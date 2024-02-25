Serán compensados los clientes afectados por la caída del servicio de telefonía de AT&T

Luego de que miles de personas en Estados Unidos quedaran incomunicadas el pasado jueves, la empresa de telefonía AT&T informó que compensará a sus clientes tras la caída de la red inalámbrica que provocó fallas en el servicio de telefonía e internet por 12 horas en algunas zonas.

“Pedimos disculpas por la interrupción de la red del jueves. Reconocemos la frustración que esta interrupción ha causado y sabemos que hemos decepcionado a muchos de nuestros clientes”, dijo la empresa en un comunicado este sábado.

“Para compensar esta situación, nos hemos puesto en contacto con los clientes potencialmente afectados y les hemos aplicado automáticamente un crédito en sus cuentas”, agregó la compañía.



De acuerdo con AT&T, los afectados recibirán un crédito de $5 en su cuenta de AT&T WirelessSM. “Les abonaremos el costo medio de un día completo de servicio”, aclaró la compañía en un comunicado.

La oferta no se aplica a AT&T Business, AT&T Prepaid o Cricket. El crédito de compensación se aplicará en dos ciclos de facturación, detalló la empresa.

“Estamos tomando medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Nuestra prioridad es mejorar continuamente y asegurarnos de que nuestros clientes siguen conectados”, agregó.

Durante el periodo de interrupción del pasado 22 de febrero, más de 291,000 clientes de AT&T, tanto usuarios de telefonía móvil como de internet, informaron de interrupciones del servicio. La interrupción no solo afectó a los usuarios de AT&T, sino también a los de Verizon, T-Mobile y UScellular, que también informaron problemas con su servicio.

Los datos de NoDepositRewards.com muestran que las búsquedas de "cancelar ATT" experimentaron un aumento del 567% durante el corte, lo que indica un aumento del descontento y la frustración entre los clientes de AT&T. De hecho, el volumen de búsquedas de "cancelar ATT" se disparó más de seis veces el volumen medio mientras el servicio de la compañía tecnológica se caía en todo el país.

AT&T dijo que la interrupción de varias horas en su red de telefonía móvil en Estados Unidos parecía ser el resultado de un error técnico, no de un ataque malicioso.

