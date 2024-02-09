De quesos y cremas a yogures: productos lácteos que Costco, Walmart y Trader Joe's retiraron de forma masiva por riesgo de listeria

Video Ten cuidado con estos productos: advierten que están relacionados con un peligroso brote de listeria

Costco, Walmart, Trader Joe's y otras tiendas de comestibles comenzaron a retirar del mercado varios productos en medio de un brote de listeria relacionado con el queso y otros lácteos.

Según las autoridades sanitarias, el brote se investigó por primera vez en 2017 y 2021, pero la investigación se reabrió en enero de 2024, después de que se informaran "nuevas enfermedades" y se encontrara una cepa del brote en una muestra de queso y lácteos de la marca Rizo López Foods, con sede en California.

Rizo López Foods ha retirado voluntariamente todos los quesos y otros productos lácteos elaborados en sus instalaciones, aproximadamente 60 artículos, debido al riesgo de que estén contaminados con listeria.

Hasta el 6 de febrero, alrededor de 26 personas de 11 estados habían enfermado y dos de ellas murieron. Una persona murió en California en 2017 y otra muerte ocurrió en Texas en 2020.

Dónde se vendieron los productos contaminados

A principios de este mes se retiraron del mercado varias marcas y tipos de queso, incluidos el queso fresco y el cotija, vendidos en minoristas populares. Sin embargo, esta semana el retiro se amplió a más tiendas de comestibles.

Los artículos se vendieron en todo el país, incluso en Trader Joe's y Costco, por lo que ambas tiendas también han emitido sus propios retiros del mercado.

En esta imagen proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. el martes 6 de febrero de 2024 se muestran marcas de queso retiradas debido a un brote de intoxicación alimentaria por listeria, que ya ha durado una década y que ha provocado la muerte de dos personas y enfermado a más de dos docenas. (CDC vía AP) Imagen AP

Ambos minoristas dijeron que cualquiera que haya comprado estos artículos no debería consumirlos y, en su lugar, comunicarse con Trader Joe's o Costco para obtener un reembolso completo.

"No coma, venda ni sirva marcas de quesos, cremas o yogures retirados del mercado fabricados por Rizo-López Foods, Inc., ni productos elaborados con productos lácteos retirados del mercado", dijeron los CDC. "Revise sus refrigeradores y congeladores en busca de productos retirados del mercado y deséchelos".

La listeria es un tipo de bacteria que puede ser mortal si es consumida por ciertos grupos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) anunció el retiro del mercado el 6 de febrero.

Qué marcas de queso fueron retiradas

De acuerdo con la alerta de la FDA, los productos retirados del mercado se vendían bajo las siguientes marcas: Tío Francisco, Don Francisco, Rizo Bros, Río Grande, Food City, El Huache, La Ordena, San Carlos, Campesino, Santa María, Dos Ranchitos, Casa Cárdenas y 365 Whole Foods Market.

También se vendieron en productos en Trader Joe's y bajo las marcas Simply Fresh LLC y Fresh Creative Foods en las tiendas Costco y Albertson.

Además de los quesos, algunos de los productos retirados del mercado incluyen enchiladas, salsas, kits de ensaladas, cremas y más.

En este link podrás encontrar la lista completa de productos retirados del mercado y dónde se vendieron.

