno conocido como conjunción planetaria.
Este gráfico de la NASA debería ayudar a los aficionados a la astronomía a localizar Venus y Júpiter el 9 de junio en el cielo antes del amanecer, durante un fenómeno conocido como conjunción planetaria.
Imagen NASA/JPL-Caltech

¿Dónde y cómo se puede ver la conjunción y el desfile planetario en Florida?

Para quienes se encuentren en todo Estados Unidos, incluyendo Florida, observar la conjunción no debería ser demasiado difícil. Simplemente miren hacia el oeste después del atardecer para ver la unión de Venus y Júpiter.

Lo mismo ocurrirá más adelante en la semana, cuando Mercurio forme un desfile de planetas con los otros dos planetas.

Debido a que Mercurio se situará más cerca del horizonte, "se necesitará una vista despejada hacia el oeste para poder captarlo con el resplandor del crepúsculo", dijo la NASA en un video.

¿Dónde se encuentran las comunidades con cielos oscuros en Florida?

Para tener la mejor oportunidad de observar la alineación planetaria, busque un lugar libre de contaminación lumínica y con vista al horizonte sin obstrucciones como árboles o edificios altos.

¿Quieres encontrar un lugar oscuro cerca de ti para observar la conjunción? DarkSky International es una organización estadounidense sin ánimo de lucro que mantiene una lista de comunidades designadas como lugares con cielos oscuros en todo el mundo, incluyendo 176 en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Eso incluye estas tres ubicaciones en Florida:

This graphic from NASA shows where in the sky to look for a planet parade involving Venus, Jupiter and Mercury in June.
This graphic from NASA shows where in the sky to look for a planet parade involving Venus, Jupiter and Mercury in June.
Imagen NASA/JPL-Caltech
  • Grovel y en el condado de Lake, a unas 30 millas al oeste de Orlando.
  • Parque Estatal Kissimmee Prairie Preserve, a 25 millas al norte de Okeechobee.
  • La Reserva Nacional Big Cyrpress en Ochopee, en el sur de Florida, en los Everglades.
PUBLICIDAD

¿Necesitas un telescopio para ver cómo los planetas se unen?

Mercurio, Venus y Júpiter se encuentran entre los cinco planetas de nuestro sistema solar visibles sin ayuda óptica, junto con Marte y Saturno.

Sin duda, los telescopios mejorarán la vista, pero los espectadores no necesitan ningún equipo para avistar los tres planetas en el cielo antes del amanecer.

Video NASA planea asentamiento lunar en el cráter Shackleton
Relacionados:
NoticiasplanetasSistema SolarLa Tierra

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Circo Gómez
Gratis
Mirreyes vs Godínez 2: El retiro
Nunca tuvo miedo
Gratis
Papá o mamá
Me vuelves loca
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX