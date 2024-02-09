De quesos y cremas a yogures: productos lácteos que Costco, Walmart y Trader Joe's retiraron de forma masiva por riesgo de listeria
Costco, Walmart, Trader Joe's y otras tiendas de comestibles comenzaron a retirar del mercado varios productos en medio de un brote de listeria relacionado con el queso y otros lácteos.
Según las autoridades sanitarias, el brote se investigó por primera vez en 2017 y 2021, pero la investigación se reabrió en enero de 2024, después de que se informaran "nuevas enfermedades" y se encontrara una cepa del brote en una muestra de queso y lácteos de la marca Rizo López Foods, con sede en California.
Rizo López Foods ha retirado voluntariamente todos los quesos y otros productos lácteos elaborados en sus instalaciones, aproximadamente 60 artículos, debido al riesgo de que estén contaminados con listeria.
Hasta el 6 de febrero, alrededor de 26 personas de 11 estados habían enfermado y dos de ellas murieron. Una persona murió en California en 2017 y otra muerte ocurrió en Texas en 2020.
Dónde se vendieron los productos contaminados
A principios de este mes se retiraron del mercado varias marcas y tipos de queso, incluidos el queso fresco y el cotija, vendidos en minoristas populares. Sin embargo, esta semana el retiro se amplió a más tiendas de comestibles.
Los artículos se vendieron en todo el país, incluso en Trader Joe's y Costco, por lo que ambas tiendas también han emitido sus propios retiros del mercado.
Ambos minoristas dijeron que cualquiera que haya comprado estos artículos no debería consumirlos y, en su lugar, comunicarse con Trader Joe's o Costco para obtener un reembolso completo.
"No coma, venda ni sirva marcas de quesos, cremas o yogures retirados del mercado fabricados por Rizo-López Foods, Inc., ni productos elaborados con productos lácteos retirados del mercado", dijeron los CDC. "Revise sus refrigeradores y congeladores en busca de productos retirados del mercado y deséchelos".
La listeria es un tipo de bacteria que puede ser mortal si es consumida por ciertos grupos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) anunció el retiro del mercado el 6 de febrero.
Qué marcas de queso fueron retiradas
De acuerdo con la alerta de la FDA, los productos retirados del mercado se vendían bajo las siguientes marcas: Tío Francisco, Don Francisco, Rizo Bros, Río Grande, Food City, El Huache, La Ordena, San Carlos, Campesino, Santa María, Dos Ranchitos, Casa Cárdenas y 365 Whole Foods Market.
También se vendieron en productos en Trader Joe's y bajo las marcas Simply Fresh LLC y Fresh Creative Foods en las tiendas Costco y Albertson.
Además de los quesos, algunos de los productos retirados del mercado incluyen enchiladas, salsas, kits de ensaladas, cremas y más.
En este link podrás encontrar la lista completa de productos retirados del mercado y dónde se vendieron.
