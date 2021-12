Convocan marcha para pedir un cambio en la sentencia de 110 años del conductor hispano Rogel Aguilera-Mederos

El joven agregó en la entrevista que alberga esperanzas. "Estoy un poquitico fuerte, te digo la verdad, porque esas palabras que yo tenía en el corazón mi abogado no me las dejó decir en el juicio, no sé por qué (...) y ya le pude pedir perdón a las familias, les rogué por perdón, les expliqué cómo me sentía y ya es como un alivio que siento", confesó.